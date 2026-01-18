98 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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свободно размещаются четверо и на тесноту никто не жаловался.

Да, весь материал я излагаю в машине, но сам показываю практически все места - кроме тех, где дается довольно много свободного времени и где надо просто смотреть. Вы пишете, что не смогли отыскать в храме Светицховели хитон Христа - вы, к сожалению, и не могли бы его отыскать, потому что, согласно церковному повествованию, хитон находится в могиле Сидонии, а над могилой в самом храме была построена каменная колонна, столп. Светицховели в переводе и значит Столп Животворящий. А сам хитон недоступен для созерцания, потому что в могиле и скрыт от глаз … Я уверен, что об этом я рассказывал более чем подробно и, кроме всего прочего, говорил, где находится этот Столп в самом храме, его невозможно не заметить.

Еще раз огромное спасибо за добрые слова и желаю всего самого доброго и наилучшего!