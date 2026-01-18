98 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Поездка одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури

Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
За один день мы посетим прекрасные места Грузии, которые запомнились Пушкину, Лермонтову, Толстому, Дюма и многим другим известным людям: знаменитую Военно-Грузинскую дорогу, ущелья рек Арагви и Терек, Даръяльское ущелье, гору Казбек, Крестовый перевал и впечатляющие, величественные, заставляющие радостно и взволнованно биться сердце, могучие горы Главного Кавказского хребта!
4.9
136 отзывов
Поездка одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Поездка одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Поездка одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури

Описание экскурсии

  • Начнём с поездки в старую столицу Грузии — город Мцхета. Мы увидим монастырь Джвари (тот самый, лермонтовский) и духовный центр страны — собор Светицховели. Прогуляемся по центру города, оставляющему после проведённой исторической реконструкции неизгладимое впечатление
  • Затем, насладившись видами громадного горного водохранилища Жинвали, настанет время для визита в неприступную крепость Ананури, которая много веков перекрывала вход в ущелье реки Арагви и была, по сути, последним рубежом обороны. Мы обследуем эту твердыню и проведём сравнительный анализ ее возможностей
  • Далее, покорив Крестовый перевал (2395 метров над уровнем моря) и проехав горнолыжный курорт Гудаури, мы прибудем в селение Степанцминда (Казбеги). Здесь живут горцы-мохеве, неустрашимые воины с неистощимым чувством юмора и с неиссякаемым запасом гостеприимства. При желании можно отведать хинкали (а хинкали родом из этих мест) или, например, мхловани (местное аутентичное блюдо, вроде хачапури, но с начинкой из местных сыра, свекольной ботвы, крапивы и высокогорных трав)
  • Гора Казбек, вторая по высоте в Грузии (5047 метров), в ясную погоду видна с площади селения. Вокруг — необычайно красивые горы. Здесь же шумит грозный Терги, который на Северном Кавказе известен как Терек. На автомобиле мы поднимемся на вершину одной из гор рядом с городком Казбеги: здесь находится известный монастырь Святой Троицы Самеба (14 в., высота около 2400 метров). При хорошей погоде отсюда открываются потрясающие виды
  • Мы увидим также невероятно красивое Даръяльское ущелье, а вечером вернемся в Тбилиси

Организационные детали

  • В стоимость входит: услуги гида/водителя, транспортные расходы, такси до отеля после экскурсии
  • В стоимость не входит: проживание, питание, входные билеты, трансферы аэропорт/город
Зимой Крестовый перевал, а также в монастырь св. Троицы Самеба может быть закрыт из-за погодных условий. В этом случае предлагается альтернативный маршрут схожего километража на выбор

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вано
Вано — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1817 туристов
Занимаюсь туризмом в Грузии много лет. Организую и провожу экскурсии любой сложности и любого уровня по всей стране. По образованию журналист, но путешествия — моя страсть и пламенная любовь. Знакомить людей с моей страной — что может быть увлекательнее и интереснее? А в Грузии действительно есть что показывать и о чём рассказывать!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 136 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
117
4
10
3
4
2
3
1
1
К
Очень интересный тур.
Пожалуйста, будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Вано не выходит из автомобиля.
Это надо учитывать… Всю историю Грузии мы выучили, настолько подробно и доступно Вано рассказывал.
Крестовый перевал это отдельная тема.
Будьте готовы зимой к сюрпризам… … Но нам повезло.
Казбек на фото….
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Елена
Среди большого количества предложений и экскурсоводов, мы рады, что нас сопровождал Вано. Образованный, воспитанный, эрудированный и хорошо знающий историю своей страны! Более 10 часовая поездка в горы на небольшом авто
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прошла легко. Отличный водитель. Тур прекрасно организован, продуманы маршрут и остановки. Очень интересный собеседник. Рекомендуем всем, кого глубоко интересует история и жизнь страны. Будьте готовы к тому, что экскурсовод весь материал излагает в машине, достопримечательности осматриваете самостоятельно. Правда, во Мцхете было бы неплохо, если бы с нами прогулялся гид, не смогли в храме отыскать хитон Христа, все либо не знают, либо не говорят по-русски. Но это просто наше предпочтение и не влияет на высокую оценку работы гида. Большое спасибо за чудесную насыщенную впечатлениями поездку!

Среди большого количества предложений и экскурсоводов, мы рады, что нас сопровождал Вано. Образованный, воспитанный, эрудированный и
Вано
Вано
Ответ организатора:
Здравствуйте Большое спасибо за теплые слова.
Хотелось бы уточнить некоторые детали.
Автомобиль Ниссан Тиида не совсем маленький, это не субкомпакт, в нем
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свободно размещаются четверо и на тесноту никто не жаловался.
Да, весь материал я излагаю в машине, но сам показываю практически все места - кроме тех, где дается довольно много свободного времени и где надо просто смотреть. Вы пишете, что не смогли отыскать в храме Светицховели хитон Христа - вы, к сожалению, и не могли бы его отыскать, потому что, согласно церковному повествованию, хитон находится в могиле Сидонии, а над могилой в самом храме была построена каменная колонна, столп. Светицховели в переводе и значит Столп Животворящий. А сам хитон недоступен для созерцания, потому что в могиле и скрыт от глаз … Я уверен, что об этом я рассказывал более чем подробно и, кроме всего прочего, говорил, где находится этот Столп в самом храме, его невозможно не заметить.
Еще раз огромное спасибо за добрые слова и желаю всего самого доброго и наилучшего!

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А
Вано - замечательный гид и интеллигентнейший человек. Экскурсия была 3 мая. Нам очень не повезло с погодой, был сильный туман, и многих красот мы не видели. Но благодаря Вано мы просто влюбились в Грузию. Все время нашей поездки мы слушали интересный и структурированный рассказ об истории Грузии и тех мест, которые мы проезжали.
И спросите у Вано, где лучше пообедать:)))
Вано - замечательный гид и интеллигентнейший человек. Экскурсия была 3 мая. Нам очень не повезло с
Вано - замечательный гид и интеллигентнейший человек. Экскурсия была 3 мая. Нам очень не повезло с
Вано - замечательный гид и интеллигентнейший человек. Экскурсия была 3 мая. Нам очень не повезло с
Вано - замечательный гид и интеллигентнейший человек. Экскурсия была 3 мая. Нам очень не повезло с
Вано - замечательный гид и интеллигентнейший человек. Экскурсия была 3 мая. Нам очень не повезло с
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Т
Горы прекрасны, но капризны! Удобная обувь обязательна!
Вано изумительный рассказчик, информацию об истории, географии, легендах, современном состоянии края и многом другом подаёт структурировано, на вопросы отвечает подробно, машину ведёт аккуратно.
Горы прекрасны, но капризны! Удобная обувь обязательна!
Горы прекрасны, но капризны! Удобная обувь обязательна!
Горы прекрасны, но капризны! Удобная обувь обязательна!
Горы прекрасны, но капризны! Удобная обувь обязательна!
Горы прекрасны, но капризны! Удобная обувь обязательна!
Горы прекрасны, но капризны! Удобная обувь обязательна!
Горы прекрасны, но капризны! Удобная обувь обязательна!
Горы прекрасны, но капризны! Удобная обувь обязательна!+2
Горы прекрасны, но капризны! Удобная обувь обязательна!
Горы прекрасны, но капризны! Удобная обувь обязательна!
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Татьяна
19 декабря у нас была экскурсия в Мцхета. Казбеги и Ананури. Это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Экскурсию проводил гид Бесо Челидзе. Мы получили массу информации. Очень интересный рассказчик и человек влюбленный в свою страну. Мы узнали много об истории и культуре. Бесо прекрасный водитель и веселый человек. Спасибо Трипстеру за гида и чудесную экскурсию.
19 декабря у нас была экскурсия в Мцхета. Казбеги и Ананури. Это была одна из самых
19 декабря у нас была экскурсия в Мцхета. Казбеги и Ананури. Это была одна из самых
19 декабря у нас была экскурсия в Мцхета. Казбеги и Ананури. Это была одна из самых
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Ю
Если хотите увидеть самые красивые места Кавказа, услышать историю Грузии и провести незабываемый день в горах - вам сюда.
Вано, не только невероятно интересно рассказывал, но весь день окружал заботой и участием. Приятное общение. Интересно спланированная экскурсия, вроде далекий путь, но из-за остановок и прогулок, интересных рассказов день пролетает незаметно.
Удобная машина, уверенный водитель.
Если хотите увидеть самые красивые места Кавказа, услышать историю Грузии и провести незабываемый день в горах - вам сюда.
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