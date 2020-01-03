98 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии

Vano
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Vano – ваш гид
За один день мы посетим прекрасные места Грузии, которые запомнились Пушкину, Лермонтову, Толстому, Дюма и многим другим известным людям: знаменитую Военно-Грузинскую дорогу, ущелья рек Арагви и Терек, Даръяльское ущелье, гору Казбек, Крестовый перевал и впечатляющие, величественные, заставляющие радостно и взволнованно биться сердце, могучие горы Главного Кавказского хребта!
€171
146 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Тбилиси
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У этой экскурсии98 отзывов
4.72
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури

Что вас ожидает

  • Тур начинается с поездки в старую столицу Грузии, город Мцхета. Мы увидим монастырь Джвари (тот самый, лермонтовский) и духовный центр страны — собор Светицховели. Прогуляемся по центру города, оставляющему после проведенной исторической реконструкции неизгладимое впечатление.
  • Затем, насладившись видами громадного горного водохранилища Жинвали, настанет время для визита в неприступную крепость Ананури, которая много веков перекрывала вход в ущелье реки Арагви и была, по сути, последним рубежом обороны. Мы обследуем эту твердыню и проведем сравнительный анализ ее возможностей.
  • Далее, покорив Крестовый перевал (2395 м. над уровнем моря) и проехав горнолыжный курорт Гудаури, мы прибудем в селение Степанцминда (Казбеги ). Здесь живут горцы-мохеве, неустрашимые воины с неистощимым чувством юмора и с неиссякаемым запасом гостеприимства. При желании можно отведать хинкали (а хинкали родом из этих мест) или, например, мхловани (местное аутентичное блюдо, вроде хачапури, но с начинкой из местных сыра, свекольной ботвы, крапивы и высокогорных трав).
  • Гора Казбек, вторая по высоте в Грузии (5047 м.), в ясную погоду видна с площади селения. Вокруг — необычайно красивые горы. Здесь же шумит грозный Терги, который на Северном Кавказе известен как Терек. На автомобиле мы поднимемся на вершину одной из гор рядом с городком Казбеги: здесь находится известный монастырь Святой Троицы Самеба (14 в., высота около 2400 м.). При хорошей погоде отсюда открываются потрясающие виды.
  • Мы увидим также невероятно красивое Даръяльское ущелье, а вечером вернемся в Тбилиси.

Организационные детали

  • В стоимость входит: услуги гида/водителя, автомобиль, топливо.
  • В стоимость не входит: проживание, питание, входные билеты, трансферы аэропорт/город.
  • ПРИМЕЧАНИЕ. Зимой Крестовый перевал, а также в монастырь св.Троицы Самеба может быть закрыт ввиду погодных условий. В этом случае предлагается альтернативный маршрут схожего километража на выбор.
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Тбилиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vano
Vano
Меня зовут Вано. По образованию журналист (ТГУ), историк литературы (Институт литературы АН Грузии). Интересуюсь архитектурой, историей Южного Кавказа, кулинарией. Прожил в Москве около 20 лет. Люблю работать с людьми. Организую и провожу туры по всей Грузии. Возможны специализированные, индивидуальные и любые другие туры.
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98 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Очень хорошо структурированная экскурсия, много информации по истории Грузии. Хорошо продуманы остановки в пути и технические, и видовые. Вано очень аккуратный водитель, все серпантины были прйдены так мягко, что мы не успели испугаться :). Рекомендую этого гида спокойным уравновешенным людям, которые интересуются историческими фактами, а не шутками и анекдотами гида
19 октября 2019
Существует старая (и на мой взгляд, глупая) поговорка: «Увидеть Париж и умереть!». Мы были там и, к счастью, живы. Если уж к чему эта поговорка применительна, то это Кавказ, это Казбек! Здесь нет ни городской лжи, ни суеты, ни грязи. Здесь лишь покой и мощь природы!

Экскурсия просто впечатляет. Не буду повторять описание тура, но здесь отлично скомбинированы и природа, и история, и даже воздушное приключение на параплане! Лучше, конечно, заранее обговорить эти моменты с гидом – тогда всё обязательно получится.

А с ним – с нашим Вано – нам просто повезло! Человек спокойный, исключительно эрудированный (сразу чувствуется журналистское образование), прекрасно владеющий русским и английским, с очень специфическим стилем рассказа – моя дочь сразу же нарекла его «Профессором» ;)) Поэтому пусть вас не смущает его традиционное «Итак!...» в разговоре – будте уверены, вы узнаете столько нового и интересного!!! И не бойтесь спрашивать: именно в этот момент «экскурсовод Вано» мгновенно переключается с дидактического повествования на более простой язык, и вы понимаете, насколько это душевный и добрый человек.

Несмотря на то, что благодаря Вано, экскурсия чётко организована, здесь всегда есть место для манёвра. Вано очень гибко реагирует на все пожелания. Так, было и в нашем случае. Когда мы заранее (!) спросили, возможен ли будет во время тура полёт на параплане (со всей подготовкой – примерно час), Вано не только стратегически изменил последовательность маршрута, но и идеально использовал погоду: обычно «стеснительный» Казбек блестел в этот раз на солнце, парапланеристы радовались лёгкому ветру, а монастырь Джвари подарил нам великолепный закат с вершины горы!
За всё ещё раз – огромное спасибо! И прекрасной стране, и таким замечательным людям, как Вано!
23 сентября 2019
Хочется сказать огромное спасибо Вано за замечательную экскурсию! Нет слов. которые могут описать те эмоции, которые вызвали у нас посещение храмов, перевал, Казбек....
24 августа 2019
Вано отличный человек и профессионал своего дела. Очень образованный, прекрасная речь, приятно слушать. Мы группа из 4 молодых людей и нам было очень интересно погрузиться в историю Грузии и мы очень рады, что именно Вано был нашим сопровождающим. Видно, что экскурсовод работает над туром перманентно, потому что нам было весело, гид шутил)) а к тому, что опаздывать не нужно мы были готовы и старались укладываться во время, и отведенного времени действительно вполне достаточно. Гид отвечал на любые вопросы, советовал где что стоит сфотографировать и посмотреть, где поесть и куда сходить вне тура. Кроме того, Вано очень аккуратный водитель.
Ещё раз хотим сказать спасибо Вано за отлично проаедённый день, экскурсия длилась дольше заявленного времени, но мы даже не устали.
30 июля 2019
Вано,очень хороший рассказчик, приятный и внимательный человек. Нам очень понравилось, поверьте мне есть с чем сравнивать, опыт есть.
15 июля 2019
Очень информативная и насыщенная экскурсия, места - просто потрясающие! Вано очень эрудированный, образованный человек, прекрасный гид и осторожный водитель. Рекомендую
30 мая 2019
Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури. Гид: Вано.
Положительные моменты
Гид грамотный. Выдал массу информации по истории Грузии, и конкретно тех мест, которые мы посещали. Прекрасный русский язык, хорошее чувство юмора. Хороший водитель, что немаловажно, учитывая горную дорогу. Хорошая комфортная машина.
Минусы:
Индивидуальная экскурсия подразумевает индивидуальный подход, и личный контакт. Контакта не случилось. Все было очень вежливо и корректно, но очень сухо. В крепости Ананури нам выделили на осмотр полчаса, и когда мы задержались там минут на 10-15 сверх этого времени, гид был этому не рад. Объяснил, что у экскурсии четкий хронометраж, и мы можем не успеть в монастырь Джвари до закрытия. На мой взгляд, если в экскурсии есть какие-то ограничения по времени, их надо оговаривать заранее, а не постфактум. Хотя мы и не фото- и тем более не селфи- маньяки, но время на фотографии и на побродить хотя бы минут 10-15 одним нам бы хотелось, особенно опять таки учитывая индивидуальность тура. Но в Мцхете его не было, и у Жинвальского водохранилища мы не остановились ни на одной из смотровых площадок.
14 мая 2019
Хочется только сказать спасибо за экскурсию. Вано вел машину аккуратно, это было очень важно для нас. Очень деликатный и много рассказывал интересного.
Кафе в Пасанаури, в которое мы заезжали, нам не очень понравилось. Но это дело вкуса. На впечатление от самой экскурсии это никак не повлияло. Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию с Вано.
13 мая 2019
Спасибо Вано за содержательную экскурсию и интересный рассказ! Нам вполне хватило времени по таймингу экскурсии насладиться всеми видами и сделать фото.
5 мая 2019
Экскурсия в Казбеги и Мцхету прошла потрясающе. Вано знаток своего дела, много рассказывал интересных фактов о горах и Грузии, давал возможность побыть в тишине, подумать и по фотографировать невероятную красоту природы, ну и конечно, что не мало важно на серпантинах в горах Вано показал себя, как очень опытный водитель. То, что нам посчастливилось увидеть вершинку горы Казбек было большой удачей. На обратном пути по совету Вано мы посетили горную деревушку, отведали местный хачапури и домашнее вино, все было очень атмосферно и уютно, такой какой и должна быть горная Грузия.
Ещё 88 отзывов

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