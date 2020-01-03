98 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Существует старая (и на мой взгляд, глупая) поговорка: «Увидеть Париж и умереть!». Мы были там и, к счастью, живы. Если уж к чему эта поговорка применительна, то это Кавказ, это Казбек! Здесь нет ни городской лжи, ни суеты, ни грязи. Здесь лишь покой и мощь природы!



Экскурсия просто впечатляет. Не буду повторять описание тура, но здесь отлично скомбинированы и природа, и история, и даже воздушное приключение на параплане! Лучше, конечно, заранее обговорить эти моменты с гидом – тогда всё обязательно получится.



А с ним – с нашим Вано – нам просто повезло! Человек спокойный, исключительно эрудированный (сразу чувствуется журналистское образование), прекрасно владеющий русским и английским, с очень специфическим стилем рассказа – моя дочь сразу же нарекла его «Профессором» ;)) Поэтому пусть вас не смущает его традиционное «Итак!...» в разговоре – будте уверены, вы узнаете столько нового и интересного!!! И не бойтесь спрашивать: именно в этот момент «экскурсовод Вано» мгновенно переключается с дидактического повествования на более простой язык, и вы понимаете, насколько это душевный и добрый человек.



Несмотря на то, что благодаря Вано, экскурсия чётко организована, здесь всегда есть место для манёвра. Вано очень гибко реагирует на все пожелания. Так, было и в нашем случае. Когда мы заранее (!) спросили, возможен ли будет во время тура полёт на параплане (со всей подготовкой – примерно час), Вано не только стратегически изменил последовательность маршрута, но и идеально использовал погоду: обычно «стеснительный» Казбек блестел в этот раз на солнце, парапланеристы радовались лёгкому ветру, а монастырь Джвари подарил нам великолепный закат с вершины горы!

За всё ещё раз – огромное спасибо! И прекрасной стране, и таким замечательным людям, как Вано!