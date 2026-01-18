98 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За один день мы посетим прекрасные места Грузии, которые запомнились Пушкину, Лермонтову, Толстому, Дюма и многим другим известным людям: знаменитую Военно-Грузинскую дорогу, ущелья рек Арагви и Терек, Даръяльское ущелье, гору Казбек, Крестовый перевал и впечатляющие, величественные, заставляющие радостно и взволнованно биться сердце, могучие горы Главного Кавказского хребта!
Описание экскурсии
- Начнём с поездки в старую столицу Грузии — город Мцхета. Мы увидим монастырь Джвари (тот самый, лермонтовский) и духовный центр страны — собор Светицховели. Прогуляемся по центру города, оставляющему после проведённой исторической реконструкции неизгладимое впечатление
- Затем, насладившись видами громадного горного водохранилища Жинвали, настанет время для визита в неприступную крепость Ананури, которая много веков перекрывала вход в ущелье реки Арагви и была, по сути, последним рубежом обороны. Мы обследуем эту твердыню и проведём сравнительный анализ ее возможностей
- Далее, покорив Крестовый перевал (2395 метров над уровнем моря) и проехав горнолыжный курорт Гудаури, мы прибудем в селение Степанцминда (Казбеги). Здесь живут горцы-мохеве, неустрашимые воины с неистощимым чувством юмора и с неиссякаемым запасом гостеприимства. При желании можно отведать хинкали (а хинкали родом из этих мест) или, например, мхловани (местное аутентичное блюдо, вроде хачапури, но с начинкой из местных сыра, свекольной ботвы, крапивы и высокогорных трав)
- Гора Казбек, вторая по высоте в Грузии (5047 метров), в ясную погоду видна с площади селения. Вокруг — необычайно красивые горы. Здесь же шумит грозный Терги, который на Северном Кавказе известен как Терек. На автомобиле мы поднимемся на вершину одной из гор рядом с городком Казбеги: здесь находится известный монастырь Святой Троицы Самеба (14 в., высота около 2400 метров). При хорошей погоде отсюда открываются потрясающие виды
- Мы увидим также невероятно красивое Даръяльское ущелье, а вечером вернемся в Тбилиси
Организационные детали
- В стоимость входит: услуги гида/водителя, транспортные расходы, такси до отеля после экскурсии
- В стоимость не входит: проживание, питание, входные билеты, трансферы аэропорт/город
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вано — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1817 туристов
Занимаюсь туризмом в Грузии много лет. Организую и провожу экскурсии любой сложности и любого уровня по всей стране. По образованию журналист, но путешествия — моя страсть и пламенная любовь. Знакомить людей с моей страной — что может быть увлекательнее и интереснее? А в Грузии действительно есть что показывать и о чём рассказывать!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 136 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Очень интересный тур.
Пожалуйста, будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Вано не выходит из автомобиля.
Это надо учитывать… Всю историю Грузии мы выучили, настолько подробно и доступно Вано рассказывал.
Крестовый перевал это отдельная тема.
Будьте готовы зимой к сюрпризам… … Но нам повезло.
Казбек на фото….
Пожалуйста, будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Вано не выходит из автомобиля.
Это надо учитывать… Всю историю Грузии мы выучили, настолько подробно и доступно Вано рассказывал.
Крестовый перевал это отдельная тема.
Будьте готовы зимой к сюрпризам… … Но нам повезло.
Казбек на фото….
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Среди большого количества предложений и экскурсоводов, мы рады, что нас сопровождал Вано. Образованный, воспитанный, эрудированный и хорошо знающий историю своей страны! Более 10 часовая поездка в горы на небольшом авто
Вано
Ответ организатора:
Здравствуйте Большое спасибо за теплые слова.
Хотелось бы уточнить некоторые детали.
Автомобиль Ниссан Тиида не совсем маленький, это не субкомпакт, в нем
Хотелось бы уточнить некоторые детали.
Автомобиль Ниссан Тиида не совсем маленький, это не субкомпакт, в нем
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А
Вано - замечательный гид и интеллигентнейший человек. Экскурсия была 3 мая. Нам очень не повезло с погодой, был сильный туман, и многих красот мы не видели. Но благодаря Вано мы просто влюбились в Грузию. Все время нашей поездки мы слушали интересный и структурированный рассказ об истории Грузии и тех мест, которые мы проезжали.
И спросите у Вано, где лучше пообедать:)))
И спросите у Вано, где лучше пообедать:)))
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Т
Горы прекрасны, но капризны! Удобная обувь обязательна!
Вано изумительный рассказчик, информацию об истории, географии, легендах, современном состоянии края и многом другом подаёт структурировано, на вопросы отвечает подробно, машину ведёт аккуратно.
Вано изумительный рассказчик, информацию об истории, географии, легендах, современном состоянии края и многом другом подаёт структурировано, на вопросы отвечает подробно, машину ведёт аккуратно.
+2
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19 декабря у нас была экскурсия в Мцхета. Казбеги и Ананури. Это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Экскурсию проводил гид Бесо Челидзе. Мы получили массу информации. Очень интересный рассказчик и человек влюбленный в свою страну. Мы узнали много об истории и культуре. Бесо прекрасный водитель и веселый человек. Спасибо Трипстеру за гида и чудесную экскурсию.
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Ю
Если хотите увидеть самые красивые места Кавказа, услышать историю Грузии и провести незабываемый день в горах - вам сюда.
Вано, не только невероятно интересно рассказывал, но весь день окружал заботой и участием. Приятное общение. Интересно спланированная экскурсия, вроде далекий путь, но из-за остановок и прогулок, интересных рассказов день пролетает незаметно.
Удобная машина, уверенный водитель.
Вано, не только невероятно интересно рассказывал, но весь день окружал заботой и участием. Приятное общение. Интересно спланированная экскурсия, вроде далекий путь, но из-за остановок и прогулок, интересных рассказов день пролетает незаметно.
Удобная машина, уверенный водитель.
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