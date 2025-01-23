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Интеллигентный Тбилиси

Погулять по Ваке - самому просвещённому и при этом почти не изученному району города
В советские годы в Тбилиси ходила поговорка «Кофе по утрам пьют только в Ваке». А около 100 лет назад на месте района были одни поля да княжеские мельницы.

К сожалению, Ваке редко посещают с экскурсиями — а зря! Район помнит множество интересных историй и персонажей.

Мы выясним, как Ваке стал центром притяжения грузинской интеллигенции и поговорим о её ярких представителях.
5
1 отзыв
Интеллигентный Тбилиси
Интеллигентный Тбилиси
Интеллигентный Тбилиси
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Памятник Тарасу Шевченко. Выясним, как украинский поэт повлиял на грузинскую интеллигенцию.

Здание Тбилисского государственного университета — самое первое здание Ваке, задавшее интеллигентный тон всему району.

Территорию бывшей больницы «Лечкомбината». Посмотрим, как из трагедии можно сделать музей современного искусства.

Дома по проекту первой в Грузии женщины-архитектора. Поговорим о преемственности и передаче опыта.

Памятник Константину Гамсахурдиа. Подумаем: сможет ли стать великим писателем тот, над кем не витала тень большой биографии?

Входная группа парка Мзиури — грузинского Диснейленда, но камерного и уютного.

Памятник Давиду Гурамишвили — человеку с пером в одной руке и мечом в другой.

Памятник Илье Чавчавадзе — ключевой фигуре всего повествования. В Грузии его называют «отцом нации». Судьбы интеллигентных героев, встречающихся у нас на пути, шаг за шагом раскроют образ Чавчавадзе.

Кампус Тбилисского государственного университета — самое контрастное место района Ваке.

Комплекс небоскрёбов Axis Towers. Здесь мы достигнем катарсиса и подведём итоги нашей прогулки.

Вы узнаете:

  • почему грузинам приходилось ездить на учёбу за границу и зачем они возвращались
  • что означает грузинское слово «дедабодзи» — именно с ним сравнивается фигура Ильи Чавчавадзе на монументе
  • кто научил Акакия Церетели родину любить
  • как перевод влияет на восприятие стихотворения и почему важно читать Лермонтова на русском.

и многое-многое другое!

Кому подойдёт прогулка

  • Я буду рад всем гостям, но для первого знакомства с городом, возможно, лучше выбрать обзорную экскурсию
  • Любознательным. Все фотографии и доп материалы с экскурсии, в том числе список героев, будет направлен в специально организованный чат, и вы сможете вернуться к интересующей вас информации в любое удобное время

Организационные детали

Название района Ваке происходит от грузинского слова равнина, так что больших перепадов рельефа мы не встретим.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Тарасу Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дмитрий
23 янв 2025
Экскурсия, интеллигентный Тбилиси отличается от обычных экскурсий необычной подачей, интересными рассказами о людях, которые зарождали в Тбилиси статусный класс ученых, поэтов, философов и тд. Евгений очень приятный и интересный гид. Кто хочет необычную экскурсию, узнать немного о людях, которые создавали дух интеллигенции и культуру общества Грузии, то смело к нему!

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