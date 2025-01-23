Памятник Тарасу Шевченко. Выясним, как украинский поэт повлиял на грузинскую интеллигенцию.
Здание Тбилисского государственного университета — самое первое здание Ваке, задавшее интеллигентный тон всему району.
Территорию бывшей больницы «Лечкомбината». Посмотрим, как из трагедии можно сделать музей современного искусства.
Дома по проекту первой в Грузии женщины-архитектора. Поговорим о преемственности и передаче опыта.
Памятник Константину Гамсахурдиа. Подумаем: сможет ли стать великим писателем тот, над кем не витала тень большой биографии?
Входная группа парка Мзиури — грузинского Диснейленда, но камерного и уютного.
Памятник Давиду Гурамишвили — человеку с пером в одной руке и мечом в другой.
Памятник Илье Чавчавадзе — ключевой фигуре всего повествования. В Грузии его называют «отцом нации». Судьбы интеллигентных героев, встречающихся у нас на пути, шаг за шагом раскроют образ Чавчавадзе.
Кампус Тбилисского государственного университета — самое контрастное место района Ваке.
Комплекс небоскрёбов Axis Towers. Здесь мы достигнем катарсиса и подведём итоги нашей прогулки.
Вы узнаете:
почему грузинам приходилось ездить на учёбу за границу и зачем они возвращались
что означает грузинское слово «дедабодзи» — именно с ним сравнивается фигура Ильи Чавчавадзе на монументе
кто научил Акакия Церетели родину любить
как перевод влияет на восприятие стихотворения и почему важно читать Лермонтова на русском.
и многое-многое другое!
Кому подойдёт прогулка
Я буду рад всем гостям, но для первого знакомства с городом, возможно, лучше выбрать обзорную экскурсию
Любознательным. Все фотографии и доп материалы с экскурсии, в том числе список героев, будет направлен в специально организованный чат, и вы сможете вернуться к интересующей вас информации в любое удобное время
Организационные детали
Название района Ваке происходит от грузинского слова равнина, так что больших перепадов рельефа мы не встретим.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 26 туристов
Меня зовут Евгений, я лектор и профессиональный гид. Сфера моих интересов — культурное, архитектурное и инженерное наследие. Я проехал десятки тысяч километров по Грузии с 2022 года, чтобы найти для вас всё самое интересное.
Являюсь экспертом по канатным дорогам Грузии, фанатом раннего творчества Зураба Церетели и коллекционером советского монументального искусства.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
23 янв 2025
Экскурсия, интеллигентный Тбилиси отличается от обычных экскурсий необычной подачей, интересными рассказами о людях, которые зарождали в Тбилиси статусный класс ученых, поэтов, философов и тд. Евгений очень приятный и интересный гид. Кто хочет необычную экскурсию, узнать немного о людях, которые создавали дух интеллигенции и культуру общества Грузии, то смело к нему!