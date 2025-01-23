В советские годы в Тбилиси ходила поговорка «Кофе по утрам пьют только в Ваке». А около 100 лет назад на месте района были одни поля да княжеские мельницы. К сожалению, Ваке редко посещают с экскурсиями — а зря! Район помнит множество интересных историй и персонажей. Мы выясним, как Ваке стал центром притяжения грузинской интеллигенции и поговорим о её ярких представителях.

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Ваш гид в Тбилиси

Евгений Ваш гид в Тбилиси

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Памятник Тарасу Шевченко. Выясним, как украинский поэт повлиял на грузинскую интеллигенцию.

Здание Тбилисского государственного университета — самое первое здание Ваке, задавшее интеллигентный тон всему району.

Территорию бывшей больницы «Лечкомбината». Посмотрим, как из трагедии можно сделать музей современного искусства.

Дома по проекту первой в Грузии женщины-архитектора. Поговорим о преемственности и передаче опыта.

Памятник Константину Гамсахурдиа. Подумаем: сможет ли стать великим писателем тот, над кем не витала тень большой биографии?

Входная группа парка Мзиури — грузинского Диснейленда, но камерного и уютного.

Памятник Давиду Гурамишвили — человеку с пером в одной руке и мечом в другой.

Памятник Илье Чавчавадзе — ключевой фигуре всего повествования. В Грузии его называют «отцом нации». Судьбы интеллигентных героев, встречающихся у нас на пути, шаг за шагом раскроют образ Чавчавадзе.

Кампус Тбилисского государственного университета — самое контрастное место района Ваке.

Комплекс небоскрёбов Axis Towers. Здесь мы достигнем катарсиса и подведём итоги нашей прогулки.

Вы узнаете:

почему грузинам приходилось ездить на учёбу за границу и зачем они возвращались

что означает грузинское слово «дедабодзи» — именно с ним сравнивается фигура Ильи Чавчавадзе на монументе

кто научил Акакия Церетели родину любить

как перевод влияет на восприятие стихотворения и почему важно читать Лермонтова на русском.

и многое-многое другое!

Кому подойдёт прогулка

Я буду рад всем гостям, но для первого знакомства с городом, возможно, лучше выбрать обзорную экскурсию

Любознательным. Все фотографии и доп материалы с экскурсии, в том числе список героев, будет направлен в специально организованный чат, и вы сможете вернуться к интересующей вас информации в любое удобное время

Организационные детали

Название района Ваке происходит от грузинского слова равнина, так что больших перепадов рельефа мы не встретим.