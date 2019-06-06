46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Этот древнейший уголок Тбилиси называется Скальным (Клдисубани), потому что расположен у самого подножья скалистого Сололакского хребта, частично под крепостью Нарикала. Туристы стали наведываться сюда лишь относительно недавно, после того, как в районе была проведена реставрация.
Программа
В ходе прогулки я расскажу об истории этого удивительного района, о городе в целом, традициях его жителей и о многом другом.
Старая тбилисская архитектура. Прогулка по этой части города, откуда открывается прекрасная панорама Тбилиси, — прекрасная возможность познакомиться с интереснейшими образцами старой тбилисской архитектуры, гармонично сочетающейся с ландшафтом.
Храмы. А также с тремя православными храмами — Нижней и Верхней Вифлеемскими церквями и церковью Святого Георгия. Здесь же можно осмотреть остатки языческого храма Атешга — это храм зороастрийцев-огнепоклонников, датируемый VI веком.
Ведут в Скальный район (Клдисубани) крутые улочки и улочка-лестница, возведенная в середине 19 века. Так что приготовьтесь к их преодолению, но это того стоит!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Сквер Пушкина на площади Свободы, у туристического информационного центра.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
По профессии я журналист, вместе с тем, являюсь лицензированным туристическим гидом - членом Ассоциации гидов Грузии. Свободно владею русским языком. Отдаю предпочтение любителям индивидуального туризма. При планировании туристических маршрутов обязательно учитываю запросы туристов, стараюсь, чтобы они чувствовали себя в Грузии как желанные гости. Могу предложить услуги гида, переводчика, оказать помощь в бронировании отелей и др.
Сегодня мы были на экскурсии с Ириной. Более интересного рассказчика я еще не соышала.Ощущение ,что Ирина знает все,в подробностях, о старом Тбилиси. Какие бы мф вопросы не задавали,на все отвечала очень подробно. Мы в восторге....Спасибо Вам ,Ирина!!!!
Анна
6 мая 2019
Наш гид Ирина произвела прекрасное впечатление и как глубокий знаток истории Тбилиси, и как очень интеллигентный и грамотный рассказчик. Маршрут составлен интересно, для нас открылись очень красивые панорамы города. Мы с дочерью (15 лет) провели очень душевный день в Тбилиси во многом благодаря Ирине. Смело порекомендую путешествие с Ириной для тех, кто не боится передвижений с большим количеством подъемов и спусков (но оно того стоит!).
Olga
17 марта 2019
Ирина прекрасный экскурсовод! Прогулка по скальному району очаровала ва нашу семью. Нам открылись дворики и улочку старого Тифлиса в новос свете. Когда снова будем в Тбилиси-надеемся снова попасть на прогулку вместе с Ириной:)
Анна
21 ноября 2018
Это была очень насыщенная и интересная экскурсия. Ирина рассказывает много интересных фактов из жизни людей, их домов и их города. Мы побывали в парадных, увидели много прекрасных домов, построенных в разных архитектурных стилях, но при этом прекрасно вписавшихся в городское пространство.
Анастасия
14 октября 2018
Я была в Тбилиси уже третий раз, но всё то, что я увидела на экскурсии с Ириной, было для меня в новинку. Очень красивые места, интересно и познавательно.
Вера
7 октября 2018
Ирина замечательный рассказчик, мы очень хотели попасть именно на такую прогулку, в стороне от основных туристических маршрутов. Нам очень понравилось! Рекомендуем всем!
Ирина
2 октября 2018
Спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. И взрослые и дети остались под большим впечатлением от той части Тбилиси, которую показала нам Ирина. Подача материала приятная, не возникло сложности с пониманием из-за большого количества дат и фактов. Все было просто и очень интересно. Ирина отвечала на все-все наши вопросы, даже те, которые не касались темы нашей встречи. Она интересный, грамотный человек и просто красивая женщина!
Спасибо!
Сергей
17 сентября 2018
Огромное спасибо за экскурсию! Ирина великолепный гид, хорошая программа, все было очень увлекательно и интересно! Рекомендую!
андрей
27 августа 2018
Спасибо за оперативно организованную экскурсию, сам бы я за 3 часа столько не прошел и не узнал. Экскурсия и гид очень интеллигентны, ненавязчивы и интересны :), еще раз, спасибо!
Дмитрий
26 августа 2018
Очень качественная экскурсия. Ирина провела для нас прекрасную экскурсию и прекрасно изменила маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Мы посетили все те места старого города, которые хотели. Ирина прекрасный знающий рассказчик, с легкостью приспосабливающийся под запросы клиентов. Все получилось очень хорошо. Большой спасибо.
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.
Дух грузинских старостей, религиозные памятники и выдающиеся уроженцы города
Приглашаю на пешеходную экскурсию по узким средневековым улочкам старого Тбилиси! В ходе прогулки вы насладитесь духом грузинских старостей, увидите исторические и религиозные памятники и познакомитесь с выдающимися уроженцами города.
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Эта экскурсия даст полное представление о истории, наследстве, красоте и разнообразии Тбилиси. На востоке этот город считали западом, на западе — востоком… Важнейший перекресток Великого Шелкового Пути, Тбилиси всегда считался ключом к владению всем Кавказом, сердцем Кавказа и Грузии в частности. Уникальное место, где вы увидите плавное сочетание Европы и Азии, Христианства и Ислама…
Проследить путь Тбилиси сквозь века, прикоснуться к культурному наследию и узнать тбилисцев
Вас ждут 4 насыщенных часа с погружением в прошлое Тбилиси, который, несмотря на многочисленные завоевания, восставал из пепла, вбирая в себя лучшее из разных культур. На прогулке история оживёт в извилистых улочках Старого города, у мощных стен крепости Нарикала, в старейшем районе Серных бань. В именах грузинских правителей, жителей и гостей города, колоритных традициях и обычаях. В результате вы получите полное представление об архитектурном, историческом и культурном наследии Тбилиси и прочувствуете его самобытность.
Очароваться столицей под яркий аккомпанемент из историй, городских баек и стихов
Предлагаю вам обзорную автомобильную экскурсию по Тбилиси, во время которой я познакомлю вас с основными достопримечательностями города, расскажу о значимых событиях и персонажах из его летописи, позабавлю историческими анекдотами и стихами.
Знакомство с богатой архитектурой «кавказского ар-нуво»
Вы посетите парадные знаменитых домов района Сололаки и восхититесь смешением восточного и европейского колорита, удивительной лепниной на фасадах, расписными потолками и стенами, мраморными лестницами, чугунными решетками и воротами. Старинные дома «помнят» голоса Гумилева, Айвазовского, Есенина, Мандельштама, Чайковского и даже Николая II. Я расскажу самые интересные факты о «немых свидетелях истории» и их хозяевах, раскрою фамильные секреты и помогу уловить звуки и запахи прошлого.