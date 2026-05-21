46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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тебе ты слышишь как знакомые так и совершенно для себя новые имена великих людей прошлого и их истории, а на каждом повороте извилистых улочек хочется достать фотоаппарат и фотографировать и фотографировать (фотографам этот маршрут точно понраится!).

Ирина - замечательный экскурсовод! Развёрнуто овечала на все возникающие у меня вопросы по истории не только района экскурсии, но и всего города и страны. Сам маршрут наполнен огромным количеством мест из совершенно разных эпох - от самго зарождения города, до наших дней. По маршруту очень много смотровых площадок с прекрасным видом на город, с высоты можно себе приметить на будущее ещё множество интересных мест, а Ирина подскажет что это такое и как туда попасть)