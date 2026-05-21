46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Клдисубани — уголок старого города, где скалы Сололакского хребта встречаются с тесными улочками и древними храмами. Когда-то сюда не заглядывали туристы, но после реставрации район открылся во всей своей красе. Вы прочувствуете атмосферу настоящей грузинской жизни и раскроете новые ракурсы Тбилиси.
Описание экскурсии
- Панорамы и улочки — живописные виды на город и прогулка по крутым улочкам и улице-лестнице 19 века
- Тбилисская архитектура — старые жилые дома и образцы традиционной архитектуры, гармонично вписанной в ландшафт
- Храмы Клдисубани — Нижняя и Верхняя Вифлеемские церкви, церковь Святого Георгия и остатки языческого Атешга, храма огнепоклонников 6 века
В ходе прогулки я расскажу историю этого удивительного района, о городе в целом, традициях его жителей и о многом другом.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 590 туристов
По профессии я журналист, вместе с тем, являюсь лицензированным туристическим гидом, членом Ассоциации гидов Грузии. Свободно владею русским языком. Отдаю предпочтение любителям индивидуального туризма. При планировании туристических маршрутов обязательно учитываю запросы туристов, стараюсь, чтобы они чувствовали себя в Грузии как желанные гости. Могу предложить услуги гида, переводчика, оказать помощь в бронировании отелей и др.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
замечательный маршрут с отличными видами. Несмотря на то, что мы за день до этого посетили обзорный тур, на этом туре мы узнали много нового и интересного
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Два с половиной часа экскурсии пролетели незаметно, словно всего пять минут! Ирина — превосходный рассказчик: всё лаконично, увлекательно, с тонким вниманием к деталям и нашим вопросам. Никакого переизбытка ненужных фактов, шаблонных фраз или скуки. Большое спасибо!
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Ирина прекрасный гид! очень интересно рассказывает, внимательна, спокойная. очень комфортно и с интересом провели время в исторических, колоритных и красивых местах Тбилиси! спасибо!
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Е
Нам очень понравилась экскурсия по скальному району (Клдисубани) в Тбилиси. Наш экскурсовод Ирина погрузила нас в жизнь этого района и историю Тбилиси в целом. Очень вежливый и тактичным человек, очень богатый русский язык - наслаждение слушать. Рекомендуем!
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В
Уверенно рекомендуем выбрать прогулку с Ириной по скальной части Тбилиси! Особенно если Вы уже освоили район проспекта Шота Руставели, Сионского собора, Площади Свободы, в том числе на обзорных экскурсиях, то благодаря маршруту и вниманию к деталям тбилисской эклектики, представление о старом городе у вас точно скорректируется, возможно, как у нас в лучшую сторону! Огромное спасибо и всего самого доброго Ирине!
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Отличная экскурсия и экскурсовод! Я впервые в Тбилиси и эта экскурсия заставила меня сразу же влюбиться в этот город!
Прогулка по Старому городу очень интересная и живописная. На почти кажом шаге
Прогулка по Старому городу очень интересная и живописная. На почти кажом шаге
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