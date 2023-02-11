Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Что вас ожидает:

Один из самых красивых и живописных городков Грузии — Сигнахи

Погуляем по грузинскому Лас-Вегасу, который называют «городом любви»: местный дом бракосочетаний работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы увидим как пекут вкуснейший хлеб в подземных печах. Побываем в Монастыре св. Нино именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в IV веке.

Побываем в святом источнике Святой Нино, говорят что он творит чудеса. Погуляем по старинным улочкам с красочными балконами и незабываемыми видами на долину. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.

Дегустация несравненной национальной кухни в ресторанчике в живописном месте с графином местного Цинандали или Саперави останутся ярчайшими воспоминаниями о путешествии по Грузии! В городе Кварели вас будет ждать экскурсия и дегустация в одном из ведущих винзаводов Грузии. Вы узнаете о тонкостях производства вина, а также познакомитесь с историей развития технологии и сортами местных вин.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.