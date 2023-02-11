Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Кахетинский тур: город любви и доброты Сигнахи

Старинные улочки с красочными балконами, святые места и спокойствие

Старинные улочки с красочными балконами, святые места и спокойствие. Сигнахи, который также известен как грузинский Лас-Вегас.
Кахетинский тур: город любви и доброты Сигнахи
Кахетинский тур: город любви и доброты Сигнахи
Кахетинский тур: город любви и доброты Сигнахи
Кахетинский тур: город любви и доброты Сигнахи
Кахетинский тур: город любви и доброты Сигнахи
Кахетинский тур: город любви и доброты Сигнахи
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Описание

Что вас ожидает:

Один из самых красивых и живописных городков Грузии — Сигнахи
Погуляем по грузинскому Лас-Вегасу, который называют «городом любви»: местный дом бракосочетаний работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы увидим как пекут вкуснейший хлеб в подземных печах. Побываем в Монастыре св. Нино именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в IV веке.
Побываем в святом источнике Святой Нино, говорят что он творит чудеса. Погуляем по старинным улочкам с красочными балконами и незабываемыми видами на долину. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Дегустация несравненной национальной кухни в ресторанчике в живописном месте с графином местного Цинандали или Саперави останутся ярчайшими воспоминаниями о путешествии по Грузии! В городе Кварели вас будет ждать экскурсия и дегустация в одном из ведущих винзаводов Грузии. Вы узнаете о тонкостях производства вина, а также познакомитесь с историей развития технологии и сортами местных вин.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Экскурсия
  • Комфортабельный автомобиль
  • Услуги сопровождающего
  • Куча положительных эмоций
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Обед оплачивается отдельно — стоимость уточняйте на месте
  • Дегустация из 4-х сортов вина с экскурсией — 18 лари с человека
  • Мастер класс с приготовлением национальных блюд — 48 лари с человека
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Рекомендуемое время начала: 09:00 до 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • За день-два с вами свяжется гид и уточнит все детали Вашего путешествия: расскажет о погоде, сообщит время выезда, уточнит адрес вашего проживания.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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