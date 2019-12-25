51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Грузинская душа Кахетия

Знакомство с достопримечательностями, традициями и радушием востока Грузии

Давид и Нодар
Задать вопрос
Давид и Нодар – ваш гид
Приглашаю вас не просто отправиться изучать Кахетию, а пообщаться с душой грузина.

Почувствовать себя не путешественником, но гостем в этом радушном крае.

Вы отправитесь в поездку по живописной дороге и знаменитой Алазанской долине.

В сказочном Сигнахи побродите по тихим улочкам, в Телави загадаете желание у древнего платана.

В Цинандали погрузитесь в атмосферу 19 века и услышите о любви Грибоедова и княжны Нино, а в монастыре Бодбе узнаете о грузинском христианстве.

И конечно, вас ждут рассказы о винах Кахетии и легенды этого края!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча возле гостиницы
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии51 отзыв
4.69
Грузинская душа Кахетия
Грузинская душа Кахетия

Что вас ожидает

Культурное и историческое достояние региона
Во время этого большого путешествия к востоку от Тбилиси вы увидите самые интересные и живописные места Кахетинского края. Любуясь красивейшими ландшафтами по дороге, услышите истории и легенды этих мест. Я расскажу о возникновении, развитии и особенностях каждого монастыря, необычного дома и архитектурного объекта на нашем пути. Вас ждут:

  • Сигнахи — очаровательный городок, восхищающий своей панорамой Алазанской долины и богатой историей. Вы погуляете по его сказочным улочкам с запоминающейся архитектурой и узнаете, почему это место называют «городом любви».
  • Монастырь Бодбе — место захоронения великой грузинской просветительницы святой Нино. Здесь вы узнаете о её жизни и о тех временах, когда Грузия обратилась в христианскую веру.
  • Монастыри Дзвели Шуамта и Ахали Шуамта — Ахали Шуамта (Новая Шуамта) — обитель 16 века, построенная кахетинской царицей Тиной, расскажет красивую историю своего возникновения. А Дзвели Шуамта (Старая Шуамта), ансамбль старинных церквей в горном лесу, подарит чувство уединения и спокойствия.
  • Дом-музей Александра Чавчавадзе в Цинандали — вотчина древнего княжеского рода. Здесь бывали Пушкин и Грибоедов (его женой и любовью всей жизни стала Нино Чавчавадзе) и здесь началась европеизация Грузии.
  • Телави — резиденция кахетинских царей. В древней столице Грузии вы увидите улицы из фильма «Мимино», узнаете об истории города и ещё раз насладитесь великолепными видами.

Этнография и легенды Кахетии
На протяжении всей поездки я буду рассказывать о традициях и легендах, которые характеризуют страну, её жителей и их привычки. Помогу вам почувствовать грузинское гостеприимство и менталитет кахетинцев. И я гарантирую: это путешествие подарит вам лучшие воспоминания и кадры!

Организационные детали

  • Мы стартуем из Тбилиси — заберем вас прямо у места проживания в городе. И отвезём обратно.
  • Остановка на обед по желанию и не входит в стоимость экскурсии.
Грузинская душа Кахетия
Грузинская душа Кахетия
Грузинская душа Кахетия
Грузинская душа Кахетия
Грузинская душа Кахетия
Грузинская душа Кахетия
Грузинская душа Кахетия
Грузинская душа Кахетия
Грузинская душа Кахетия
Грузинская душа Кахетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Давид и Нодар
Давид и Нодар
Приветствую, друзья! Представимся – я Давид, организатор индивидуальных туров по всей Грузии. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с этой прекрасной страной, а у вас будет возможность приятно провести время в компании влюблённого в свою страну гида, который всегда готов раскрыть вам её тайны и прелести! Мой сын Нодар проводит экскурсии при условии, когда гостей не более 3-х человек. Нодар, как и я, родился и вырос в Тбилиси, по образованию доктор, увлекается альпинизмом. Уже 5 лет занимается своим любимым делом – устраивает экскурсии по всей Грузии!
Напишите мне

51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 декабря 2019
Давид,прекрасный рассказчик,очень внимательный и обходительный,он показал такие красочные места Кахетии,что мы все влюбилась в этот прекрасный край.Спасибо большое
25 сентября 2019
Спасибо Давиду за чудесно проведенный день и чудесную и содержательную экскурсию. Давид очень доброжелательный и теплый человек, который отлично знает историю всей Грузии и очень хороший рассказчик.
21 августа 2019
Давид дуже освічена і цікава людина, завжди розповідає цікаві історії та факти. Можна поговорити на будь яку тему.
Спочатку думали їхати своїм авто, і не пожалкували що поїхали з Давидом.
Всім рекомендую.
Алена
17 июля 2019
Давид большой энтузиаст туризма в Грузии. У него прекрасная машина, самая комфортная из тех,которые нам попались за время этого путешествия. Он открытый, добродушный, внимательный и заботливый человек. Но, он скорее сопровождающий, а не гид, в нашем понимании.
Марина
11 мая 2019
Были на экскурсии 05 мая. Давид забрал нас прямо от гостиницы. Большое спасибо Давиду за интересные рассказы о местах, которые мы посетили и о Грузии,традициях,людях и об этой гостеприимной стране. Посещение монастыря, где похоронена Святая Нино, виды на Алазанскую долину,и на обратном пути- замечательный вид на горы!!! Спасибо большое!
Михаил
7 мая 2019
Доброго времени суток!
Давид, благодарю Вас за отличный тур по Кахетии. Могу с уверенностью сказать, это лучший гид в туре которого я был. Об этом же свидетельствуют люди которые подходили к нам во время экскурсии что бы поблагодарить Давида за проведенные ранее экскурсии и по доброму нам позавидовать, что наш гид именно Давид.
Давид - гид в большой буквы. Он отличный собеседник с уникальными сакральными знаниями истории, религии, устройства государства, биографии личностей сыгравших большую роль в истории Грузии. Давид огромный кладезь информации, которая преподноситься очень доступно и понятно.
Благодарим за душевное тепло, воду и угощения, рекомендации по ресторанам и местам отдыха, за весело и легко проведенное время. Диди мадлоба Давид!!!
2 мая 2019
Замечательный день в компании приятного и душевного Давида! Спасибо!!!
1 мая 2019
Наша маленькая группа из 4 человек участвовала в замечательной экскурсии на комфортном автомобиле c прекрасным гидом Давидом. Хотя экскурсия была долгой, но прошла легко и здорово! Маршрут составлен очень удобно и грамотно. Впечатлило все: красивейшие виды по пути, дегустация сыра и хлеба прямо из печи в сочетании с прекрасным вином, виноградники Алазанской долины. Поразила своей красотой усадьба Александра Чавчавадзе. Давид замечательный рассказчик и знаток истории своей страны. Преподнес интересные рассказы, а не "сухие" факты. Благодарим Давида за прекрасно проведенную экскурсию! Нам очень понравилось!!!
28 апреля 2019
Огромное спасибо Давиду за это чудесный день! Мы увидели столько чудесных мест, услышали столько интересных историй, что теперь хватит надолго! При этом поездка, хоть и была насыщенной, не была утомительной. В спокойном режиме мы побывали в самых красивых уголках Кахетии. Посетили и монастыри, и Сигнахи, и Телави, все места, которые были заявлены в программе. Особенно поразил монастырь Дзвели Шуамта, в котором наша семья были единственными посетителями. Мы попробовали и приобрели и горный мед (ОЧЕНЬ вкусный), и чудесную чурчхелу и даже свежую клубнику! А домашнее вино, которым нас угостил Давид было бесподобно! Супруга сказала, что это лучшее вино, которое она пила в своей жизни! А как забыть тот закат над горами, увиденный с перевала!
Давид, вы лучший! Здоровья вам и процветания!
26 апреля 2019
Ездили в Кахетию с Давидом. Он очень любит и хорошо знает Грузию, щедро, с радостью делится с гостями историями об ее прошлом и о ее сегодняшнем дне. День пролетел незаметно. Мы много видели, много узнали об этой прекрасной стране и ее людях. Спасибо, Давид!
Ещё 41 отзыв

Давид и Нодар проводит ещё 1 экскурсию

Мцхета и Тбилиси: две столицы за один деньМцхета и Тбилиси: две столицы за один деньМцхета и Тбилиси: две столицы за один день
125 за экскурсию
10 часов
4 отзыва
Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Древностями Мцхеты и Тбилиси, а также видами Военно-Грузинской дороги восторгались многие выдающиеся люди — теперь ваша очередь! В Мцхете вы прикоснётесь к следам предков, полюбуетесь слиянием рек и узнаете о зарождении грузинского христианства. А в Тбилиси увидите старинные храмы, подниметесь к крепости Нарикала и на гору Мтацминда, полюбуетесь тифлисскими балкончиками и современными достопримечательностями.

Экскурсии по Тбилиси на автомобиле

Мцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианства
скидка50%
€30
15 за человека
4 часа
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды
Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны. Святое место для каждого грузина. Часто местные жители этот город называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря. Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
скидка70%
€75
23 за человека
10 часов
252 отзыва
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
69 за экскурсию
4 часа
236 отзывов
Древние памятники истории и грузинская архитектура
Мцхета для Грузии – то же, что Иерусалим для Израиля. И чтобы по-настоящему понять историю и менталитет грузинского народа, нужно обязательно побывать в этом сакральном месте, у истоков культуры и религии Грузии.
Казбек: путешествие в сердце Кавказских горКазбек: путешествие в сердце Кавказских горКазбек: путешествие в сердце Кавказских гор
125 за экскурсию
10 часов
54 отзыва
Отправиться на встречу с горными ущельями и величественными вершинами Военно-Грузинской дороги
Моя экскурсия к великому Казбеку охватывает как известные красоты легендарной дороги, так и места, куда туристы доезжают реже. За один день вы побываете в монастыре Джвари, средневековой крепости Ананури и церкви Гергети. Проедете мимо водопадов, минеральных источников и слияний рек. Узнаете об историях, легендах и обычаях горной Грузии. А главное — испытаете чувство восторга от встречи с великолепными Кавказскими горами!
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам снитьсяДорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам снитьсяДорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
25 за человека
10 часов
126 отзывов
Познакомиться с визитными карточками Военно-Грузинской дороги и увидеть знаменитую церковь в Гергети
Путь к потухшему вулкану-пятитысячнику — не просто живописный маршрут для профессиональных поклонников гор и любителей активного рельефа. Это путешествие по исторической грузинской дороге, в котором вы узнаете о временах правления царицы Тамары, междоусобных войнах эриставов, нашествиях персов и философских прогулках странников: как обычных людей, так и всемирно известных поэтов. Даже если вы в Грузии ненадолго — отправиться к Казбеку обязательно стоит! Мы ждем вас — будет интересно, вкусно, весело и потрясающе красиво!
Дорога к легендарному великану КазбекуДорога к легендарному великану КазбекуДорога к легендарному великану Казбеку
скидка15%
€147
125 за экскурсию
8 часов
217 отзывов
Поездка по живописным местам Грузии, от которых захватывает дух
Мы поедем по Военно-Грузинской дороге в гости к величественному Казбеку — гигантскому потухшему вулкану, который олицетворяет саму Грузию: гордую, древнюю и таинственную. Будем останавливаться в населенных пунктах, где вы осмотрите старинные церкви и средневековые башни. Вы полюбуетесь красивым слиянием двух рек, панорамными видами и подниметесь к прекрасной церкви Гергети, без которой поездка в Казбеги просто бессмысленна. Все это время я буду рассказывать вам самые интересные и ценные исторические факты о местных достопримечательностях.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике