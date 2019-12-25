51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Культурное и историческое достояние региона
Во время этого большого путешествия к востоку от Тбилиси вы увидите самые интересные и живописные места Кахетинского края. Любуясь красивейшими ландшафтами по дороге, услышите истории и легенды этих мест. Я расскажу о возникновении, развитии и особенностях каждого монастыря, необычного дома и архитектурного объекта на нашем пути. Вас ждут:
Этнография и легенды Кахетии
На протяжении всей поездки я буду рассказывать о традициях и легендах, которые характеризуют страну, её жителей и их привычки. Помогу вам почувствовать грузинское гостеприимство и менталитет кахетинцев. И я гарантирую: это путешествие подарит вам лучшие воспоминания и кадры!