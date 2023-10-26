51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты.Отправляйтесь в путешествие по живописной Алазанской долине, исследуйте сказочный Сигнахи, загадайте желание у древнего

платана в Телави, погрузитесь в атмосферу 19 века в Цинандали и узнайте о грузинском христианстве в монастыре Бодбе. Вас ждут увлекательные рассказы о винах Кахетии и легенды, которые оживают с каждым шагом по этой земле. Это не просто экскурсия, это путешествие в душу Грузии, где каждый момент наполнен историей, культурой и теплом грузинского гостеприимства

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Культурное и историческое достояние региона

Во время этого большого путешествия к востоку от Тбилиси вы увидите самые интересные и живописные места Кахетинского края. Любуясь красивейшими ландшафтами по дороге, услышите истории и легенды этих мест. Я расскажу о возникновении, развитии и особенностях каждого монастыря, необычного дома и архитектурного объекта на нашем пути. Вас ждут:

Сигнахи — очаровательный городок, восхищающий своей панорамой Алазанской долины и богатой историей. Вы погуляете по его сказочным улочкам с запоминающейся архитектурой и узнаете, почему это место называют «городом любви».

— очаровательный городок, восхищающий своей панорамой Алазанской долины и богатой историей. Вы погуляете по его сказочным улочкам с запоминающейся архитектурой и узнаете, почему это место называют «городом любви». Монастырь Бодбе — место захоронения великой грузинской просветительницы святой Нино. Здесь вы узнаете о её жизни и о тех временах, когда Грузия обратилась в христианскую веру.

— место захоронения великой грузинской просветительницы святой Нино. Здесь вы узнаете о её жизни и о тех временах, когда Грузия обратилась в христианскую веру. Монастыри Дзвели Шуамта и Ахали Шуамта — Ахали Шуамта (Новая Шуамта) — обитель 16 века, построенная кахетинской царицей Тиной, расскажет красивую историю своего возникновения. А Дзвели Шуамта (Старая Шуамта), ансамбль старинных церквей в горном лесу, подарит чувство уединения и спокойствия.

— Ахали Шуамта (Новая Шуамта) — обитель 16 века, построенная кахетинской царицей Тиной, расскажет красивую историю своего возникновения. А Дзвели Шуамта (Старая Шуамта), ансамбль старинных церквей в горном лесу, подарит чувство уединения и спокойствия. Дом-музей Александра Чавчавадзе в Цинандали — вотчина древнего княжеского рода. Здесь бывали Пушкин и Грибоедов (его женой и любовью всей жизни стала Нино Чавчавадзе) и здесь началась европеизация Грузии.

— вотчина древнего княжеского рода. Здесь бывали Пушкин и Грибоедов (его женой и любовью всей жизни стала Нино Чавчавадзе) и здесь началась европеизация Грузии. Телави — резиденция кахетинских царей. В древней столице Грузии вы увидите улицы из фильма «Мимино», узнаете об истории города и ещё раз насладитесь великолепными видами.

Этнография и легенды Кахетии

На протяжении всей поездки я буду рассказывать о традициях и легендах, которые характеризуют страну, её жителей и их привычки. Помогу вам почувствовать грузинское гостеприимство и менталитет кахетинцев. И я гарантирую: это путешествие подарит вам лучшие воспоминания и кадры!

Организационные детали