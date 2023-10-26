51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты.
Отправляйтесь в путешествие по живописной Алазанской долине, исследуйте сказочный Сигнахи, загадайте желание у древнего
Отправляйтесь в путешествие по живописной Алазанской долине, исследуйте сказочный Сигнахи, загадайте желание у древнего
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальные исторические места
- 🏞️ Живописные ландшафты
- 🏛️ Архитектурные памятники
- 🕊️ Уединение и спокойствие
- 👨👩👧👦 Грузинское гостеприимство
Что можно увидеть
- Сигнахи
- Монастырь Бодбе
- Монастыри Дзвели Шуамта и Ахали Шуамта
- Дом-музей Александра Чавчавадзе
- Телави
Описание экскурсии
Культурное и историческое достояние региона
Во время этого большого путешествия к востоку от Тбилиси вы увидите самые интересные и живописные места Кахетинского края. Любуясь красивейшими ландшафтами по дороге, услышите истории и легенды этих мест. Я расскажу о возникновении, развитии и особенностях каждого монастыря, необычного дома и архитектурного объекта на нашем пути. Вас ждут:
- Сигнахи — очаровательный городок, восхищающий своей панорамой Алазанской долины и богатой историей. Вы погуляете по его сказочным улочкам с запоминающейся архитектурой и узнаете, почему это место называют «городом любви».
- Монастырь Бодбе — место захоронения великой грузинской просветительницы святой Нино. Здесь вы узнаете о её жизни и о тех временах, когда Грузия обратилась в христианскую веру.
- Монастыри Дзвели Шуамта и Ахали Шуамта — Ахали Шуамта (Новая Шуамта) — обитель 16 века, построенная кахетинской царицей Тиной, расскажет красивую историю своего возникновения. А Дзвели Шуамта (Старая Шуамта), ансамбль старинных церквей в горном лесу, подарит чувство уединения и спокойствия.
- Дом-музей Александра Чавчавадзе в Цинандали — вотчина древнего княжеского рода. Здесь бывали Пушкин и Грибоедов (его женой и любовью всей жизни стала Нино Чавчавадзе) и здесь началась европеизация Грузии.
- Телави — резиденция кахетинских царей. В древней столице Грузии вы увидите улицы из фильма «Мимино», узнаете об истории города и ещё раз насладитесь великолепными видами.
Этнография и легенды Кахетии
На протяжении всей поездки я буду рассказывать о традициях и легендах, которые характеризуют страну, её жителей и их привычки. Помогу вам почувствовать грузинское гостеприимство и менталитет кахетинцев. И я гарантирую: это путешествие подарит вам лучшие воспоминания и кадры!
Организационные детали
- Мы стартуем из Тбилиси — заберем вас прямо у места проживания в городе. И отвезём обратно.
- Остановка на обед по желанию и не входит в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид и Нодар — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1199 туристов
Приветствую, друзья! Представимся — я Давид, организатор индивидуальных туров по всей Грузии. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с этой прекрасной страной, а у вас будет возможность приятно провести время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 87 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интереснейшая поездка с несколькими локациями, каждая из которых раскрывает частичку истории и духа Грузии. Гид разработал программу, в которой соединились и прекрасные панорамы, и древние храмы, и милейшие городки.
И, наверное,
И, наверное,
+2
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П
Спасибо Давиду за прекрасное путешествие по Алазанской долине!
Эта экскурсия понравится тем, кто хочет за один день посетить множество мест в сопровождении не классического экскурсовода, который просто выдает исторические факты, а
Эта экскурсия понравится тем, кто хочет за один день посетить множество мест в сопровождении не классического экскурсовода, который просто выдает исторические факты, а
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К
Очень понравилась экскурсия с Давидом. Пунктуальность, приятная беседа, удобная машина, множество интересных и красивых мест. Кстати, хочу отметить важную деталь, для тех кому тяжело много ходить этот маршрут построен идеально) Мы остались довольны, с огромным количеством крутых фоток😍. Очень рекомендую!
+2
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Просто чудесная, насыщенная экскурсия! Увидели огромное количество мест за один день, узнали много интересных фактов. Отдельное спасибо Давиду за завершение экскурсии: два красивых монастыря и просто восхитительный закат! 💓
+2
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Замечательная экскурсия, испытали множество приятных эмоций. Прекрасный гид с интереснейшими историями о стране. Очень удобный маршрут по удивительным локациям Кахетии. Безумно благодарны за этот атмосферный день! ☺️
+1
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Отличная поездка в Кахетию. Кольцевой, продуманный маршрут. Множество красот и исторических мест. Гид Давид любит и знает свою страну и её историю. С Давидом комфортно и очень интересно.
+2
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