Кахетия — земля, славящаяся не только плодородностью и красотой, но и многовековыми традициями. Наше путешествие позволит вам прикоснуться и к гастрономии, и к истории и архитектуре. Для этого мы будем пробовать чурчхелу, хлеб, вино, чачу и поучаствуем в мастер-классах. Побываем в монастыре Святой Нино с купелью и видами на горы. А также в симпатичном городке Сингахи.

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия экскурсией, но мы не можем позволить себе везти вас в горы, не покормив! Поэтому начнём в нашем офисе с утреннего перекуса: сладкая чурчхела, фрукты, чай и вода.

Наша программа

В село Манави — за чурчхелой. Именно здесь готовят эту сладость по древним рецептам — вкуснее вы не найдёте. На дегустации вы попробуете легендарную чурчхелу и при желании приготовите её своими руками на мастер-классе.

В село Бадиаури — за хлебом. Это место славится шоти — особым грузинским хлебом. Сначала вы отведаете его прямиком из тандыра (вместе со свежим сыром), а затем, если захотите, снова попрактикуетесь в приготовлении.

Монастырь Святой Нино — ключевая точка нашего путешествия души и тела. Ведь это одна из главных святынь для православных грузин. К тому же с монастыря открывается восхитительный вид на горные хребты и равнину. Здесь у вас будет возможность окунуться в купель, где Нино крестила христиан!

Сигнахи. Этот городок находится на Алазанской равнине — родине знаменитого вина Киндзмараули. Сигнахи зовётся городом любви: по древней легенде, каждый, кто посетит его, заберёт частичку сердца ангела, приумножая любовь и добродетель в мире. Перед въездом в город мы остановимся у зиплайна, если вы захотите по нему прокатиться. А после мы прогуляемся по самому Сигнахи с его брусчатыми узкими улочками, маленькими балконами и широкими верандами и поднимемся на смотровую на стене крепости.

Долгожданный ужин. Далее мы посетим ресторан домашней грузинской кухни с панорамным видом на долину. Вас ожидают традиционные блюда и бесплатная дегустация более 5 сортов вина, нескольких сортов чачи и коньяка. Тут же при желании вы попробуете себя в роли поваров на мастер-классах по приготовлению хачапури, хинкали и шашлыка.

Организационные детали

В стоимость входит:

Бесплатный приветственный перекус

Трансфер от места вашего проживания и обратно на комфортабельном минивэне/седане с кондиционером

Услуги профессионального гида-историка, знающего тонкости грузинской культуры, который специализируется именно на области Кахетия

Питьевая вода в течение всей поездки

Все дегустации: чурчхела и грузинские сладости, хлеб в тандыре, деревенские сыры, вино минимум 5 сортов, чача, коньяк

Дополнительные опции по желанию:

Мастер-класс в Манави (приготовление чурчхелы) — 50 лари/группа

Мастер-класс в Бадиаури (хлеб в тандыре) — 5 лари/чел.

Купель Святой Нино

Зиплайн — 60 лари/чел.

Гастрономический мастер-класс в ресторане — 5 лари/чел.

Ужин в ресторане — 30 лари/чел.

До купели мы пройдём по специальной безопасной дороге. Путь вниз займёт 15 минут, а обратно — около 20. Для купания вам нужно будет приобрести специальную одежду кварти — 12 лари/чел. Полотенца можно привезти с собой либо купить на территории монастыря.