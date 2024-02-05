Полное погружению в гастрономию (с мастер-классами по желанию) и традиции живописного края
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даты
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия экскурсией, но мы не можем позволить себе везти вас в горы, не покормив! Поэтому начнём в нашем офисе с утреннего перекуса: сладкая чурчхела, фрукты, чай и вода.
Наша программа
В село Манави — за чурчхелой. Именно здесь готовят эту сладость по древним рецептам — вкуснее вы не найдёте. На дегустации вы попробуете легендарную чурчхелу и при желании приготовите её своими руками на мастер-классе.
В село Бадиаури — за хлебом. Это место славится шоти — особым грузинским хлебом. Сначала вы отведаете его прямиком из тандыра (вместе со свежим сыром), а затем, если захотите, снова попрактикуетесь в приготовлении.
Монастырь Святой Нино — ключевая точка нашего путешествия души и тела. Ведь это одна из главных святынь для православных грузин. К тому же с монастыря открывается восхитительный вид на горные хребты и равнину. Здесь у вас будет возможность окунуться в купель, где Нино крестила христиан!
Сигнахи. Этот городок находится на Алазанской равнине — родине знаменитого вина Киндзмараули. Сигнахи зовётся городом любви: по древней легенде, каждый, кто посетит его, заберёт частичку сердца ангела, приумножая любовь и добродетель в мире. Перед въездом в город мы остановимся у зиплайна, если вы захотите по нему прокатиться. А после мы прогуляемся по самому Сигнахи с его брусчатыми узкими улочками, маленькими балконами и широкими верандами и поднимемся на смотровую на стене крепости.
Долгожданный ужин. Далее мы посетим ресторан домашней грузинской кухни с панорамным видом на долину. Вас ожидают традиционные блюда и бесплатная дегустация более 5 сортов вина, нескольких сортов чачи и коньяка. Тут же при желании вы попробуете себя в роли поваров на мастер-классах по приготовлению хачапури, хинкали и шашлыка.
Организационные детали
В стоимость входит:
- Бесплатный приветственный перекус
- Трансфер от места вашего проживания и обратно на комфортабельном минивэне/седане с кондиционером
- Услуги профессионального гида-историка, знающего тонкости грузинской культуры, который специализируется именно на области Кахетия
- Питьевая вода в течение всей поездки
- Все дегустации: чурчхела и грузинские сладости, хлеб в тандыре, деревенские сыры, вино минимум 5 сортов, чача, коньяк
Дополнительные опции по желанию:
- Мастер-класс в Манави (приготовление чурчхелы) — 50 лари/группа
- Мастер-класс в Бадиаури (хлеб в тандыре) — 5 лари/чел.
- Купель Святой Нино
- Зиплайн — 60 лари/чел.
- Гастрономический мастер-класс в ресторане — 5 лари/чел.
- Ужин в ресторане — 30 лари/чел.
До купели мы пройдём по специальной безопасной дороге. Путь вниз займёт 15 минут, а обратно — около 20. Для купания вам нужно будет приобрести специальную одежду кварти — 12 лари/чел. Полотенца можно привезти с собой либо купить на территории монастыря.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в месте вашего проживания в Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.