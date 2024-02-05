Кахетия 360: от еды и вина до святых мест и захватывающих видов
Личный мастер-класс в Тбилиси

Полное погружению в гастрономию (с мастер-классами по желанию) и традиции живописного края

5
1 отзыв
Кахетия — земля, славящаяся не только плодородностью и красотой, но и многовековыми традициями. Наше путешествие позволит вам прикоснуться и к гастрономии, и к истории и архитектуре. Для этого мы будем пробовать чурчхелу, хлеб, вино, чачу и поучаствуем в мастер-классах. Побываем в монастыре Святой Нино с купелью и видами на горы. А также в симпатичном городке Сингахи.
Кахетия 360: от еды и вина до святых мест и захватывающих видов
Кахетия 360: от еды и вина до святых мест и захватывающих видов
Кахетия 360: от еды и вина до святых мест и захватывающих видов
Ближайшие даты:
19
фев
20
фев
21
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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия экскурсией, но мы не можем позволить себе везти вас в горы, не покормив! Поэтому начнём в нашем офисе с утреннего перекуса: сладкая чурчхела, фрукты, чай и вода.

Наша программа

В село Манави — за чурчхелой. Именно здесь готовят эту сладость по древним рецептам — вкуснее вы не найдёте. На дегустации вы попробуете легендарную чурчхелу и при желании приготовите её своими руками на мастер-классе.

В село Бадиаури — за хлебом. Это место славится шоти — особым грузинским хлебом. Сначала вы отведаете его прямиком из тандыра (вместе со свежим сыром), а затем, если захотите, снова попрактикуетесь в приготовлении.

Монастырь Святой Нино — ключевая точка нашего путешествия души и тела. Ведь это одна из главных святынь для православных грузин. К тому же с монастыря открывается восхитительный вид на горные хребты и равнину. Здесь у вас будет возможность окунуться в купель, где Нино крестила христиан!

Сигнахи. Этот городок находится на Алазанской равнине — родине знаменитого вина Киндзмараули. Сигнахи зовётся городом любви: по древней легенде, каждый, кто посетит его, заберёт частичку сердца ангела, приумножая любовь и добродетель в мире. Перед въездом в город мы остановимся у зиплайна, если вы захотите по нему прокатиться. А после мы прогуляемся по самому Сигнахи с его брусчатыми узкими улочками, маленькими балконами и широкими верандами и поднимемся на смотровую на стене крепости.

Долгожданный ужин. Далее мы посетим ресторан домашней грузинской кухни с панорамным видом на долину. Вас ожидают традиционные блюда и бесплатная дегустация более 5 сортов вина, нескольких сортов чачи и коньяка. Тут же при желании вы попробуете себя в роли поваров на мастер-классах по приготовлению хачапури, хинкали и шашлыка.

Организационные детали

В стоимость входит:

  • Бесплатный приветственный перекус
  • Трансфер от места вашего проживания и обратно на комфортабельном минивэне/седане с кондиционером
  • Услуги профессионального гида-историка, знающего тонкости грузинской культуры, который специализируется именно на области Кахетия
  • Питьевая вода в течение всей поездки
  • Все дегустации: чурчхела и грузинские сладости, хлеб в тандыре, деревенские сыры, вино минимум 5 сортов, чача, коньяк

Дополнительные опции по желанию:

  • Мастер-класс в Манави (приготовление чурчхелы) — 50 лари/группа
  • Мастер-класс в Бадиаури (хлеб в тандыре) — 5 лари/чел.
  • Купель Святой Нино
  • Зиплайн — 60 лари/чел.
  • Гастрономический мастер-класс в ресторане — 5 лари/чел.
  • Ужин в ресторане — 30 лари/чел.

До купели мы пройдём по специальной безопасной дороге. Путь вниз займёт 15 минут, а обратно — около 20. Для купания вам нужно будет приобрести специальную одежду кварти — 12 лари/чел. Полотенца можно привезти с собой либо купить на территории монастыря.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в месте вашего проживания в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
5 фев 2024
Я снова доверилась команде Шако и снова не прогадала! После экскурсии в Казбеги я взяла и тур по Кахетии. И это было одним сплошным удовольствием. Что мне понравилось еще больше — экскурсия была индивидуальной. И было еще более комфортно. Самое большое впечатление на меня произвел монастырь Святой Нино. Завораживающее намоленное место, которое обязательно должен посетить каждый, кто приехал в Грузию.
Я снова доверилась команде Шако и снова не прогадала! После экскурсии в Казбеги я взяла иЯ снова доверилась команде Шако и снова не прогадала! После экскурсии в Казбеги я взяла иЯ снова доверилась команде Шако и снова не прогадала! После экскурсии в Казбеги я взяла иЯ снова доверилась команде Шако и снова не прогадала! После экскурсии в Казбеги я взяла иЯ снова доверилась команде Шако и снова не прогадала! После экскурсии в Казбеги я взяла иЯ снова доверилась команде Шако и снова не прогадала! После экскурсии в Казбеги я взяла иЯ снова доверилась команде Шако и снова не прогадала! После экскурсии в Казбеги я взяла и

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