Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Путешествие в Кахетию - Город Любви

На востоке Грузии расположена Кахетия - регион, известный древними крепостями и храмами,...

На востоке Грузии расположена Кахетия — регион, известный древними крепостями и храмами, виноградниками и садами.

Мы не только посетим древние достопримечательности, но и самостоятельно испечем грузинский хлеб! Пройдём в доль Алазанскои далини, а после мы посетим Монастырь святой Нини в Бодбе и Сам Сигнаги — Город Любви (Стена Сигнаги третий по виличине в мире).
Путешествие в Кахетию - Город Любви
Путешествие в Кахетию - Город Любви
Путешествие в Кахетию - Город Любви
Путешествие в Кахетию - Город Любви
Путешествие в Кахетию - Город Любви
На востоке Грузии расположена Кахетия — регион, известный древними крепостями и храмами, виноградниками и садами. По Дороге мы посетим Деревню Бадиаури — известны своими Грузинскими Хлебом (которое мы називаем Материнским хлебом) и Грузинским сыром как и местным так и горным.
Хлеб мы можем испечь сами (Мастер-класс в ходит в стоимость)
Пройдём в доль Алазанскои далини, И уже по Дороге в Бодбе остановимся на панорамные виды на далину.
После мы посетим Монастырь святой Нини в Бодбе и Сам Сигнаги — Город Любви (Стена Сигнаги третий по виличине в мире).
После первой части экскурсии начинаем вторую. Мы отправимся в маленький городок Гурджаани, где посетим местную семью винодела, ознакомимся со спецификой Грузинского традиционного виноделия, с винами главой семьи (Местного Винодела) с Грузинской кухней с каронным Кахетинским шашлыком и традициями Грузинского застолья, от души местной семьи.
Хочу добавить что это не ресторан или завидене типа семейного ресторана, это обычная настоящая семья где вы сами можете приготовить блюдо вместе с хозяйкой.
🚩 Начало: Мы заедем за гостями
🏁 Место завершения: Тбилиси
 Что входит
  • Мастер-класс
  • Застолье
  • Услуги гида
  • Транспорт
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • Удобную обувь
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Клуб Ч.
Клуб Ч.
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