Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

На востоке Грузии расположена Кахетия — регион, известный древними крепостями и храмами, виноградниками и садами. По Дороге мы посетим Деревню Бадиаури — известны своими Грузинскими Хлебом (которое мы називаем Материнским хлебом) и Грузинским сыром как и местным так и горным.

Хлеб мы можем испечь сами (Мастер-класс в ходит в стоимость)

Пройдём в доль Алазанскои далини, И уже по Дороге в Бодбе остановимся на панорамные виды на далину.

После мы посетим Монастырь святой Нини в Бодбе и Сам Сигнаги — Город Любви (Стена Сигнаги третий по виличине в мире).

После первой части экскурсии начинаем вторую. Мы отправимся в маленький городок Гурджаани, где посетим местную семью винодела, ознакомимся со спецификой Грузинского традиционного виноделия, с винами главой семьи (Местного Винодела) с Грузинской кухней с каронным Кахетинским шашлыком и традициями Грузинского застолья, от души местной семьи.

Хочу добавить что это не ресторан или завидене типа семейного ресторана, это обычная настоящая семья где вы сами можете приготовить блюдо вместе с хозяйкой.