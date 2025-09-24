Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Наша автобусная экскурсия позволит за один день увидеть неповторимые пейзажи вдоль древней Военно-Грузинской дороги, Казбеги, а также посетить ее основные достопримечательности, такие как: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури. Гудаури, Храм Святой Троицы Гергети, и многое другое

Описание экскурсии Наш маршрут Крепость Ананури Во время нашего путешествия по Военно-грузинской дороге мы увидим живописное Жинвальское водохранилище и крепость Ананури. Ананурский ансамбль привлекает внимание издалека. Для укрепления было выбрано стратегически выгодное место — на небольшом мысу у слияния рек Арагви и Ведзатхеви. Нельзя не восхищаться этим средневековым ансамблем! К сожалению от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель. Пасанаури Покинув Ананурский ансамбль, продолжим свой путь по Военно-грузинской дороге к северу. Дорога выводит к местечку Пасанаури, где можно наблюдать уникальное явление — слияние Белой и Черной Арагви. Так же умы сможем попробовать налепить хинкали именно здесь, на родине в Пасанаури. Гудаури и Гергетис Самеба Далее продолжим свой путь по горному серпантину через горнолыжный курорт Гудаури. На пути нас ждут красивые пейзажи и разнообразные памятники архитектуры. . Следующий объект нашего посещения, который выделяется на фоне Кавказских гор и горы Казбег — ансамбль Гергетис Самеба (храм св. Троицы в Гергети 14 в.). Он небольшой; состоит из купольного храма, колокольни и крепостной стены. Гергети — выдающийся памятник грузинского зодчества и замечательно произведение ландшафтной архитектуры, возвышается на горе высотой 2200 м. Здесь находится мужской монастырь. В храме хранится чудотворная икона Божьей Матери.

