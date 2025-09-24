Наша автобусная экскурсия позволит за один день увидеть неповторимые пейзажи вдоль древней Военно-Грузинской дороги, Казбеги, а также посетить ее основные достопримечательности, такие как: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури. Гудаури, Храм Святой Троицы Гергети, и многое другое
Описание экскурсииНаш маршрут Крепость Ананури Во время нашего путешествия по Военно-грузинской дороге мы увидим живописное Жинвальское водохранилище и крепость Ананури. Ананурский ансамбль привлекает внимание издалека. Для укрепления было выбрано стратегически выгодное место — на небольшом мысу у слияния рек Арагви и Ведзатхеви. Нельзя не восхищаться этим средневековым ансамблем! К сожалению от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель. Пасанаури Покинув Ананурский ансамбль, продолжим свой путь по Военно-грузинской дороге к северу. Дорога выводит к местечку Пасанаури, где можно наблюдать уникальное явление — слияние Белой и Черной Арагви. Так же умы сможем попробовать налепить хинкали именно здесь, на родине в Пасанаури. Гудаури и Гергетис Самеба Далее продолжим свой путь по горному серпантину через горнолыжный курорт Гудаури. На пути нас ждут красивые пейзажи и разнообразные памятники архитектуры. . Следующий объект нашего посещения, который выделяется на фоне Кавказских гор и горы Казбег — ансамбль Гергетис Самеба (храм св. Троицы в Гергети 14 в.). Он небольшой; состоит из купольного храма, колокольни и крепостной стены. Гергети — выдающийся памятник грузинского зодчества и замечательно произведение ландшафтной архитектуры, возвышается на горе высотой 2200 м. Здесь находится мужской монастырь. В храме хранится чудотворная икона Божьей Матери.
Ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Военно-грузинская дорога
- Жинвальское водохранилище
- Ананури
- Гудаури
- Храм Святой Троицы Гергети
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Подъем к храму Святой Троицы Гергети на машинах-внедорожниках
Место начала и завершения?
Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
43%
Групповая
до 17 чел.
Лучший выборГрупповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Групповая экскурсия в Тбилиси по секретным местам. Восхитительные виды и исторические тайны ждут вас
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€20
€35 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Казбеги
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
-
30%
Групповая
до 18 чел.
Казбег - Ананури - Гудаури: легендарные пейзажи
Откройте для себя захватывающие виды и историю Грузии за один день. Путешествие по живописной Военно-Грузинской дороге ждёт вас
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день тур начинается в 09:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$21.70
$31 за человека