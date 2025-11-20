Приглашаем вас на уникальную культурно-религиозную экскурсию по Тбилиси, которая объединяет историю, духовные традиции и древние ремесла.
Эта экскурсия позволит вам познакомиться с грузинским наследием через иконописание, церковное многоголосие и искусство перегородчатой эмали. Окунитесь в мир, где искусство, традиции и вера сливаются в одно целое.
Важная информация: Эта экскурсия будет интересна как тем, кто мало знаком с религией, и захочет узнать о значение икон и Святого Образа и тем кто глубоко погружён в религиозные традиции и хочет открыть для себя новые грани грузинского духовного наследия. Услышать как создается живое грузинское церковное многоголосие и узнать подробности о древней грузинской культуре и искусстве. Участники смогут прочувствовать атмосферу самобытности, узнать о древнем искусстве и погрузиться в уникальный мир грузинской религиозной культуры.
Каждый день с 10:00 по 17:00 каждый час
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Анчисхати - самый древний храм Тбилиси, построенный в VI веке
- Церковь Сиони - здесь хранится крест Святой Нины, главной реликвии грузинской православной церкви
- Храм Метехи - святыня, расположенная на живописной скале над рекой Кура
- Тбилисская Духовная Семинария
- Хлебная площадь
Что включено
- Услуги гида
- Посещение Храмов
- Посещение иконописной мастерской
- Посещение духовной семинарии
- Посещение мастерской по перегородчатой эмали
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы
Завершение: Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 по 17:00 каждый час
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Эта экскурсия будет интересна как тем
- Кто мало знаком с религией
- И захочет узнать о значение икон и Святого Образа и тем кто глубоко погружён в религиозные традиции и хочет открыть для себя новые грани грузинского духовного наследия. Услышать как создается живое грузинское церковное многоголосие и узнать подробности о древней грузинской культуре и искусстве. Участники смогут прочувствовать атмосферу самобытности
- Узнать о древнем искусстве и погрузиться в уникальный мир грузинской религиозной культуры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
