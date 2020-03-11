135 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Ни в одной точке мире вы не встретите такого этнического разнообразия, как в Тбилиси… Армяне, греки, евреи, персы, турки, татары, московиты и европейцы…» — Жан Шарден, французский путешественник, XVII-XVIII вв.

Что вас ожидает

Цминда Самеба (Пресвятая троица); Собор Святой Троицы в Тбилиси — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви. Относительно недавно построенный, он уже стал своеобразным символом нового времени, его монументальный силуэт венчает вид на город.

Метехи — исторический район Тбилиси на высокой скале и святая успенская церковь на левом берегу Мтквари, великолепные виды на старый город и крепость Нарикала.

Пешая прогулка по ново-отреставрированному Рике-Парку.

«Тбилиси, мой край солнца и цветов…» — как в песне великого грузинского певца Гоги Цабадзе. На канатке поднимаемся в крепость Нарикала: фантастический обзор, весь Старый город у вас на ладони.

Нарикала – Масштабная крепость в Старом Тбилиси. Точное время основания крепости в Тбилиси неизвестно, но в 4 веке она уже существовала и называлась Шурис-Цихе. Живописные виды на весь город, уникальные строения на скалах, чистый горный воздух высоко над городской суетой — незабываемо!

Спуск в район Серных бань (Абанотубани), колыбель города. Именно отсюда начинается история города теплых источников, узкие проходы с колоритными фасадами, многовековые легенды. Прогулка в Инжирное ущелье к водопаду — восстановительные работы 2011-2012 года частично вернули городу его исторический облик.

Через старые улочки к главной площади Старого города им. Вахтанга Горгасали, она же более известная у нас как «Меидани». Здесь кипела жизнь, торговые и промышленные ряды, целые улочки мастерских, стоянки караванов дальнего следования, гостиничные дворы и знаменитые духаны.

Тамада – уже ставший визитной карточкой города симпатичный памятник в старом городе, рассказывающий нам о необыкновенной древности происхождения грузинских винных традиций. Вино — это важная часть нашей культуры, грузинское застолье — это духовный ритуал, служение дружбе и любви!

Сиони — исторически главный храм Тбилиси и один из двух главных в Грузинской церкви; назван в честь Сионской горы и освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы. Здесь хранится наша величайшяя реликвия – крест Святой Нино, просветительницы Грузии.

Улица Леселидзе — главная артерия старого города, бывший армянский базар, частично сохранивший свой дух и колорит.

Анчисхати — церковь Рождества Девы Марии, самая старая из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси с 6 века.

Мост Мира — из древности в современность. Прошлое и будущее страны, что мы оставим нашим детям? Город жив, он модернизируется, но важно не потерять фундамент, важно остаться собой.

Это лишь краткий список тех достопримечательностей, которые ждут вас в городе солнца, цветов и доброжелательных горожан. Я уверен, приятным сюрпризом окажутся и блюда нашей национальной кухни, способные восхитить даже искушенных гурманов! Вкусно, познавательно для любителей готовить и недорого.

Программа может быть, как дополнена или сокращена, в зависимости от вашего желания.