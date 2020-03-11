135 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Тбилиси — сердце Сакартвело

Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии

Kostya
Задать вопрос
Kostya – ваш гид
Эта экскурсия даст полное представление о истории, наследстве, красоте и разнообразии Тбилиси.

На востоке этот город считали западом, на западе — востоком… Важнейший перекресток Великого Шелкового Пути, Тбилиси всегда считался ключом к владению всем Кавказом, сердцем Кавказа и Грузии в частности.

Уникальное место, где вы увидите плавное сочетание Европы и Азии, Христианства и Ислама…
От 68 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии135 отзывов
4.98
Тбилиси — сердце Сакартвело
Тбилиси — сердце Сакартвело

«Ни в одной точке мире вы не встретите такого этнического разнообразия, как в Тбилиси… Армяне, греки, евреи, персы, турки, татары, московиты и европейцы…» — Жан Шарден, французский путешественник, XVII-XVIII вв.

Что вас ожидает

  • Цминда Самеба (Пресвятая троица); Собор Святой Троицы в Тбилиси — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви. Относительно недавно построенный, он уже стал своеобразным символом нового времени, его монументальный силуэт венчает вид на город.
  • Метехи — исторический район Тбилиси на высокой скале и святая успенская церковь на левом берегу Мтквари, великолепные виды на старый город и крепость Нарикала.
  • Пешая прогулка по ново-отреставрированному Рике-Парку.
  • «Тбилиси, мой край солнца и цветов…» — как в песне великого грузинского певца Гоги Цабадзе. На канатке поднимаемся в крепость Нарикала: фантастический обзор, весь Старый город у вас на ладони.
  • Нарикала – Масштабная крепость в Старом Тбилиси. Точное время основания крепости в Тбилиси неизвестно, но в 4 веке она уже существовала и называлась Шурис-Цихе. Живописные виды на весь город, уникальные строения на скалах, чистый горный воздух высоко над городской суетой — незабываемо!
  • Спуск в район Серных бань (Абанотубани), колыбель города. Именно отсюда начинается история города теплых источников, узкие проходы с колоритными фасадами, многовековые легенды. Прогулка в Инжирное ущелье к водопаду — восстановительные работы 2011-2012 года частично вернули городу его исторический облик.
  • Через старые улочки к главной площади Старого города им. Вахтанга Горгасали, она же более известная у нас как «Меидани». Здесь кипела жизнь, торговые и промышленные ряды, целые улочки мастерских, стоянки караванов дальнего следования, гостиничные дворы и знаменитые духаны.
  • Тамада – уже ставший визитной карточкой города симпатичный памятник в старом городе, рассказывающий нам о необыкновенной древности происхождения грузинских винных традиций. Вино — это важная часть нашей культуры, грузинское застолье — это духовный ритуал, служение дружбе и любви!
  • Сиони — исторически главный храм Тбилиси и один из двух главных в Грузинской церкви; назван в честь Сионской горы и освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы. Здесь хранится наша величайшяя реликвия – крест Святой Нино, просветительницы Грузии.
  • Улица Леселидзе — главная артерия старого города, бывший армянский базар, частично сохранивший свой дух и колорит.
  • Анчисхати — церковь Рождества Девы Марии, самая старая из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси с 6 века.
  • Мост Мира — из древности в современность. Прошлое и будущее страны, что мы оставим нашим детям? Город жив, он модернизируется, но важно не потерять фундамент, важно остаться собой.

Это лишь краткий список тех достопримечательностей, которые ждут вас в городе солнца, цветов и доброжелательных горожан. Я уверен, приятным сюрпризом окажутся и блюда нашей национальной кухни, способные восхитить даже искушенных гурманов! Вкусно, познавательно для любителей готовить и недорого.

Программа может быть, как дополнена или сокращена, в зависимости от вашего желания.

Организационные детали

  • Обед, прохладительные напитки или кофе во время экскурсии, другие непредусмотренные программой расходы оплачиваются отдельно.
  • Проезд по канатной дороге входит в стоимость экскурсии.
Тбилиси — сердце Сакартвело
Тбилиси — сердце Сакартвело
Тбилиси — сердце Сакартвело
Тбилиси — сердце Сакартвело
Тбилиси — сердце Сакартвело
Тбилиси — сердце Сакартвело
Тбилиси — сердце Сакартвело
Тбилиси — сердце Сакартвело

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kostya
Kostya
Меня зовут Константин. Мне 31. Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая республика Грузия, богатством флоры и фауны, сравнима с континентами. Уже повзрослев, и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее богато и культурно-историческое наследие моей родины. Я готов помочь путешественникам в полной мере познать этот уникальный мир! Вас ждут многовековые памятники, исторические факты и предания, особенности нашей жизни, несравнимая национальная кухня и т.д.
Напишите мне

135 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Очень насыщенная, спокойная . Очень доброжелательная . Константин грамотный гид . С ним было интересно. 6 часов прошли не заметно.Константин передал нам свою любовь к Грузии. Мы рады что выбрали именно Константина.
18 декабря 2019
Очень-очень понравилась пешая обзорная экскурсия! На экскурсии мы были с двумя детьми 15 и 8 лет - интересно было всем. Узнали много разнообразной информации и об исторических местах старого города, и о современной жизни жителей Тбилиси. До сих пор пребываем в восторге и положительных эмоциях. Очень рекомендуем!
Огромное спасибо Косте за незабываемые впечатления!
С уважением из Минска.
19 ноября 2019
Если вы хотите познакомиться с Тбилиси за один день настолько, насколько это вообще возможно за один день, вам сюда)))Костя поможет вам узнать этот город, ну а не полюбить его невозможно. Я всегда считаю, что узнавать города, страны лучше с местными жителями, влюбленными в свой город, так вот это тот случай. Костя вас повеселит, все расскажет и накормит и напоит))) Тбилиси - удивительный город, думаю узнать его до конца невозможно, каждый раз будешь открывать что-то новое. Для первого знакомства с городом от всего сердца рекомендую и очень хочу обратно.
19 октября 2019
Константин очень приятный молодой человек, великолепный гид и рассказчик, влюбленный в свою страну. Мы провели чудесный день в его компании, было очень весело! Красивейший город Тбилиси, солнце, история города и вкусная еда оставили нам самые теплые воспоминания.
Огромное спасибо Косте за этот замечательный день и классные фотографии!
27 сентября 2019
Огромное спасибо Константину за увлекательную, веселую, легкую, познавательную экскурсию! Не хотелось с вами расставаться – обязательно приедем еще!!! Спасибо тебе, Грузия, за твое гостеприимство и за твой народ!!!
17 сентября 2019
Мы с мамой благодарим Костю за насыщенную и увлекательную экскурсию, проведенную по старой части города Тбилиси,интересный рассказ об истории города и страны в целом. Мы получили большое удовольствие, спасибо большое!
26 июля 2019
Константин очень активный и позитивный гид. Может долго и увлекательно рассказывать о городе и даже поделиться различными слухами из жизни грузин, историями о современном быте и укладе обычной семьи. Также легко посоветует хорошее вино, магазины, бары и рестораны, порекомендует хорошую серную баню, сопроводив рассказом как нужно туда ходить.
Больше специализируется по старому району Тбилиси, поэтому другие пожелания лучше обговаривать заранее. Экскурсия, конечно, больше не историческая, а развлекательная. Но очень даже увлекательная, 5 часов пролетает незаметно. Также поможет сфотографироваться, знает выгодный ракурс у различных достопримечательностей. Платить выгоднее непосредственно в евро.
Ну и напоследок. Костя, шкмерули у Мананы в Раче действительно бесподобны!
13 июня 2019
Мы провели с Костей два прекрасных дня и две прекрасные экскурсии, потрясающее путешествие и знакомство с Грузией! Константин увлеченный своим делом человек, влюбляющий в свою страну, дружелюбный и открытый. Спасибо за такую Грузию, мы обязательно вернемся!
Вера
7 июня 2019
Спасибо большое Косте за первую экскурсию по прекрасному городу. Экскурсию я выбирала по отзывам и не ошиблась! Грузию мы решили посетить тремя поколениями бабушка ( ей 70) , я и моя дочка 6 лет. Костя великолепный гид, 5 или 6 часов, пролетели легко, интересно и незаметно, несмотря на пеший маршрут в знойную погоду! Костя легко нашёл подход к каждому поколению;) Костя великолепный рассказчик, очень любящий сове дело и просто самый лучший гид! Легко в история древних веков переплеталась с событиями текущих лет, быт грузин, воспитание детей, все легко и с юмором! Помимо интересного рассказа Костя помог сделать фото с интересных ракурсов, вместе мы пообедали с настоящими грузинскими тостами и отпробовали вкуснейшие национальные блюда. Мы также воспользовались всеми рекомендациями Кости, посетили прекрасные бани ( выходя из них, вспомнили, как показывал Костя то самое состояние после бань и улыбнулись, даже это совпало на все 100). Мою дочь Костя очаровал так, что она нарисовала ему подарок и с нетерпением ждала встречи и поездку в Мцхету, но об этом наш следующий отзыв. Выбирая Костю, вы точно проведёте день незабываемо и очень интересно, как будто приехали к другу!
Сакартвелос гаумарджос!!!
1 июня 2019
Все очень понравилось, Костя замечательный гид. Будем его рекомендовать всем знакомым)
Ещё 125 отзывов

Kostya проводит ещё 3 экскурсии

Сигнахи. Из Тбилиси в КахетиюСигнахи. Из Тбилиси в КахетиюСигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
От 125 за экскурсию
9 часов
66 отзывов
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Друзья, Грузия не оставляет равнодушным ни кого из своих гостей, но чтобы полюбить эту прекрасную страну всем сердцем, на мой взгляд, необходимо побывать в Алазанской долине! Край виноделия, рекордного количества солнечных дней и добродушных кахетинцев произведет незабываемое впечатление.
Казбеги. Соседство БогаКазбеги. Соседство БогаКазбеги. Соседство Бога
От 125 за экскурсию
11 часов
54 отзыва
Путешествие к высоким седым вершинам Кавказа, горным тропам и многовековым памятникам зодчества
Вас ждет путешествие в горы к высоким седым вершинам Кавказа, горным тропам и многовековым памятникам грузинского зодчества. В течение всей поездки мы будем созерцать поражающие воображение горные пейзажи с озерами, глубокими ущельями и ледяными источниками, благодаря которым все горцы — долгожители.
Боржоми и Рабат — прогулка в средневековьеБоржоми и Рабат — прогулка в средневековьеБоржоми и Рабат — прогулка в средневековье
От 163 за экскурсию
8 часов
14 отзывов
Исторические памятники и красота Месхетинского края
В первой половине XIX столетия именно здесь, в Месхетии, на важнейших стратегических перекрестках, столкнулись две сверхдержавы той эпохи – Османская и Российская Империи. Турки были изгнаны с грузинской земли, и исторический регион Самцхе - после почти 250-летнего ига турецкого пашалита - вернулся в состав Грузии. Вы совершите путешествие в эпоху доблести и возрождения, к средневековым историческим памятникам, и увидите восхитительное Боржомское ущелье.

Обзорные экскурсии в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!
скидка50%
€20
10 за человека
3.5 часа
1512 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
Тбилиси с огонькомТбилиси с огонькомТбилиси с огоньком
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
712 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
Тбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешь
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
340 отзывов
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо! Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы. В главных и секретных местах, в итальянских двориках и с бокалом вина — за 5 часов вы прочувствуете характер многоликого города.
Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
337 отзывов
Главные достопримечательности, уютные улицы и красочные дворики на дружеской обзорной экскурсии
Я покажу вам самые интересные места гостеприимного Тбилиси и поделюсь историями о древних храмах, царях и подвигах великих людей. Расскажу, как отличать домашнее вино от фабричного и где попробовать лучшие в городе хачапури. Одним словом, сделаю все, чтобы вы почувствовали знаменитое кавказское гостеприимство!
«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
380 отзывов
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
50 за экскурсию
4 часа
153 отзыва
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике