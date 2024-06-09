Отправиться в приют диких животных, заехать в монастырь Мамкода и заброшенный город Цискари
Примерно в часе езды от Тбилиси есть уникальный питомник со спасёнными дикими и домашними животными.
Мы отправимся туда, чтобы понаблюдать за медведями, волками, лошадями, и при желании сможем их покормить.
На обратном пути посетим горный монастырь Мамкода, заедем в заброшенный город Цискари и устроим небольшой пикник с чаем/кофе в атмосферном местечке.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Медвежий приют
Мы отправимся в зоологический центр, где спасают животных. Сейчас здесь живут 18 медведей, 4 волка, 4 лошади, собаки и кошки. Питомник существует с 2010 на частные инвестиции. Все животные спасены в окрестных лесах, содержатся на пожертвования и свободно гуляют на огороженной от посетителей территории. Вы сможете понаблюдать за ними и покормить специальными лакомствами, которые я привезу с собой. Побудем здесь около 1 часа.
Дорога обратно
Всё путешествие до питомника и обратно мы проделаем по живописной дороге среди гор, скалистых лесов и долин. По пути:
Посетим мужской монастырь Мамкода, стоящий на горе, и полюбуемся с неё окрестностями Тбилиси. Я расскажу, как существовала грузинская православная церковь в 20 веке.
Заглянем в почти заброшенный город Цискари и послушаем эхо советской эпохи.
Остановимся в тихом месте, чтобы полюбоваться изумительной природой Грузии и устроить пикник с чаем/кофе и лёгкими закусками к ним: печеньем или конфетами.
При желании можем заехать на мемориал «Хроники Грузии» — огромный монумент наподобие Стоунхенджа, спроектированный архитектором Церетели.
Кому подойдёт экскурсия
Подойдет абсолютно всем взрослым и детям, неравнодушным к природе и животным. Тем, кто хочет отдохнуть от шума города, расслабиться, но и активно погулять: учитывайте, что у питомника большая территория.
Организационные детали
В стоимость включено всё: услуги гида, трансфер на комфортабельном авто Toyota Prius, вход в питомник, корм для животных, кофе/чай с печеньками для пикника, питьевая вода.
в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 12:00
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Тбилиси
Привет! Я два года живу в Грузии — наверное, нашёл своё место. Люблю историю, природу и животных. А также путешествовать и узнавать что-то новое. Провожу авторские экскурсии и знакомлю людей с красотой, которая нас окружает.