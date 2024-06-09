Примерно в часе езды от Тбилиси есть уникальный питомник со спасёнными дикими и домашними животными. Мы отправимся туда, чтобы понаблюдать за медведями, волками, лошадями, и при желании сможем их покормить. На обратном пути посетим горный монастырь Мамкода, заедем в заброшенный город Цискари и устроим небольшой пикник с чаем/кофе в атмосферном местечке.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Медвежий приют

Мы отправимся в зоологический центр, где спасают животных. Сейчас здесь живут 18 медведей, 4 волка, 4 лошади, собаки и кошки. Питомник существует с 2010 на частные инвестиции. Все животные спасены в окрестных лесах, содержатся на пожертвования и свободно гуляют на огороженной от посетителей территории. Вы сможете понаблюдать за ними и покормить специальными лакомствами, которые я привезу с собой. Побудем здесь около 1 часа.

Дорога обратно

Всё путешествие до питомника и обратно мы проделаем по живописной дороге среди гор, скалистых лесов и долин.

По пути:

Посетим мужской монастырь Мамкода, стоящий на горе, и полюбуемся с неё окрестностями Тбилиси. Я расскажу, как существовала грузинская православная церковь в 20 веке.

Заглянем в почти заброшенный город Цискари и послушаем эхо советской эпохи.

Остановимся в тихом месте, чтобы полюбоваться изумительной природой Грузии и устроить пикник с чаем/кофе и лёгкими закусками к ним: печеньем или конфетами.

При желании можем заехать на мемориал «Хроники Грузии» — огромный монумент наподобие Стоунхенджа, спроектированный архитектором Церетели.

Кому подойдёт экскурсия

Подойдет абсолютно всем взрослым и детям, неравнодушным к природе и животным. Тем, кто хочет отдохнуть от шума города, расслабиться, но и активно погулять: учитывайте, что у питомника большая территория.

Организационные детали

В стоимость включено всё: услуги гида, трансфер на комфортабельном авто Toyota Prius, вход в питомник, корм для животных, кофе/чай с печеньками для пикника, питьевая вода.