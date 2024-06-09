Лесные тропы Тбилиси - в мини-группе

Отправиться в приют диких животных, заехать в монастырь Мамкода и заброшенный город Цискари
Примерно в часе езды от Тбилиси есть уникальный питомник со спасёнными дикими и домашними животными.

Мы отправимся туда, чтобы понаблюдать за медведями, волками, лошадями, и при желании сможем их покормить.

На обратном пути посетим горный монастырь Мамкода, заедем в заброшенный город Цискари и устроим небольшой пикник с чаем/кофе в атмосферном местечке.
Лесные тропы Тбилиси - в мини-группе
Лесные тропы Тбилиси - в мини-группе
Лесные тропы Тбилиси - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Медвежий приют

Мы отправимся в зоологический центр, где спасают животных. Сейчас здесь живут 18 медведей, 4 волка, 4 лошади, собаки и кошки. Питомник существует с 2010 на частные инвестиции. Все животные спасены в окрестных лесах, содержатся на пожертвования и свободно гуляют на огороженной от посетителей территории. Вы сможете понаблюдать за ними и покормить специальными лакомствами, которые я привезу с собой. Побудем здесь около 1 часа.

Дорога обратно

Всё путешествие до питомника и обратно мы проделаем по живописной дороге среди гор, скалистых лесов и долин.
По пути:

  • Посетим мужской монастырь Мамкода, стоящий на горе, и полюбуемся с неё окрестностями Тбилиси. Я расскажу, как существовала грузинская православная церковь в 20 веке.
  • Заглянем в почти заброшенный город Цискари и послушаем эхо советской эпохи.
  • Остановимся в тихом месте, чтобы полюбоваться изумительной природой Грузии и устроить пикник с чаем/кофе и лёгкими закусками к ним: печеньем или конфетами.
  • При желании можем заехать на мемориал «Хроники Грузии» — огромный монумент наподобие Стоунхенджа, спроектированный архитектором Церетели.

Кому подойдёт экскурсия

Подойдет абсолютно всем взрослым и детям, неравнодушным к природе и животным. Тем, кто хочет отдохнуть от шума города, расслабиться, но и активно погулять: учитывайте, что у питомника большая территория.

Организационные детали

В стоимость включено всё: услуги гида, трансфер на комфортабельном авто Toyota Prius, вход в питомник, корм для животных, кофе/чай с печеньками для пикника, питьевая вода.

в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 12:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиСвятые местаВыездныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыЗаброшенные места

Похожие экскурсии из Тбилиси

Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
61 отзыв
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов - индивидуальная экскурсия
Путешествие в ущелье Трусохеви - это уникальная возможность увидеть нетуристические уголки Грузии, насладиться природой и узнать историю покинутых сёл
Начало: место вашего проживания
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
188 за всё до 5 чел.
Казбеги: главные и нетуристические тропы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
175 за всё до 6 чел.
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
88 отзывов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
ХорошоТам