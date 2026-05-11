65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Поездка по Кахетинскому кругу — это встреча с величественными древними памятниками истории, искусства, архитектуры, религии и дикой, манящей своей первозданностью природы.
Вы побываете на родине сакрального напитка Грузии — вина и увидите Алазанскую долину с лучшей обзорной точки — с высоты Гомборского хребта.
Вы побываете на родине сакрального напитка Грузии — вина и увидите Алазанскую долину с лучшей обзорной точки — с высоты Гомборского хребта.
Описание экскурсии
Приглашаю в Кахетию — край, где воздух пьянит ароматами вина и безграничным радушием жителей. Я расскажу историю каждого места и Грузии в целом: поговорим о своеобразии памятников, менталитете кахетинцев, выращивании винограда и производстве вина. Вы узнаете об истоках религии, насладитесь местными красотами и даже в прохладную погоду увезёте самые тёплые воспоминания.
Ключевые точки маршрута
- Бодбе: посещение женского монастырского комплекса, где находятся усыпальница, родник и купель Святой Равноапостольной Нино
- Сигнахи: прогулка по городу, Сигнахская крепость, круглосуточный Дворец бракосочетаний. По желанию — визит в этнографический музей с работами Нико Пиросмани
- Цинандали: экскурсия по усадьбе-музею князей Чавчавадзе — центру культурной жизни Грузии 19 века
- Профессиональная дегустация вин, которые готовят всеми существующими в Кахетии способами. Состоится в Телави или Цинандали
- Телави: Старый город, крепость «Батонис цихе», древний платан
- Шуамта: женский монастырь 16 века
Возвращаться в Тбилиси мы будем по изумительному горному серпантину через перевал Гомбори, и вы насладитесь ещё десятками чудесных видов Кахетии.
Организационные детали
Обратите внимание: в связи с реконструкцией и восстановлением притвора посещение монастырского комплекса «Шуамта» временно ограничено и зависит от разрешения от монахинь. Прошу прощения за неудобства!
- Наш путь будет пролегать по кольцу, и его направление может меняться в зависимости от обстоятельств, чтобы сделать поездку максимально комфортной
- Если будем успевать по времени, то как бонус от меня — возможность поучаствовать на мастер-классе по приготовлению грузинской чурчхелы
- Экскурсию можно провести для большего количества участников за доплату: 5-6 человек — €25 за чел., для большего количества — цена по запросу
Что входит в стоимость, а что нет
- В стоимость включена поездка на одном из комфортабельных автомобилей: Toyota Prius, Dodge Caravan или Honda Stepwgn, питьевая вода
- В стоимость не включены: входные билеты в музеи, ваше питание во время путешествия и дегустации
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 4289 туристов
Организую и провожу бюджетные путешествия по этой богом дарованной и обласканной стране: Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети, каньоны Мартвили и Окаце, пещеры Прометея и Тетра, регион
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 105 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотим выразить огромную благодарность нашим гидам, Михаилу и Джонни, за этот незабываемый день!
Маршрут был очень насыщенным и красивым:
Бодбе и Сигнахи: Мы буквально влюбились в «город любви». Виды на Алазанскую долину
Маршрут был очень насыщенным и красивым:
Бодбе и Сигнахи: Мы буквально влюбились в «город любви». Виды на Алазанскую долину
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Е
Добрый день! Отличное путешествие, хорошая компания в лице гида Михаила и водителя Джони (он просто отличный водитель и собеседник). Комфортно, тепло и интересно! Рекомендуем 100 процентов!
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Н
У нас состоялось бесподобное путешествие в Кахетию с Михаилом и Вано! Михаил- профессионал с большой буквы, обожает свою страну, чем и вызвал большое уважение! Очень увлекательно и интересно провел наше
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М
Хотим поблагодарить Михаила и его команду водителей Джони и Паата. Классные экскурсия и маршрут, Михаил организовал превосходную дегустацию на винодельне, нам все очень понравилось!
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Н
Отличная экскурсия, которая раскрывает мир Кахетии с разных сторон. Михаил пытался донести до нас духовные ценности своего народа, показал красоту и величие природы, дал возможность прикоснуться к жизни простого народа.
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Е
Впечатляющая экскурсия случилась с нами 20.12.2025. Михаил профессионал своего дела с прекрасным чувством юмора. Множество локаций, индивидуальный подход, красивые фотографии, местные вкусняшки, комфортная машина. Можно перечислять бесконечно. Одна экскурсия как маленькая жизнь. С большой благодарностью Михаилу и с рекомендациями ко всем, кто хочет отдохнуть и насладится Грузинским колоритом.
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