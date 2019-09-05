65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день. К сожалению не могу сказать ничего про Михаила, как про гида, так мы ездили в данную экскурсию с Тиной - его помощницей. Сама экскурсия и наш гид Тина в

целом нам понравились, было много красивых мест и много вкусных блюд! Единственный минус - это то, что экскурсия по дому-музею князей Чавчавадзе проводится местными экскурсоводами, и у нашего был очень скудный лексикон и совсем мало знаний матераила, но это не вина нашего гида и никак не отразилось на поездке в целом. Нам понравилось, что нас никто не подгонял, все несостывовки, которые пару раз возникали из-за нашего "черепашьево темпа" - и да мы ленивые туристы - решались очень оперативно - мы успели увидеть и услышить много нового и интересного!!! И на последок маленький совет всем гидам: 1. Делать меньше акцент на политеческой обстановке - нам туристам все равно - мы едем смотреть красоту вашей маленькой, но такой замечетельной страны! и 2. Приобрести мини-микрофоны (наш гид сидел в серидинке и мы все всё слышали, но как правило гид садится рядом с водителем впереди и сзади в минивене слышно плохо и гиду приходится все время говорить повышенным тоном). Удачи и процветания!