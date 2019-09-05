65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

О, эта Кахетия… О, этот экскурсовод!
По общей организации : нас было четверо человек, две пары, на экскурсии с нами был Михаил, прекрасный водитель и удобный автомобиль. В начале экскурсии запаслись водой и утренним кофе, Михаил уточнил время нашего пребывания в Грузии, предложил варианты экскурсии. Половина дороги - достаточно спокойная, вторая половина - серпантин. Остановки были и по нашему желанию, и в точках экскурсии, посетили Сигнахи, усадьбу Чавчавадзе, местное производство чурчхеллы, Телави, дегустацию в Вазиани и еще несколько прекрасных мест, поужинали кахетинской кухней. Кахетия - место с дивной природой, людьми, историей, было очень интересно, как раз то, что мы хотели получить от экскурсии.
До сих пор под впечатлением от бесконечно эрудированного, корректного, умного и просто отличного экскурсовода - Михаил, Вы несомненно отдельная достопримечательность Грузии , спасибо огромное! В следующий раз приедем осенью на сбор винограда тем же составом Киев-Москва:)
Экскурсию очень рекомендуем для первого и не только ознакомления с Кахетией.