65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях

Михаил
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Михаил – ваш гид
Поездка по Кахетинскому кругу – это встреча с величавыми древними памятниками истории, искусства, архитектуры, религии и дикой, манящей своей первозданностью, природы.

Вы побываете на родине сакрального напитка Грузии - вина и увидите Алазанскую долину с лучшей обзорной точки - с высоты Гомборского хребта.
157 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии65 отзывов
4.89
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания

Что вас ожидает

  • Я расскажу историю каждого места и Грузии в целом, о своеобразии памятников, о менталитете и жизни кахетинцев, о выращивании винограда и производстве вина. Вы откроете для себя знаменитую Кахетию, познакомитесь с её главными символами, насладитесь красотой и гостеприимством солнечного виноградного края и даже в прохладную погоду увезете отсюда только самые теплые воспоминания.
  • Вы увидите Бодбийский женский монастырь, преклоните колено пред могилой Святой Нино, местом, где исполняются мечты, последнюю резиденцию Кахетинских царей, усадьбу-музей князей Чавчавадзе. Познакомитесь с винным производством, продегустируете вино и другие напитки и отведаете традиционные блюда кахетинской кухни. Кроме того, вас будет ждать пара приятных сюрпризов.

Маршрут

  • Монастырский комплекс в Бодбе. Усыпальница, родник и купель Святой Равноапостольной Нино.
  • Сигнахи. Сигнахская крепость, круглосуточный Дворец бракосочетаний, по желанию — музей с работами Пиросмани и Ладо Гудиашвили.
  • Цинандали. Винодельческое предприятие “Шуми”.
  • Цинандали. Усадьба-музей Чавчавадзе.
  • Телави. Винодельческое предприятие “Вазиани компании”.
  • Телави. Резиденция кахетинский царей “Батонис цихе”.
  • Телави. Поздний обед по желанию гостей.
  • Шуамта. Новый и старый монастыри.
  • Обратно в Тбилиси поедем изумительным горным серпантином перевала Гомбори, так что вы насладитесь еще множеством чудесных видов Кахетии.

Организационные детали

  • Гид проводит индивидуальные экскурсии и не набирает группы на уже заказанные дни.
  • Экскурсию также возможно провести для 5 – 6 участников. В этом случае нужно будет доплатить гиду по 25 евро за дополнительного участника.
  • Возможен индивидуальный расчет стоимости тура в зависимости от увеличения количества участников.
  • Так как тур идет по кругу, то, в зависимости от условий, гид может начать его как указано в программе маршрута, так и в обратном направлении.
  • В стоимость включено: транспорт, входные билеты в комплексы и музеи, питьевая вода.
  • В стоимость не включено: питание во время путешествия и дегустации в “Шуми” (так как цена зависит от дегустационного пакета выбранных гостями вин).
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Организую и провожу всевозможные бюджетные туры по этой Богом дарованной и обласканной стране. Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети и многие другие. Кинорежиссер и звукорежиссер «Грузия - фильм». (ВГИК - ЛГИТМиК)  Коренной житель Тбилиси. Люблю свою Родину - Сакартвело. Помогаю своим гостям - увидеть, познать, насладиться и, конечно же, влюбиться, а иначе просто нельзя, в край солнца,  изумительной природы, богатой истории, религии, архитектуры. Мобрдзандит!))
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65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Любовь
5 сентября 2019
Экскурсия, которую бы хотелось порекомендавать однозначно. Выбирали ее достаточно рано в феврале, по отзывам об экскурсоводе. И реальность превзошла наши ожидания. Михаил человек не только энциклопедических знаний, а истинный профессионал подаюший информацию с душой и с искренней любовью к стране. При этом он очень щепетилен к вопросам логистики наших перемещений. У нас не было ни одной задержки в пути, во всех точках нашего путешествия не было ожиданий и мы практически не сталкивались с другими туристическими группами. Виды отличные. Дегустация с милой барышней и одновременно супер-профессионалом Тамарой на отлично.
6 июля 2019
Прекрасная, насыщенная экскурсия!
В Грузию невозможно не влюбиться!
Все очень красиво, интересно, вкусно!
Спасибо, Михаил!
Юлия
23 июня 2019
У нас была замечательная экскурсия с гидом Тинатин и водителем Вано. Они очаровательные и приятные в общении люди, вся экскурсия прошла в легкой и дружеской атмосфере. Даже угостили нас горячим хлебом и мушмулой из собственного сада! Все посещенные места очень понравились, у каждого был свой неповторимый шарм. И повсюду завораживающие виды! Тинатин рассказала очень много про историю страны, про традиции и обычаи, про то, как и чем сейчас живут люди. А ещё гид посоветовала замечательные места, где можно было перекусить и купить местной еды. Чурчхела была самой вкусной из всех, что мы пробовали! Дегустация вина тоже очень понравилась, причем даже не столько самим вином (а оно действительно хорошее), сколько рассказом про то, как оно делается, про историю и особенности виноделия в Грузии. Именно здесь нас научили хоть что-то понимать в вине. Отдельное спасибо хочется сказать Вано за мягкую и безопасную дорогу, за юмор и дружелюбие. Большое спасибо за замечательный и насыщенный день!
28 мая 2019
О, эта Кахетия… О, этот экскурсовод!

По общей организации : нас было четверо человек, две пары, на экскурсии с нами был Михаил, прекрасный водитель и удобный автомобиль. В начале экскурсии запаслись водой и утренним кофе, Михаил уточнил время нашего пребывания в Грузии, предложил варианты экскурсии. Половина дороги - достаточно спокойная, вторая половина - серпантин. Остановки были и по нашему желанию, и в точках экскурсии, посетили Сигнахи, усадьбу Чавчавадзе, местное производство чурчхеллы, Телави, дегустацию в Вазиани и еще несколько прекрасных мест, поужинали кахетинской кухней. Кахетия - место с дивной природой, людьми, историей, было очень интересно, как раз то, что мы хотели получить от экскурсии.
До сих пор под впечатлением от бесконечно эрудированного, корректного, умного и просто отличного экскурсовода - Михаил, Вы несомненно отдельная достопримечательность Грузии , спасибо огромное! В следующий раз приедем осенью на сбор винограда тем же составом Киев-Москва:)
Экскурсию очень рекомендуем для первого и не только ознакомления с Кахетией.
Светлана
21 мая 2019
Добрый день. К сожалению не могу сказать ничего про Михаила, как про гида, так мы ездили в данную экскурсию с Тиной - его помощницей. Сама экскурсия и наш гид Тина в
целом нам понравились, было много красивых мест и много вкусных блюд! Единственный минус - это то, что экскурсия по дому-музею князей Чавчавадзе проводится местными экскурсоводами, и у нашего был очень скудный лексикон и совсем мало знаний матераила, но это не вина нашего гида и никак не отразилось на поездке в целом. Нам понравилось, что нас никто не подгонял, все несостывовки, которые пару раз возникали из-за нашего "черепашьево темпа" - и да мы ленивые туристы - решались очень оперативно - мы успели увидеть и услышить много нового и интересного!!! И на последок маленький совет всем гидам: 1. Делать меньше акцент на политеческой обстановке - нам туристам все равно - мы едем смотреть красоту вашей маленькой, но такой замечетельной страны! и 2. Приобрести мини-микрофоны (наш гид сидел в серидинке и мы все всё слышали, но как правило гид садится рядом с водителем впереди и сзади в минивене слышно плохо и гиду приходится все время говорить повышенным тоном). Удачи и процветания!
15 мая 2019
Спасибо замечательному человеку, эрудированному гиду и просто очаровательной женьщине Тинантин за прекрасую экскурсию и душевно проведенный день в Кахетии. Вы для нас - «Царь Тамара». С уважением, Наталья и Владимир.
15 мая 2019
У нас остались самые прекрасные впечатления от экскурсии проведенной нашим гидом - Михаилом. Прекрасное владение материалом, разносторониие знания в различных областях, прекрасный русский литературный язык, обширный рассказ о Грузии. Виды Кахетии не покорили бы нас так, без прекрасного нашего сопровождающего и надежного вождения машины нашим водителем. Желаем процветания нашим новым друзьям в Грузии, от души рекомендуем провести с ними незабываемые дни вашей поездки по Грузии.
11 мая 2019
Замечательна Экскурсия!Очень приятная,умная Тинатин,с такой душой рассказывала о своей стране. Замечательный ,с чувством юмора водитель Вано..Спасибо команде за знакомство с замечательными ,добрыми,душевными людьми,красивой и гордой страной...СПАСИБО....рекомендуем всем...
7 мая 2019
Нашу экскурсию вела Тинатин. Одна из лучших опытных и душевных гидов, что я встречал. Экскурсия очень понравилась. Плюс опытный водитель, ни допустил ни одной критической ситуации. Были на дегустации в Vaziani Company в Кахетии - вино хорошее. Средняя оценка по ViVino 4, вино здесь более молодое и легкое, чем на других заводах. Цена ниже, чем на аналогичные вина в дьютике аэропорта. Экскурсия понравилась, рекомендую.
6 мая 2019
Великолепная экскурсия! Интеллигентнейшая умница Тинатин и восхитительный весельчак Бадри - замечательная команда. Мы провели в поездке целый день, да еще при не самой удачной погоде, но все было очень комфортно. Посмотрели удивительные места. Источник св. Нино, музей Пиросмани и дегустацию на Вазиани запомним на всю жизнь. А как интересно Тинатин рассказывает! А как виртуозно Бадри управляет машиной на серпантине! Отдельное спасибо красавице Тамаре, которая вела дегустацию. И, конечно,наша бесконечная благодарность Михаилу, который сумел собрать профессионалов высочайшего класса. Обязательно еще встретимся).
Ещё 55 отзывов

Михаил проводит ещё 5 экскурсий

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