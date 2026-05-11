65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Поездка по Кахетинскому кругу — это встреча с величественными древними памятниками истории, искусства, архитектуры, религии и дикой, манящей своей первозданностью природы. Вы побываете на родине сакрального напитка Грузии — вина и увидите Алазанскую долину с лучшей обзорной точки — с высоты Гомборского хребта.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приглашаю в Кахетию — край, где воздух пьянит ароматами вина и безграничным радушием жителей. Я расскажу историю каждого места и Грузии в целом: поговорим о своеобразии памятников, менталитете кахетинцев, выращивании винограда и производстве вина. Вы узнаете об истоках религии, насладитесь местными красотами и даже в прохладную погоду увезёте самые тёплые воспоминания.

Ключевые точки маршрута

Бодбе : посещение женского монастырского комплекса, где находятся усыпальница, родник и купель Святой Равноапостольной Нино

: посещение женского монастырского комплекса, где находятся усыпальница, родник и купель Святой Равноапостольной Нино Сигнахи : прогулка по городу, Сигнахская крепость, круглосуточный Дворец бракосочетаний. По желанию — визит в этнографический музей с работами Нико Пиросмани

: прогулка по городу, Сигнахская крепость, круглосуточный Дворец бракосочетаний. По желанию — визит в этнографический музей с работами Нико Пиросмани Цинандали : экскурсия по усадьбе-музею князей Чавчавадзе — центру культурной жизни Грузии 19 века

: экскурсия по усадьбе-музею князей Чавчавадзе — центру культурной жизни Грузии 19 века Профессиональная дегустация вин , которые готовят всеми существующими в Кахетии способами. Состоится в Телави или Цинандали

, которые готовят всеми существующими в Кахетии способами. Состоится в Телави или Цинандали Телави : Старый город, крепость «Батонис цихе», древний платан

: Старый город, крепость «Батонис цихе», древний платан Шуамта: женский монастырь 16 века

Возвращаться в Тбилиси мы будем по изумительному горному серпантину через перевал Гомбори, и вы насладитесь ещё десятками чудесных видов Кахетии.

Организационные детали

Обратите внимание: в связи с реконструкцией и восстановлением притвора посещение монастырского комплекса «Шуамта» временно ограничено и зависит от разрешения от монахинь. Прошу прощения за неудобства!

Наш путь будет пролегать по кольцу, и его направление может меняться в зависимости от обстоятельств, чтобы сделать поездку максимально комфортной

Если будем успевать по времени, то как бонус от меня — возможность поучаствовать на мастер-классе по приготовлению грузинской чурчхелы

Экскурсию можно провести для большего количества участников за доплату: 5-6 человек — €25 за чел., для большего количества — цена по запросу

Что входит в стоимость, а что нет