5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Казбеги: главные и нетуристические тропы из Тбилиси

Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
Девиз этой экскурсии — одно слово — горы.

Они окружают озеро Жинвали и крепость Ананури, покоряют путешественников у Арки Дружбы и охраняют «поднебесный» храм Гергети. Вы увидите эти места и откроете их историю, побываете у минерального источника и водопадов.
4.8
116 отзывов
Казбеги: главные и нетуристические тропы из Тбилиси
Казбеги: главные и нетуристические тропы из Тбилиси
Казбеги: главные и нетуристические тропы из Тбилиси

Описание экскурсии

Джвари — древний и прекрасный монастырь

Еще до выезда на Военно-Грузинскую дорогу вы побываете в крестовом монастыре Джвари на высоком холме: это то самое место, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры». Вы увидите этот пейзаж и первую столицу Грузии, Мцхету, с высоты, а я расскажу главное о ее истории.

Военно-Грузинская дорога: что нельзя пропустить

По пути к великану Казбеку в каждой экскурсии есть одни и те же остановки — но это никак не умаляет их красоты и значимости.

  • В первую очередь, это созданное руками людей Жинвальское водохранилище, чьи бирюзовые воды обрамляют горы. Вы полюбуетесь озером недалеко от плотины, а после — в крепости Ананури. В этой великолепно сохранившейся средневековой цитадели я расскажу печальную историю арагветских князей.
  • Вы увидите «встречу» Черной и Белой Арагви, услышите легенды и реальные факты о том, почему воды двух рек окрашены в эти цвета. Следом придет время пообедать — в кафе на родине хинкали, где их готовят самым правильным образом:)
  • Мы обязательно остановимся у Арки Дружбы, символизирующей теплые отношения грузинского и русского народов. Отсюда открываются незабываемые панорамы ущелья Кавказского хребта.
  • Недалеко от высочайшей точки Военно-Грузинской дороги вас ждет минеральный источник — вода здесь стекает по сияющей травертиновой скале.
  • И конечно, вы побываете в Гергетской Троице — аскетичной церкви, которая идеально дополняет вид на гордый потухший вулкан Казбек. Надеюсь, нам повезет с погодой, чтобы увидеть его во всей красе! У церкви я расскажу о ее пути и о том, почему здесь хранили главные сокровища Грузии.

Буду рад пофотографировать вас на фоне красивейших мест Грузии!

Организационные детали

  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Тбилиси и привезу обратно.
  • Дополнительные расходы: джипы к водопадам оплачиваются (€25 за группу)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб
Зураб — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1006 туристов
С 2018 года вожу путешественников по всей Грузии. Стараюсь передать гостям эмоции, знания, любовь к своей родине. С моей командой вы увидите прекрасные места, особенности грузинской культуры и жизни, колорит нашей идентичности.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 116 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
110
4
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1
1
О
Спасибо большое за экскурсию, очень приятно было с вами пообщаться и узнать историю Грузии Рекомендую 👍
Спасибо большое за экскурсию, очень приятно было с вами пообщаться и узнать историю Грузии Рекомендую 👍
Спасибо большое за экскурсию, очень приятно было с вами пообщаться и узнать историю Грузии Рекомендую 👍
Спасибо большое за экскурсию, очень приятно было с вами пообщаться и узнать историю Грузии Рекомендую 👍
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А
Хочется поблагодарить и порекомендовать данную экскурсию в Казбеги. Немного переживала, так как читала ранее комментарий об отсутствии экскурсовода, но у нас все прошло отлично, было интересно, время прошло незаметно. Ездили
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вдвоем с мужем, отсутствие толпы позволило насладиться каждым местом, где мы останавливались, за что спасибо экскурсоводу, нас не ограничивали во времени, а также рассказывали интересные истории о каждом месте. Советую взять с собой что-то теплое, мы не подготовились, в горах бывает прохладно))

Хочется поблагодарить и порекомендовать данную экскурсию в Казбеги. Немного переживала, так как читала ранее комментарий об
Хочется поблагодарить и порекомендовать данную экскурсию в Казбеги. Немного переживала, так как читала ранее комментарий об
Хочется поблагодарить и порекомендовать данную экскурсию в Казбеги. Немного переживала, так как читала ранее комментарий об
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Д
хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного гида Георгия за наш незабываемый день на Казбеги! Прекрасная программа, красивейшие локации, все наши пожелания к поездке были учтены! Георгий скрасил наш день, искренне рекомендуем любую экскурсию именно у этого гида
хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного гида Георгия за наш незабываемый день на Казбеги! Прекрасная программа,
хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного гида Георгия за наш незабываемый день на Казбеги! Прекрасная программа,
хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного гида Георгия за наш незабываемый день на Казбеги! Прекрасная программа,
хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного гида Георгия за наш незабываемый день на Казбеги! Прекрасная программа,
хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного гида Георгия за наш незабываемый день на Казбеги! Прекрасная программа,
хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного гида Георгия за наш незабываемый день на Казбеги! Прекрасная программа,
хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного гида Георгия за наш незабываемый день на Казбеги! Прекрасная программа,
хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного гида Георгия за наш незабываемый день на Казбеги! Прекрасная программа,+2
хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного гида Георгия за наш незабываемый день на Казбеги! Прекрасная программа,
хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного гида Георгия за наш незабываемый день на Казбеги! Прекрасная программа,
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Е
Очень интересный тур и незабываемые виды! С гидом было комфортно и интересно.
Очень интересный тур и незабываемые виды! С гидом было комфортно и интересно.
Очень интересный тур и незабываемые виды! С гидом было комфортно и интересно.
Очень интересный тур и незабываемые виды! С гидом было комфортно и интересно.
Очень интересный тур и незабываемые виды! С гидом было комфортно и интересно.
Очень интересный тур и незабываемые виды! С гидом было комфортно и интересно.
Очень интересный тур и незабываемые виды! С гидом было комфортно и интересно.
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OLEG
Огромное спасибо Георгию за проведенное время, потрясающую экскурсию и незабываемые впечатления! Хоть и погода немного вмешалась в наши планы, но все равно получилось увидеть Казбек, посетить Ананури, арку Дружбы Народов и другие достопримечательности. Очень много нового и интересного узнали от Георгия про исторические события и в целом про Грузию. Однозначная рекомендация, 10 из 10! Диди мадлоба!
Огромное спасибо Георгию за проведенное время, потрясающую экскурсию и незабываемые впечатления! Хоть и погода немного вмешалась
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В
Ездили компанией из 4 человека, все очень понравилось! Наш гид Георгий рассказал много интересного, различные легенды Грузии и историю. Угостил чачей, и показал красоту природы Грузии. Данная экскурсия в Казбеки считаю обязательным к посещению в Грузии, так как виды просто нереальные!
Ездили компанией из 4 человека, все очень понравилось! Наш гид Георгий рассказал много интересного, различные легенды
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