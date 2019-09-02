5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках

Зураб
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Зураб – ваш гид
Девиз этой экскурсии — одно слово — горы.

Они окружают озеро Жинвали и крепость Ананури, покоряют путешественников у Арки Дружбы и охраняют «поднебесный» храм Гергети.

Вы увидите эти места и откроете их историю, побываете у минерального источника и водопадов.

И даже доберетесь до высокогорного селения Джута — такой день точно влюбит вас в Грузию!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Казбеги: главные и нетуристические тропы

Что вас ожидает

Джвари — древний и прекрасный монастырь
Еще до выезда на Военно-Грузинскую дорогу вы побываете в крестовом монастыре Джвари на высоком холме: это то самое место, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры». Вы увидите этот пейзаж и первую столицу Грузии, Мцхету, с высоты, а я расскажу главное о ее истории.

Военно-Грузинская дорога: что нельзя пропустить
По пути к великану Казбеку в каждой экскурсии есть одни и те же остановки — но это никак не умаляет их красоты и значимости.

  • В первую очередь, это созданное руками людей Жинвальское водохранилище, чьи бирюзовые воды обрамляют горы. Вы полюбуетесь озером недалеко от плотины, а после — в крепости Ананури. В этой великолепно сохранившейся средневековой цитадели я расскажу печальную историю арагветских князей.
  • Вы увидите «встречу» Черной и Белой Арагви, услышите легенды и реальные факты о том, почему воды двух рек окрашены в эти цвета. Следом придет время пообедать — в кафе на родине хинкали, где их готовят самым правильным образом :)
  • Мы обязательно остановимся у Арки Дружбы, символизирующей теплые отношения грузинского и русского народов. Отсюда открываются незабываемые панорамы ущелья Кавказского хребта.
  • Недалеко от высочайшей точки Военно-Грузинской дороги вас ждет минеральный источник — вода здесь стекает по сияющей травертиновой скале.
  • И конечно, вы побываете в Гергетской Троице — аскетичной церкви, которая идеально дополняет вид на гордый потухший вулкан Казбек. Надеюсь, нам повезет с погодой, чтобы увидеть его во всей красе! У церкви я расскажу о ее пути и о том, почему здесь хранили главные сокровища Грузии.

Высокогорная Джута и другие нетипичные места
Еще до подъема к церкви Гергети вы отправитесь в Джуту — селение в живописнейшем ущелье Сно, куда редко добираются туристы. Любуясь вершинами, вы отдохнете в уютном кафе. По желанию, мы можем прогуляться к озеру у подножия ледника (пешком, дорога в одну сторону займет час). В завершение вы проедете по Дарьяльскому ущелью, где увидите Гвелетские водопады и монастырь Архангелов Михаила и Гавриила, построенный в 2011 году в сотне метров от российской границы.

Буду рад пофотографировать вас на фоне красивейших мест Грузии!

Организационные детали

  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Тбилиси и привезу обратно.
  • В Джуте можно организовать пикник (обсуждается в переписке).
  • Дополнительные расходы: джипы к водопадам оплачиваются (20€ за группу) и обед/пикник.
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Казбеги: главные и нетуристические тропы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Зураб
Зураб
Меня зовут Зураб, и я большой любитель природы: 7 лет постоянно езжу в горы и знаю их, в том числе места, скрытые вдали от человеческих глаз. Я понимаю, чего хочется путешественнику, а когда выхожу на работу — наполняюсь любовью к моей родине и ее гостям. Со мной вы увидите много красоты и узнаете, как предкам удалось сохранить ее для нас. Путешествие в горы Грузии при любой погоде — это всегда множество открытий. До встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 сентября 2019
Поездка получилась очень яркой и насыщенной. Предже всего, хочу отметить, что Зураб открыт к пожеланиям экскурсантов насчёт плана поездки. Например, по нашему пожеланию мы заехали в Мцхету, а также дальше обычного прошли по Джутскому ущелью, достигнув живописного озера. Ради этого, правда, пришлось пожертвовать Дарьяльским ущельем и Гвелетскими водопадами, о чём мы договорились заранее. Кульминацией поездки стало посещение Гергетской Троицы. Прекрасный вид на этот монастырь открывается со склона горы, расположенной со стороны Казбека, и очень хорошо, что гид дал время вскарабкаться ещё и туда. В целом, это был интенсивный тур с ощутимой пешеходной составляющей (прогулка в Джуте заняла около 3 часов в обе стороны, в начале маршрута весьма резкий подьём), и желающим повторить его в таком виде я советую выезд где-то в 8:00, особенно если световой день уже существенно короче своего июньского максимума.

Помимо всего оговоренного, мы получили очень тёплое отношение со стороны Зураба, и день прошёл в весёлой и непринуждённой атмосфере. Так что я однозначно рекомендую экскурсию желающим увидеть красоты Кавказа.
3 июля 2019
Мы съездили с Зурабом в Казбеги. Поездка оказалась максимально насыщенной самыми положительными впечатлениями! Всю дорогу мы чувствовали его внимание и заботу, наслаждались душевным общением и чувством юмора.Не остались мы без угощения домашним вином и вкусным грузинским ужином! В любой ситуации Зураб учитывал наши пожелания и возможности. Хотим видеть больше Грузии с Зурабом. Рекомендуем всем!
26 мая 2019
Спасибо Зурабу за прекрасную экскурсию! Мы остались в полном восторге не только от шикарных видов, но и от знаменитого грузинского Гостеприимства, интересных рассказов и душевного ужина с самыми вкусными хинкали! Время просто пролетело! В следующий раз будем планировать поездку на пару дней, ну и конечно же в Сванетию и Тушетию только с Зурабом!
15 мая 2019
Экскурсия очень понравилась! Пейзажи, которые открываются по пути Военно-Грузинской дороги, потрясают воображение. Лазурное Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, «встреча» двух рек, арка Дружбы народов и фантастический вид, который открывается с её смотровых площадок, мощный Гвелетский водопад, Троицкая церковь в Гергети и величественный Казбек подарили нам яркие впечатления, которые останутся с нами навсегда, вместе с самыми тёплыми воспоминаниями о красоте гор и о красоте Грузии. Спасибо гиду Зурабу за эту восхитительную экскурсию, за увлекательные рассказы в приятной дружеской атмосфере об истории Грузии и её достопримечательностях и за хорошее настроение на протяжении всего дня.
6 мая 2019
Все очень понравилось. Спасибо.

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