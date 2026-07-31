5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Девиз этой экскурсии — одно слово — горы. Они окружают озеро Жинвали и крепость Ананури, покоряют путешественников у Арки Дружбы и охраняют «поднебесный» храм Гергети. Вы увидите эти места и откроете их историю, побываете у минерального источника и водопадов.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Джвари — древний и прекрасный монастырь

Еще до выезда на Военно-Грузинскую дорогу вы побываете в крестовом монастыре Джвари на высоком холме: это то самое место, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры». Вы увидите этот пейзаж и первую столицу Грузии, Мцхету, с высоты, а я расскажу главное о ее истории.

Военно-Грузинская дорога: что нельзя пропустить

По пути к великану Казбеку в каждой экскурсии есть одни и те же остановки — но это никак не умаляет их красоты и значимости.

В первую очередь, это созданное руками людей Жинвальское водохранилище , чьи бирюзовые воды обрамляют горы. Вы полюбуетесь озером недалеко от плотины, а после — в крепости Ананури . В этой великолепно сохранившейся средневековой цитадели я расскажу печальную историю арагветских князей.

, чьи бирюзовые воды обрамляют горы. Вы полюбуетесь озером недалеко от плотины, а после — в . В этой великолепно сохранившейся средневековой цитадели я расскажу печальную историю арагветских князей. Вы увидите «встречу» Черной и Белой Арагви , услышите легенды и реальные факты о том, почему воды двух рек окрашены в эти цвета. Следом придет время пообедать — в кафе на родине хинкали , где их готовят самым правильным образом:)

, услышите легенды и реальные факты о том, почему воды двух рек окрашены в эти цвета. Следом придет время пообедать — в кафе на , где их готовят самым правильным образом:) Мы обязательно остановимся у Арки Дружбы , символизирующей теплые отношения грузинского и русского народов. Отсюда открываются незабываемые панорамы ущелья Кавказского хребта.

, символизирующей теплые отношения грузинского и русского народов. Отсюда открываются незабываемые панорамы ущелья Кавказского хребта. Недалеко от высочайшей точки Военно-Грузинской дороги вас ждет минеральный источник — вода здесь стекает по сияющей травертиновой скале.

— вода здесь стекает по сияющей травертиновой скале. И конечно, вы побываете в Гергетской Троице — аскетичной церкви, которая идеально дополняет вид на гордый потухший вулкан Казбек. Надеюсь, нам повезет с погодой, чтобы увидеть его во всей красе! У церкви я расскажу о ее пути и о том, почему здесь хранили главные сокровища Грузии.

Буду рад пофотографировать вас на фоне красивейших мест Грузии!

Организационные детали