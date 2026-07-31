5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Девиз этой экскурсии — одно слово — горы.
Они окружают озеро Жинвали и крепость Ананури, покоряют путешественников у Арки Дружбы и охраняют «поднебесный» храм Гергети. Вы увидите эти места и откроете их историю, побываете у минерального источника и водопадов.
Они окружают озеро Жинвали и крепость Ананури, покоряют путешественников у Арки Дружбы и охраняют «поднебесный» храм Гергети. Вы увидите эти места и откроете их историю, побываете у минерального источника и водопадов.
Описание экскурсии
Джвари — древний и прекрасный монастырь
Еще до выезда на Военно-Грузинскую дорогу вы побываете в крестовом монастыре Джвари на высоком холме: это то самое место, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры». Вы увидите этот пейзаж и первую столицу Грузии, Мцхету, с высоты, а я расскажу главное о ее истории.
Военно-Грузинская дорога: что нельзя пропустить
По пути к великану Казбеку в каждой экскурсии есть одни и те же остановки — но это никак не умаляет их красоты и значимости.
- В первую очередь, это созданное руками людей Жинвальское водохранилище, чьи бирюзовые воды обрамляют горы. Вы полюбуетесь озером недалеко от плотины, а после — в крепости Ананури. В этой великолепно сохранившейся средневековой цитадели я расскажу печальную историю арагветских князей.
- Вы увидите «встречу» Черной и Белой Арагви, услышите легенды и реальные факты о том, почему воды двух рек окрашены в эти цвета. Следом придет время пообедать — в кафе на родине хинкали, где их готовят самым правильным образом:)
- Мы обязательно остановимся у Арки Дружбы, символизирующей теплые отношения грузинского и русского народов. Отсюда открываются незабываемые панорамы ущелья Кавказского хребта.
- Недалеко от высочайшей точки Военно-Грузинской дороги вас ждет минеральный источник — вода здесь стекает по сияющей травертиновой скале.
- И конечно, вы побываете в Гергетской Троице — аскетичной церкви, которая идеально дополняет вид на гордый потухший вулкан Казбек. Надеюсь, нам повезет с погодой, чтобы увидеть его во всей красе! У церкви я расскажу о ее пути и о том, почему здесь хранили главные сокровища Грузии.
Буду рад пофотографировать вас на фоне красивейших мест Грузии!
Организационные детали
- Я заберу вас в любом удобном вам месте в Тбилиси и привезу обратно.
- Дополнительные расходы: джипы к водопадам оплачиваются (€25 за группу)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1006 туристов
С 2018 года вожу путешественников по всей Грузии. Стараюсь передать гостям эмоции, знания, любовь к своей родине. С моей командой вы увидите прекрасные места, особенности грузинской культуры и жизни, колорит нашей идентичности.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 116 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо большое за экскурсию, очень приятно было с вами пообщаться и узнать историю Грузии Рекомендую 👍
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хочется поблагодарить и порекомендовать данную экскурсию в Казбеги. Немного переживала, так как читала ранее комментарий об отсутствии экскурсовода, но у нас все прошло отлично, было интересно, время прошло незаметно. Ездили
Вам был полезен этот отзыв?
Д
хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного гида Георгия за наш незабываемый день на Казбеги! Прекрасная программа, красивейшие локации, все наши пожелания к поездке были учтены! Георгий скрасил наш день, искренне рекомендуем любую экскурсию именно у этого гида
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень интересный тур и незабываемые виды! С гидом было комфортно и интересно.
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Георгию за проведенное время, потрясающую экскурсию и незабываемые впечатления! Хоть и погода немного вмешалась в наши планы, но все равно получилось увидеть Казбек, посетить Ананури, арку Дружбы Народов и другие достопримечательности. Очень много нового и интересного узнали от Георгия про исторические события и в целом про Грузию. Однозначная рекомендация, 10 из 10! Диди мадлоба!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Ездили компанией из 4 человека, все очень понравилось! Наш гид Георгий рассказал много интересного, различные легенды Грузии и историю. Угостил чачей, и показал красоту природы Грузии. Данная экскурсия в Казбеки считаю обязательным к посещению в Грузии, так как виды просто нереальные!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Казбеги: главные и нетуристические тропы из Тбилиси»
Групповая
до 17 чел.
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: от крепости Ананури до храма Гергети
Увидеть главные красоты Военно-Грузинской дороги и храм на горе
Начало: От площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€14 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры, посетив знаковые места и наслаждаясь потрясающими пейзажами. Дегустация чачи и вина станет ярким дополнением
Сегодня в 17:30
10 авг в 18:00
от €250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
По «Небесному ущелью» к великану Казбеку и гордым красотам Грузии
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
от €170 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
История древнего торгового пути и головокружительные виды
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
от €262
€275 за всё до 3 чел.
от €210 за экскурсию