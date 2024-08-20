Экскурсии по заброшенным местам Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Заброшенные места» в Тбилиси, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
На машине
66 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов - индивидуальная экскурсия
Путешествие в ущелье Трусохеви - это уникальная возможность увидеть нетуристические уголки Грузии, насладиться природой и узнать историю покинутых сёл
Начало: место вашего проживания
Завтра в 09:30
31 авг в 09:30
188 за всё до 5 чел.
Лесные тропы Тбилиси - в мини-группе
На машине
1 отзыв
5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Лесные тропы Тбилиси - в мини-группе
Отправиться в приют диких животных, заехать в монастырь Мамкода и заброшенный город Цискари
Начало: На площади Европы
Расписание: в среду в 10:00
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
30 за человека
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов (в мини-группе)
Отправиться навстречу первозданной природе в одно из самых живописных мест Грузии
Начало: В Пушкинском сквере
52 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    20 августа 2024
    Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
    Поездка получилась незабываемой, красота природы не передается фотографиями, нужно приезжать и любоваться. Гид Леван добрый и отзывчивый человек, интересный рассказчик. Если думаете выбрать эту поездку - не сомневайтесь, оно того стоит.
  • Д
    Дамир
    2 августа 2024
    Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
    Все было супер
  • Г
    Габдуллина
    10 июля 2024
    Лесные тропы Тбилиси - в мини-группе
    Сегодня у нас была увлекательная прогулка с лесными тропами и животными. Территория ухоженная опрятная и с живописным видом. Сразу понятно
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    что люди любят где живут и с кем. Алексей понятно и интересно рассказывал всю поездку про исторические моменты, отвечал на вопросы, угостил чаем с вкусностями. Я считаю эту поездку уникальной и незабываемой! Мы в восторге! Благодарю!

  • М
    Мария
    6 июля 2024
    Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
    Невероятная красота! Спасибо Левану за такой чудесный маршрут и позитивный день! Интересная содержательная экскурсия, а от природы вокруг просто захватывает дух
    Невероятная красота! Спасибо Левану за такой чудесный маршрут и позитивный день! Интересная содержательная экскурсия, а отНевероятная красота! Спасибо Левану за такой чудесный маршрут и позитивный день! Интересная содержательная экскурсия, а отНевероятная красота! Спасибо Левану за такой чудесный маршрут и позитивный день! Интересная содержательная экскурсия, а отНевероятная красота! Спасибо Левану за такой чудесный маршрут и позитивный день! Интересная содержательная экскурсия, а отНевероятная красота! Спасибо Левану за такой чудесный маршрут и позитивный день! Интересная содержательная экскурсия, а отНевероятная красота! Спасибо Левану за такой чудесный маршрут и позитивный день! Интересная содержательная экскурсия, а от

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Заброшенные места»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов (в мини-группе)
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  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 188. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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