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что люди любят где живут и с кем. Алексей понятно и интересно рассказывал всю поездку про исторические моменты, отвечал на вопросы, угостил чаем с вкусностями. Я считаю эту поездку уникальной и незабываемой! Мы в восторге! Благодарю!