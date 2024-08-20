8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов - индивидуальная экскурсия
Путешествие в ущелье Трусохеви - это уникальная возможность увидеть нетуристические уголки Грузии, насладиться природой и узнать историю покинутых сёл
Начало: место вашего проживания
Завтра в 09:30
31 авг в 09:30
€188 за всё до 5 чел.
5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Лесные тропы Тбилиси - в мини-группе
Отправиться в приют диких животных, заехать в монастырь Мамкода и заброшенный город Цискари
Начало: На площади Европы
Расписание: в среду в 10:00
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
€30 за человека
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов (в мини-группе)
Отправиться навстречу первозданной природе в одно из самых живописных мест Грузии
Начало: В Пушкинском сквере
€52 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел20 августа 2024Поездка получилась незабываемой, красота природы не передается фотографиями, нужно приезжать и любоваться. Гид Леван добрый и отзывчивый человек, интересный рассказчик. Если думаете выбрать эту поездку - не сомневайтесь, оно того стоит.
- ДДамир2 августа 2024Все было супер
- ГГабдуллина10 июля 2024Сегодня у нас была увлекательная прогулка с лесными тропами и животными. Территория ухоженная опрятная и с живописным видом. Сразу понятно
- ММария6 июля 2024Невероятная красота! Спасибо Левану за такой чудесный маршрут и позитивный день! Интересная содержательная экскурсия, а от природы вокруг просто захватывает дух
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Заброшенные места»
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Сейчас в Тбилиси в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 188. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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