19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри

Запечатлеть просторы окаменевших песчаных холмов, Давидову лавру и кельи-гроты пещерного монастыря

Настя
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Настя – представитель гидов
Редко кто из туристов добирается до Гареджийской пустыни, а зря: окаменевшие цветные пески здесь образуют причудливые холмы, между которыми мелькают высохшие солёные озёра и фисташковые деревья 🌳, а необъятные просторы поражают молчаливым величием.

У вас в кадре окажутся пейзажи пустыни, аскетичный быт священной Давидовой лавры и гроты и фрески пещерного монастыря.

И каждая фотография будет наполнена духом немного дикой и древней Грузии и магией священных таинств природы и религиозных ритуалов.

125 за экскурсию

У этой экскурсии19 отзывов
4.89
Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри
Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри

Что вас ожидает

Пейзажи Гареджийской пустыни
Это путешествие в совсем другую Грузию: вам откроется потрясающая, ни на что не похожая природа настоящей каменной пустыни, где нет воды, а трава желтеет и становится сухой уже в середине лета. По пути в монастырь мы остановимся в таких местах Гареджийской пустыни, где от поразительной и суровой красоты видов захватывает дух. Вы сможете сделать фотографии с лучших ракурсов и, возможно, вам выпадет шанс увидеть диких лис, шакалов и орлов. А в зимнее время года к вам в кадр попадут и стада баранов, пасущихся на жёлто-красных просторах.

Пещерный монастырь Лавра Давида
Вы побываете в Давидовой лавре — действующем мужском монастыре VI века и заглянете в главный храм монастыря, пройдётесь по его территории и увидите келью Давида Гареджийского с источником внутри. Я расскажу, почему этот монах — один из самых почитаемых святых в Грузии, поведаю интересные факты и легенды о его жизни, историю монастыря. Мы прогуляемся по окрестностям пещерного комплекса и сделаем красивые фотографии.

Организационные детали

  • Репортажная фотосессия в подарок
  • Поездка осуществляется на комфортном 7-местном внедорожнике
  • На обратном пути без дополнительных расходов сможем посетить уютную винодельню
  • Будем рады путешественникам с детьми с 6-7 лет
  • Поездка круглогодичная, но погода может внести свои коррективы. В холодное время года и межсезонье не работает единственное кафе в округе, и придется запастись провизией с собой. Зато можно будет устроить пикник!
  • К сожалению, из-за некоторых политических проблем с весны 2019 больше не доступен другой пещерный монастырь и кряж с видом на Азербайджан, о которых идет речь в предыдущих отзывах
Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри
Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри
Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри
Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри
Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри
Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри
Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри
Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри
Фотопрогулка в Давид Гареджи. Пустыня и древние монастыри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура забираем от отеля в Тбилиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Настя
Настя
Я живу в Грузии несколько лет и за эти годы я объездила всю страну, исходила пешком горные маршруты, обзавелась грузинской семьей. Я сертифицированный гид и профессиональный фотограф, вместе с командой единомышленников вожу экскурсии и туры по всей стране, по любым направлениям. Больше всего нас привлекают скрытые места, о которых не пишут в буклетах: душевные винодельни в уютных усадебках, покинутые крепости и малоизвестные монастыри, спрятанные в горах озера, водопады, каньоны, пещеры. Ими мы будем рады поделиться по большому секрету с хорошими людьми!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Гоша
31 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Настя замечательный рассказчик. Увидили и узнали массу интересного - спасибо!
6 июня 2019
Хотели в Давид Гареджи, но в последний момент по не зависящим от нас причинам, решили ехать в Казбеги. Я не знаю как у нашего гида Насти все умещается в голове🤣 но она знает Все, начиная с древних времен. Она каждого влюбит в Грузию💞💞🇬🇪 Творчество Пушкина и Лермонтова откроется с новой стороны. Настя читает потрясающие стихи наизусть💞 это безумно красивая экскурсия. Этот величественный Казбек, эта невероятно красивая Гергетская церковь. Военно-грузинская дорога с тысячами красивейших видов, гор. Отдельно спасибо за множество остановок для красивых фото, особенно с барашками🐑🤣. Настя для нас с мужем ты теперь семейный гид🤣🇬🇪🐑 от души спасибо за все💞💞💞💞💞💞💞 Пы. Сы Планы на след год грандиозные🤣
2 мая 2019
Экскурсия очень понравилось, природа, пейзажи и монастырь великолепны. Всем любителям природы и истории советую, ее пожалеете!
4 апреля 2019
Великолепный гид. Несмотря на туман и снег с дождем мы получили огромное удовольствие. Живой рассказ, отличное знание истории. Спасибо.
25 февраля 2019
Волшебное место! Все было замечательно - и грандиозные виды, и эрудированный рассказчик, и внимательное отношение к просьбам и пожеланиям! Большое спасибо!
2 февраля 2019
Экскурсия- космос! Восторг! Экстаз! 100% счастье! Именно так можно озаглавить наш отзыв) Настя- бесподобный экскурсовод. Рассказала множество историй, мифов, легенд как о Грузии в целом, так и о Давид Гареджи. Безумно красивые виды. Суперская природа. Древние храмы в сочетании с бесконечными стадами овец и коров. Кельи-гроты, подъем по горным тропкам, вкуснейший горячий чай, спасший нас от непогоды. Это было нечто! Остались в полном восхищении! К сожалению, из-за ветра и дождя удалось посмотреть не все кельи, но вместо них Настя отвезла нас в замечательный винный магазин, в котором нам рассказали о том, как готовят вино и чачу и, конечно же, дали их попробовать) Настя- замечательный человек. Очень открытый и позитивный. И настоящий профессионал своего дела. Мы действительно счастливы после этой экскурсии. Это нечто волшебное, эфемерное. После рассказов Насти, и замечательной природы и умиротворения Гареджийской пустыни, мы приняли однозначное решение- мы обязательно сюда вернемся. Настя, ты великолепна. Огромное спасибо за замечательную экскурсию, ты сделала нас счастливыми!
Владимир
18 декабря 2018
Самая необычная экскурсия, которую я посетил в жизни. Потрясающее медитативное состояние на протяжении всей поездки по пустыни. Окружающая красота и тишина настолько поражает, что хочется дышать не так громко, чтобы не нарушить живущее здесь чудо. Спасибо гиду Насте за очень интересное информационное наполнение в поездке. Очень советую данную поездку, чтобы удивить другую Грузию.
17 ноября 2018
Благодарим Настю за организацию экскурсии, все было рассчитано и продумано, даже Погода, похоже, была заказана экскурсоводом. Виды чудесные, ждём фотографий, надеемся, что они будут волшебными! Место уникальное, ощущаешь себя в одиночестве между небом и землёй. Рекомендуем эту экскурсию (с элементами горного трекинга) всем гостям Грузии!
Ольга
23 сентября 2018
Экскурсия нам очень понравилась. Нетипичные для Грузии марсианские пейзажи мы увидели на второй день пребыаания в этой изумительной стране. Накануне в день прилета поднялись на гору Мтацминда и Пантеон, и это было очень удачно: мы узнали о жизни Давида Гареджийского до его ухода в пустыню, а поездка в монастырь явилась логическим продолжением. Настя позитивный, внимательный человек, хорошо владеющий материалом, умеющий заинтересовать темой экскурсии. Кроме того, она отличный водитель, уверенно управляющий внедорожником на непростой дороге в Давид Гареджи. Но для нас было особенно ценно, что Настя увлекается фотографией и делает остановки в самых лучших для съемки местах. Кроме того, она ведет репортажную съемку во время экскурсии! Рекомендуем эту поездку всем, кто любит красивые пейзажи, здесь они будут еще и необычными! Особенно подойдет этот тур тем, кто одержим фотографией!!!
2 сентября 2018
Замечательная экскурсия. Прекраснейшие незабываемые виды, много очень интересной информации. Понравится и взрослым и детям. Любовь Насти к Грузии и искреннее восхищение этой страной передадутся всем кто будет рядом.
Ещё 9 отзывов

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