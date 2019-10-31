19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Пейзажи Гареджийской пустыни

Это путешествие в совсем другую Грузию: вам откроется потрясающая, ни на что не похожая природа настоящей каменной пустыни, где нет воды, а трава желтеет и становится сухой уже в середине лета. По пути в монастырь мы остановимся в таких местах Гареджийской пустыни, где от поразительной и суровой красоты видов захватывает дух. Вы сможете сделать фотографии с лучших ракурсов и, возможно, вам выпадет шанс увидеть диких лис, шакалов и орлов. А в зимнее время года к вам в кадр попадут и стада баранов, пасущихся на жёлто-красных просторах.

Пещерный монастырь Лавра Давида

Вы побываете в Давидовой лавре — действующем мужском монастыре VI века и заглянете в главный храм монастыря, пройдётесь по его территории и увидите келью Давида Гареджийского с источником внутри. Я расскажу, почему этот монах — один из самых почитаемых святых в Грузии, поведаю интересные факты и легенды о его жизни, историю монастыря. Мы прогуляемся по окрестностям пещерного комплекса и сделаем красивые фотографии.