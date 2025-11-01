На экскурсии вы увидите важнейшие исторические и культурные памятники Грузии.
Мы посетим Мцхету — древнюю столицу и религиозный центр страны, откроете для себя загадки Гори с его крепостью и музеем Сталина, а также исследуете Уплисцихе — уникальный скальный город, который откроет вам тайны древней цивилизации.
Описание экскурсии
В поисках древностиВо время этой увлекательной экскурсии вы отправитесь в путешествие по историческим сокровищам Грузии. Мы начнем с Мцхеты — древней столицы страны и одного из важнейших религиозных центров Грузии. Здесь вы посетите собор Светицховели и монастырь Джвари, откуда открывается невероятный вид на слияние рек Арагви и Куры. Затем отправимся в Гори, родной город Иосифа Сталина, где вы увидите Дом-музей Сталина и сможете узнать интересные факты о жизни этого исторического лидера. Также здесь находится крепость Гори, которая возвышается над городом и дарит великолепные виды на окрестности. Заключительная часть экскурсии — это посещение Уплисцихе, уникального скального города, который был важным торговым и религиозным центром более 3000 лет назад. В этом древнем комплексе вы сможете исследовать пещеры, храмы, театры и другие исторические памятники. После насыщенной программы мы направимся в Тбилиси, где вас ждет дегустация вин в традиционном грузинском погребе. Это уникальная возможность познакомиться с древними традициями виноделия Грузии и попробовать знаменитые местные вина, которые являются неотъемлемой частью грузинской культуры. Важная информация: Одевайте комфортную обувь. Предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мцхета
- Собор Светицховели
- Монастырь Джвари
- Гори
- Дом-музей Сталина
- Крепость Гори
- Уплисцихе
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный микроавтобус
- Дегустации вина и чачи
Что не входит в цену
- Обед: от 20$
- Входные билеты: 30 лари
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Иосифа Гришашвили, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Одевайте комфортную обувь
- Предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
1 ноя 2025
М
Мария
1 окт 2025
Очень хорошая экскурсия с приятным гидом. Первой точкой был монастырь Джвари с потрясающим видом, затем заехали в Гори. Я вместо музея Сталина погуляла по городу и зашла в местный этнографический
О
Ольга
29 сен 2025
Очень интересная экскурсия, красивейшие места! Гид Наталья просто невероятная, столько всего рассказывала, множество факторов кроме программы.
С
Светлана
26 сен 2025
D
Dimitry
2 сен 2025
Г
Геннадий
10 авг 2025
Все по программе
О
Олеся
30 июл 2025
А
Александр
29 июл 2025
N
Nelly
11 июл 2025
Интересный рассказ
Красивые виды
Были вдвоем
Благодарим Зураба и Давида
A
Anna
26 июн 2025
Е
Екатерина
21 июн 2025
Экскурсия на двух языках - сначала говорят на английском, а потом переводят на русский. НО наш экскурсовод Нина на русский иногда забыла переводить, а если и переводила, то перевод на
Е
Елена
2 мая 2025
Организация неплохая, однако совмещение русско- и англоговорящих туристов вносит дискомфорт. Убить 2х зайцев, проводя туры сразу на 2ух языках-плохая идея. Гид постоянно вынужден был отвлекаться и потратил на рассказ в
А
Андрей
26 апр 2025
Отличная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Наталье, было интересно.
