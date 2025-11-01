Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На экскурсии вы увидите важнейшие исторические и культурные памятники Грузии.



Мы посетим Мцхету — древнюю столицу и религиозный центр страны, откроете для себя загадки Гори с его крепостью и музеем Сталина, а также исследуете Уплисцихе — уникальный скальный город, который откроет вам тайны древней цивилизации. 4.6 13 отзывов

Описание экскурсии В поисках древности Во время этой увлекательной экскурсии вы отправитесь в путешествие по историческим сокровищам Грузии. Мы начнем с Мцхеты — древней столицы страны и одного из важнейших религиозных центров Грузии. Здесь вы посетите собор Светицховели и монастырь Джвари, откуда открывается невероятный вид на слияние рек Арагви и Куры. Затем отправимся в Гори, родной город Иосифа Сталина, где вы увидите Дом-музей Сталина и сможете узнать интересные факты о жизни этого исторического лидера. Также здесь находится крепость Гори, которая возвышается над городом и дарит великолепные виды на окрестности. Заключительная часть экскурсии — это посещение Уплисцихе, уникального скального города, который был важным торговым и религиозным центром более 3000 лет назад. В этом древнем комплексе вы сможете исследовать пещеры, храмы, театры и другие исторические памятники. После насыщенной программы мы направимся в Тбилиси, где вас ждет дегустация вин в традиционном грузинском погребе. Это уникальная возможность познакомиться с древними традициями виноделия Грузии и попробовать знаменитые местные вина, которые являются неотъемлемой частью грузинской культуры. Важная информация: Одевайте комфортную обувь. Предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию.

