Это увлекательное путешествие в сердце Грузии, где история и духовность переплетаются. Мы посетим древнюю столицу Мцхету, священный город, который стал колыбелью христианства в Грузии.
Описание экскурсииКолыбель христианства в Грузии Мы начнем нашу экскурсию с Мцхеты, города, который в древности был столицей Грузии, а сегодня — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот город — как живое свидетельство более чем двух тысяч лет истории, наполненной важными событиями и культурными достижениями.
- Здесь вы посетите собор Светицховели, знаменитый своими уникальными фресками и архитектурой. Это место, где, согласно легенде, была погребена риза Христа, и где до сих пор сохранилась атмосфера святости.
- Затем мы отправимся в храм Джвари, расположенный на высоком холме, откуда открывается потрясающий вид на слияние рек Арагви и Куры. Храм, построенный в VI веке, — символ принятия христианства в Грузии. Это не только архитектурный шедевр, но и место, где каждый камень рассказывает о важнейших событиях в истории страны. Вы будете удивлены не только его исторической ценностью, но и тем, как умиротворение и красота этого места пронизывают атмосферу.
- Завершающим аккордом станет посещение монастыря Самтавро — одного из самых почитаемых святых мест Грузии, где покоятся мощи святых Нины и Кира. Монастырь не только является духовным центром, но и олицетворяет грузинскую традицию благочестия и приверженности вере. Дегустация вина в старинном погребе По завершении экскурсии мы приглашаем вас на дегустацию вина в одном из старинных погребов Тбилиси. Здесь, в уютной атмосфере, вы сможете попробовать лучшие грузинские вина, знакомые с древнейшими технологиями виноделия, которые сохраняются в Грузии уже более 8 тысяч лет. Вас ждут не только уникальные вкусы, но и увлекательная история грузинского виноделия, передаваемая из поколения в поколение. Это уникальная экскурсия, которая откроет перед вами сокровища одной из самых древних и священных городов Грузии. Важная информация: Обязательно предупредите организатора, если не можете отправиться на экскурсию.
Каждый день в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Светицховели
- Храм Джвари
- Монастырь Самтавро
- Дегустация грузинского вина в одном из старинных погребов Тбилиси
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, 1-й туп. Абано 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
