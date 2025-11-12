Т Татьяна читать дальше в Иерусалиме. Пещеры в Уплисцихе напоминают Пещеры в Петре. Монастырь Джавари- это незабываемые виды. Рекомендую всем, кто впервые едет в Грузию, обязательно нужно посетить эти места.

Особенно хочется поблагодарить нашего гида Омари и организаторов поездки. Спасибо, все было замечательно Экскурсия очень насыщенная и познавательная. Особенно понравилась экскурсия в музее И. В. Сталина, впечатлил мемориал погибшим в ВОВ. Впечатлил своими росписями храм в Мцхете- действительно некоторыми деталями похож на храм

К Кирилл Все интересно и познавательно!

V Veniamin Все очень понравилось, Наталья гит, все очень подробно рассказывала и постоянно беспокоилась за своих подопечных. Автобус очень комфортный, даже с моими длинными ногами было удобно сидеть. Все четко по расписанию, без каких либо задержек. Рекомендую.

Д Дарья Экскурсия очень понравилась,- насыщенная, познавательная, веселая) Виды просто головокружительные!

А еще отличная команда - замечательный гид Омар, аккуратный водитель и веселые интернациональные попутчики! 😊 Рекомендую!

Д Дмитрий Все локации супер, гид Омари все доступно рассказывал, всю экскурсию провел на высшем уровне!

Ю Юлия Великолепная очень насыщенная экскурсия, гид Наталья прекрасно все организовала и рассказала. Остались под огромным впечатлением от всех мест которые посетили. Рекомендую!

Ю Юлия Экскурсия понравилась, очень подробно и интересно рассказывал гид) спасибо)👍

И Инина Хочу оставить отзыв об экскурсии в Гори, Мцхета,Джвари и Уплисцихе.

Я просто в восторге. Наш гид Константин все подробно рассказывал, отвечал на вопросы, если что-то было непонятно. Время пробежало незаметно.

Большое спасибо🙏

А ещё хочу сказать, чтобы туристы, которые хотят посетить Грузию, не слушали людей, которые говорят, что в Грузии не любят русских, я этого не заметила. Люди в Грузии очень доброжелательные.

Грузия-СУПЕРР👏👏👏🤝🙏🙏🤗

К Кирякова читать дальше Сталина, я не сильна в ней.

Красивые виды природы. Единственное, нам с погодой не очень повезло, был дождь и ветер когда гуляли по Уплисцихе, но благо не все время, а первые минут 15-20. А так все в целом хорошо прошло. Понравился наш экскурсовод гид Шота, все рассказывал и о достопримечательностях и о жизни в Грузии, было интересно. Экскурсия в музей имени Сталина тоже понравилась, захотелось ещё более подробно изучить биографию

Н Никита Думали в начале что много людей будет в один микроавтобус, организация как будто подкачала, но нет, вызвали дополнительный транспорт и всем места хватило. Прокатили по всем местам, рассказали все, экскурсовод с радостью отвечал на вопросы и шутил. На русском и на английском.

Везде дали свободное время, и не тяготили слишком большой информацией.

Н Наталья Отличная, насыщенная локациями экскурсия! Организация и гид, Левон и Омар - на высшем уровне! Пейзажи и архитектура - завораживают! В горах прохладно, лучше брать куртку. Во время обеда можно согреться отличным вином! Порции в ресторане большие - прям от души! Благодарю всех причастных!!!

М Мария Очень хорошая экскурсия. А гид Лука был просто превосходен! Остались только самые лучшие впечатления. Рекомендую.

I Ilia Отличная экскурсия, гид Наталья выше всяких похвал.

Все очень понравилось.

Л Лидия Были на экскурсии у Луки,организатор -Леван.

Джвари, Мцхета, Уплисцихе,Гори.

Отличный гид. Знает русский,английский,грузинский,турецкий. Отвечал на все вопросы,рассказал все о достопримечательностях, объяснил,как менялся с годами алфавит.

На обратном пути слушали национальную музыку

На первом фото - в одном из «жилищ» Уплисцихе. Что он показывает и что там находится,узнаете на экскурсии