Описание экскурсииОткройте для себя духовное сердце Грузии Погрузитесь в мир истории и духовности, отправившись в увлекательное путешествие по религиозным святыням Грузии, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете о вековых традициях, глубокой духовности и непоколебимой гордости грузинского народа. В программе экскурсии:
- Мцхета: древняя столица Грузии, колыбель грузинского христианства, где переплелись история и вера.
- Монастырь Джвари: священное место, где был воздвигнут крест и произошло крещение грузинского народа.
- Город Гори: родина и дом-музей Иосифа Виссарионовича Джугашвили, где вы сможете познакомиться с историей известного лидера и увидеть его личные вещи.
- Уплисцихе: древнейший пещерный город, возраст которого насчитывает более 3000 лет, свидетельствующий о многовековой истории грузинской земли. Эта экскурсия — уникальная возможность прикоснуться к истокам грузинской культуры, узнать о ее религиозных корнях и проникнуться духом этой удивительной страны.
В 9:20 встречаемся на месте старта. В 9:30 старт экскурсии
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мцхета
- Монастырь Джвари
- Гори
- Уплисцихе
Что включено
- Гид
- Транспорт
Что не входит в цену
- Пещера Уплисцихе 15 лари
- Гори 15 лари
- Обед в ресторане
Место начала и завершения?
Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: В 9:20 встречаемся на месте старта. В 9:30 старт экскурсии
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
12 ноя 2025
Экскурсия очень насыщенная и познавательная. Особенно понравилась экскурсия в музее И. В. Сталина, впечатлил мемориал погибшим в ВОВ. Впечатлил своими росписями храм в Мцхете- действительно некоторыми деталями похож на храм
К
Кирилл
11 ноя 2025
Все интересно и познавательно!
V
Veniamin
9 ноя 2025
Все очень понравилось, Наталья гит, все очень подробно рассказывала и постоянно беспокоилась за своих подопечных. Автобус очень комфортный, даже с моими длинными ногами было удобно сидеть. Все четко по расписанию, без каких либо задержек. Рекомендую.
Д
Дарья
8 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась,- насыщенная, познавательная, веселая) Виды просто головокружительные!
А еще отличная команда - замечательный гид Омар, аккуратный водитель и веселые интернациональные попутчики! 😊 Рекомендую!
Д
Дмитрий
7 ноя 2025
Все локации супер, гид Омари все доступно рассказывал, всю экскурсию провел на высшем уровне!
Ю
Юлия
6 ноя 2025
Великолепная очень насыщенная экскурсия, гид Наталья прекрасно все организовала и рассказала. Остались под огромным впечатлением от всех мест которые посетили. Рекомендую!
Ю
Юлия
5 ноя 2025
Экскурсия понравилась, очень подробно и интересно рассказывал гид) спасибо)👍
И
Инина
1 ноя 2025
Хочу оставить отзыв об экскурсии в Гори, Мцхета,Джвари и Уплисцихе.
Я просто в восторге. Наш гид Константин все подробно рассказывал, отвечал на вопросы, если что-то было непонятно. Время пробежало незаметно.
К
Кирякова
31 окт 2025
Понравился наш экскурсовод гид Шота, все рассказывал и о достопримечательностях и о жизни в Грузии, было интересно. Экскурсия в музей имени Сталина тоже понравилась, захотелось ещё более подробно изучить биографию
Н
Никита
25 окт 2025
Думали в начале что много людей будет в один микроавтобус, организация как будто подкачала, но нет, вызвали дополнительный транспорт и всем места хватило. Прокатили по всем местам, рассказали все, экскурсовод с радостью отвечал на вопросы и шутил. На русском и на английском.
Везде дали свободное время, и не тяготили слишком большой информацией.
Н
Наталья
21 окт 2025
Отличная, насыщенная локациями экскурсия! Организация и гид, Левон и Омар - на высшем уровне! Пейзажи и архитектура - завораживают! В горах прохладно, лучше брать куртку. Во время обеда можно согреться отличным вином! Порции в ресторане большие - прям от души! Благодарю всех причастных!!!
М
Мария
18 окт 2025
Очень хорошая экскурсия. А гид Лука был просто превосходен! Остались только самые лучшие впечатления. Рекомендую.
I
Ilia
16 окт 2025
Отличная экскурсия, гид Наталья выше всяких похвал.
Все очень понравилось.
Л
Лидия
13 окт 2025
Были на экскурсии у Луки,организатор -Леван.
N
Nikita
12 окт 2025
Ездили вдвоем вместе с девушкой. Экскурсия понравилась, с посадкой и транспортировкой проблем не возникло, все было быстро и комфортно.
Каждое место остановки было по своему интересным и красивым. Нам особенно понравилось
