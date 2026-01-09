Хотите увидеть всё самое интересное в Тбилиси за три часа? Тогда добро пожаловать на нашу насыщенную и невероятно увлекательную экскурсию!
Описание экскурсииТбилиси: где камень рассказывает историю Мы встретимся с вами на Площади Свободы и направимся в знаменитый район серных бань, где вы увидите главные достопримечательности Тбилиси, его диковинные архитектурно-исторические памятники, узнаете их историю и любопытные исторические факты о самом городе. Вы погрузитесь в лабиринт старого города с его «итальянскими дворами», древними раскопками и такими святынями, как храм Сиони и Анчисхати, изысканная Церковь Св. Георгия (Кашвети). Дух города будет сопровождать вас в самых разных образах: от вечного стража — памятника Лампионщику и бронзовых известных актёров до гениальных творений Реваза Габриадзе — его Башни с театром и очаровательных самых маленьких механических часов. Вы узнаете о Берикаоба — уникальном грузинском карнавале масок, чьи отголоски можно найти в современных городских праздниках и в знаменитом памятнике «Тамада», олицетворяющем грузинское застолье. Вы ощутите контрасты города, переходя от колоритного района серных бань (Абанотубани) и шумного Мейдан базара к футуристическим линиям Моста Мира и современному парку Рике. А его символы откроются вам во всей красе: и величественная Мать Картли, и царственная скала Метехи, и мощь основателя города, запечатлённая в памятнике Горгасали, а могучая история предстанет перед вами в величественной архитектуре Патриархата. И в самый подходящий момент мы укроемся от суеты, найдя прохладу у водопада в тенистом Инжировом ущелье или на спокойных аллеях парков Алиева и Чиаурели. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Просьба не опаздывать, опоздавших ждём 10-15 минут, после чего начинаем тур.
- Оплата возможна на месте только наличными либо на сайте картой онлайн.
Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Свободы
- Конку
- Берикаоба
- Башня и театр Габриадзе
- Анчисхати
- Патриархия
- Мост Мира
- Рике
- Мост Горгасала
- Мейдан базар
- Парк Алиева
- Район Серных бань
- Инжировое ущелье
- Парк Чиаурели
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
Завершение: 24 Kote Afkhazi St, T’bilisi
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 674 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
9 янв 2026
Очень понравилось! Ирена, большое спасибо за интересную экскурсию!
В
Виталий
9 янв 2026
Великолепная экскурсия. Очень эрудированный рассказчик
Е
ЕКАТЕРИНА
8 янв 2026
Благодарю Ирэн, нашего гида, за потрясающую экскурсию по Тбилиси. Все очень интересно и познавательно. Время пролетело незаметно. Рекомендую.
А
Артур
7 янв 2026
Прекрасная экскурсия. Ритм, темп, содержание, харизма - у Ирэны все на самом высоком уровне все три с половиной часа! Видно, что ей самой нравится показывать дорогим гостям родной город и дорогие ее сердцу уголки. Очень душевно и познавательно, умно и развлекательно. Однозначно рекомендую!
Е
Екатерина
7 янв 2026
Ирэна, огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Все просто шикарно, три часа на одном дыхании, Вы профессионал своего дела!
Очень рады знакомству с Вами!
О
Ольга
5 янв 2026
Спасибо большое Давиду за прогулку по Тбилиси! Маршрут проходил по красивым историческим районам, а рассказ гида был интересный и подробный.
J
Julia
5 янв 2026
Очень позновательная экскурсия с Давидом и его тонким чувством юмора:)
Было много впечатлений, могу только рекомендовать дальше.
А
Алексей
5 янв 2026
Очень интересная экскурсия! Гид Давид прекрасно рассказывает, иногда в шутливой манере. Конечно, за 3 часа Тбилиси не обойти, но это отличный вариант начать знакомиться с городом и узнать много нового. Рекомендую однозначно!
А
Анастасия
4 янв 2026
Отличная экскурсия, ненапряжная, очень информативная! Рекомендую!
O
Olga
3 янв 2026
Отличная душевная экскурсия! Несмотря на холодную погоду, получили огромное удовольствие при прогулке по старому городу! Всем рекомендую!
М
Марина
2 янв 2026
Спасибо Давиду за экскурсию! Он провел нас по интересным местам Тбилиси. Много рассказывал об истории и от себя дал некоторые советы)
О
Ольга
27 дек 2025
Все было замечательно. Рекомендуем
Н
Настя
24 дек 2025
Все замечательно
V
Valerij
23 дек 2025
Прогулка с Ирен выше всяких похвал
Замечательная женщина. Знаток. Спасибо ей.
Н
Наталия
21 дек 2025
Дорогая Ирэна! Хочу от всей души поблагодарить Вас за удивительное путешествие по Тбилиси. Вы не просто экскурсовод, Вы — настоящая волшебница, которая смогла показать город так, что в него невозможно
