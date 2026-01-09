читать дальше

не влюбиться. Благодаря Вам я увидела не просто старые дома, а хранителей историй с их ажурными балконами. Я прошла не просто узкими улочками, а лабиринтами времени. И под этим бесконечно голубым небом, среди таких же теплых и открытых людей, я поняла, что Тбилиси навсегда останется в моем сердце. Ваша энергия, эрудиция и искренняя любовь к своему городу сделали этот день незабываемым. Это был настоящий восторг! От всей души желаю Вам вдохновения и благодарных туристов, таких же счастливых, как я! С наступающим Новым годом огромного счастья и крепкого здоровья!

С огромной теплотой и благодарностью Ваши гости с севера Наталья и Игорь.