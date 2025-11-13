Приглашаем вас в незабываемое пешеходное путешествие по живописным улочкам старого Тбилиси, где каждый камень наполнен историей.
Вас ждет не просто осмотр достопримечательностей Старого города, а целое погружение в атмосферу города, знакомство с его легендами и тайнами, а также дегустация коллекционного лимитированного вина.
Описание экскурсииОткройте для себя Тбилиси Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным улочкам старого Тбилиси, где каждый камень наполнен историей. Вас ждет не просто осмотр достопримечательностей Старого города, а целое погружение в атмосферу города, знакомство с его легендами и тайнами, а также дегустация коллекционного лимитированного вина. Что вас ждет?
- Погружение в историю: вы узнаете о богатом прошлом Тбилиси, его культуре и традициях, посетив самые знаковые места.
- Свободный формат экскурсии: мы с удовольствием ответим на любые ваши вопросы и учтем ваши пожелания, чтобы сделать экскурсию максимально интересной и познавательной.
- Помощь и консультации: мы готовы помочь вам сориентироваться в городе и дать полезные советы.
- Посещение знаковых мест: посетим Проспект Руставели, древнюю крепость Нарикала, парк Рике, мост Мира, знаменитые серные бани, театр марионеток, церковь Сиони, главный музей города Тбилиси и многое другое!
- Дегустация коллекционного лимитированного вина: вас ждет дегустация эксклюзивного вина. Откройте для себя Грузию на вкус!
Время согласуем с гостем, самое раннее в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Руставели
- Дом театра, оперы и балета
- Главный музей города Тбилиси
- Парламент города Тбилиси
- Обелиск святого Георгия
- Площадь Свободы
- Улица Коте Абхази
- Церковь Сиони
- Погреб XVII века
- Мост мучеников
- Памятник Вахтангу Горгасали
- Серные бани
- Крепость Нарикала
- Парк Рике
- Хрустальный мост (мост Мира)
- Фигурка тамады, найденная в VII веке
- Театр марионеток Резо Габриадзе
- Памятник дворнику Рашиду Адамову
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Руставели, 22
Завершение: Шавтели
Когда и сколько длится?
Когда: Время согласуем с гостем, самое раннее в 10:00.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Я
Яна
13 ноя 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид погрузил нас в историю этого прекрасного народа и удивительной страны провел по интереснейшим местам Тбилиси. Рассказал много интересных фактов
О
Ольга
10 ноя 2025
Леван ♥️отличный гид, много информации, приятный, не пожалеете. Много информации, много фактов, в сочетании с хорошим настроением и отличным вечером. Берите обзорную с Леваном, погрузится в мир Грузии ♥️🇬🇪
М
Марина
9 ноя 2025
Наилучшие впечатления от экскурсии! Леван не только прекрасный экскурсовод, но и замечательный человек🫶🏻 рассказал много об истории Тбилиси, о национальных обычаях и традициях. Побывали в красивых местах, узнали много нюансов. Было очень интересно знакомиться с Грузией,дегустировать наивкуснейшее вино 🍷 спасибо большое за прогулку и знакомство ❤️обязательно увидимся вновь🥰
Я
Яна
7 ноя 2025
Очень доброжелательный, спокойный и, интересно ведущий рассказ о Тбилиси Леван.
Экскурсия не была перегружена датами и событиями, что для первого знакомства с городом для меня важно. Леван рассказывает так, что вернуться в Грузию хочется снова. Спасибо ему.
Л
Лариса
3 ноя 2025
Солнечная Грузия открылась благодаря гиду Леван. Экскурсия по Тбилиси, Мцхета, Казбеги это великолепно, запоминающе. Информация очень доступная и полезная. Благодарим Левана за такое путешествие по стране.
A
Alex
27 окт 2025
Все было замечательно! Очень познавательно и красиво!
В
Владимир
27 окт 2025
Леван интересно рассказал историю Грузии, показал красивые места.
H
Hi+79213
21 окт 2025
Прогулка по центру Тбилиси прошла прекрасно, спасибо Ливану
Е
Евгения
20 окт 2025
Экскурсия хорошая. Леван много знает и умело апеллирует фактами, но мне показалась немного суховата. Мне было интересно узнать побольше об архитектуре и Леван согласился сделать на этом акцент.
Бесплатная дегустация входит только в том случае, если покупаете бутылку.
М
Марина
16 окт 2025
Были на прогулке по Тбилиси с дегустацией вина. Леван отличный экскурсовод. Прекрасно знает историю Грузии. Пешая экскурсия прошла легко. Мы много узнали, увидели. Сделали прекрасные фотографии. Венцом экскурсии была дегустация качественного, настоящего грузинского вина. Очень рекомендую всем данную экскурсию.
О
Ольга
22 сен 2025
С
Светлана
19 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Леван рассказывает интересно и не скучно. Если у вас ограничено время и вы хотели бы познакомиться с Тбилиси - рекомендую. А дегустация явилась ярким завершением пройденного материала!!!
О
Ольга
21 авг 2025
20 августа по прилету были с гидом Леваном на этой чудесной "прогулке". Приятно слушать человека, знающего и любящего свой край. Понравилось всё без исключения: красивые локации, много интересной информации об
М
Максум
2 июл 2025
Леван, спасибо большое за экскурсию. Приятно слушать очень компетентный и информативный рассказ об истории, культуре и языке Грузии и Тбилиси.
Дегустация - это … неописуемо! Какие вкусы, а знания в виноделии! Я многое для себя открыл. Рекомендую.
А
Асия
1 июл 2025
В Грузию приехали впервые, с друзьями на 4 дня и решили начать с обзорной экскурсии и не ошиблись. Очень повезло с гидом - Леваном.
Мало того, что рассказал историю города, интересные
