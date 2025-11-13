Я Яна Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид погрузил нас в историю этого прекрасного народа и удивительной страны провел по интереснейшим местам Тбилиси. Рассказал много интересных фактов

О Ольга Леван ♥️отличный гид, много информации, приятный, не пожалеете. Много информации, много фактов, в сочетании с хорошим настроением и отличным вечером. Берите обзорную с Леваном, погрузится в мир Грузии ♥️🇬🇪

М Марина Наилучшие впечатления от экскурсии! Леван не только прекрасный экскурсовод, но и замечательный человек🫶🏻 рассказал много об истории Тбилиси, о национальных обычаях и традициях. Побывали в красивых местах, узнали много нюансов. Было очень интересно знакомиться с Грузией,дегустировать наивкуснейшее вино 🍷 спасибо большое за прогулку и знакомство ❤️обязательно увидимся вновь🥰

Я Яна Очень доброжелательный, спокойный и, интересно ведущий рассказ о Тбилиси Леван.

Экскурсия не была перегружена датами и событиями, что для первого знакомства с городом для меня важно. Леван рассказывает так, что вернуться в Грузию хочется снова. Спасибо ему.

Л Лариса Солнечная Грузия открылась благодаря гиду Леван. Экскурсия по Тбилиси, Мцхета, Казбеги это великолепно, запоминающе. Информация очень доступная и полезная. Благодарим Левана за такое путешествие по стране.

A Alex Все было замечательно! Очень познавательно и красиво!

В Владимир Леван интересно рассказал историю Грузии, показал красивые места.

H Hi+79213 Прогулка по центру Тбилиси прошла прекрасно, спасибо Ливану

Е Евгения Экскурсия хорошая. Леван много знает и умело апеллирует фактами, но мне показалась немного суховата. Мне было интересно узнать побольше об архитектуре и Леван согласился сделать на этом акцент.

Бесплатная дегустация входит только в том случае, если покупаете бутылку.

М Марина Были на прогулке по Тбилиси с дегустацией вина. Леван отличный экскурсовод. Прекрасно знает историю Грузии. Пешая экскурсия прошла легко. Мы много узнали, увидели. Сделали прекрасные фотографии. Венцом экскурсии была дегустация качественного, настоящего грузинского вина. Очень рекомендую всем данную экскурсию.

О Ольга

С Светлана Экскурсия очень понравилась. Леван рассказывает интересно и не скучно. Если у вас ограничено время и вы хотели бы познакомиться с Тбилиси - рекомендую. А дегустация явилась ярким завершением пройденного материала!!!

О Ольга читать дальше истории и традициях, а завершили вечер душевно в атмосферном винном погребке, где потом купили хорошего вина. Рекомендую всем начинать свое знакомство с Тбилиси в пешей прогулке вместе с местным гидом Леваном. 20 августа по прилету были с гидом Леваном на этой чудесной "прогулке". Приятно слушать человека, знающего и любящего свой край. Понравилось всё без исключения: красивые локации, много интересной информации об

М Максум Леван, спасибо большое за экскурсию. Приятно слушать очень компетентный и информативный рассказ об истории, культуре и языке Грузии и Тбилиси.

Дегустация - это … неописуемо! Какие вкусы, а знания в виноделии! Я многое для себя открыл. Рекомендую.