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Мартвильский каньон — пещера Прометея

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1 отзыв
Ирина Т.
Ирина Т. – Гид из Тбилиси
Мартвильский каньон — пещера Прометея
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • $59 за человека

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Мартвильский каньон — пещера Прометея
Мартвильский каньон — пещера Прометея

Что вы увидите

  • Пещера Прометея
  • Мартвильский каньон
Экскурсия в пещеру Прометея. Мартвильский каньон и термальные источники — это однодневный групповой и индивидуальный тур по одним из самых красивейших мест Грузии.
Пещера Прометея, также известная как пещера Кумистави, находится рядом с городком Цхалтубо, в 20 км от Кутаиси в регионе Имеретия на западе Грузии. Пещеру обнаружили относительно недавно в 1984 году, и практически сразу она стала достопримечательностью 🏛️ Грузии. Пещера Прометея — самая большая пещера в Грузии. Внутри пещеры расположены реки и озера.
Мартвильский каньон расположен в селе Гачедили, в нескольких километрах севернее города Мартвили региона Мегрелия. Длина каньона Гочкадили составляет 2400 метров, а глубина достигает 40 метров. В середине каньона имеется уступ, в котором вода падает вниз, образуя ошеломляющий ступенчатый водопад высотой 12 метров.
Что входит
  • комфортабельный транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • входные билеты в музей.
Начало и место завершения
🚩 Тбилиси, улица абано№15
Мартвильский каньон — пещера Прометея
Мартвильский каньон — пещера Прометея
Мартвильский каньон — пещера Прометея
Мартвильский каньон — пещера Прометея
Мартвильский каньон — пещера Прометея

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Т.
Ирина Т.
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1 отзыв оставили туристы

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