Экскурсия в пещеру Прометея. Мартвильский каньон и термальные источники — это однодневный групповой и индивидуальный тур по одним из самых красивейших мест Грузии.

Пещера Прометея, также известная как пещера Кумистави, находится рядом с городком Цхалтубо, в 20 км от Кутаиси в регионе Имеретия на западе Грузии. Пещеру обнаружили относительно недавно в 1984 году, и практически сразу она стала достопримечательностью 🏛️ Грузии. Пещера Прометея — самая большая пещера в Грузии. Внутри пещеры расположены реки и озера.

Мартвильский каньон расположен в селе Гачедили, в нескольких километрах севернее города Мартвили региона Мегрелия. Длина каньона Гочкадили составляет 2400 метров, а глубина достигает 40 метров. В середине каньона имеется уступ, в котором вода падает вниз, образуя ошеломляющий ступенчатый водопад высотой 12 метров.