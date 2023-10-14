Тбилиси
Приветствую вас в самом лучшем городе! Я проведу незабываемую экскурсию по Старой и Новой части города.
На протяжении маршрута вы узнаете множество интересных фактов, историй и легенд из жизни Грузии, грузин и Тбилиси.
На протяжении маршрута вы узнаете множество интересных фактов, историй и легенд из жизни Грузии, грузин и Тбилиси.
Ближайшие даты:
14
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окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дворы-колодцы на пути
- Театр Габриадзе
- Банный квартал
- Инжировое ущелье с водопадом и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Во время нашей пешей прогулки мы посетим самые скрытые и затерянные дворы-колодцы, насладимся красотой резных деревянных балкончиков, современными мостами, скверами и памятниками, прогуляемся вдоль реки и насладимся прохладой водопада.
- Узнаем все про театр, башню Резо Габриадзе и доброго дворника, который когда-то спас и приютил бедного художника, Нико Пиросмани. Конечно же, увидим и услышим очень многое, про все памятники и достопримечательности на нашем маршруте. Продолжительность путешествия в среднем от 3 до 3.5 часов.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы и дегустации
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Свободы, ул. Пушкина, 1Завершение: ул. Сиони 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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