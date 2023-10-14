Тбилиси: лучший город на земле

Тбилиси

Описание
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Ответы на вопросы
Приветствую вас в самом лучшем городе! Я проведу незабываемую экскурсию по Старой и Новой части города.

На протяжении маршрута вы узнаете множество интересных фактов, историй и легенд из жизни Грузии, грузин и Тбилиси.
Тбилиси: лучший город на земле
Тбилиси: лучший город на земле
Тбилиси: лучший город на земле
Тбилиси: лучший город на земле
Тбилиси: лучший город на земле
Тбилиси: лучший город на земле
Тбилиси: лучший город на земле
Тбилиси: лучший город на земле
Тбилиси: лучший город на земле
Тбилиси: лучший город на земле
Тбилиси: лучший город на земле
Тбилиси: лучший город на земле
Тбилиси: лучший город на земле
Тбилиси: лучший город на земле
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Дворы-колодцы на пути
  • Театр Габриадзе
  • Банный квартал
  • Инжировое ущелье с водопадом и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Во время нашей пешей прогулки мы посетим самые скрытые и затерянные дворы-колодцы, насладимся красотой резных деревянных балкончиков, современными мостами, скверами и памятниками, прогуляемся вдоль реки и насладимся прохладой водопада.
  • Узнаем все про театр, башню Резо Габриадзе и доброго дворника, который когда-то спас и приютил бедного художника, Нико Пиросмани. Конечно же, увидим и услышим очень многое, про все памятники и достопримечательности на нашем маршруте. Продолжительность путешествия в среднем от 3 до 3.5 часов.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы и дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, ул. Пушкина, 1
Завершение: ул. Сиони 1
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Пешеходные
История и архитектура
Летние
Театр марионеток Резо Габриадзе
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