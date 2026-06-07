66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Друзья, Грузия не оставляет равнодушным никого, но чтобы полюбить её всем сердцем, необходимо побывать в Алазанской долине! Край виноделия, солнца и добродушных кахетинцев произведёт незабываемое впечатление. Вы погуляете по Сигнахи, прикоснётесь к святыням и ощутите дух Кахетии.
Описание экскурсии
Сигнахи — город любви и столица непокорных кизикинцев. Прогуляемся по старинным улочкам с красочными балконами, полюбуемся долиной, посетим святые места: монастырь Бодбе и могилу святой Нины.
Национальная кухня в живописном месте с графином местного цинандали или саперави (по желанию).
Национальный музей Сигнахи — вы познакомитесь с творчеством Пиросмани и Гудиашвили, насладитесь завораживающим видом: на крутом утёсе рассыпаны дома с красной черепицей.
После Сигнахи можем посетить:
- Винный завод «Корпорация Киндзмараули» — личное знакомство с грузинским виноделием и процессом производства, дегустация вин в их природной среде
- Некреси — небольшой монастырь 6 века на горе над Алазанской долиной
- Греми — город-крепость феодальной эпохи, резиденция кахетинских царей. Музей и место раскопок дают представление о развитии восточных регионов Грузии в 17–18 веках
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и услуги гида, всё остальное оплачивается отдельно
- Маршрут может изменяться из-за погодных условий, а также в соответствии с вашими пожеланиями
- Желательно выезжать из Тбилиси пораньше, чтобы успеть охватить максимальное количество мест
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Костя — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3733 туристов
Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая Грузия богатством флоры и фауны сравнима с континентами. Уже повзрослев и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 109 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы первый раз в Грузии и нам очень хотелось посмотреть не только Тбилиси, но и красоты страны, которые мы видели на фотографиях. Нас также интересовала тема виноделия. Константин, отлично осветил
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А
Огромная благодарность Косте за этот день! Было очень душевно, дорога хоть и не близкая но за разговорами обо всем не заметили как пролетало время! Мы первый раз в Грузии и
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Если вы первый раз в Грузии и сейчас выбираете экскурсии, то я со всей уверенностью могу вам рекомендовать экскурсии Константина! Никто так не расскажет о своей стране как настоящий грузин,
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Начитавшись отзывов в Трипстере об этой экскурсии, я очень хотела побывать в Кахетии именно с Константином, а так как моя поездка в Тбилиси была короткой, то нужно было подгадать свободный
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г
Великолепная страна! Замечательный регион, внимательный, очаровательный гид, обращайтесь не пожалеете. Несмотря на сюрпризы погоды, выпал снег, как нам сказали не характерный для этого региона, хотя была и середина января, опустился
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М
Огромное спасибо Константину за интересную экскурсию. Эрудиция Константина поражает, и еще он замечательный рассказчик. Особенно рекомендую тем, кто хочет узнать как можно больше о виноделии и винах Грузии - тут
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