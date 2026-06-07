66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сигнахи - из Тбилиси в Кахетию

Проехать по Алазанской долине, погулять по городу любви и познакомиться с грузинским виноделием
Друзья, Грузия не оставляет равнодушным никого, но чтобы полюбить её всем сердцем, необходимо побывать в Алазанской долине! Край виноделия, солнца и добродушных кахетинцев произведёт незабываемое впечатление. Вы погуляете по Сигнахи, прикоснётесь к святыням и ощутите дух Кахетии.
5
109 отзывов
Сигнахи - из Тбилиси в Кахетию
Сигнахи - из Тбилиси в Кахетию
Сигнахи - из Тбилиси в Кахетию

Описание экскурсии

Сигнахи — город любви и столица непокорных кизикинцев. Прогуляемся по старинным улочкам с красочными балконами, полюбуемся долиной, посетим святые места: монастырь Бодбе и могилу святой Нины.

Национальная кухня в живописном месте с графином местного цинандали или саперави (по желанию).

Национальный музей Сигнахи — вы познакомитесь с творчеством Пиросмани и Гудиашвили, насладитесь завораживающим видом: на крутом утёсе рассыпаны дома с красной черепицей.

После Сигнахи можем посетить:

  • Винный завод «Корпорация Киндзмараули» — личное знакомство с грузинским виноделием и процессом производства, дегустация вин в их природной среде
  • Некреси — небольшой монастырь 6 века на горе над Алазанской долиной
  • Греми — город-крепость феодальной эпохи, резиденция кахетинских царей. Музей и место раскопок дают представление о развитии восточных регионов Грузии в 17–18 веках

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и услуги гида, всё остальное оплачивается отдельно
  • Маршрут может изменяться из-за погодных условий, а также в соответствии с вашими пожеланиями
  • Желательно выезжать из Тбилиси пораньше, чтобы успеть охватить максимальное количество мест

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Костя
Костя — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3733 туристов
Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая Грузия богатством флоры и фауны сравнима с континентами. Уже повзрослев и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее
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богато и культурно-историческое наследие моей родины. Я готов помочь путешественникам в полной мере познать этот уникальный мир! Вас ждут многовековые памятники, исторические факты и предания, особенности нашей жизни, несравнимая национальная кухня и многое-многое другое.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
108
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Софья
Мы первый раз в Грузии и нам очень хотелось посмотреть не только Тбилиси, но и красоты страны, которые мы видели на фотографиях. Нас также интересовала тема виноделия. Константин, отлично осветил
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эту тему, даже с заездом на виноградники и фотосессией. Мы прекрасно провели день, в машине Константин также рассказывал много интересного про Кахетию, особенности региона. Даже тема музыки была освещена. Было ощущение, что мы просто гуляем с родственником, который нас давно не видел. 😊

Мы первый раз в Грузии и нам очень хотелось посмотреть не только Тбилиси, но и красоты
Мы первый раз в Грузии и нам очень хотелось посмотреть не только Тбилиси, но и красоты
Мы первый раз в Грузии и нам очень хотелось посмотреть не только Тбилиси, но и красоты
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А
Огромная благодарность Косте за этот день! Было очень душевно, дорога хоть и не близкая но за разговорами обо всем не заметили как пролетало время! Мы первый раз в Грузии и
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Косте удалось нас познакомить не только с Кахетией, но и со многими традициями, историей, культурой, религией Грузии. И конечно индивидуальная экскурсия никогда не сравнится с групповой по комфорту, общим темам, интересам. спасибо Костя!!!

Огромная благодарность Косте за этот день! Было очень душевно, дорога хоть и не близкая но за
Огромная благодарность Косте за этот день! Было очень душевно, дорога хоть и не близкая но за
Огромная благодарность Косте за этот день! Было очень душевно, дорога хоть и не близкая но за
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Яна
Если вы первый раз в Грузии и сейчас выбираете экскурсии, то я со всей уверенностью могу вам рекомендовать экскурсии Константина! Никто так не расскажет о своей стране как настоящий грузин,
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любящий свою страну, прекрасно знающий ее историю и вникающий во все современные реалии своей страны. Маршрут экскурсии был идеален: были и исторические красивейшие места, и вкуснейшее грузинское застолье и две дегустации)) А сам рассказ о современной Грузии мы начали сразу как тронулись с места встречи! Константин ответил на все волнующие нас вопросы и очень был внимателен к нашим детям. Огромное спасибо за этот прекрасный день в Кахетии! Мы обязательно вернемся в Грузию и еще возьмем экскурсии Константина!
Всем рекомендую заранее задать разные вопросы в чате. Константин порекомендует вам и рестораны и маршруты и вино … в общем все что вам необходимо знать прилетев первый раз в Грузию!

Если вы первый раз в Грузии и сейчас выбираете экскурсии, то я со всей уверенностью могу
Если вы первый раз в Грузии и сейчас выбираете экскурсии, то я со всей уверенностью могу
Если вы первый раз в Грузии и сейчас выбираете экскурсии, то я со всей уверенностью могу
Если вы первый раз в Грузии и сейчас выбираете экскурсии, то я со всей уверенностью могу
Если вы первый раз в Грузии и сейчас выбираете экскурсии, то я со всей уверенностью могу
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Yelena
Начитавшись отзывов в Трипстере об этой экскурсии, я очень хотела побывать в Кахетии именно с Константином, а так как моя поездка в Тбилиси была короткой, то нужно было подгадать свободный
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день и у гида, и у меня, да еще и погоду. Я даже перенесла для этого другие назначенные экскурсии, и несказанно этому рада. Костя прекрасно спланировал маршрут, такой спокойный, надёжный водитель, интересный эрудированный рассказчик и чудесный фотограф. С ним можно говорить не только об истории, но и о разных аспектах жизни, очень комфортно и весело. До Сигнахи я решила долететь на канатке, а Костя поехал вниз меня встречать - это было спонтанным решением, и мне импонирует такая импровизация. Очень понравилось на заводе Киндзмараули, помимо дегустации вин, рекомендую попробовать мороженое с вином именно там. Обед по дороге был вкусным, место живописное, оттуда не хотелось уходить. Но самые яркие впечатления это, конечно, на высоте в Некреси, над Алазанской долиной, там просто попадаешь в дзен. Писать можно бесконечно, но подытожу тем, что рекомендую эту экскурсию с Костей помимо вышесказанного ещё и потому, что это прогулка не просто с гидом, а с другом. Плюс вы возвращаетесь с меожеством хороших фотографий! Не знаю почему никак не получается их сюда прикрепить, но поверьте мне на слово:)

Начитавшись отзывов в Трипстере об этой экскурсии, я очень хотела побывать в Кахетии именно с Константином,
Начитавшись отзывов в Трипстере об этой экскурсии, я очень хотела побывать в Кахетии именно с Константином,
Начитавшись отзывов в Трипстере об этой экскурсии, я очень хотела побывать в Кахетии именно с Константином,
Начитавшись отзывов в Трипстере об этой экскурсии, я очень хотела побывать в Кахетии именно с Константином,
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г
Великолепная страна! Замечательный регион, внимательный, очаровательный гид, обращайтесь не пожалеете. Несмотря на сюрпризы погоды, выпал снег, как нам сказали не характерный для этого региона, хотя была и середина января, опустился
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туман и мы не смогли сполна насладится красотами Алазанской долины. Костя компенсировал это своим красноречием и харизмой! Индивидуальные экскурсии для меня больше про знакомство с местными жителями и с их укладом жизни, все это сложно увидеть когда Вас в автобусе 30 человек.
Сама экскурсия достаточно насыщена, несмотря на длинную дорогу, можно любоваться страной из окна авто, если повезет с погодой останавливаться в живописных местах по дороге.
P.S. Отдельное спасибо за посещение винного завода и советы по приобретению, чудных нектаров. Костя остроумный, веселый, эрудированный-с ним легко и интересно.

Великолепная страна! Замечательный регион, внимательный, очаровательный гид, обращайтесь не пожалеете. Несмотря на сюрпризы погоды, выпал снег,
Великолепная страна! Замечательный регион, внимательный, очаровательный гид, обращайтесь не пожалеете. Несмотря на сюрпризы погоды, выпал снег,
Великолепная страна! Замечательный регион, внимательный, очаровательный гид, обращайтесь не пожалеете. Несмотря на сюрпризы погоды, выпал снег,
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М
Огромное спасибо Константину за интересную экскурсию. Эрудиция Константина поражает, и еще он замечательный рассказчик. Особенно рекомендую тем, кто хочет узнать как можно больше о виноделии и винах Грузии - тут
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была просто потрясающая лекция.
Отличный обед в Ampelo с чудесным видом на долину.
Одного дня, конечно, ничтожно мало для такого красивого края, как Кахетия, так что, надеюсь, что мы еще вернемся сюда и обязательно с Константином:-)

Огромное спасибо Константину за интересную экскурсию. Эрудиция Константина поражает, и еще он замечательный рассказчик. Особенно рекомендую
Огромное спасибо Константину за интересную экскурсию. Эрудиция Константина поражает, и еще он замечательный рассказчик. Особенно рекомендую
Огромное спасибо Константину за интересную экскурсию. Эрудиция Константина поражает, и еще он замечательный рассказчик. Особенно рекомендую
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