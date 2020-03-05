66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие

Kostya
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Kostya – ваш гид
Друзья, Грузия не оставляет равнодушным ни кого из своих гостей, но чтобы полюбить эту прекрасную страну всем сердцем, на мой взгляд, необходимо побывать в Алазанской долине! Край виноделия, рекордного количества солнечных дней и добродушных кахетинцев произведет незабываемое впечатление.
От 125 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии66 отзывов
5
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию

Программа

Мы посетим город любви и столицу непокорных кизикинцев — прекрасный Сигнахи. Святые места Бодбе и могила святой Нины, старинные улочки с красочными балконами и незабываемые виды на долину, несравненная национальная кухня в ресторанчике в живописном месте с графином местного Цинандали или Саперави останутся ярчайшими воспоминаниями о путешествии по Грузии!

В национальном музее мы познакомимся с творчеством Пиросмани и Гудиашвили, насладимся наверное самым завораживающим видом на расположенные на крутом утесе дома с красной черепицей. Город поражает своей аутентичностью и неповторимой атмосферой, как правило, мои гости не хотят отсюда уезжать!

Уже после Сигнахи мы можем отправиться к некоторым из следующих достопримечательностей:

  • Винный завод «Корпорация Киндзмараули» — личное знакомство с грузинским виноделием и процессом производства, возможность дегустации наверное лучших вин в их природной среде!
  • Некреси — небольшой симпатичный монастырь (VI в.) высоко на горе над Алазанской долиной, природа и открывающийся с монастыря пейзажи поражают воображение!
  • Греми — город-крепость феодальной эпохи, резиденция кахетинских царей. Богатый музей и место раскопок представляют четкую картину развития восточных регионов Грузии в XVII-XVIII веках.

Это неполный список интересных мест, ибо культурное богатство Кахетии поистине неисчерпаемо!

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и услуги гида, все остальные расходы оплачиваются отдельно.
  • Маршрут формируется по вашему желанию и интересам, учитывая погодные условия.
  • Желательно выезжать из Тбилиси пораньше, дабы успеть охватить максимальное количество мест!
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kostya
Kostya
Меня зовут Константин. Мне 31. Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая республика Грузия, богатством флоры и фауны, сравнима с континентами. Уже повзрослев, и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее богато и культурно-историческое наследие моей родины. Я готов помочь путешественникам в полной мере познать этот уникальный мир! Вас ждут многовековые памятники, исторические факты и предания, особенности нашей жизни, несравнимая национальная кухня и т.д.
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66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Анастасия
5 марта 2020
Так как впечатления очень субъективная вещь, постараюсь внести больше фактов, чтобы будущие путешественники были увереннее в своем выборе!
Я изначально искала экскурсию с заездом в дом бракосочетания, *барабанная дробь* чтобы выйти замуж за своего спутника. Спойлер: всё получилось, и даже больше.
Наша экскурсия началась в 8:40, а закончилась в 20:00. Успели осмотреть, прочувствовать: святые места Бодбе, могилу святой Нины, Винный завод «Корпорация Киндзмараули» (при приобретении вина работает безналичный расчет), Некреси, Греми. Не успели зайти в музей, но те, у кого еще осталось время для маневра, могут посмотреть картины Пиросмани в национальном музее в Тбилиси, который нам любезно посоветовал посетить Константин. Также я нашла отдельный музей, посвященный жизни и творчеству известного грузинского художника.
Обед советую выбирать в семье или в кафе/ресторане, т.к. вы проголодаетесь наверняка за время экскурсии. Надеюсь, Вам также, как и нам, повезет попробовать кухню мамы Константина.
Вообще советую Вам обязательно познакомиться даже не с таким экскурсоводом, как больше с таким человеком как Константин. То, что он прекрасный экскурсовод, всего лишь последствия его человеческих качеств!
22 ноября 2019
Это был прекрасный день, и в этом полностью заслуга Кости. Костя
очень внимательный собеседник, с интересом отвечает на любой ваш вопрос, прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Он с огромной любовью рассказывает о Грузии, о ее истории и о ее людях. Нас немного подвела погода, но ни разу не подвел Костя, он сделал все возможное, чтобы нам удалось как можно больше увидеть. У Кости комфортабельный автотомобиль и он очень аккуратный водитель. Костя очень увлечен своим делом. Я буду обязательно рекомендовать своим друзьям Костю. Ещё раз - огромное спасибо, Костя!
26 августа 2019
Отличная экскурсия в виноградный край - край наикрасивейших мест, вкусной еды, вина и ♥️ ! Всем советую!
10 августа 2019
Мы не только советуем провести эту экскурсию с Костей, а настоятельно рекомендуем. Вас ожидает незабываемый день погружения в эту часть Грузии, в ее природу и историю, но и очень приятное, открытое общение с человеком влюбленным в свою страну.
Большое спасибо за незабываемые экскурсии.
P.s. было все очень атмосферно :-)
4 июня 2019
Мы с мамой и сестрой впервые приехали в Грузию, и Костя показал ее так, что не просто хочется возвращаться - теперь вообще не хочется уезжать. Согласна со всеми его туристами: уже после первых минут знакомства вы чувствуете, как будто это не гид, а друг, которого вы знаете сто лет и который с удовольствием рассказывает вам всё самое интересное о стране, которую любит до глубины души - рассказывает с глубоким знанием материала, с шутками, с забавными историями из собственной жизни, а главное - с любовью. Молодой, необыкновенно обаятельный, с прекрасным чувством юмора, интересный собеседник, с которым здорово проводить время, он окружит вас заботой, ответит на все ваши вопросы, покажет все самые интересные места, даст рекомендации по ресторанам и достопримечательностям, организует вам обед с необыкновенным видом, расскажет о вине и научит произносить тосты, а также создаст настроение счастья - за которым и едут в Грузию. На следующие приезды в Грузию (а они обязательно будут) мы запланировали уже большое количество экскурсий, которые будем брать только у Кости - были бы свободны даты!!! Видимо, придется бронировать за полгода)))
17 мая 2019
Это была уже 5 экскурсия в компании Кости. До этого мы гуляли по городу, ездили в Боржоми, на Казбек, в Мцхету.
Кахетия была последней в череде путешествий по прекрасной стране. Вино, солнце и прекрасные пейзажи, что может быть лучше?!
Костя большой молодец, эрудит, и просто умница с хорошим чувством юмора. Неформально подходит к экскурсиям, легко подстроит программу под ваши интересы, обязательно добавит волшебный обед или неожиданное место. )))
Спасибо Костя огромное, за твою чудесную Грузию!
Надеюсь, что мы еще вернемся... Сванетия зовет!
28 апреля 2019
С Константином мы вместе смотрели страну несколько дней. Впечатление, что приехали в гости к родному человеку. Помимо отличного знания истории своей страны, Костя рассказывал и о жизни людей, о культуре виноделия, традиционных грузинских блюдах, причем с неиссякаемым оптимизмом. Всем, кто хочет провести время в Грузии весело и с пользой - к Косте.
24 марта 2019
Прекрасно проведенное время в Тбилиси, закомство с Грузией. Благодаря Константину, который был нашим путеводителем и вдохновителем, мы познакомились с историей Грузии, посетили великолепные крепости и храмы, насладились красотой гор и долин, попробовали национальные грузинские блюда. Константин большой знаток истории своего края, очень интересный рассказчик, коммуникабелен и прост в общении. Большое спасибо ему за прекрасные экскурсии, доброжелательность и внимание к гостям. Всем, кто желает полноценно провести время в Грузии, рекомендуем Константина. Вы влюбитесь в Грузию!
9 марта 2019
Экскурсия очень понравилась. Константин большой молодец. Яркий день. Много интересной информации, отличных видов и фотографий. Были с дочерью 5 лет, ей было комфортно. Просто влюбились в Грузию!
Екатерина
7 марта 2019
Экскурсия в Кахетию оказалась для нас с мужем самой запоминающейся. За один день увидеть и узнать так много интересного в краю виноделия с посещением винзавода корпорации "Кинзмараули". А также монастыри, крепости, Алазанская долина !!! Обед у тёти Лали - верх домашней кулинарии и гостеприимства. И всё это благодаря нашему гиду Константину.Очень грамотный, эрудированный, с прекрасным знанием прошлой истории своей страны и современным видением происходящего сейчас. В Кахетии надо побывать обязательно!
Ещё 56 отзывов

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