66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

день и у гида, и у меня, да еще и погоду. Я даже перенесла для этого другие назначенные экскурсии, и несказанно этому рада. Костя прекрасно спланировал маршрут, такой спокойный, надёжный водитель, интересный эрудированный рассказчик и чудесный фотограф. С ним можно говорить не только об истории, но и о разных аспектах жизни, очень комфортно и весело. До Сигнахи я решила долететь на канатке, а Костя поехал вниз меня встречать - это было спонтанным решением, и мне импонирует такая импровизация. Очень понравилось на заводе Киндзмараули, помимо дегустации вин, рекомендую попробовать мороженое с вином именно там. Обед по дороге был вкусным, место живописное, оттуда не хотелось уходить. Но самые яркие впечатления это, конечно, на высоте в Некреси, над Алазанской долиной, там просто попадаешь в дзен. Писать можно бесконечно, но подытожу тем, что рекомендую эту экскурсию с Костей помимо вышесказанного ещё и потому, что это прогулка не просто с гидом, а с другом. Плюс вы возвращаетесь с меожеством хороших фотографий! Не знаю почему никак не получается их сюда прикрепить, но поверьте мне на слово:)