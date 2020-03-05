66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы посетим город любви и столицу непокорных кизикинцев — прекрасный Сигнахи. Святые места Бодбе и могила святой Нины, старинные улочки с красочными балконами и незабываемые виды на долину, несравненная национальная кухня в ресторанчике в живописном месте с графином местного Цинандали или Саперави останутся ярчайшими воспоминаниями о путешествии по Грузии!

В национальном музее мы познакомимся с творчеством Пиросмани и Гудиашвили, насладимся наверное самым завораживающим видом на расположенные на крутом утесе дома с красной черепицей. Город поражает своей аутентичностью и неповторимой атмосферой, как правило, мои гости не хотят отсюда уезжать!

Уже после Сигнахи мы можем отправиться к некоторым из следующих достопримечательностей:

Винный завод «Корпорация Киндзмараули» — личное знакомство с грузинским виноделием и процессом производства, возможность дегустации наверное лучших вин в их природной среде!

— личное знакомство с грузинским виноделием и процессом производства, возможность дегустации наверное лучших вин в их природной среде! Некреси — небольшой симпатичный монастырь (VI в.) высоко на горе над Алазанской долиной, природа и открывающийся с монастыря пейзажи поражают воображение!

— небольшой симпатичный монастырь (VI в.) высоко на горе над Алазанской долиной, природа и открывающийся с монастыря пейзажи поражают воображение! Греми — город-крепость феодальной эпохи, резиденция кахетинских царей. Богатый музей и место раскопок представляют четкую картину развития восточных регионов Грузии в XVII - XVIII веках.

Это неполный список интересных мест, ибо культурное богатство Кахетии поистине неисчерпаемо!