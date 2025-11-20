Мы соберём виноград прямо с лозы, попробуем себя в давке свежего урожая и, конечно, поднимем бокалы с вином и чачей собственного приготовления.
А в завершение нас ждёт настоящий праздник: длинный стол с шашлыком, хачапури, шкмерули и сезонными салатами, тосты от тамады и грузинское гостеприимство.
Это не просто экскурсия, а день, когда вы станете частью большой семьи и прочувствуете, что такое настоящая ртвели.
Описание мастер-классаПоездка в винодельню сама по себе превращается в маленькое приключение. Пока автобус катится по красивым дорогам Кахети, гид делится историями о крае, его обычаях и винодельческих секретах. В пути уже чувствуешь праздник — смеёшься, слушаешь, узнаёшь новое и настраиваешься на настроение застолья. На винодельне всё ещё ярче: собственными руками собираете виноград, пробуете давить его, как это делали предки, а потом наслаждаетесь вкусами вина и чачи. За столом ждёт грузинский тамада, щедрое угощение и тёплые тосты. День наполняется смехом, танцами, историями и атмосферой настоящей Кахети — такой, которую хочется увезти с собой в сердце. Можно добавить к празднику особые впечатления. Представьте: своя бутылка вина с уникальным дизайном — память, которую увезёте домой. А если душа просит музыки и танцев — фольклорный ансамбль и национальные ритмы сделают атмосферу по-настоящему грузинской. Любители кулинарии смогут сами слепить хинкали, приготовить ароматный хлеб, чурчхелу или традиционные блюда. В сезон — даже попробовать настоящий процесс дистилляции чачи. Такие моменты позволяют не просто наблюдать, а стать частью грузинской культуры, прожить её своими руками и сердцем. Важная информация:
- Сопровождение: на протяжении всей поездки и на территории винодельни вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет о культуре, истории и винодельческих традициях региона.
- Рекомендации по одежде и снаряжению: удобная обувь и одежда, подходящая для активного участия на винодельне, головной убор и солнцезащитные средства.
- Безопасность: пожалуйста, соблюдайте инструкции гида на территории винодельни и во время мастер-классов.
Отправляемся каждый вторник и четверг в 09:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортировка
- Все описанные активности
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 10
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся каждый вторник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
