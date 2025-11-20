Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Мы соберём виноград прямо с лозы, попробуем себя в давке свежего урожая и, конечно, поднимем бокалы с вином и чачей собственного приготовления.



А в завершение нас ждёт настоящий праздник: длинный стол с шашлыком, хачапури, шкмерули и сезонными салатами, тосты от тамады и грузинское гостеприимство.



Это не просто экскурсия, а день, когда вы станете частью большой семьи и прочувствуете, что такое настоящая ртвели.