Этот тур — уникальная возможность погрузиться с головой в быт и обычаи Грузии, изучить культуру традиционного грузинского застолья, о котором многие слышали, но не многие участвовали.
Вы побываете на настоящем мастер-классе по приготовлению национальных блюд, освоите тонкое искусство произношения тостов и многое другое!
Вы побываете на настоящем мастер-классе по приготовлению национальных блюд, освоите тонкое искусство произношения тостов и многое другое!
Ближайшие даты:
15
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17
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21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Побывать в Грузии и при этом не поучаствовать в настоящем грузинском застолье — настоящее упущение. Проведите незабываемый вечер в компании профессионального шеф-повара и опытного тамады, которые раскроют вам все секреты широкой грузинской души!
Во время нашей встречи вы:
- научитесь готовить хинкали, хачапури и настоящий грузинский шашлык;
- попробуете вкуснейшие национальные блюда;
- поучаствуете в мастер-классе по грузинским танцам;
- обучитесь искусству произношения тостов;
- продегустируете местные вина;
- проникнитесь уникальной культурой грузинского застолья!
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Ужин
- Дегустации
- Мастер-классы
- Что не входит
- Личные расходы
- Трансфер до/от места проведения
- Место начала и завершения?
- По согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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