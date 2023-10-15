Традиционное грузинское застолье с мастер-классами

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Этот тур — уникальная возможность погрузиться с головой в быт и обычаи Грузии, изучить культуру традиционного грузинского застолья, о котором многие слышали, но не многие участвовали.

Вы побываете на настоящем мастер-классе по приготовлению национальных блюд, освоите тонкое искусство произношения тостов и многое другое!
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Побывать в Грузии и при этом не поучаствовать в настоящем грузинском застолье — настоящее упущение. Проведите незабываемый вечер в компании профессионального шеф-повара и опытного тамады, которые раскроют вам все секреты широкой грузинской души!

Во время нашей встречи вы:

  • научитесь готовить хинкали, хачапури и настоящий грузинский шашлык;
  • попробуете вкуснейшие национальные блюда;
  • поучаствуете в мастер-классе по грузинским танцам;
  • обучитесь искусству произношения тостов;
  • продегустируете местные вина;
  • проникнитесь уникальной культурой грузинского застолья!

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ужин
  • Дегустации
  • Мастер-классы
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер до/от места проведения
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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