Моя экскурсия — для любителей активного отдыха и национальной кухни. Мы начнём поездку с живописных видов Алазанской долины, продолжим конной прогулкой по горам и закончим весёлым грузинским застольем. Конечно, я не оставлю вас без легенд Кахетии, а также историй о местном быте и вине. Я гид с более чем 20-летним стажем, и мне всегда есть что рассказать гостям.

за 1-3 человека или €105 за человека, если вас больше

от €315 за 1-3 человека или €105 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка на лошадях

Мы пересечём Алазанскую долину и приедем в городок Лагодехи. Именно здесь начнём конную прогулку. Инструктор расскажет, как найти подход к лошади, уверенно держаться в седле, и всё время будет рядом. Прогулка продлится 3,5–4 часа.

Грузинское застолье

Вдоволь налюбовавшись Кавказскими горами, мы отправимся к грузинскому гостеприимному столу. Куда именно, решайте сами — в лесной ресторан или мой дом в тихом местечке Кахетии. В первом случае меню выберете по желанию, во втором — позвольте мне предложить вам шашлыки, хинкали, хачапури, домашние хлеб и зелень, вино и чачу, а ещё уют и умиротворение моего сада.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер на минивэне Honda или микроавтобусе Mercedes, услуги гида, аренда лошадей и услуги инструктора

Дополнительно оплачивается обед в частном доме — от €18/чел. или в ресторане — по желанию

Поездка до первой локации займёт 2,5 часа

Могу провести экскурсию для группы от 8 до 15 человек. Стоимость — €350/группа.

Обратите внимание!