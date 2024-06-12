Моя экскурсия — для любителей активного отдыха и национальной кухни.
Мы начнём поездку с живописных видов Алазанской долины, продолжим конной прогулкой по горам и закончим весёлым грузинским застольем. Конечно, я не оставлю вас без легенд Кахетии, а также историй о местном быте и вине. Я гид с более чем 20-летним стажем, и мне всегда есть что рассказать гостям.
Мы начнём поездку с живописных видов Алазанской долины, продолжим конной прогулкой по горам и закончим весёлым грузинским застольем. Конечно, я не оставлю вас без легенд Кахетии, а также историй о местном быте и вине. Я гид с более чем 20-летним стажем, и мне всегда есть что рассказать гостям.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка на лошадях
Мы пересечём Алазанскую долину и приедем в городок Лагодехи. Именно здесь начнём конную прогулку. Инструктор расскажет, как найти подход к лошади, уверенно держаться в седле, и всё время будет рядом. Прогулка продлится 3,5–4 часа.
Грузинское застолье
Вдоволь налюбовавшись Кавказскими горами, мы отправимся к грузинскому гостеприимному столу. Куда именно, решайте сами — в лесной ресторан или мой дом в тихом местечке Кахетии. В первом случае меню выберете по желанию, во втором — позвольте мне предложить вам шашлыки, хинкали, хачапури, домашние хлеб и зелень, вино и чачу, а ещё уют и умиротворение моего сада.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на минивэне Honda или микроавтобусе Mercedes, услуги гида, аренда лошадей и услуги инструктора
- Дополнительно оплачивается обед в частном доме — от €18/чел. или в ресторане — по желанию
- Поездка до первой локации займёт 2,5 часа
- Могу провести экскурсию для группы от 8 до 15 человек. Стоимость — €350/группа.
Обратите внимание!
- В целях безопасности экскурсия не проводится при сильном ливне или снегопаде. В таком случае мы перенесём поездку по договорённости.
- Пожалуйста, заказывайте экскурсию минимум за 7 дней, так как конную прогулку нужно бронировать заранее
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра марионеток Резо Габриадзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурами — ваш гид в Тбилиси
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Георгий (Гурами). У меня более чем 20-летний стаж работы гидом. До 2000 года я возил туристов из Грузии в другие страны. Сейчас я встречаю, сопровождаюЗадать вопрос
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