От Шота до Котэ. Пешеходная экскурсия по Тбилиси от метро Шота Руставели до метро Котэ Марджанишвили

Вас ждёт прекрасная возможность познакомиться с Тбилиси вне Старого города.
Во время нашей экскурсии мы поговорим о корнях скрытого грузинского матриархата и о важных творческих деятелях Грузии.
Узнаем, какой сюжет лёг в основу песни «Миллион алых роз», и как Зураб Церетели стал крёстным отцом грузинской мозаики. Увидим, как можно спрятать здание у всех на виду и скрыть от всех архитектурный шедевр.
Во время нашей экскурсии мы поговорим о корнях скрытого грузинского матриархата и о важных творческих деятелях Грузии.
Узнаем, какой сюжет лёг в основу песни «Миллион алых роз», и как Зураб Церетели стал крёстным отцом грузинской мозаики. Увидим, как можно спрятать здание у всех на виду и скрыть от всех архитектурный шедевр.
Описание экскурсииПознакомиться с прекрасным Тбилиси Вас ждёт прекрасная возможность познакомиться с Тбилиси вне Старого города. Во время нашей экскурсии мы поговорим о корнях скрытого грузинского матриархата и любви грузинского народа к поэзии. Узнаем, какой сюжет лёг в основу песни «Миллион алых роз», и как Зураб Церетели стал крёстным отцом грузинской мозаики. Увидим, как можно спрятать здание у всех на виду и скрыть от всех архитектурный шедевр. Мы поговорим о важных для Грузии творческих деятелях — Нико Пиросмани, Резо Габриадзе, Зурабе Церетели и других. Узнаем про связь грузинского режиссёра Котэ Марджанишвили с русским театром. На примере разберём принцип «национальное по форме, социалистическое по содержанию». Увидим подземный торговый центр, накрытый искусственной площадью, под которой скрывается около 20 тысяч квадратных метров «высокоразвитой подземной урбанизации». Клубничкой на торте будет пикантный контент 18+ во дворе музея Зураба Церетели.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Мелика-Азарянца - окутанный легендами дом-айсберг
- Здание Академии наук Грузии (бывшее здание треста Грузуголь) - единственное здание в Грузии, раскритикованное в постановлении «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве»
- Дом Габашвили - скрытая от глаз прохожих резная деревянная шкатулка
- Здание редакции газеты "Заря Востока" - один из немногих примеров архитектуры авангарда, о нём писал С. Есенин "Ты восхитительна, "Заря Востока", / Но "Западной" ты лучше бы была"
- Здание ИМЭЛ - в советское время самое идеологически заряженное здание Тбилиси, в девяностые - место, где была принята конституция Грузии, а теперь - часть комплекса гостиницы Biltmore
- Подземный ТЦ - заброшенный артефакт позднесоветской эпохи
- Здание театра Котэ Марджанишвили - великолепный модерн, подаренный городу
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Шота Руставели
Завершение: У театра Котэ Марджанишвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси от Воронцова до Берии
Путешествие по Тбилиси: от золотого века Воронцова до советской эпохи Берии. Узнайте, как город менялся с течением времени
Начало: У Оперы
16 ноя в 17:00
17 ноя в 13:00
€50 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Тбилиси - город мечты
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, посещая знаковые места и наслаждаясь местными вкусами на групповой экскурсии
Начало: У памятника царю Фарнавазу
Расписание: ежедневно в 10:30, 15:15 и 19:15
3 дек в 10:30
4 дек в 10:30
€33 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
По Руставели с архитектором
Прогулка по проспекту Руставели с архитектором: сталинский ампир, модерн и грузинский романтизм. Узнайте секреты главной улицы Тбилиси
Начало: Возле метро «Площадь Свободы»
Завтра в 10:00
16 ноя в 15:00
€85
€121 за всё до 6 чел.