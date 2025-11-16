От Шота до Котэ. Пешеходная экскурсия по Тбилиси от метро Шота Руставели до метро Котэ Марджанишвили

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждёт прекрасная возможность познакомиться с Тбилиси вне Старого города.



Евгений Ваш гид в Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-15 человек
Как проходит Пешком
$25 за человека

Описание экскурсии Познакомиться с прекрасным Тбилиси Вас ждёт прекрасная возможность познакомиться с Тбилиси вне Старого города. Во время нашей экскурсии мы поговорим о корнях скрытого грузинского матриархата и любви грузинского народа к поэзии. Узнаем, какой сюжет лёг в основу песни «Миллион алых роз», и как Зураб Церетели стал крёстным отцом грузинской мозаики. Увидим, как можно спрятать здание у всех на виду и скрыть от всех архитектурный шедевр. Мы поговорим о важных для Грузии творческих деятелях — Нико Пиросмани, Резо Габриадзе, Зурабе Церетели и других. Узнаем про связь грузинского режиссёра Котэ Марджанишвили с русским театром. На примере разберём принцип «национальное по форме, социалистическое по содержанию». Увидим подземный торговый центр, накрытый искусственной площадью, под которой скрывается около 20 тысяч квадратных метров «высокоразвитой подземной урбанизации». Клубничкой на торте будет пикантный контент 18+ во дворе музея Зураба Церетели.

