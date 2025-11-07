Проведём день в Кахетии — крае виноделия, храмов и тёплых традиций. Вы посетите винный погреб и продегустируете местные сорта, прогуляетесь по романтичному Сигнахи, побываете в монастыре Бодбе и заглянете в деревни, где вас угостят аутентичными шоти и чурчхелой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Телави и винный погреб

Начнём путешествие с визита в Телави — один из самых живописных городов в Кахетии. Посетим винный погреб, где вас познакомят с методами производства вина, процессом ферментации и выдержки вин. Вы попробуете несколько местных сортов, которые по праву считаются одними из лучших в Грузии.

Пешком по Сигнахи

Погуляем по городу с узкими улочками, живописными видами и старинной архитектурой — от крепостных стен до уникальных церквей и храмов. Сигнахи также называют городом любви благодаря его романтической атмосфере — попробуйте прочувствовать её.

Монастырь Бодбе

Здесь находится могила святой Нины, проповедницы христианства в Грузии. Мы проведём экскурсию по одному из важнейших религиозных центров Грузии. А потом у вас будет свободное время, чтобы насладиться умиротворённой атмосферой и природой, окружающей этот святой уголок.

Бадиаури и шоти

В селе Бадиаури вам предложат дегустацию традиционного грузинского хлеба шоти-пури. Вы узнаете, как выпекается этот хлеб и почему он настолько ароматный. А к хлебу будут предложены закуски — сыр, соусы и свежие овощи.

Мзисгули, сладости и вино

Ещё одна дегустация — в селе Мзисгули. Здесь — та самая чурчхела из орехов и виноградного сока, домашнее вино по старинному рецепту и гостеприимная атмосфера.

Примерный тайминг

Сбор группы — в 9:00, выезд — в 9:15. Первая остановка — через 1 час пути. Дорога обратно в Тбилиси займёт около 1 часа 40 минут.

Организационные детали