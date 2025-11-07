Вы посетите винный погреб и продегустируете местные сорта, прогуляетесь по романтичному Сигнахи, побываете в монастыре Бодбе и заглянете в деревни, где вас угостят аутентичными шоти и чурчхелой.
Описание экскурсии
Телави и винный погреб
Начнём путешествие с визита в Телави — один из самых живописных городов в Кахетии. Посетим винный погреб, где вас познакомят с методами производства вина, процессом ферментации и выдержки вин. Вы попробуете несколько местных сортов, которые по праву считаются одними из лучших в Грузии.
Пешком по Сигнахи
Погуляем по городу с узкими улочками, живописными видами и старинной архитектурой — от крепостных стен до уникальных церквей и храмов. Сигнахи также называют городом любви благодаря его романтической атмосфере — попробуйте прочувствовать её.
Монастырь Бодбе
Здесь находится могила святой Нины, проповедницы христианства в Грузии. Мы проведём экскурсию по одному из важнейших религиозных центров Грузии. А потом у вас будет свободное время, чтобы насладиться умиротворённой атмосферой и природой, окружающей этот святой уголок.
Бадиаури и шоти
В селе Бадиаури вам предложат дегустацию традиционного грузинского хлеба шоти-пури. Вы узнаете, как выпекается этот хлеб и почему он настолько ароматный. А к хлебу будут предложены закуски — сыр, соусы и свежие овощи.
Мзисгули, сладости и вино
Ещё одна дегустация — в селе Мзисгули. Здесь — та самая чурчхела из орехов и виноградного сока, домашнее вино по старинному рецепту и гостеприимная атмосфера.
Примерный тайминг
Сбор группы — в 9:00, выезд — в 9:15. Первая остановка — через 1 час пути. Дорога обратно в Тбилиси займёт около 1 часа 40 минут.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes, дегустации
- Дополнительные расходы (по желанию): обед в ресторане — 30–25 лари на чел. (около €10–12)
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€13
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Мы получили незабываемые впечатления.
ВЛАДИМИР, его рассказ был не только интересным, но и захватывающим,
его профессионализм, доброжелательность, терпение и такт оставили самое приятное впечатление.
Спасибо за прекрасную экскурсию и за то, что помогли нам влюбиться в Сакартвело.
Спасибо за яркие эмоции и незабываемый день!