Мои заказы

Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи

Открыть вкус, красоту и гостеприимство восточной Грузии
Проведём день в Кахетии — крае виноделия, храмов и тёплых традиций.

Вы посетите винный погреб и продегустируете местные сорта, прогуляетесь по романтичному Сигнахи, побываете в монастыре Бодбе и заглянете в деревни, где вас угостят аутентичными шоти и чурчхелой.
4.9
31 отзыв
Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи© Бесо
Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи© Бесо
Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи© Бесо

Описание экскурсии

Телави и винный погреб

Начнём путешествие с визита в Телави — один из самых живописных городов в Кахетии. Посетим винный погреб, где вас познакомят с методами производства вина, процессом ферментации и выдержки вин. Вы попробуете несколько местных сортов, которые по праву считаются одними из лучших в Грузии.

Пешком по Сигнахи

Погуляем по городу с узкими улочками, живописными видами и старинной архитектурой — от крепостных стен до уникальных церквей и храмов. Сигнахи также называют городом любви благодаря его романтической атмосфере — попробуйте прочувствовать её.

Монастырь Бодбе

Здесь находится могила святой Нины, проповедницы христианства в Грузии. Мы проведём экскурсию по одному из важнейших религиозных центров Грузии. А потом у вас будет свободное время, чтобы насладиться умиротворённой атмосферой и природой, окружающей этот святой уголок.

Бадиаури и шоти

В селе Бадиаури вам предложат дегустацию традиционного грузинского хлеба шоти-пури. Вы узнаете, как выпекается этот хлеб и почему он настолько ароматный. А к хлебу будут предложены закуски — сыр, соусы и свежие овощи.

Мзисгули, сладости и вино

Ещё одна дегустация — в селе Мзисгули. Здесь — та самая чурчхела из орехов и виноградного сока, домашнее вино по старинному рецепту и гостеприимная атмосфера.

Примерный тайминг

Сбор группы — в 9:00, выезд — в 9:15. Первая остановка — через 1 час пути. Дорога обратно в Тбилиси займёт около 1 часа 40 минут.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes, дегустации
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в ресторане — 30–25 лари на чел. (около €10–12)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 17 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€13
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Георгия Леонидзе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бесо
Бесо — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 180 туристов
Добро пожаловать в Грузию. Я Бесарион, профессиональный гид и туроператор, провожу туры по Грузии уже 9 лет. Владею в совершенстве русским и английским языком. Влюблен в свою страну и с
читать дальше

радостью делюсь ее историей, культурой и традициями. Мои экскурсии – это не просто путешествия, а погружение в атмосферу Грузии, ее древние города, уникальную природу и гастрономию. Я знаю не только популярные достопримечательности, но и скрытые уголки, которые делают поездку по-настоящему особенной. Со мной вы увидите Грузию такой, какой ее знают только местные!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Алена)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Алена)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Алена)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Алена)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Алена)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Алена)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Алена)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Алена)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Алена)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Алена)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Ольга)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Ольга)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Ольга)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Ольга)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Ольга)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Ольга)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Ольга)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Valentina)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Ольга)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Ольга)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Ольга)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Ольга)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Ольга)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Zhulduz)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Zhulduz)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Zhulduz)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Zhulduz)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Zhulduz)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Zhulduz)Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи (Диана)
Б
Бабаян
7 ноя 2025
Экскурсия в Кахетию превзошла все ожидания!
Мы получили незабываемые впечатления.

ВЛАДИМИР, его рассказ был не только интересным, но и захватывающим,
его профессионализм, доброжелательность, терпение и такт оставили самое приятное впечатление.
Спасибо за прекрасную экскурсию и за то, что помогли нам влюбиться в Сакартвело.
Спасибо за яркие эмоции и незабываемый день!
Дата посещения: 5 октября 2025
С
Светлана
6 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия в Кахетию, гид Лана, красавица, позитивная, легко и деликатно подающая информацию. Спасибо за душевную атмосферу🌺❤️
Дата посещения: 6 ноября 2025
И
Илья
12 ноя 2025
Супер экскурсия! Прикоснулись к красоте, истории и традициям Грузии. Пишу отзыв, вспоминая как это было, и наворачиваются слёзы - как же было здорово! Это было больше, чем поездка с рассказами
читать дальше

и комментариями. Это было погружение в культуру, что-то очень душевное, что откликается в сердце. Нашим гидом был Владимир. Очень здорово всё рассказывал, объяснял, отвечал на вопросы. На дегустации вина и чачи были тосты и обращения к нам как к близким друзьям. Я бы с удовольствием съездил на эту же экскурсию ещё раз!
Спасибо большое!
Рекомендую!
Привет от беларусов! 🖐

Супер экскурсия! Прикоснулись к красоте, истории и традициям Грузии. Пишу отзыв, вспоминая как это было, иСупер экскурсия! Прикоснулись к красоте, истории и традициям Грузии. Пишу отзыв, вспоминая как это было, иСупер экскурсия! Прикоснулись к красоте, истории и традициям Грузии. Пишу отзыв, вспоминая как это было, иСупер экскурсия! Прикоснулись к красоте, истории и традициям Грузии. Пишу отзыв, вспоминая как это было, иСупер экскурсия! Прикоснулись к красоте, истории и традициям Грузии. Пишу отзыв, вспоминая как это было, иСупер экскурсия! Прикоснулись к красоте, истории и традициям Грузии. Пишу отзыв, вспоминая как это было, и
А
Алена
5 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, с нами была гид Лана, все интересно рассказала, показала красивые места, рекомендуем 🙌🏻
Экскурсия очень понравилась, с нами была гид Лана, все интересно рассказала, показала красивые места, рекомендуем 🙌🏻Экскурсия очень понравилась, с нами была гид Лана, все интересно рассказала, показала красивые места, рекомендуем 🙌🏻Экскурсия очень понравилась, с нами была гид Лана, все интересно рассказала, показала красивые места, рекомендуем 🙌🏻Экскурсия очень понравилась, с нами была гид Лана, все интересно рассказала, показала красивые места, рекомендуем 🙌🏻Экскурсия очень понравилась, с нами была гид Лана, все интересно рассказала, показала красивые места, рекомендуем 🙌🏻Экскурсия очень понравилась, с нами была гид Лана, все интересно рассказала, показала красивые места, рекомендуем 🙌🏻Экскурсия очень понравилась, с нами была гид Лана, все интересно рассказала, показала красивые места, рекомендуем 🙌🏻Экскурсия очень понравилась, с нами была гид Лана, все интересно рассказала, показала красивые места, рекомендуем 🙌🏻Экскурсия очень понравилась, с нами была гид Лана, все интересно рассказала, показала красивые места, рекомендуем 🙌🏻Экскурсия очень понравилась, с нами была гид Лана, все интересно рассказала, показала красивые места, рекомендуем 🙌🏻
И
Ирина
5 ноя 2025
Хорошая экскурсия. Насыщенная и интересная.
Ольга
Ольга
1 ноя 2025
Отличная экскурсия! Она вышла как гастрономическое путешествие со всеми вытекающими! Лана великолепно все рассказывала, очень много смеялись и душевно разговаривали. Нас полностью огрузинили. Благодарим🫶🏻
Отличная экскурсия! Она вышла как гастрономическое путешествие со всеми вытекающими! Лана великолепно все рассказывала, очень многоОтличная экскурсия! Она вышла как гастрономическое путешествие со всеми вытекающими! Лана великолепно все рассказывала, очень многоОтличная экскурсия! Она вышла как гастрономическое путешествие со всеми вытекающими! Лана великолепно все рассказывала, очень многоОтличная экскурсия! Она вышла как гастрономическое путешествие со всеми вытекающими! Лана великолепно все рассказывала, очень многоОтличная экскурсия! Она вышла как гастрономическое путешествие со всеми вытекающими! Лана великолепно все рассказывала, очень многоОтличная экскурсия! Она вышла как гастрономическое путешествие со всеми вытекающими! Лана великолепно все рассказывала, очень многоОтличная экскурсия! Она вышла как гастрономическое путешествие со всеми вытекающими! Лана великолепно все рассказывала, очень много
V
Valentina
26 окт 2025
Отличная экскурсия! Выезд вовремя, опозданий не было. Трансфер очень комфортный. Водитель специалист, очень аккуратно управлял авто! Гид просто супер! Очень интересно рассказывал, хорошо знает историю. С ним было весело! Направление Кахетия и Сигнахи очень красиво! Любовались природой, историческими памятниками всю экскурсию! Вино, сыр безумно вкусные! Спасибо Вам за прекрасный день!
Отличная экскурсия! Выезд вовремя, опозданий не было. Трансфер очень комфортный. Водитель специалист, очень аккуратно управлял авто!
Т
Татьяна
24 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Гид Роберт сделал нашу поездку. Очень приятный, образованный и знающий молодой человек. Все время что-то рассказывал, показывал, пел и всячески о нас заботился. Роберту 5 баллов
О
Ольга
24 окт 2025
Прекрасная экскурсия для погружения в мир виноделия Грузии. Посетили очень красивые места, нас угощали свежевыпеченным традиционным хлебом с домашними сырами, вином, чачей. Сыто, пьяно, весело! Гид Владимир очень интересно рассказывал истории, шутил. Время прошло не заметно и хочется поехать еще раз! Спасибо команде организаторов!
Т
Татьяна
23 окт 2025
Прекрасно провели день! Все понравилось! Рекомендую 🫶
Е
Елена
21 окт 2025
Все было организованно отлично. Микроавтобус удобный, отличный водитель. Гидом была у нас Лана, провела экскурсию на одном дыхании.
Е
Евгений
19 окт 2025
Понятно, что все дегустации - коммерция, но последний ресторан - это худшее, что можно получить за весь день. Худшее отношение официантов, невкусные блюда, пересоленые шашлыки, отвратительное место, где вся группа сидела, которое нельзя поменять, хотя обещано было шикарный вид. Гид - бомба, сделал всю экскурсию.
Ольга
Ольга
17 окт 2025
Отличная экскурсия. Лана - экскурсовод от бога!
Отличная экскурсия. Лана - экскурсовод от бога!Отличная экскурсия. Лана - экскурсовод от бога!Отличная экскурсия. Лана - экскурсовод от бога!Отличная экскурсия. Лана - экскурсовод от бога!Отличная экскурсия. Лана - экскурсовод от бога!
Z
Zhulduz
13 окт 2025
Спасибо большое! Все было очень интересно и познавательно😻, гид тоже хорошо все рассказал и показал нам🫶. Однозначно рекомендую 🌸
Спасибо большое! Все было очень интересно и познавательно😻, гид тоже хорошо все рассказал и показал нам🫶. Однозначно рекомендую 🌸Спасибо большое! Все было очень интересно и познавательно😻, гид тоже хорошо все рассказал и показал нам🫶. Однозначно рекомендую 🌸Спасибо большое! Все было очень интересно и познавательно😻, гид тоже хорошо все рассказал и показал нам🫶. Однозначно рекомендую 🌸Спасибо большое! Все было очень интересно и познавательно😻, гид тоже хорошо все рассказал и показал нам🫶. Однозначно рекомендую 🌸Спасибо большое! Все было очень интересно и познавательно😻, гид тоже хорошо все рассказал и показал нам🫶. Однозначно рекомендую 🌸Спасибо большое! Все было очень интересно и познавательно😻, гид тоже хорошо все рассказал и показал нам🫶. Однозначно рекомендую 🌸
Диана
Диана
13 окт 2025
Поездка прошла замечательно. Группу поделили на два автобуса, у нас была гид Лана, у второй группы - Торнике. Оба гида классные, интересно рассказывают и заботятся о своих гостях. Лана вела
читать дальше

экскурсию на двух языках (русский и английский) Маршрут поездки удобный, без слишком долгих переездов (максимальный - обратно 1,5 часа, но все уже сытые, уставшие и спят:)) Водитель (Темури) адекватно и аккуратно вел машину, под приятную грузинскую музыку.
Единственное, что я бы поменяла - хотелось бы больше времени провести в Сигнахи, там всего 1 час, мы не успели пройтись по стене и пробежали галопом по городу. А вот в Бодбе - наоборот можно провести меньше времени, там всё успеваешь обойти за полчаса.
Берите с собой обязательно воду (по пути почти не будет магазинов) и головной убор на голову для дам (если планируете посетить церковь, там есть платки, но если много людей, то не хватит). Влажные салфетки тоже пригодятся (на дегустациях много чего будете есть руками, а также WC на пути оставляют желать лучшего:)
На винодельне Sekhnika нам очень повезло - шел процесс приготовления нового вина в квеври, они были еще не закрыты и удалось заглянуть внутрь. Дегустация на винодельне приятная, вина хорошие, не дешевые (60 лари за бутылку). Отдельно порекомендую их чачу (50 лари). Ресторан расположен прямо на винодельне, очень симпатичный вид из окон, рекомендую брать грузинские блюда - и будет вкусно!
Всем большое спасибо за поездку!

Поездка прошла замечательно. Группу поделили на два автобуса, у нас была гид Лана, у второй группыПоездка прошла замечательно. Группу поделили на два автобуса, у нас была гид Лана, у второй группыПоездка прошла замечательно. Группу поделили на два автобуса, у нас была гид Лана, у второй группы

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Гамарджоба, Кахетия, винный край
На машине
11 часов
291 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Виды Алазанской долины, романтичный Сигнахи, усадьба князей Чавчавадзе и винные дегустации
16 ноя в 08:30
19 ноя в 08:30
€186 за всё до 3 чел.
Достояние Кахетии: монастыри, вино и легенды
На машине
13 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Достояние Кахетии: монастыри, вино и легенды
От перевала Гомбори до винных погребов Цинандали - из Тбилиси
Начало: От вашего отеля
14 ноя в 08:30
15 ноя в 08:30
от €238 за человека
Магия Кахетии: от монастырей до винных подвалов - Бодбе, Сигнахи, Телави
На автобусе
10 часов
-
35%
183 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Магия Кахетии: Бодбе, Сигнахи, Телави
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: древние монастыри, винные подвалы и живописные виды ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: Тбилиси, ул. Абано, 13
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$19.50$30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси