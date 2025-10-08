Экскурсия погружает в мир грузинской литературы: от поэм Руставели до современного кинематографа. Узнайте, кто изображен на купюре 20 лари, и послушайте народную песню «Сулико». Прогулка по улицам Тбилиси подарит вам уникальные впечатления, а архитектура города станет отличным фоном для ваших фотографий. Не упустите шанс узнать больше о великих грузинских поэтах и писателях

Сиабо Ваш гид в Тбилиси

Время начала: 09:45, 11:45, 13:15, 16:30, 17:30

Описание экскурсии

Я расскажу вам о грузинской литературе — с 12 века до настоящего времени. Кем были Руставели, Гурамишвили, Церетели, Чавчавадзе и многие другие.

Вы услышите отрывок эпической поэмы «Витязь в тигровой шкуре» на грузинском — и конечно, в переводе.

Спою вам народную песню «Сулико» (тоже на грузинском!), снискавшую огромную популярность, и объясню её смысл.

Вместе вспомним фразы из известных грузинских фильмов, которые покорили Советский союз. И конечно, вы узнаете о современном кинематографе.

Откроем историю Грузии через… лари! Поговорим о каждой купюре и о людях, которые на них изображены. Не забудем и о грузинских монетках — тетри.

Во время прогулки полюбуемся разнообразием архитектуры — от старинной классической до современной.

А ещё устроим небольшой перекус в парке — отдохнём и обсудим ваши впечатления.

Маршрут прогулки

Улица Чавчавадзе

Первый винный завод Тбилиси

Здание первого государственного университета Грузии

Бюсты грузинским поэтам и деятелям искусства

Памятник погибшим во Второй мировой войне

Площадь Героев

Варазское ущелье

Бывший зоопарк

Скульптура бегемота

Парк Мзиури

Церковь Давида Агмашенебели

Памятник Тарасу Шевченко

Памятник Давиду Гурамишвили

Памятник Шота Руставели

Здание филармонии

Дом кино

