Прогулка по улицам Тбилиси подарит вам уникальные впечатления, а архитектура города станет отличным фоном для ваших фотографий. Не упустите шанс узнать больше о великих грузинских поэтах и писателях
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальная литературная история
- 🎶 Народные песни и их смысл
- 🏛 Архитектурные шедевры Тбилиси
- 💡 Интересные факты о грузинских купюрах
- 🎥 Кинематограф и его влияние
Что можно увидеть
- Улица Чавчавадзе
- Первый винный завод Тбилиси
- Здание первого государственного университета Грузии
- Бюсты грузинским поэтам и деятелям искусства
- Памятник погибшим во Второй мировой войне
- Площадь Героев
- Варазское ущелье
- Бывший зоопарк
- Скульптура бегемота
- Парк Мзиури
- Церковь Давида Агмашенебели
- Памятник Тарасу Шевченко
- Памятник Давиду Гурамишвили
- Памятник Шота Руставели
- Здание филармонии
- Дом кино
Описание экскурсии
Я расскажу вам о грузинской литературе — с 12 века до настоящего времени. Кем были Руставели, Гурамишвили, Церетели, Чавчавадзе и многие другие.
Вы услышите отрывок эпической поэмы «Витязь в тигровой шкуре» на грузинском — и конечно, в переводе.
Спою вам народную песню «Сулико» (тоже на грузинском!), снискавшую огромную популярность, и объясню её смысл.
Вместе вспомним фразы из известных грузинских фильмов, которые покорили Советский союз. И конечно, вы узнаете о современном кинематографе.
Откроем историю Грузии через… лари! Поговорим о каждой купюре и о людях, которые на них изображены. Не забудем и о грузинских монетках — тетри.
Во время прогулки полюбуемся разнообразием архитектуры — от старинной классической до современной.
А ещё устроим небольшой перекус в парке — отдохнём и обсудим ваши впечатления.
Маршрут прогулки
- Улица Чавчавадзе
- Первый винный завод Тбилиси
- Здание первого государственного университета Грузии
- Бюсты грузинским поэтам и деятелям искусства
- Памятник погибшим во Второй мировой войне
- Площадь Героев
- Варазское ущелье
- Бывший зоопарк
- Скульптура бегемота
- Парк Мзиури
- Церковь Давида Агмашенебели
- Памятник Тарасу Шевченко
- Памятник Давиду Гурамишвили
- Памятник Шота Руставели
- Здание филармонии
- Дом кино
Организационные детали
- На маршруте есть лестницы и небольшие перепады высот — пожалуйста, заранее оценивайте свои силы
- Продукты для пикника оплачиваются вами самостоятельно дополнительно
в будние дни в 09:45, 11:45, 13:15, 16:30 и 17:30, в субботу и воскресенье в 09:45, 11:45, 13:15 и 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€46
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
и это было настоящее путешествие в мир грузинской культуры!
Я часто бывал на проспекте Руставели, но не знал кто это за человек!
Сиабо начал