Мои заказы

Литература Грузии: от Руставели до Гурамишвили

Откройте для себя грузинскую литературу, от эпоса до современных произведений, и насладитесь культурой Тбилиси в компании единомышленников
Экскурсия погружает в мир грузинской литературы: от поэм Руставели до современного кинематографа. Узнайте, кто изображен на купюре 20 лари, и послушайте народную песню «Сулико».

Прогулка по улицам Тбилиси подарит вам уникальные впечатления, а архитектура города станет отличным фоном для ваших фотографий. Не упустите шанс узнать больше о великих грузинских поэтах и писателях
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Уникальная литературная история
  • 🎶 Народные песни и их смысл
  • 🏛 Архитектурные шедевры Тбилиси
  • 💡 Интересные факты о грузинских купюрах
  • 🎥 Кинематограф и его влияние
Литература Грузии: от Руставели до Гурамишвили© Сиабо
Литература Грузии: от Руставели до Гурамишвили© Сиабо
Литература Грузии: от Руставели до Гурамишвили© Сиабо
Ближайшие даты:
3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек8
дек9
дек
Время начала: 09:45, 11:45, 13:15, 16:30, 17:30

Что можно увидеть

  • Улица Чавчавадзе
  • Первый винный завод Тбилиси
  • Здание первого государственного университета Грузии
  • Бюсты грузинским поэтам и деятелям искусства
  • Памятник погибшим во Второй мировой войне
  • Площадь Героев
  • Варазское ущелье
  • Бывший зоопарк
  • Скульптура бегемота
  • Парк Мзиури
  • Церковь Давида Агмашенебели
  • Памятник Тарасу Шевченко
  • Памятник Давиду Гурамишвили
  • Памятник Шота Руставели
  • Здание филармонии
  • Дом кино

Описание экскурсии

Я расскажу вам о грузинской литературе — с 12 века до настоящего времени. Кем были Руставели, Гурамишвили, Церетели, Чавчавадзе и многие другие.

Вы услышите отрывок эпической поэмы «Витязь в тигровой шкуре» на грузинском — и конечно, в переводе.

Спою вам народную песню «Сулико» (тоже на грузинском!), снискавшую огромную популярность, и объясню её смысл.

Вместе вспомним фразы из известных грузинских фильмов, которые покорили Советский союз. И конечно, вы узнаете о современном кинематографе.

Откроем историю Грузии через… лари! Поговорим о каждой купюре и о людях, которые на них изображены. Не забудем и о грузинских монетках — тетри.

Во время прогулки полюбуемся разнообразием архитектуры — от старинной классической до современной.

А ещё устроим небольшой перекус в парке — отдохнём и обсудим ваши впечатления.

Маршрут прогулки

  • Улица Чавчавадзе
  • Первый винный завод Тбилиси
  • Здание первого государственного университета Грузии
  • Бюсты грузинским поэтам и деятелям искусства
  • Памятник погибшим во Второй мировой войне
  • Площадь Героев
  • Варазское ущелье
  • Бывший зоопарк
  • Скульптура бегемота
  • Парк Мзиури
  • Церковь Давида Агмашенебели
  • Памятник Тарасу Шевченко
  • Памятник Давиду Гурамишвили
  • Памятник Шота Руставели
  • Здание филармонии
  • Дом кино

Организационные детали

  • На маршруте есть лестницы и небольшие перепады высот — пожалуйста, заранее оценивайте свои силы
  • Продукты для пикника оплачиваются вами самостоятельно дополнительно

в будние дни в 09:45, 11:45, 13:15, 16:30 и 17:30, в субботу и воскресенье в 09:45, 11:45, 13:15 и 16:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€46
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:45, 11:45, 13:15, 16:30 и 17:30, в субботу и воскресенье в 09:45, 11:45, 13:15 и 16:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сиабо
Сиабо — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 32 туристов
Гамарджоба, генацвале! Меня зовут Сиабо — я коренной житель Тбилиси, который знает о городе всё, от А до Я. Гид по всей Грузии (и не только) со стажем более 13
читать дальше

лет. Я не только профессионал своего дела, но ещё увлекаюсь игрой в шахматы, пишу сценарии для фильмов и путешествую по всему миру. Мне всегда было интересно, дорога выбирает человека или человек выбирает свою дорогу? Я выбрал ту дорогу, которая выбрала меня — показывать дорогу другим людям, на своих авторских экскурсиях. Вы не устанете от скучных рассказов, всё будет легко, увлекательно и точно запомнится! Я с удовольствием покажу вам достопримечательности своей страны, а также проведу мастер-классы по грузинским танцам и минанкари. Вместе будем готовить хинкали и хачапури и насладимся настоящим грузинским вином! А ещё во время экскурсий будут проводиться интересные викторины. До встречи, генацвале!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Наташа
Наташа
8 окт 2025
Искренне рекомендую экскурсию Сиабо, как одну из самых лучших экскурсий в Тбилиси (а у меня их было уже несколько). Невероятно харизматичный и эрудированный молодой человек, на идеальном русском языке с
читать дальше

милым акцентом, рассказывал мне о своем родном городе столь экспертно и захватывающе, что у меня всю экскурсию "отпадала" челюсть, терпеливо отвечал на все мои каверзные вопросы) Я никогда не забуду экскурсию от Сиабо, не только потому что она - безумно интересная, но и потому что в нее вложено сто тонн любви к городу!

Искренне рекомендую экскурсию Сиабо, как одну из самых лучших экскурсий в Тбилиси (а у меня их
N
Nadezhda
2 окт 2025
Если вы придёте на эту экскурсию, перед вами откроются новые страницы истории Тбилиси и Грузии. Я уже многое знаю и читала, но Сиабо открыл удивительный мир грузинских просветителей, писателей и
читать дальше

фильмов. Я впервые узнала, что на самом деле означает песня Сулико, увидела много новых зданий и скульптур,побывала в парке Мзиури, о котором давно мечтала. Время экскурсии пролетело незаметно. Сиабо артистичен и с лёгкостью ответит на ваши вопросы по городу. Насколько мне известно, он проводит и другие экскурсии, а также мастер-классы. Он - эксклюзивный гид.
Единственный минус лично для меня - много лестниц и других вариантов подъёма.

Если вы придёте на эту экскурсию, перед вами откроются новые страницы истории Тбилиси и Грузии. ЯЕсли вы придёте на эту экскурсию, перед вами откроются новые страницы истории Тбилиси и Грузии. ЯЕсли вы придёте на эту экскурсию, перед вами откроются новые страницы истории Тбилиси и Грузии. ЯЕсли вы придёте на эту экскурсию, перед вами откроются новые страницы истории Тбилиси и Грузии. ЯЕсли вы придёте на эту экскурсию, перед вами откроются новые страницы истории Тбилиси и Грузии. Я
S
Sayume
6 сен 2025
Я осталась очень довольна экскурсией от Сиабо. Он действительно открыл много нового для меня в Тбилиси, на литературном маршруте. Приятно видеть человека очень увлеченного своей деятельностью, который не просто рассказывает
читать дальше

сухие факты об исторических местах, но и делает это с душой. Мы много смеялись, слушали забавные истории исторических деятелей, узнавали о свадебных традициях прошлого, участвовали в авторских интерактивах. Будет что рассказать близким о поездке.

Было очень интересно, красиво, душевно. Огромное спасибо 🩵

Я осталась очень довольна экскурсией от Сиабо. Он действительно открыл много нового для меня в Тбилиси,Я осталась очень довольна экскурсией от Сиабо. Он действительно открыл много нового для меня в Тбилиси,
S
Serge
6 сен 2025
Я пожил в Тбилиси и знаю много мест и их историю. Но Сиабо расширил границы моих познаний, погрузил не только в историю, но и передал атмосферу того времени, людей. Получилась очень интересная прогулка, наполненная теплотой, иронией, жизнью. Всем рекомендую, было очень хорошо ☺️❤️
Л
Лена
27 апр 2025
Замечательная экскурсия! Погрузились в литературу и культуру, взглянули на Тбилиси с другой стороны. Сиабо интересно рассказывает, много всего знает, с ним здорово было пройтись по всем знаковым местам. Очень рекомендую)
Замечательная экскурсия! Погрузились в литературу и культуру, взглянули на Тбилиси с другой стороны. Сиабо интересно рассказывает,Замечательная экскурсия! Погрузились в литературу и культуру, взглянули на Тбилиси с другой стороны. Сиабо интересно рассказывает,Замечательная экскурсия! Погрузились в литературу и культуру, взглянули на Тбилиси с другой стороны. Сиабо интересно рассказывает,Замечательная экскурсия! Погрузились в литературу и культуру, взглянули на Тбилиси с другой стороны. Сиабо интересно рассказывает,
О
Ольга
23 апр 2025
Очень понравилась экскурсия! Была легкая, интересная прогулка по Тбилиси, где мы узнали много о грузинских писателях и поэтах. Сиабо рассказывал всё так, что было понятно даже тем, кто не сильно
читать дальше

знаком с литературой (как я) — живо, с примерами, без скучной «сухой» информации. Он не просто водил нас по улицам, а рассказывал с любовью и уважением к культуре.

Группа была небольшая, поэтому всё прошло очень уютно и почти как прогулка с друзьями. Впечатления остались самые тёплые — советую всем, кто хочет не просто походить по городу, а почувствовать его душу:)

Роман
Роман
16 мар 2025
14 марта побывал на экскурсии с замечательным гидом Сиабо,
и это было настоящее путешествие в мир грузинской культуры!
Я часто бывал на проспекте Руставели, но не знал кто это за человек!
Сиабо начал
читать дальше

экскурсию у памятника Руставели, где рассказал о нем и его эпическом произведении
"Витязь в тигровой шкуре". Далее мы зашли во двор, где перед нами предстал красивый особняк из прошлого. Было интересно узнать о истории данного особняка.
Сиабо с невероятной увлечённостью рассказывал о грузинской литературе,
истории и кинематографе, наполняя каждую минуту экскурсии интересными фактами и живыми примерами.
Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто уже прогулялся по центральной исторической части Тбилиси и хочет увидеть город с другой стороны — через призму его культуры, литературы и искусства.
Здесь нет толп туристов и привычных достопримечательностей, но есть настоящая грузинская душа,
отражённая в поэзии, песнях и кино.
Сиабо не только спел Сулико но и рассказал про историю этой песни и смысл, который в ней скрыт.
Узнать о выдающихся поэтах, рассмотреть историю Грузии через купюры лари, вспомнить культовые фразы из легендарных фильмов — всё это сделало экскурсию незабываемой.
Маршрут был продуман до мелочей: интересные достопримечательности,
красивые виды и даже небольшой отдых в парке, где мы могли обсудить впечатления.
Сиабо не просто экскурсовод, а настоящий рассказчик, который умеет увлечь и передать свою любовь к Тбилиси. Очень рекомендую всем, кто хочет глубже понять грузинскую культуру и насладиться душевной атмосферой Тбилиси!

14 марта побывал на экскурсии с замечательным гидом Сиабо,
Ирина
Ирина
27 янв 2025
17 января 2025 года я была на экскурсии гида Сиабо "Литература Грузии от Руставели до Гурамишвили". В Тбилиси я не впервые, была уже на нескольких экскурсиях, осмотрела традиционные места, которые
читать дальше

посещают все туристы. Поэтому выбирала экскурсию тематическую. Так получилось, что на экскурсии я была одна, то есть экскурсия получилась индивидуальной. Огромным плюсом оказалось то, что Сиабо, рассказывая о литературе Грузии, показывал места и достопримечательности Тбилиси, которые я еще не видела, и это было очень интересно. И, конечно, интересно было послушать "Витязя в Тигровой шкуре" на грузинском языке, узнать подлинный смысл всем известной песни "Сулико", увидеть памятники и городские скульптуры, связанные с грузинскими писателями и героями их произведений.

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
На машине
9 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
Открыть для себя южную Грузию, узнать о немецких переселенцах и первой в мире пацифистской акции
Начало: От места Вашего проживания
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
€231 за всё до 4 чел.
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
На машине
11 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Каньоны и пещеры Западной Грузии
Путешествие по заповедным местам Грузии: старинные тропы, княжеские купальни и захватывающие виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
€280 за всё до 7 чел.
Мцхета, Джвари, Гори и Уплисцихе: религия и древние города Грузии
На автобусе
9 часов
-
12%
53 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Мцхета, Джвари, Гори и Уплисцихе: религия и древние города Грузии
Начало: Руставели, 25
Расписание: В 9:20 встречаемся на месте старта. В 9:30 старт экскурсии
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
$22.90$26 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси