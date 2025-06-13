Мини-группа
до 4 чел.
Тбилиси - город мечты
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, посещая знаковые места и наслаждаясь местными вкусами на групповой экскурсии
Начало: У памятника царю Фарнавазу
«Спустимся в метро и доедем до ст»
Расписание: ежедневно в 10:30, 15:15 и 19:15
4 июл в 10:30
7 июл в 10:30
€33 за человека
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35%
Мини-группа
до 6 чел.
Метро Тбилиси: ищем Грузию в типовом советском метро
Погрузитесь в атмосферу тбилисского метро, где советская архитектура встречается с грузинским колоритом. Уникальные станции ждут вашего внимания
Начало: У метро «Технический университет»
«Создавая программу, я изучил многие источники, в том числе тбилисские газеты с 1960-х годов, и свёл воедино данные об архитекторах и художниках, проектировавших станции метро в Тбилиси»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€26
€40 за человека
Индивидуальная
От Шота до Котэ. Пешеходная экскурсия по Тбилиси от метро Шота Руставели до метро Котэ Марджанишвили
Начало: У памятника Шота Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия13 июня 2025Очень понравилась экскурсия своим разнообразием: микс истории с современной реальностью. А еще прокатились на канатной дороге и попробовали вкуснейшие пончики с настоящим лимонадом 😍
- ЕЕлена27 мая 202519/05 брала данную экскурсию, выбирала по названию, хотела что нибудь необычного, и не прогадала! Очень интересная экскурсия получилась, крайне познавательная! Спасибо
- ЛЛюбовь16 апреля 2025Очень интересный структурный рассказ про метро и как оно устроено, архитектурные и технические аспекты. Понравилось, что Александр рассказывал доступно, обращал
- AAlena22 марта 2025Очень удивилась, когда нашла экскурсию по метро в Тбилиси, казалось, что здесь метро достаточно утилитарное и мало интересного. И как
- ЕЕвгений10 февраля 2025Идеально! Спасибо за такую интересную и разностороннюю экскурсию!
- ЛЛина2 января 2025Экскурсия была чудесная, а Сиабо — отличный гид! Он не только рассказывает исторические факты, но и делится интересными историями, которые
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Метро»
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