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делают маршрут живым и насыщенным. Даже для тех, кто уже какое-то время живет в Тбилиси, как я, экскурсия подарит новые открытия и позволит увидеть знакомые места с другой стороны. Я уже несколько месяцев живу тут, и всё равно узнала много нового, заметила интересные детали в привычных маршрутах. Спасибо Сиабо за такую возможность:)