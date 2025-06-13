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Экскурсии в метро Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Метро» в Тбилиси, цены от €25, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Тбилиси - город мечты
На автобусе
2.5 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Тбилиси - город мечты
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, посещая знаковые места и наслаждаясь местными вкусами на групповой экскурсии
Начало: У памятника царю Фарнавазу
«Спустимся в метро и доедем до ст»
Расписание: ежедневно в 10:30, 15:15 и 19:15
4 июл в 10:30
7 июл в 10:30
€33 за человека
Метро Тбилиси: ищем Грузию в типовом советском метро
2.5 часа
-
35%
7 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Метро Тбилиси: ищем Грузию в типовом советском метро
Погрузитесь в атмосферу тбилисского метро, где советская архитектура встречается с грузинским колоритом. Уникальные станции ждут вашего внимания
Начало: У метро «Технический университет»
«Создавая программу, я изучил многие источники, в том числе тбилисские газеты с 1960-х годов, и свёл воедино данные об архитекторах и художниках, проектировавших станции метро в Тбилиси»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€26€40 за человека
От Шота до Котэ. Пешеходная экскурсия по Тбилиси от метро Шота Руставели до метро Котэ Марджанишвили
Пешая
2 часа
Индивидуальная
От Шота до Котэ. Пешеходная экскурсия по Тбилиси от метро Шота Руставели до метро Котэ Марджанишвили
Начало: У памятника Шота Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 июня 2025
    Тбилиси - город мечты
    Очень понравилась экскурсия своим разнообразием: микс истории с современной реальностью. А еще прокатились на канатной дороге и попробовали вкуснейшие пончики с настоящим лимонадом 😍
  • Е
    Елена
    27 мая 2025
    Метро Тбилиси: ищем Грузию в типовом советском метро
    19/05 брала данную экскурсию, выбирала по названию, хотела что нибудь необычного, и не прогадала! Очень интересная экскурсия получилась, крайне познавательная! Спасибо
  • Л
    Любовь
    16 апреля 2025
    Метро Тбилиси: ищем Грузию в типовом советском метро
    Очень интересный структурный рассказ про метро и как оно устроено, архитектурные и технические аспекты. Понравилось, что Александр рассказывал доступно, обращал
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    внимание на скрытые от глаз детали. Также, не смотря на техническую составляющую, рассматривали искусство, людей и в целом эпоху. Спасибо! С большим удовольствием приду и на другие экскурсии.

    Очень интересный структурный рассказ про метро и как оно устроено, архитектурные и технические аспекты. Понравилось, чтоОчень интересный структурный рассказ про метро и как оно устроено, архитектурные и технические аспекты. Понравилось, чтоОчень интересный структурный рассказ про метро и как оно устроено, архитектурные и технические аспекты. Понравилось, чтоОчень интересный структурный рассказ про метро и как оно устроено, архитектурные и технические аспекты. Понравилось, чтоОчень интересный структурный рассказ про метро и как оно устроено, архитектурные и технические аспекты. Понравилось, чтоОчень интересный структурный рассказ про метро и как оно устроено, архитектурные и технические аспекты. Понравилось, чтоОчень интересный структурный рассказ про метро и как оно устроено, архитектурные и технические аспекты. Понравилось, что
  • A
    Alena
    22 марта 2025
    Метро Тбилиси: ищем Грузию в типовом советском метро
    Очень удивилась, когда нашла экскурсию по метро в Тбилиси, казалось, что здесь метро достаточно утилитарное и мало интересного. И как
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    же я ошибалась. Александр провел потрясающую экскурсию — оказывается, что в метро Тбилиси есть много любопытных деталей. Теперь везде в городе обращаю внимание на годы постройки, высеченные в металле или камне. Особенно чувствуется, с какой любовью и профессиональным знанием дела Александр рассказывает про историю и особенности работы метро. Спасибо большое, было очень познавательно!

  • Е
    Евгений
    10 февраля 2025
    Тбилиси - город мечты
    Идеально! Спасибо за такую интересную и разностороннюю экскурсию!
  • Л
    Лина
    2 января 2025
    Тбилиси - город мечты
    Экскурсия была чудесная, а Сиабо — отличный гид! Он не только рассказывает исторические факты, но и делится интересными историями, которые
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    делают маршрут живым и насыщенным. Даже для тех, кто уже какое-то время живет в Тбилиси, как я, экскурсия подарит новые открытия и позволит увидеть знакомые места с другой стороны. Я уже несколько месяцев живу тут, и всё равно узнала много нового, заметила интересные детали в привычных маршрутах. Спасибо Сиабо за такую возможность:)

    Экскурсия была чудесная, а Сиабо — отличный гид! Он не только рассказывает исторические факты, но иЭкскурсия была чудесная, а Сиабо — отличный гид! Он не только рассказывает исторические факты, но и

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Метро»

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  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Монастырь Джвари
  6. Площадь Свободы
  7. Мост мира
  8. Крепость Ананури
  9. Театр марионеток Резо Габриадзе
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2025
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