Готовы исследовать Тбилиси? Неповторимый, самобытный и совершенно удивительный! Мы выйдём за пределы Старого города и прокатимся на общественном транспорте — вы почувствуете себя местным и поймёте, как живут тбилисцы.
Попробуете самые вкусные пончики, выпьете вкуснейший лимонад, о котором писали стихи Евтушенко и Есенин. И конечно, познакомитесь с историей Тбилиси.
Попробуете самые вкусные пончики, выпьете вкуснейший лимонад, о котором писали стихи Евтушенко и Есенин. И конечно, познакомитесь с историей Тбилиси.
Описание экскурсии
- Сначала немного прогуляемся пешком до ст. м. «Авлабари», а по пути отыщем памятник героям фильма «Мимино»
- Спустимся в метро и доедем до ст. м. «Руставели». Посмотрим на памятник поэту Шота Руставели и бывший Дом Кино
- Затем на городском автобусе поднимемся в парк Мтацминда и со смотровой площадки полюбуемся Тбилиси. А ещё отдохнём, попробуем пончики и знаменитые «Воды Лагидзе»
- И наконец, на аутентичном фуникулёре доедем до Даниэла Чонкадзе
А пока мы гуляем, я познакомлю вас с историей Грузии, её бытом и легендами. Расскажу обо всём, что связано с грузинской культурой — поговорим о поэтах, знаменитостях, танцах, кулинарии и вине — и о многом другом!
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит пешком, часть — на общественном транспорте
- В стоимость включён проезд на метро и автобусе
- Экскурсия подходит для детей от 14 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Проезд на фуникулере — 10 лари за человека
- Кофе — от 8 лари
- Пончик — от 5 лари
- Лимонад — от 5 лари
в понедельник в 12:15 и 16:45, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15 и 15:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника царю Фарнавазу
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:15 и 16:45, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15 и 15:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сиабо — ваша команда гидов в Тбилиси
Гамарджоба, генацвале! Меня зовут Сиабо — я коренной житель Тбилиси, который знает о городе всё, от А до Я. Гид по всей Грузии (и не только), со стажем более 13Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Larisa
13 ноя 2024
Сиабо, огромное спасибо! Тбилиси, прекрасный и колоритный город, с легендарной историей! И я счастлива, что удалось так глубоко погрузиться в атмосферу этого великолепного города❤️ Буду с нежностью и благодарностью вспоминать экскурсию! И конечно, буду рекомендовать от всего сердца!
Лариса
16 окт 2024
Отличная, просто Бомбическая экскурсия! Не скучно, не занудно - живо и весело! У гида Сиабо глубокие знания истории, лёгкая подача информации. Интересный и Необычный маршрут! Идеально подходит для тех, кому
Nikolai
15 окт 2024
Очень понравилось, рекомендую всем кто устал от однообразных экскурсий по старому Тбилиси
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