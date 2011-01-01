Что вас ожидает:

1 день

Экскурсия по старому Тбилиси

Прибытие в Тбилиси. Встреча с представителем фирмы. Трансфер — заселение в отель. По узким улочкам, пересекая главную улицу города — Проспект Руставели, спустимся к старым кварталам Тбилиси и минуя Патриархат Грузии выйдем прямо к одной из главных церквей столицы — к собору Сиони. Здесь находится бесконечное количество различных памятников истории, музеев, театров и просто интересных достопримечательностей. Большой интерес у многих вызывает сказочная улица Шардени на которой вечером собирается бомонд города. Улица Шардени место паломничества туристов. По новой канатной дороге поднимемся на самый верх горы Мтацминда на вершине которой раскинулась крепость Нарикала. Сам город имеет целую плеяду храмов и церквей различных эпох. Среди них стоит отметить древнейшие исторические объекты, такие как монастыри Сиони, храм Метехи, главный кафедральный собор Св. Троица, мост Мира, парк Рике и многое другое. Тбилиси больше всего славится своими серными банями, Тбилисские серные бани, расположенные в старом городе. Желающие смогут по достоинству оценить их (дополнительно). Трансфер в отель

2 день

Экскурсия в монастырь Зедазени

Монастырь Зедазени — православный монастырь на одной из вершин Сагурамского хребта, на высоте около 1300 метров от уровня моря. Фактически это первый монастырь в Грузии, отсюда началось монастырское движение в Грузинской церкви, опустевший ещё в XVII веке. Основан в VI веке Иоанном, одним из 13 ассирийских отцов, на месте бывшего здесь ранее капища идола Задена.

Святой город Мцхета — древняя столица Грузии

Мцхета расположена на слиянии рек Арагви и Куры на расстоянии. Согласно старинной хронике Давида Багратиони, город был основан легендарным царем Мцехотосом, сыном первого правителя Картли, во второй половине I в. до н. э. и являлся столицей государства Карлти (Иберии) до V в. н. э. Дегустация вин в винном доме Мцхета. Обед в ресторане

Экскурсия в храм Джвари

Самый популярный памятник Грузии. Он стоит на самом краю скалы. Невозможно представить себе Мцхетский пейзаж без Джвари. Храм исполнен гениальной простоты, спокойствия, строгости и гармонии.

Удивительно, но крохотный монастырь Джвари оказывает чуть ли не большее воздействие, чем гигантский Светицховели. Прикоснувшись к грубым каменным стенам, чувствуешь что-то необъяснимое. Джвари был построен правителем Восточной Грузии над деревянным крестом, поставленным на горе Святой Нино.

Экскурсия в храм Светицховели

Одним из самых известных храмов в Грузии является величавый Светицховели, который расположен в центре Мцхеты. Патриарший собор Светицховели был построен в 1010-1029 гг. зодчим Арсукисдзе на месте первой в Грузии христианской церкви (IV в. ). Обед в ресторане. Возвращение в Тбилиси.

3 день

Экскурсия в монастырь «Святого Георгия» (монастырь Св. Нино)

Завтрак в отеле. В восточной Грузии (Кахетии), в двух километрах к югу от города Сигнахи, в живописной местности у подножия Кавказского хребта расположен Бодбийский монастырь–обитель, где покоится святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии. С монастыря открывается чарующий вид на Алазанскую долину и заснеженные величественные вершины Кавказских гор. Ниже монастыря в овраге, бьёт лечебный источник. Особенно огромный интерес вызывает, для любителей физических нагрузок дорога к чудодейственному роднику. Рядом с источником построена купальня, и организовано купание желающих.

Экскурсия в город Сигнахи

Пожалуй, первое с чего стоит начать при знакомстве с городком Сигнахи — посетить его крепость. Эта крепость считается самой красивой и самой живописной во всей Грузии. Сюда, для того, чтобы посмотреть на то, что когда-то имело гигантские размеры, приезжают туристы не только из России и из стран ближнего зарубежья, но и туристы из Европы и даже Америки. Трансфер в Лагодехи. Размещение в гостевом доме Лагодехи.

В гостях у кахетинской семье. Меню:

1. Горячее

Шашлык на углях

Хинкали

Хачапури с сыром

3. Салаты

Бадриджаны с орехами

Овощные салаты

Винегрет

Грузинский хлеб

4. Напитки

Лимонад, минеральная вода

5. Вина

Белое — 0.200 гр на 1 чел.

Красное — 0.200 гр на 1 чел

Чача — 0.100 гр на 1 чел

4 день

Экскурсия в Лагодехский национальный парк (5-6 часов)

Завтрак в гостевом доме. Лагодехский заповедник — первый и единственный заповедник в царской России, созданный в 1912 году. Расположен недалеко от одноимённого небольшого городка практически возле самой границы с Азербайджаном и Дагестаном. Каждый, кто побывает здесь, непременно заметит необычный рельеф этой местности, который сочетает в себе высоченные Кавказские хребты и широкие поля Алазанской долины

Отцом-основателем Лагодехского заповедника можно считать ботаника и исследователя флоры Кавказа, натуралиста и зоолога, альпиниста и путешественника Людвига Францевича Млокосевича — который собрал огромную коллекцию самых разных растений. Здесь росли американские таксодиум и Секвойядендрон, японский гинкго, лириодендрон, древнейшая из магнолий Magnolia Julans, Магнолия крупноцветковая, Хвойник и Тис. Для водяных растений на территории парка были устроены искусственные пруды

Трек поход до водопада Гургениани (сопровождающий инструктор). Водопад находится в пределах Лагодехского заповедника, на реке Ниносхеви. Высота падения воды достигает 40 метров. Трек принято считать средним по сложности, но последний отрезок пути наводит на мысль, что он из категории сложных, а местами даже экстремальных. Поэтому не берите с собой ничего лишнего, что впоследствии окажется обузой. Палки, рюкзаки — всё это тут лишнее. Обратите внимание на обувь — подошва ни в коем случае не должна быть скользящей. В целом нам предстоит одолеет около 10 километров (5км к водопаду и 5км обратно). Каждый проходит эту дистанцию в соответствии со своими физическими способностями, а если учесть такое святое дело, как фотографирование (благо, есть что брать на прицел объектива), то наш трек может растянуться часов на 5 -6 ч. Возвращение в гостевой дом Лагодехи. Ужин в гостевом доме.

5 день

Экскурсия по винному заводу компании «Хареба»

Завтрак в гостевом доме. Обзорная экскурсия по производственному цеху.

В скалистом склоне горы Кавкасиони, расположенном в Кварельском районе Кахетии, был вырублен тоннель. В течении всего гда естественная температура внутри тоннеля остаётся 12-14℃, что создаёт идеальные условия для хранения и выдержки вина. В самом начале, тоннель имел военное назначение. Он был построен в конце 1950-х, но быстрое развитие военных технологий ослабили оборонные функции тоннеля, и его использование в военном деле потеряло смысл. В последствии, тоннель стал уникальным хранилищем лучших вин Кахетии. Здесь же расположен винный склад компании «Винодельня Хареба», котором хранится около 25 тысяч бутылок лучших вин этого производителя.

Пакет

Мастер-класс — приготовление чурчхела

Мастер-класс грузинского хлеба в тоне

Дегустация вин компании «Хареба», премиум пакет — 4 бокала вин + чача

В винном магазине, расположенном на территории завода, можно приобрести, на выбор, винную продукцию компании. Обед в ресторане по маршруту. Возвращение в Тбилиси. Размещение в отеле Тбилиси.

6 день

Экскурсия по отреставрированному проспекту Д. Агмашенебели

Завтрак в отеле. Первоначальное название — Михайловский проспект 1851 г. Обновленный проспект Давида Агмашенебели (бывшая ул. Плеханова), расположенный в центре столицы, был торжественно открыт 23 ноября 2011 года — в день православного праздника «Гиоргоба» и в честь празднования 8-й годовщины Революции роз. После реставрации проспекта — каждое здание сохранило свой исторический облик.

Посещение блошиного рынка на Сухом мосту

Где вы можете подобрать для себя памятные подарки о посещение Грузии. Сухой мост — главный антикварный рынок города, к тому же находящийся под открытым небом. Здесь можно найти абсолютно всё: старинные вещи, украшения, пластинки и фотоаппараты, часы и посуду, антиквариат и картины Посещение торгового центра, приобретение памятных сувениров, специй и вин. Завершением маршрута — посещение новой пешеходной туристической зоны, которая была открыта 3 июня 2019 года и включает в себя площадь Орбелиани, часть улиц Атонели, Пурцеладзе и Пхови. На первых этажах зданий новой пешеходной зоны размещены различные торговые объекты, рестораны и кафе. По завершению реставрации проекта — каждое здание сохранило свой исторический облик. По желанию факультативно — ужин в колоритном ресторане с грузинскими танцами и фольклором (оплата самостоятельная). Трансфер в отель самостоятельный.

7 день

Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт

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