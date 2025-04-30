Индивидуальный тур по востоку Грузии: исторические и природные места и винный край
Посетить один из главных храмов страны, пещерный город, курортный Боржоми и винодельческую Кахетию
Начало: Центр Тбилиси (ваше место проживания) или у метро ...
30 мая в 10:00
2 июн в 10:00
€500 за всё до 4 чел.
2 столицы, горы и винный край: обзорный тур по Грузии
Побывать в виноградной Кахетии, древней Мцхете и немецком селе Асурети и увидеть главное в Тбилиси
Начало: Тбилиси, метро «Авлабари», 9:30
8 июн в 09:30
14 июн в 09:30
$375 за человека
Экспресс-путешествие только для вашей компании: Тбилиси, Мцхета, Кахетия
Посетить значимые места Грузии, включая винный регион, и полюбоваться Алазанской долиной
Начало: Центр Тбилиси (ваше место проживания) или у метро ...
29 мая в 10:00
31 мая в 10:00
€324 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ММихаил30 апреля 2025Спасибо Диане и Серго за отличную организацию экскурсий и внимание к нашим запросам (мы просили гида со знанием английского языка). Наш англоязычный друг был очень доволен и мы вместе с ним.
- AAndro17 апреля 2022Национальный парк Колхети - маленький райНу ооочень позитивный коллектив!
- NNadia1 марта 2022Джип-тур в загадочный регион ХевсуретиРекомендую! Отличные водители, гид. Интересные туры, все хорошо организовано! Не нудно и не банальные маршруты)) С удовольствием поеду еще
- TTika1 марта 2022Джип-тур в загадочный регион ХевсуретиОчень внимателые, начитанные гиды. Каждый тур оставляет особое впечатление. Очень ответственные и веселые ребяталюблю вас.
- BBella1 марта 2022Джип-тур в загадочный регион ХевсуретиОтличные профессионалы и глубоко порядочные люди!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «От метро»
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