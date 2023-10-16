Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Остановимся на обед у подножия Казбека и слепим хинкали в горах под чутким руководством местной семьи. Попробуем несколько видов хачапури и попробуем приготовить хабизгини, одну из разновидностей, сами.
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Организационные детали
Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в гастрономическую Грузию
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси, поездка в древний город Мцхета, мастер-класс, винный погреб и хачапури
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и сделаем эффектные фотографии на мосту Мира.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком. Спустимся в домашний винный погреб на дегустацию нескольких сортов вина и чачи и примем участие в кулинарном мастер-классе.
Вечером вернёмся в гостиницу. Завершим вкусный и насыщенный день ужином – попробуем разновидности хачапури. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Кахетия, родина «Мимино», грузинское виноделие и ужин в национальном ресторане
Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся на родине «Мимино» — в Телави. Посмотрим на крепость Батонисцихе, что означает «крепость господина», и 900-летний платан (самое старое дерево в Грузии). Заедем в резиденцию кахетинских царей, усадьбу-музей Александра Чавчавадзе, где загадаем желание и узнаем историю семьи генерала. Побываем на застолье, которое порадует нас домашним вином и грузинскими яствами (оплата на месте).
Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов. Ближе к вечеру остановимся в Сигнахи. Здесь прогуляемся до старинной крепости и знаменитого ЗАГСа.
Затем вернёмся в Тбилиси, где сразу же отправляемся в национальный ресторан на ужин.
Общая длительность экскурсии — 10 часов.
Казбеги, Ананури, Гудаури и лепка хинкали
Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий.
Остановимся на обед у подножия Казбека — в городе Степанцминда. Увидим старинный храм Святой Троицы Гергети. Желающие смогут подняться на джипах на смотровую площадку на высоту 2170 метров (оплачивается дополнительно).
Нагулявшись, отправимся в гости к местной семье учиться готовить настоящие горные хинкали! Заодно испечём хабизгини — одну из разновидностей хачапури. И вместе продегустируем результат.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси, в течения дняЗавершение: Аэропорт Тбилиси, в первую половину дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.