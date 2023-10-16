Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури

Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб

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Мы знаем, чем вас порадовать, угостить и впечатлить! Приглашаем в гастрономическое путешествие по Грузии — дегустации, кулинарные мастер-классы, ужины в национальных ресторанах, домашние блюда и не только ждут вас! Отправимся в край грузинского виноделия — Кахетию.

Остановимся на обед у подножия Казбека и слепим хинкали в горах под чутким руководством местной семьи. Попробуем несколько видов хачапури и попробуем приготовить хабизгини, одну из разновидностей, сами.
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в гастрономическую Грузию

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси, поездка в древний город Мцхета, мастер-класс, винный погреб и хачапури

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и сделаем эффектные фотографии на мосту Мира.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком. Спустимся в домашний винный погреб на дегустацию нескольких сортов вина и чачи и примем участие в кулинарном мастер-классе.

Вечером вернёмся в гостиницу. Завершим вкусный и насыщенный день ужином – попробуем разновидности хачапури. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

3 день

Кахетия, родина «Мимино», грузинское виноделие и ужин в национальном ресторане

Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся на родине «Мимино» — в Телави. Посмотрим на крепость Батонисцихе, что означает «крепость господина», и 900-летний платан (самое старое дерево в Грузии). Заедем в резиденцию кахетинских царей, усадьбу-музей Александра Чавчавадзе, где загадаем желание и узнаем историю семьи генерала. Побываем на застолье, которое порадует нас домашним вином и грузинскими яствами (оплата на месте).

Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов. Ближе к вечеру остановимся в Сигнахи. Здесь прогуляемся до старинной крепости и знаменитого ЗАГСа.

Затем вернёмся в Тбилиси, где сразу же отправляемся в национальный ресторан на ужин.

Общая длительность экскурсии — 10 часов.

4 день

Казбеги, Ананури, Гудаури и лепка хинкали

Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий.

Остановимся на обед у подножия Казбека — в городе Степанцминда. Увидим старинный храм Святой Троицы Гергети. Желающие смогут подняться на джипах на смотровую площадку на высоту 2170 метров (оплачивается дополнительно).

Нагулявшись, отправимся в гости к местной семье учиться готовить настоящие горные хинкали! Заодно испечём хабизгини — одну из разновидностей хачапури. И вместе продегустируем результат.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

5 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, в течения дня
Завершение: Аэропорт Тбилиси, в первую половину дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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