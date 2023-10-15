Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски

Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека

Описание
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Вкуснее тура вы ещё не встречали! Будем не просто пить терпкое вино, есть сочные хинкали и наслаждаться вкусом горяченького хачапури — отобедаем и отужинаем с видом на вечерний Тбилиси, величественный Казбек и с традиционной шоу-программой! Приготовьтесь к полному погружению в гастрономию Грузии, через которую вы познакомитесь и с главными достопримечательностями столицы и окрестностей.

Мы специально оставили свободные дни и возможность выбора экскурсий, чтобы каждый провёл грузинские каникулы на свой вкус.
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в гастрономическую Грузию

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

Добро пожаловать в гастрономическую ГрузиюДобро пожаловать в гастрономическую Грузию
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком. Пообедаем в грузинском ресторане.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 6 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся на родине «Мимино» — в Телави. Посмотрим на крепость Батонисцихе, что означает «крепость господина», и 900-летний платан (самое старое дерево в Грузии). Заедем в резиденцию кахетинских царей, усадьбу-музей Александра Чавчавадзе, где загадаем желание и узнаем историю семьи генерала. Побываем на застолье, которое порадует нас домашним вином и грузинскими яствами (оплата на месте).

Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов.

Ближе к вечеру остановимся в Сигнахи. Здесь прогуляемся до старинной крепости и знаменитого ЗАГСа. Затем вернёмся в Тбилиси.

Общая длительность экскурсии — 10 часов.

Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие
4 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки на каньон, экскурсию в музей Сталина и по парадным Тбилиси, винный тур с дегустациями, фотопрогулку с профессиональным фотографом по городу.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Казбеги, Ананури и Гудаури

Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий.

Остановимся на обед у подножия Казбека — в городе Степанцминда. Увидим старинный храм Святой Троицы Гергети. Желающие смогут подняться на джипах на смотровую площадку на высоту 2170 метров (оплачивается дополнительно).

Вечером вернёмся в Тбилиси и соберёмся на ужин в национальном ресторане.

Казбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и Гудаури
6 день

Отдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеру

Сегодня каждый выберет для себя занятие по душе: отдых в Тбилиси или активная поездка в горы к каньону Цалка и озеру Паравани за доплату.

Место находится в 100 км от столицы Грузии и восхищает своими живописными пейзажами с зелёным ущельем, водопадами, журчащими ручьями и пещерами. Идеальное однодневное путешествие для любящих природу и активный отдых туристов. Желающие смогут получить дозу адреналина, прокатившись на велосипеде над каньоном (за доплату). Длительность экскурсии — 8 часов.

Отдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеруОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеруОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеруОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеру
7 день

Свободный день или Боржоми и Уплисцихе

Дополнительная экскурсия в Боржоми и Упслисцихе. Желающие смогут увидеть знаменитый курорт и попробовать настоящую минеральную воду! Прогуляемся, подышим горным воздухом, поднимемся по канатной дороге на вершину. На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе. Вечером вернёмся в Тбилиси.

Общая длительность экскурсии — 10 часов.

Свободный день или Боржоми и УплисцихеСвободный день или Боржоми и УплисцихеСвободный день или Боржоми и УплисцихеСвободный день или Боржоми и Уплисцихе
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Тбилиси, в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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