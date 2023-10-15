Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека
Мы специально оставили свободные дни и возможность выбора экскурсий, чтобы каждый провёл грузинские каникулы на свой вкус.
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Организационные детали
Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в гастрономическую Грузию
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком. Пообедаем в грузинском ресторане.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 6 часов.
Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие
Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся на родине «Мимино» — в Телави. Посмотрим на крепость Батонисцихе, что означает «крепость господина», и 900-летний платан (самое старое дерево в Грузии). Заедем в резиденцию кахетинских царей, усадьбу-музей Александра Чавчавадзе, где загадаем желание и узнаем историю семьи генерала. Побываем на застолье, которое порадует нас домашним вином и грузинскими яствами (оплата на месте).
Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов.
Ближе к вечеру остановимся в Сигнахи. Здесь прогуляемся до старинной крепости и знаменитого ЗАГСа. Затем вернёмся в Тбилиси.
Общая длительность экскурсии — 10 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки на каньон, экскурсию в музей Сталина и по парадным Тбилиси, винный тур с дегустациями, фотопрогулку с профессиональным фотографом по городу.
Казбеги, Ананури и Гудаури
Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий.
Остановимся на обед у подножия Казбека — в городе Степанцминда. Увидим старинный храм Святой Троицы Гергети. Желающие смогут подняться на джипах на смотровую площадку на высоту 2170 метров (оплачивается дополнительно).
Вечером вернёмся в Тбилиси и соберёмся на ужин в национальном ресторане.
Отдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеру
Сегодня каждый выберет для себя занятие по душе: отдых в Тбилиси или активная поездка в горы к каньону Цалка и озеру Паравани за доплату.
Место находится в 100 км от столицы Грузии и восхищает своими живописными пейзажами с зелёным ущельем, водопадами, журчащими ручьями и пещерами. Идеальное однодневное путешествие для любящих природу и активный отдых туристов. Желающие смогут получить дозу адреналина, прокатившись на велосипеде над каньоном (за доплату). Длительность экскурсии — 8 часов.
Свободный день или Боржоми и Уплисцихе
Дополнительная экскурсия в Боржоми и Упслисцихе. Желающие смогут увидеть знаменитый курорт и попробовать настоящую минеральную воду! Прогуляемся, подышим горным воздухом, поднимемся по канатной дороге на вершину. На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе. Вечером вернёмся в Тбилиси.
Общая длительность экскурсии — 10 часов.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Тбилиси, в течение дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.