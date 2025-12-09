Мартвильский каньон поражает с первых метров: бирюзовая вода, отвесные скалы и маленькие водопады создают ощущение настоящей сказки. Прогулка по реке позволяет увидеть это место со всех сторон и почувствовать его
Описание экскурсииМартвильский каньон предстает как ожившая сказка — бирюзовые воды причудливо извиваются между мшистыми скалами, создавая завораживающую игру света и тени. Воздух наполнен свежестью и мелодичным перезвоном бесчисленных водопадов, ниспадающих по известняковым стенам. Неспешная прогулка на лодке позволяет полностью погрузиться в эту магическую атмосферу, где время словно замедляет свой ход, открывая взгляду скрытые гроты и таинственные пещеры, хранящие многовековую историю этих мест. Совершенно иной, но столь же волшебный мир ждет в пещере Прометея. Этот грандиозный подземный лабиринт поражает масштабами — гигантские залы с акустикой собора, причудливые сталактитовые образования и зеркальные озера создают ощущение путешествия по другой планете. Особую таинственность придает световое сопровождение, которое превращает обычную экскурсию в настоящую фантасмагорию, где каждая сталагмитовая колонна кажется творением рук гениального скульптора. Важная информация:
- Продолжительность экскурсии — около 15 часов (выезд утром, возвращение вечером) • Что взять с собой: удобную обувь для прогулки, одежду по погоде, фотоаппарат • Физическая подготовка: низкая, прогулка по каньону и лестницам в пещере • Особенности: экскурсия подходит для всей семьи, детям рекомендуется сопровождение взрослых • Входные билеты не включены в стоимость:.
- вход в Каньон и в Пещеры — по 23 лари/чел — прогулка на лодке — 20 лари/чел • Питание: можно взять перекус, также будет остановка в кафе по пути.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мартвильский каньон - прогулка по реке, смотровые площадки
- Пещера Прометея - экскурсия по подземным залам
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед (от 20$)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 10
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Продолжительность экскурсии - около 15 часов (выезд утром, возвращение вечером)
- Что взять с собой: удобную обувь для прогулки, одежду по погоде, фотоаппарат
- Физическая подготовка: низкая, прогулка по каньону и лестницам в пещере
- Особенности: экскурсия подходит для всей семьи, детям рекомендуется сопровождение взрослых
- Входные билеты не включены в стоимость:
- Вход в Каньон и в Пещеры - по 23 лари/чел
- Прогулка на лодке - 20 лари/чел
- Питание: можно взять перекус, также будет остановка в кафе по пути
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
