31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат

Посетите три уникальные достопримечательности Грузии за один день: целебные источники Боржоми, средневековую крепость Рабат и древний комплекс Вардзия
За один день можно увидеть три уникальные достопримечательности Грузии. В Боржоми вы насладитесь природными красотами и попробуете знаменитую минеральную воду. В средневековой крепости Рабат откроются тайны грузинской истории и культуры.

А в древнем комплексе Вардзия, высеченном в скале, вы узнаете о жизни монахов и увидите уникальные архитектурные решения. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание богатого наследия Грузии
5
63 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды Боржоми
  • 🏰 Историческая крепость Рабат
  • 🕍 Древний комплекс Вардзия
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🗺️ Профессиональные гиды
  • 💧 Дегустация минеральной воды

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Вардзии, Боржоми и Рабата - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться природными красотами и историческими достопримечательностями. Весной и в октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальное время года посещение возможно, но условия могут быть менее благоприятными из-за холода и сокращения светового дня.
Сейчас август — это идеальное время.
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат

Что можно увидеть

  • Боржоми
  • Рабат
  • Вардзия
  • Крепость Хертвиси

Описание экскурсии

Живописный Боржоми

Дорога через фантастически красивое ущелье приведёт вас в Боржоми: вы погуляете по центру города, побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей, увидите памятник Прометею и симпатичный водопад, а также подниметесь на канатной дороге на плато, с которого открываются потрясающие виды на окрестности. Разумеется, мы поговорим о знаменитой «минералке», которую добывают в одноименной долине, расположенной на территории национального парка Боржоми-Харагаули. Я расскажу вам о результатах археологических раскопок, проливающих свет на историю местной минеральной воды, а прямо из источника вы сможете продегустировать всемирно известную воду.

Средневековая крепость Рабат

Вы познакомитесь с одним из самых выразительных и колоритных памятников Грузии, буквально впитавших в себя энергетику обеих культур: крепость была важнейшим перевалочным пунктом между христианским и мусульманским мирами. Вы осмотрите залы дворца, оформленные в старинном грузинском стиле, а внушительные размеры самой крепости и богатство отделки не должны оставить вас равнодушными. Я расскажу вам об основании Рабата, его названии и объясню значимость Ахалцихе в истории Грузии.

Пещерная Вардзия

Древний комплекс Вардзия — это не просто высеченные в скале помещения. Эта пещерная крепость — монастырь, построенный недалеко от Тбилиси в XII веке. Необыкновенный город насчитывает 13 уровней и более 500 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Комнаты уходят на 50 метров вглубь и поднимаются на высоту в восемь этажей, кроме того, сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. На экскурсии вы изучите каждый уголок Вардзия и узнаете, с какой целью был построен скальный город и какие функции выполнял на протяжении всей истории его существования. А по дороге к древнему комплексу вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси.

В результате вы узнаете много интересного не только о достопримечательностях, включенных в программу, но и о городах, которые встретите по пути, познакомитесь с легендарными и таинственными местами древней Грузии, насладитесь природными красотами и откроете важные эпизоды грузинской истории, которые помогут вам лучше понять нашу страну.

Организационные детали

  • Общее расстояние по маршруту — около 560 км.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне либо на микроавтобусе в зависимости от количества участников.
  • Экскурсию провожу я или другой гид из моей команды.
  • Обед и входные билеты не включены в стоимость экскурсии.
  • Экскурсия проходит весь день и занимает минимум 12-13 часов с дорогой, поэтому начало тура в 7 — 7-30 часов утра.
  • В связи с достаточно большой длительностью путешествия и серьезными физическими нагрузками в процессе тура, нежелательно отправляться в путешествие с детьми младше 10-ти лет, а также тем, у кого есть проблемы со здоровьем, боязнь высоты и замкнутого пространства.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1390 туристов
Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, но и легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, весёлые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда ещё не добрались туристы и другие гиды.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
3
2
1
Юлия
Экскурсия понравилась. С погодой повезло. Было ощущение, что мы единственные посетители крепости и пещерного монастыря. Красивая местность. Впечатляющие строения. Интересный рассказ. По скальному монастырю Галина с нами прошла по всем уголкам, где только было можно. Поездкой довольны.
Экскурсия понравилась. С погодой повезло. Было ощущение, что мы единственные посетители крепости и пещерного монастыря. Красивая
Экскурсия понравилась. С погодой повезло. Было ощущение, что мы единственные посетители крепости и пещерного монастыря. Красивая
Экскурсия понравилась. С погодой повезло. Было ощущение, что мы единственные посетители крепости и пещерного монастыря. Красивая
Экскурсия понравилась. С погодой повезло. Было ощущение, что мы единственные посетители крепости и пещерного монастыря. Красивая
Экскурсия понравилась. С погодой повезло. Было ощущение, что мы единственные посетители крепости и пещерного монастыря. Красивая
Галина
Галина
Ответ организатора:
Юлия! Благодарю Вас за отзыв! Мне было очень приятно общаться с Вами и Вашим спутником Максимом! Хороших вам путешествий!
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Anastasiya
Прекрасное приключение! Галина - отличный, начитанный, интеллектуальный и очень неравнодушный гид. Программа насыщенная, все супер. Водитель очень внимательный и чувствуешь себя с ним в безопасности
Прекрасное приключение! Галина - отличный, начитанный, интеллектуальный и очень неравнодушный гид. Программа насыщенная, все супер. Водитель
Прекрасное приключение! Галина - отличный, начитанный, интеллектуальный и очень неравнодушный гид. Программа насыщенная, все супер. Водитель
Прекрасное приключение! Галина - отличный, начитанный, интеллектуальный и очень неравнодушный гид. Программа насыщенная, все супер. Водитель
Прекрасное приключение! Галина - отличный, начитанный, интеллектуальный и очень неравнодушный гид. Программа насыщенная, все супер. Водитель
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М
Прекрасная экскурсия по незабываемым местам Грузии с чудесным гидом Галиной. Что поразило в экскурсиях по Грузии, везде водитель и гид - разные люди. Галина не просто человек, проживающий долго на
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территории Грузии, но и прекрасный специалист, знающий историю страны. Все очень понравилось. В Вардзии вы не просто посмотрите со стороны на город в скалах, но и получите возможность полазить по лабиринтам города. Экскурсия впечатлила. Церковь и источник в скале- не забываемые впечатления. Спасибо.

Прекрасная экскурсия по незабываемым местам Грузии с чудесным гидом Галиной. Что поразило в экскурсиях по Грузии,
Прекрасная экскурсия по незабываемым местам Грузии с чудесным гидом Галиной. Что поразило в экскурсиях по Грузии,
Прекрасная экскурсия по незабываемым местам Грузии с чудесным гидом Галиной. Что поразило в экскурсиях по Грузии,
Прекрасная экскурсия по незабываемым местам Грузии с чудесным гидом Галиной. Что поразило в экскурсиях по Грузии,
Прекрасная экскурсия по незабываемым местам Грузии с чудесным гидом Галиной. Что поразило в экскурсиях по Грузии,
Прекрасная экскурсия по незабываемым местам Грузии с чудесным гидом Галиной. Что поразило в экскурсиях по Грузии,
Прекрасная экскурсия по незабываемым местам Грузии с чудесным гидом Галиной. Что поразило в экскурсиях по Грузии,
Прекрасная экскурсия по незабываемым местам Грузии с чудесным гидом Галиной. Что поразило в экскурсиях по Грузии,+2
Прекрасная экскурсия по незабываемым местам Грузии с чудесным гидом Галиной. Что поразило в экскурсиях по Грузии,
Прекрасная экскурсия по незабываемым местам Грузии с чудесным гидом Галиной. Что поразило в экскурсиях по Грузии,
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Юлия
Прекрасная экскурсия! Всё организовано на достойном уровне. Галина - прекрасный рассказчик, очень много интересных фактов узнали. Маршрут продуман. Всё прошло прекрасно! Прошло полтора года, а этот день вспоминаем с удовольствием. Большое спасибо! Рекомендую всем
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O
Экскурсия по Грузии оказалась отличной — насыщенной, разнообразной и прекрасно организованной. Мы заранее попросили немного изменить маршрут: вместо Вардзии включили посещение музея Сталина в Гори и древнего пещерного города Уплисцихе.
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Организаторы с готовностью пошли навстречу, и итоговая программа получилась очень интересной и сбалансированной.

Наш гид Галина — настоящий профессионал. Она уже много лет живёт в Грузии, великолепно знает её историю, культуру и традиции. Подаёт материал с увлечением и теплотой, благодаря чему экскурсия получилась не просто информативной, а по-настоящему душевной.

Единственный момент, который хотелось бы улучшить — это транспорт. Общая продолжительность экскурсии составила около 13 часов, из которых 6–7 часов пришлось на дорогу. Машина была довольно компактной, и в течение длительных переездов это доставляло некоторый дискомфорт. Для таких насыщенных маршрутов хотелось бы автомобиль немного просторнее.

В остальном — всё отлично! Рекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет за один день прикоснуться к многогранной Грузии: от древних памятников до советской истории.

Экскурсия по Грузии оказалась отличной — насыщенной, разнообразной и прекрасно организованной. Мы заранее попросили немного изменить
Экскурсия по Грузии оказалась отличной — насыщенной, разнообразной и прекрасно организованной. Мы заранее попросили немного изменить
Экскурсия по Грузии оказалась отличной — насыщенной, разнообразной и прекрасно организованной. Мы заранее попросили немного изменить
Экскурсия по Грузии оказалась отличной — насыщенной, разнообразной и прекрасно организованной. Мы заранее попросили немного изменить
Экскурсия по Грузии оказалась отличной — насыщенной, разнообразной и прекрасно организованной. Мы заранее попросили немного изменить
Экскурсия по Грузии оказалась отличной — насыщенной, разнообразной и прекрасно организованной. Мы заранее попросили немного изменить
Экскурсия по Грузии оказалась отличной — насыщенной, разнообразной и прекрасно организованной. Мы заранее попросили немного изменить
Экскурсия по Грузии оказалась отличной — насыщенной, разнообразной и прекрасно организованной. Мы заранее попросили немного изменить+2
Экскурсия по Грузии оказалась отличной — насыщенной, разнообразной и прекрасно организованной. Мы заранее попросили немного изменить
Экскурсия по Грузии оказалась отличной — насыщенной, разнообразной и прекрасно организованной. Мы заранее попросили немного изменить
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Л
Спасибо Галине и Илье за отлично проведенный день и познавательную экскурсию! Вардзия пещерный город способен поразить воображение любого. Путешествие по подземным лабиринтам увлекательно, как для детей, так и для взрослых.
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На территории расположен монастырь, который действует и поныне. Галина прекрасный собеседник,удалось узнать много интересного. Организация была на высоте,все спланировано до мелочей с учетом всех пожеланий. Дорога была комфортная,отдельное спасибо Илье за безопасное и уверенное вождение. День с Вами прошел легко и не принужденно!Обязательно вернемся вновь и поедем с Галиной узнавать другие уголки Грузии!

Спасибо Галине и Илье за отлично проведенный день и познавательную экскурсию! Вардзия пещерный город способен поразить
Спасибо Галине и Илье за отлично проведенный день и познавательную экскурсию! Вардзия пещерный город способен поразить
Спасибо Галине и Илье за отлично проведенный день и познавательную экскурсию! Вардзия пещерный город способен поразить
Спасибо Галине и Илье за отлично проведенный день и познавательную экскурсию! Вардзия пещерный город способен поразить
Спасибо Галине и Илье за отлично проведенный день и познавательную экскурсию! Вардзия пещерный город способен поразить
Спасибо Галине и Илье за отлично проведенный день и познавательную экскурсию! Вардзия пещерный город способен поразить
Спасибо Галине и Илье за отлично проведенный день и познавательную экскурсию! Вардзия пещерный город способен поразить
Спасибо Галине и Илье за отлично проведенный день и познавательную экскурсию! Вардзия пещерный город способен поразить
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