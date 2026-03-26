31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Лучшее время для посещения Вардзии, Боржоми и Рабата - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться природными красотами и историческими достопримечательностями. Весной и в октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальное время года посещение возможно, но условия могут быть менее благоприятными из-за холода и сокращения светового дня.

За один день можно увидеть три уникальные достопримечательности Грузии. В Боржоми вы насладитесь природными красотами и попробуете знаменитую минеральную воду. В средневековой крепости Рабат откроются тайны грузинской истории и культуры. А в древнем комплексе Вардзия, высеченном в скале, вы узнаете о жизни монахов и увидите уникальные архитектурные решения. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание богатого наследия Грузии

Описание экскурсии

Живописный Боржоми

Дорога через фантастически красивое ущелье приведёт вас в Боржоми: вы погуляете по центру города, побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей, увидите памятник Прометею и симпатичный водопад, а также подниметесь на канатной дороге на плато, с которого открываются потрясающие виды на окрестности. Разумеется, мы поговорим о знаменитой «минералке», которую добывают в одноименной долине, расположенной на территории национального парка Боржоми-Харагаули. Я расскажу вам о результатах археологических раскопок, проливающих свет на историю местной минеральной воды, а прямо из источника вы сможете продегустировать всемирно известную воду.

Средневековая крепость Рабат

Вы познакомитесь с одним из самых выразительных и колоритных памятников Грузии, буквально впитавших в себя энергетику обеих культур: крепость была важнейшим перевалочным пунктом между христианским и мусульманским мирами. Вы осмотрите залы дворца, оформленные в старинном грузинском стиле, а внушительные размеры самой крепости и богатство отделки не должны оставить вас равнодушными. Я расскажу вам об основании Рабата, его названии и объясню значимость Ахалцихе в истории Грузии.

Пещерная Вардзия

Древний комплекс Вардзия — это не просто высеченные в скале помещения. Эта пещерная крепость — монастырь, построенный недалеко от Тбилиси в XII веке. Необыкновенный город насчитывает 13 уровней и более 500 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Комнаты уходят на 50 метров вглубь и поднимаются на высоту в восемь этажей, кроме того, сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. На экскурсии вы изучите каждый уголок Вардзия и узнаете, с какой целью был построен скальный город и какие функции выполнял на протяжении всей истории его существования. А по дороге к древнему комплексу вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси.

В результате вы узнаете много интересного не только о достопримечательностях, включенных в программу, но и о городах, которые встретите по пути, познакомитесь с легендарными и таинственными местами древней Грузии, насладитесь природными красотами и откроете важные эпизоды грузинской истории, которые помогут вам лучше понять нашу страну.

Организационные детали