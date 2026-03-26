31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

А в древнем комплексе Вардзия, высеченном в скале, вы узнаете о жизни монахов и увидите уникальные архитектурные решения. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание богатого наследия Грузии
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды Боржоми
- 🏰 Историческая крепость Рабат
- 🕍 Древний комплекс Вардзия
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 🗺️ Профессиональные гиды
- 💧 Дегустация минеральной воды
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Боржоми
- Рабат
- Вардзия
- Крепость Хертвиси
Описание экскурсии
Живописный Боржоми
Дорога через фантастически красивое ущелье приведёт вас в Боржоми: вы погуляете по центру города, побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей, увидите памятник Прометею и симпатичный водопад, а также подниметесь на канатной дороге на плато, с которого открываются потрясающие виды на окрестности. Разумеется, мы поговорим о знаменитой «минералке», которую добывают в одноименной долине, расположенной на территории национального парка Боржоми-Харагаули. Я расскажу вам о результатах археологических раскопок, проливающих свет на историю местной минеральной воды, а прямо из источника вы сможете продегустировать всемирно известную воду.
Средневековая крепость Рабат
Вы познакомитесь с одним из самых выразительных и колоритных памятников Грузии, буквально впитавших в себя энергетику обеих культур: крепость была важнейшим перевалочным пунктом между христианским и мусульманским мирами. Вы осмотрите залы дворца, оформленные в старинном грузинском стиле, а внушительные размеры самой крепости и богатство отделки не должны оставить вас равнодушными. Я расскажу вам об основании Рабата, его названии и объясню значимость Ахалцихе в истории Грузии.
Пещерная Вардзия
Древний комплекс Вардзия — это не просто высеченные в скале помещения. Эта пещерная крепость — монастырь, построенный недалеко от Тбилиси в XII веке. Необыкновенный город насчитывает 13 уровней и более 500 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Комнаты уходят на 50 метров вглубь и поднимаются на высоту в восемь этажей, кроме того, сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. На экскурсии вы изучите каждый уголок Вардзия и узнаете, с какой целью был построен скальный город и какие функции выполнял на протяжении всей истории его существования. А по дороге к древнему комплексу вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси.
В результате вы узнаете много интересного не только о достопримечательностях, включенных в программу, но и о городах, которые встретите по пути, познакомитесь с легендарными и таинственными местами древней Грузии, насладитесь природными красотами и откроете важные эпизоды грузинской истории, которые помогут вам лучше понять нашу страну.
Организационные детали
- Общее расстояние по маршруту — около 560 км.
- Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне либо на микроавтобусе в зависимости от количества участников.
- Экскурсию провожу я или другой гид из моей команды.
- Обед и входные билеты не включены в стоимость экскурсии.
- Экскурсия проходит весь день и занимает минимум 12-13 часов с дорогой, поэтому начало тура в 7 — 7-30 часов утра.
- В связи с достаточно большой длительностью путешествия и серьезными физическими нагрузками в процессе тура, нежелательно отправляться в путешествие с детьми младше 10-ти лет, а также тем, у кого есть проблемы со здоровьем, боязнь высоты и замкнутого пространства.