31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат

Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость

Галина
Задать вопрос
Галина – представитель гидов
За один день вы увидите три совершенно разных достопримечательности, каждая из которых по-своему раскрывает историческое и природное богатство Грузии.

Вы побываете в Боржоми, родине целебных минеральных источников, откроете архитектурные особенности и государственную значимость средневековой крепости Рабат, а также осмотрите древний комплекс Вардзию, высеченный в скале.
От 199 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Место Вашего проживания
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии31 отзыв
5
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат

Что вас ожидает

Живописный Боржоми
Дорога через фантастически красивое ущелье приведёт вас в Боржоми: вы погуляете по центру города, побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей, увидите памятник Прометею и симпатичный водопад, а также подниметесь на канатной дороге на плато, с которого открываются потрясающие виды на окрестности. Разумеется, мы поговорим о знаменитой «минералке», которую добывают в одноименной долине, расположенной на территории национального парка Боржоми-Харагаули. Я расскажу вам о результатах археологических раскопок, проливающих свет на историю местной минеральной воды, а прямо из источника вы сможете продегустировать всемирно известную воду.

Средневековая крепость Рабат
Вы познакомитесь с одним из самых выразительных и колоритных памятников Грузии, буквально впитавших в себя энергетику обеих культур: крепость была важнейшим перевалочным пунктом между христианским и мусульманским мирами. Вы осмотрите залы дворца, оформленные в старинном грузинском стиле, а внушительные размеры самой крепости и богатство отделки не должны оставить вас равнодушными. Я расскажу вам об основании Рабата, его названии и объясню значимость Ахалцихе в истории Грузии.

Пещерная Вардзия
Древний комплекс Вардзия — это не просто высеченные в скале помещения. Эта пещерная крепость — монастырь, построенный недалеко от Тбилиси в XII веке. Необыкновенный город насчитывает 13 уровней и более 500 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Комнаты уходят на 50 метров вглубь и поднимаются на высоту в восемь этажей, кроме того, сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. На экскурсии вы изучите каждый уголок Вардзия и узнаете, с какой целью был построен скальный город и какие функции выполнял на протяжении всей истории его существования. А по дороге к древнему комплексу вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси.

В результате вы узнаете много интересного не только о достопримечательностях, включенных в программу, но и о городах, которые встретите по пути, познакомитесь с легендарными и таинственными местами древней Грузии, насладитесь природными красотами и откроете важные эпизоды грузинской истории, которые помогут вам лучше понять нашу страну.

Организационные детали

  • Общее расстояние по маршруту — около 560 км.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне либо на микроавтобусе в зависимости от количества участников.
  • Экскурсию провожу я или другой гид из моей команды.
  • Обед и входные билеты не включены в стоимость экскурсии.
  • Экскурсия проходит весь день и занимает минимум 12-13 часов с дорогой, поэтому начало тура в 7 — 7-30 часов утра.
  • В связи с достаточно большой длительностью путешествия и серьезными физическими нагрузками в процессе тура, нежелательно отправляться в путешествие с детьми младше 10-ти лет, а также тем, у кого есть проблемы со здоровьем, боязнь высоты и замкнутого пространства.
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место Вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Галина
Галина
Мне 50 лет. Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, а еще легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, веселые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда еще не добрались туристы и другие гиды.
Напишите мне

31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 октября 2019
Ездили с Галиной и Дмитрием 27.19.19 на эту экскурсию! Очень длительный маршрут, немного не хватает времени для более неторопливого посещения Боржоми. Поэтому, если бы выбирали маршрут сейчас, то, наверно, разбили бы его на два дня . Поэтому очень рекомендуем тем, кто сейчас планирует своё путешествие, связаться с гидом и обсудить это. Экскурсию рекомендую к посещению! Очень знающий экскурсовод Галина расскажет вам подробно историю Грузии и ответит на любые вопросы! Крепость Рабат и пещерный город Вардзия- очень интересные и живописные места в Грузии! А Боржоми- это зона релакса...,безумно свежий воздух и вкуснейшая вода из источников! Езжайте обязательно! Спасибо большое Галине и Дмитрию за гостеприимство, приятное общение и интересный рассказ!
1 октября 2019
Одна из самых впечатляющих поездок! Оригинальный продуманный маршрут, совершенно неутомительный. Великолепная природа, воздух, древности )... Галина абсолютно профессиональный гид! Это была невероятно интересная и позитивная поездка! Огромное СПАСИБО Галине и Дмитрию за этот замечательный день! :)
23 августа 2019
Нам очень понравилась экскурсия.
Я с удовольствием советую всем брать гидов для экскурсий и с Галиной мы провели незабываемый день. Большое Спасибо.
18 августа 2019
Спасибо огромное Галине и Дмитрию за невероятный день , проведённый благодаря им , нами в Боржоми , Ахалцихе и Вардзии!!! Впечатления от увиденного ошеломляющие , понравилось всё невероятно!!! Без интересных , с таким количеством подробностей о истории посещённых мест , уверены что не могло бы быть так интересно. Экскурсия длилась с семи утра и до позднего вечера, но прошла на одном дыхании , незаметно ! Огромное спасибо !!!)
8 июля 2019
Экскурсию ждали с нетерпением и наши ожидания оправдались на 200%! Экскурсовод Галина подъехали за нами прям к дому. По дороге до Боржами Гали вкратце и очень ёмко рассказала историю Грузии. Боржами просто необходимо посетить и попить лечебной водички. Следующая наша остановка была в крепости Рабат! Впечатляет история и сама крепость. Но, конечно же, наибольших эмоций и восторга вызвал город Вардзия! Галина очень интересно всё показывала и рассказывала, без неё эта экскурсия не имела бы такого смысла. Домой приехали поздно ночью уставшие, но довольные! в подарок даже подарили бутылочку домашнего вина! Огромное спасибо Галине и ее компании за отлично проведенное время!
26 июня 2019
Прекрасная двухдневная экскурсия в Вардзиа и в крепость Рабат. Мы ночевали в Боржоми и купались в источниках утром следующего дня. Галина и Дмитрий - очень душевные люди, Галина интересно рассказывает, профессионально и гибко планирует экскурсию. В конце экскурсии мы даже продегустировали отличные домашние вина.
16 июня 2019
Экскурсия очень понравилась, благодаря Галине и Дмитрию. Места потрясающие, а наш гид Галина - супер супер. Люди , любящие своё дело, и знающие историю своей страны. Экскурсия длительная, но прошла на одном дыхании. Встретили во время, как и было оговорено, машина комфортабельная. Дмитрий - вёз нас аккуратно. Никаких нареканий, будем рекомендовать всем своим друзьям, приезжающим в Грузию. Расстались как друзья, которые знакомы много лет. Долго ещё обсуждали прошедший день, всё увиденное и рассматривали фотографии. Кто ещё думает, ехать или нет, ДАЖЕ НЕ РАЗДУМЫВАЙТЕ, ехать однозначно. Доверьтесь и получите массу впечатлений.
8 июня 2019
Были на экскурсии с Галиной и Дмитрием 30.05.2019. Очень понравилось.Оба отличные рассказчики. Дмитрий поразил своим грузинским гостеприимством(экскурсия закончилась у него дома...мы просто не могли не посетить его домашний марани).Ребята молодцы. Галина подает исторические факты не нудно, а делает акценты на самом важном и по существу. Если что-то интересует дополнительно,то рассказывает с удовольствием в доступной,не перегруженной историческими датами форме. Поняли,что в Грузию еще вернемся.
15 мая 2019
Нам очень понравилась экскурсия Вардзия-Боржоми, рекомендовали бы всем туристам все-таки двухдневный формат, чтобы сполна насладиться каждым из посещаемых объектов по данному маршруту. Гид рассказывает интересно, достаточно информативно, но без излишних деталей. Остановки по маршруту осуществляются по требованию и в приятных местах, всегда есть возможность и время пофотографировать, отдохнуть и осмотреться. Вардзию однозначно стоит посетить, не выкидывайте её из маршрута! При этом для посещения данного объекта нужна удобная обувь. В Боржоми однозначно нужно прогуляться по парку - дойти до минеральных ванн - парк чудесный! Спасибо Галине и Дмитрию за отлично проведённое время и познавательную экскурсию!
13 мая 2019
Только вернулась из Грузии и уже хочу обратно, в эту замечательную страну. Экскурсия составлена просто идеально и по времени, и по маршруту. Меня лично очень впечатлила Вардзиа. Даже здорово, что это место было самым последним в экскурсии. Мы смогли вдоволь насмотреться на пещерный город и потом, совершенно не торопясь, поужинать на берегу реки Куры.
Огромное спасибо Галине за прекрасную поездку. Однозначно рекомендую эту экскурсию!!! И особенно рекомендую гида Галину.
Ещё 21 отзыв

Галина проводит ещё 4 экскурсии

Красоты горной ГрузииКрасоты горной ГрузииКрасоты горной Грузии
От 150 за экскурсию
9 часов
76 отзывов
Впечатляющая природа и история по пути в Казбеги
Путешествие по Военно-Грузинской дороге — одно из самых впечатляющих приключений, какие могут случиться с вами в Грузии. Вы увидите могучий Казбек, подышите горным воздухом, попьете чудесную воду из минеральных источников, насладитесь великолепными видами, узнаете отличия между разными грузинскими народностями, услышите яркие легенды и знаменательные истории и, конечно же, попробуете настоящие хинкали, родина которых находится именно здесь.
Тбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и Мцхета
110 за экскурсию
9 часов
12 отзывов
Две столицы от древности до современности
Тбилиси — место, которое в последнее время сочетает в себе аутентичную старину и современные тренды. Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой, но и легким погружением в историю города. За 4 часа вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями грузинской столицы: погуляете по проспекту Руставели и старым улочкам, увидите знаменитые серные бани, прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. А во второй части экскурсии посетите сакральный город для Грузии — старинную Мцхету, где прикоснетесь к истоками культуры и религии страны.
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокамМцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокамМцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам
От 135 за экскурсию
9 часов
12 отзывов
Путешествие в древнюю историю Грузии
Вас ждёт путешествие по той Грузии, которая получила мировую известность и подтвердила предположения о высоком культурном уровне населения Иберийского царства, а также его тесной связи со странами эллинистического мира и Римской средиземноморской державой. Вы побываете в духовной столице — Мцхете, таинственном монастыре Шиомгвиме и древнем пещерном городе Уплисцихе. Обращение к истокам грузинской культуры, традиций и религии поможет вам лучше понять нашу страну и оценить богатство ее удивительной истории.
Достояние КахетииДостояние КахетииДостояние Кахетии
От 169 за экскурсию
13 часов
16 отзывов
Чудесный край монастырей и виноделия
Вы наверняка слышали о знаменитых кахетинских винах. Представьте - если в мире существует всего 800 сортов винограда, то около 500 приходится только на Грузию, а из грузинских сортов почти половина растет в Кахетии! В однодневном автомобильном путешествии в Кахетинское царство вы познакомитесь с историческими и религиозными достопримечательностями региона, насладитесь великолепными видами, древней архитектурой и, конечно, попробуете легендарные вина.

Исторические экскурсии в Тбилиси

Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
50 за экскурсию
4 часа
153 отзыва
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.
Прогулка по старому городуПрогулка по старому городуПрогулка по старому городу
скидка45%
€72
40 за экскурсию
3 часа
57 отзывов
Дух грузинских старостей, религиозные памятники и выдающиеся уроженцы города
Приглашаю на пешеходную экскурсию по узким средневековым улочкам старого Тбилиси! В ходе прогулки вы насладитесь духом грузинских старостей, увидите исторические и религиозные памятники и познакомитесь с выдающимися уроженцами города.
Тбилиси — сердце СакартвелоТбилиси — сердце СакартвелоТбилиси — сердце Сакартвело
От 68 за экскурсию
5 часов
135 отзывов
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Эта экскурсия даст полное представление о истории, наследстве, красоте и разнообразии Тбилиси. На востоке этот город считали западом, на западе — востоком… Важнейший перекресток Великого Шелкового Пути, Тбилиси всегда считался ключом к владению всем Кавказом, сердцем Кавказа и Грузии в частности. Уникальное место, где вы увидите плавное сочетание Европы и Азии, Христианства и Ислама…
Летопись эпох на перекрёстке империйЛетопись эпох на перекрёстке империйЛетопись эпох на перекрёстке империй
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
76 отзывов
Проследить путь Тбилиси сквозь века, прикоснуться к культурному наследию и узнать тбилисцев
Вас ждут 4 насыщенных часа с погружением в прошлое Тбилиси, который, несмотря на многочисленные завоевания, восставал из пепла, вбирая в себя лучшее из разных культур. На прогулке история оживёт в извилистых улочках Старого города, у мощных стен крепости Нарикала, в старейшем районе Серных бань. В именах грузинских правителей, жителей и гостей города, колоритных традициях и обычаях. В результате вы получите полное представление об архитектурном, историческом и культурном наследии Тбилиси и прочувствуете его самобытность.
Обзорная автомобильная экскурсия по ТбилисиОбзорная автомобильная экскурсия по ТбилисиОбзорная автомобильная экскурсия по Тбилиси
скидка35%
€162
106 за экскурсию
5 часов
13 отзывов
Очароваться столицей под яркий аккомпанемент из историй, городских баек и стихов
Предлагаю вам обзорную автомобильную экскурсию по Тбилиси, во время которой я познакомлю вас с основными достопримечательностями города, расскажу о значимых событиях и персонажах из его летописи, позабавлю историческими анекдотами и стихами.
Тайны особняков СололакиТайны особняков СололакиТайны особняков Сололаки
скидка20%
От
€27
22 за экскурсию
2 часа
19 отзывов
Знакомство с богатой архитектурой «кавказского ар-нуво»
Вы посетите парадные знаменитых домов района Сололаки и восхититесь смешением восточного и европейского колорита, удивительной лепниной на фасадах, расписными потолками и стенами, мраморными лестницами, чугунными решетками и воротами. Старинные дома «помнят» голоса Гумилева, Айвазовского, Есенина, Мандельштама, Чайковского и даже Николая II. Я расскажу самые интересные факты о «немых свидетелях истории» и их хозяевах, раскрою фамильные секреты и помогу уловить звуки и запахи прошлого.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике