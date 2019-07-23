10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Природная красота Большого Кавказа, крепость Ананури и поднебесный храм Гергети

Леди
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Леди – представитель гидов
Это путешествие приведет вас к природному достоянию горной Грузии — подножию легендарного Казбека.

Всю дорогу вас будут сопровождать захватывающие пейзажи Военно-Грузинской дороги: гладь Жинвальского водохранилища и средневековые стены Ананури, панорамы Арки Дружбы и мощные потоки Черной и Белой Арагви.

Вы увидите ту самую Грузию, которая вдохновила на восторженные строки Пушкина и Лермонтова, прикоснетесь к легендам горцев и проникнетесь величием природы Большого Кавказа.
От 135 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча около метро Авлабари
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У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии

Что вас ожидает

🏔 Пейзажи Военно-Грузинской дороги
Наш маршрут пройдет по красивейшему тракту Грузии, который исторически связывает страну с Северным Кавказом. Вы в полной мере насладитесь грузинской природой, узнаете об истории Военно-Грузинской дороги, жизненном укладе и обычаях горцев. По пути мы остановимся в самых интересных и впечатляющих местах тракта.

  • Вы прогуляетесь у Жинвальского водохранилища с кристально-чистой изумрудной водой, окруженного горными вершинами.
  • Побываете в средневековом феодальном замке Ананури, полюбуетесь видами долины реки Арагви, рассмотрите неприступные сторожевые башни и удивительные барельефы храма Успения Богородицы.
  • Насладитесь панорамой горного ущелья и Крестового перевала у знаменитой Арки Дружбы, к которой мы поднимемся по серпантинам горных дорог мимо горнолыжного курорта Гудаури.
  • Попробуете природную газированную минеральную воду прямо из источника (захватите бутылочку, чтобы набрать воды).
  • Увидите бурный поток Терека и слияние двух горных рек — Черной и Белой Арагви, а заодно услышите трогательную легенду этого места.

🏔 Свидание с Казбеком у «поднебесного» храма
Главной целью нашего путешествия станет Степанцминда — бывшее поселение Казбеги, над которым возвышается древний храм Святой Троицы Гергети 14 века. Вид на храм с подножия горы заслуживает отдельного внимания, и всё же самое интересное — чуть выше! По желанию вы подниметесь на джипе к стенам Гергети, чтобы навсегда запечатлеть в памяти одну из красивейших панорам Грузии: завораживающий вид на поселок Степанцминда, долину реки Терек и, конечно, покрытый снегами легендарный Казбек — потухший вулкан, к которому, по легенде, был прикован Амирани, ставший прототипом античного Прометея.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Фотографировать храм Гергети разрешено только снаружи.
  • Дополнительные расходы: обед 20 — 25 лари, подъем на джипах к храму Святой Троицы Гергети — 15 лари с человека.
  • Возвращение в Тбилиси в 19:30 — 20:30.
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леди
Леди
Привет, я Леди — ваш гид по Грузии. Организую классные путешествия по всей стране с 2011 года и работаю с командой гидов-единомышленников. На наших экскурсиях вы будете приятно удивлены: узнаете не только интересные исторические факты, но и услышите о современной жизни грузин, о наших традициях и стремлениях, о вине и кухне, а также получите полезные явки-пароли. Неспешные экскурсии в компании местного друга бесповороно влюбят вас в Грузию! Я всегда буду с вами на связи и с удовольствием помогу спланировать свободное время. Давайте создадим общие яркие воспоминания. До встречи в солнечном Тбилиси!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 июля 2019
Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Всем посоветую! Очень профессиональный гид.
6 июля 2019
Экскурсию провел Георгий. Все прошло на высшем уровне. Однозначно рекомендую!!!
29 июня 2019
Экскурсия была замечательная, виды просто не оторвать глаз. Георгий замечательный рассказчик, не молчал ни минуты. Правда экскурсия не обошлась без непритности, но это вина не принимающей стороны, а команды ТРИПСТЕРА. При бронировании тура, через сайт фирма в билете указала время отправления 9.00, а с сайта трипстер пришла информация 9.45. Меня немного смутило это расхождение, но когда за день до экскурсии пришло еще одно напоминание, где было указано и имя гида и время 9.45 я решила , что время верное.
Приехав на экскурсию и никогого не дождавшись, позвонили на номер гида и выяснилось, что время экскурсии 9.00 и группа уехала. Но спасибо огромное фирме, они моментально среагировали, дали водителя, который догнал группу и экскурсия прошла на отлично.
20 июня 2019
Огромное спасибо 🙏 за столь прекрасно организованную экскурсию с невероятным гидом)
Обязательно будем рекомендовать своим друзьям и коллегам!☺️️
9 июня 2019
Спасибо за замечательную екскурсию. Водохранилище прекрасно! Горы восхитительны и величественны, как всегда. Увидеть снег в июне - это необыкновенно :). У арки Дружбы народов и монастыря прекрасные виды на горы. Нана замечательный разказчик, знает много историй, видно что любит свою страну, ее историю.
Из минусов, смените кафе для обеда (в Пасанаури). Дорого и не вкусно. Все было холодное, хоть и заказали загодя и предупредили о приезде. Видела, что группа осталась недовольной и голодной :(. Уж лучше закупить хачапури и пообедать у водохранилища.
8 мая 2019
Это была чудесная экскурсия.
Все очень понравилось. Даже погода не подвела)
Виды красивые, рассказы интересные. Экскурсия на 10+ из 10))
23 апреля 2019
Чудесные виды всю дорогу , много солнца и красивейших гор. Дважды была в Тбилиси, каждый раз посещала Казбеги. Потому что люблю!)
7 апреля 2019
Казбек, увы, нам не покорился. Перевал закрыли и нас не пропустили. Было принято решение остаться в Гудаури. И мы остались и провели там несколько часов. Георгий приложил все усилия чтобы мы остались довольны. Спасибо большое. Уважаемые туристы, если что то пошло не так - импровизируйте. Гид вас поддержит всегда.
18 января 2019
Спасибо Георгию за экскурсию в г. Боржоми! Дорога была длинной, но мы не заметили , как время пролетело. С какой любовью и интересом Георгий рассказывал о своей стране. Прогулялись по ущелью, попили воды и взяли в дорогу с собой. Вкусно покушали , прошли по колоритному рынку, сделали массу интересных фото. Пришло время возвращаться назад, а Георгий всё продолжал и продолжал рассказывать.... Нам посчастливилось увидеть вершину Казбека, потому что стояла ясная и солнечная погода.Спасибо за полученное удовольствие! Рекомендую!
3 декабря 2018
спасибо Георгию и всей команде за интересную экскурсию и знакомство с горной Грузией, нам очень понравилось!

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