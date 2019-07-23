10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

🏔 Пейзажи Военно-Грузинской дороги

Наш маршрут пройдет по красивейшему тракту Грузии, который исторически связывает страну с Северным Кавказом. Вы в полной мере насладитесь грузинской природой, узнаете об истории Военно-Грузинской дороги, жизненном укладе и обычаях горцев. По пути мы остановимся в самых интересных и впечатляющих местах тракта.

Вы прогуляетесь у Жинвальского водохранилища с кристально-чистой изумрудной водой, окруженного горными вершинами.

с кристально-чистой изумрудной водой, окруженного горными вершинами. Побываете в средневековом феодальном замке Ананури , полюбуетесь видами долины реки Арагви, рассмотрите неприступные сторожевые башни и удивительные барельефы храма Успения Богородицы .

, полюбуетесь видами долины реки Арагви, рассмотрите неприступные сторожевые башни и удивительные барельефы . Насладитесь панорамой горного ущелья и Крестового перевала у знаменитой Арки Дружбы , к которой мы поднимемся по серпантинам горных дорог мимо горнолыжного курорта Гудаури.

у знаменитой , к которой мы поднимемся по серпантинам горных дорог мимо горнолыжного курорта Гудаури. Попробуете природную газированную минеральную воду прямо из источника (захватите бутылочку, чтобы набрать воды).

Увидите бурный поток Терека и слияние двух горных рек — Черной и Белой Арагви, а заодно услышите трогательную легенду этого места.

🏔 Свидание с Казбеком у «поднебесного» храма

Главной целью нашего путешествия станет Степанцминда — бывшее поселение Казбеги, над которым возвышается древний храм Святой Троицы Гергети 14 века. Вид на храм с подножия горы заслуживает отдельного внимания, и всё же самое интересное — чуть выше! По желанию вы подниметесь на джипе к стенам Гергети, чтобы навсегда запечатлеть в памяти одну из красивейших панорам Грузии: завораживающий вид на поселок Степанцминда, долину реки Терек и, конечно, покрытый снегами легендарный Казбек — потухший вулкан, к которому, по легенде, был прикован Амирани, ставший прототипом античного Прометея.