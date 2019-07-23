10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

🏔 Пейзажи Военно-Грузинской дороги
Наш маршрут пройдет по красивейшему тракту Грузии, который исторически связывает страну с Северным Кавказом. Вы в полной мере насладитесь грузинской природой, узнаете об истории Военно-Грузинской дороги, жизненном укладе и обычаях горцев. По пути мы остановимся в самых интересных и впечатляющих местах тракта.
🏔 Свидание с Казбеком у «поднебесного» храма
Главной целью нашего путешествия станет Степанцминда — бывшее поселение Казбеги, над которым возвышается древний храм Святой Троицы Гергети 14 века. Вид на храм с подножия горы заслуживает отдельного внимания, и всё же самое интересное — чуть выше! По желанию вы подниметесь на джипе к стенам Гергети, чтобы навсегда запечатлеть в памяти одну из красивейших панорам Грузии: завораживающий вид на поселок Степанцминда, долину реки Терек и, конечно, покрытый снегами легендарный Казбек — потухший вулкан, к которому, по легенде, был прикован Амирани, ставший прототипом античного Прометея.