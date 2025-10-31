Окунитесь в путешествие по древнейшим крепостям и удивительным природным ландшафтам Грузии! Вас ждут секреты Тмогви, захватывающий дух вид Рабатской крепости, легендарные подземные пещеры Вардзии и освежающие зелёные просторы Боржоми, где природа оживает.
Каждая остановка в этом маршруте раскрывает уникальные чудеса и тайны страны, оставляя незабываемые впечатления и желание вернуться снова.
Описание экскурсииОтправьтесь в увлекательное путешествие из Тбилиси к величайшим сокровищам Грузии: Боржоми, Рабату, Вардзии и Тмогвисцихе. Этот маршрут подарит вам уникальную возможность погрузиться в богатое культурное и природное наследие страны. Начнем с древней крепости Тмогви (Тмогвисцихе), возвышающейся на высоком утесе в долине реки Кура. Построенная ещё до X века, крепость была важным стратегическим пунктом, охранявшим ключевые торговые пути Грузии. Несмотря на разрушительные землетрясения и войны, она многократно восстанавливалась и продолжала защищать южные рубежи страны. Далее мы отправимся в Боржоми, знаменитый курорт с его целебными минеральными водами и живописным парком. Здесь у вас будет возможность попробовать воду прямо из источника и прогуляться по Национальному парку Боржоми-Харагаули, окружённому густыми лесами и уникальной природой. Следующая остановка — величественная крепость Рабати, настоящий шедевр архитектуры, где переплетаются грузинские, армянские и турецкие традиции. Вы сможете посетить мечеть, церковь, музей и окунуться в атмосферу многовековой истории, которая ощущается в каждом уголке этого удивительного места. И, наконец, Вардзия — уникальный пещерный монастырь, высеченный в скалах горы Эрушети. Включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, этот комплекс поражает своими древними храмами, фресками XII века и тайными тоннелями. Вардзия подарит вам незабываемые впечатления и позволит ощутить дыхание истории на фоне потрясающих видов на окружающие горы. Это путешествие откроет вам скрытые тайны Грузии, её многовековую историю и природные чудеса, которые вы не забудете!
Каждый день в 07:15. Будьте пожалуйста на месте встречи в 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боржомский парк
- Пещера Вардзия
- Крепость Рабати
- Тмогви
Что включено
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе
- Обслуживание гида
Что не входит в цену
- Обед
- Боржомский парк - 5лари
- Пещера Вардзия - 17 лари
- Крепость Рабати - 18лари
Место начала и завершения?
Улица Самгебро, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:15. Будьте пожалуйста на месте встречи в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мирена
31 окт 2025
Шикарная экскурсия в Боржоми, Вардзию и Рабат:) несмотря на то, что сбор в 7 утра, время пролетает незаметно. Очень красивые места, на все хватает времени.
О
Олег
20 окт 2025
Экскурсия отличная и позновательная. Времени хватает на все, только не успели поселить платную часть замка Рабат. Поход по варджии может быть утомителен, из-за того что надо ходить по узким проходам
E
Elena
15 окт 2025
Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни! Нам невероятно повезло с гидом по имени Кети. Она рассказывала не только о тех местах, которые входили в программу, но также
В
Виктория
29 сен 2025
Платить 5 лари совершенно нет смысла😂 там только 1 источник, второй за пределами парка (почти у входа). В остальном экскурсия замечательная и интересная! Экскурсовод Торнике очень внимателен, грамотный, с отличным чувством юмора. Времени на всё было достаточно. Благодарю!
A
Anastasiia
29 сен 2025
Очень приятный гид. Хорошая программа. Все понравилось
А
Анастасия
25 сен 2025
Экскурсия по маршрутам Вардзия, Рабат и Боржоми оставила неизгладимое впечатление. Эти места уникальны своей красотой и историей, поражают воображение великолепием древних монастырей, средневековых крепостей и целебных вод. Вардзия впечатлила своими
С
Светлана
31 авг 2025
Впечатляющая экскурсия.
Наибольшие эмоции получили от пещерного города Вардзия. В реальности он даже интереснее, чем кажется по фото. Остальные локации тоже понравились. Красивая крепость Рабат. Несмотря на длительность экскурсии, время пролетело
С
Светлана
28 авг 2025
Путешествовали с Тимуром в Вардзию и Боржоми, получили море удовольствия! Я встречала на свое пути массу замечательных гидов, но такой отдачи не встречала никогда. Весь день на ногах, на двух
R
Rimma
7 авг 2025
М
Мари
4 авг 2025
Экскурсия была просто чудесна! Да, очень утомительная дорога (: Но, несмотря на это впечатлений очень много!!!
Вардзия - невероятное место!! Очень тоже понравилась крепость Рабат. Парк Боржоми не очень впечатлил. т.
А
Алла
26 июл 2025
Экскурсия очень понравилась 🥰
Безумно красивые локации!!! Комфортный автобус, гид очень интересно рассказывал про каждое место и плюс про историю Грузии пока ехали.
Е
Евгения
24 июл 2025
Выбрала данную фирму, тк все четко описано - программа, доп платы. Был экскурсовод Давид, очень все подробно рассказал, был внимателен, меня укачивает, побеспокоился - предоставил таблетки, сервис его именно очень
Д
Дарья
12 июл 2025
Понравилась экскурсия, также гид много чего рассказывал не только «по делу» 😁скажет так, но и отвечал на разные вопросы касаемо жизни в Грузии, что было очень интересно.
Днем жарко, запасайтесь водой 🤪😁
З
Захар
8 июл 2025
Отличный тур! Гид был очень знающим и увлеченным, рассказывал интересно и с душой. Водитель – профессионал, дорогу чувствовал идеально, ехали комфортно и безопасно. Спасибо за прекрасные впечатления! Рекомендую! 👍
С
Софья
4 июл 2025
Отправились сегодня в тур вместе с гидом Георгием, сыном Грузии, который на протяжении всей поездки рассказывал много интересных фактов и легенд, а также очень вкусно описал многие грузинские блюда и
