К Крепости и чудесам: Тмогви, Рабат, Вардзия и оазис Боржоми

К Крепости и чудесам
Окунитесь в путешествие по древнейшим крепостям и удивительным природным ландшафтам Грузии! Вас ждут секреты Тмогви, захватывающий дух вид Рабатской крепости, легендарные подземные пещеры Вардзии и освежающие зелёные просторы Боржоми, где природа оживает.

Каждая остановка в этом маршруте раскрывает уникальные чудеса и тайны страны, оставляя незабываемые впечатления и желание вернуться снова.
39 отзывов
Описание экскурсии

Отправьтесь в увлекательное путешествие из Тбилиси к величайшим сокровищам Грузии: Боржоми, Рабату, Вардзии и Тмогвисцихе. Этот маршрут подарит вам уникальную возможность погрузиться в богатое культурное и природное наследие страны. Начнем с древней крепости Тмогви (Тмогвисцихе), возвышающейся на высоком утесе в долине реки Кура. Построенная ещё до X века, крепость была важным стратегическим пунктом, охранявшим ключевые торговые пути Грузии. Несмотря на разрушительные землетрясения и войны, она многократно восстанавливалась и продолжала защищать южные рубежи страны. Далее мы отправимся в Боржоми, знаменитый курорт с его целебными минеральными водами и живописным парком. Здесь у вас будет возможность попробовать воду прямо из источника и прогуляться по Национальному парку Боржоми-Харагаули, окружённому густыми лесами и уникальной природой. Следующая остановка — величественная крепость Рабати, настоящий шедевр архитектуры, где переплетаются грузинские, армянские и турецкие традиции. Вы сможете посетить мечеть, церковь, музей и окунуться в атмосферу многовековой истории, которая ощущается в каждом уголке этого удивительного места. И, наконец, Вардзия — уникальный пещерный монастырь, высеченный в скалах горы Эрушети. Включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, этот комплекс поражает своими древними храмами, фресками XII века и тайными тоннелями. Вардзия подарит вам незабываемые впечатления и позволит ощутить дыхание истории на фоне потрясающих видов на окружающие горы. Это путешествие откроет вам скрытые тайны Грузии, её многовековую историю и природные чудеса, которые вы не забудете!

Каждый день в 07:15. Будьте пожалуйста на месте встречи в 07:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Боржомский парк
  • Пещера Вардзия
  • Крепость Рабати
  • Тмогви
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе
  • Обслуживание гида
Что не входит в цену
  • Обед
  • Боржомский парк - 5лари
  • Пещера Вардзия - 17 лари
  • Крепость Рабати - 18лари
Место начала и завершения?
Улица Самгебро, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:15. Будьте пожалуйста на месте встречи в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мирена
31 окт 2025
Шикарная экскурсия в Боржоми, Вардзию и Рабат:) несмотря на то, что сбор в 7 утра, время пролетает незаметно. Очень красивые места, на все хватает времени.
В группе были и англоязычные и
русскоговорящие, экскурсовод Георгий просто супер человек, постоянно переключался с одного языка на другой, чтобы никто ничего не пропустил, рассказывал истории, показывал и объяснял, что мы перед собой видим.
Еда тоже была вкусная, хорошее место для обеда, с приятным персоналом и очень красивым видом на Вардзию. В общем, экскурсия супер! спасибо!

О
Олег
20 окт 2025
Экскурсия отличная и позновательная. Времени хватает на все, только не успели поселить платную часть замка Рабат. Поход по варджии может быть утомителен, из-за того что надо ходить по узким проходам
с резкими подъёмами и спусками. Одно подкачало это кафешка в которой был обед, некоторые официанты громе грузинского ничего не понимают, и нам не принесли основное блюдо, а то что принесли было очень странное, картофель фри как будто бы варёный, а не жареный.

E
Elena
15 окт 2025
Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни! Нам невероятно повезло с гидом по имени Кети. Она рассказывала не только о тех местах, которые входили в программу, но также
о грузинской культуре, языке, менталитете. Причем не смотря на ученую степень в области истории, Кети не «грузила» информацией а выдавала ее в комфортном формате, увлекая фактами и легендами. Кети - очень внимательный и деликатный гид, говорящий на 5 языках и любящий свою страну. Это был полный восторг!

В
Виктория
29 сен 2025
Платить 5 лари совершенно нет смысла😂 там только 1 источник, второй за пределами парка (почти у входа). В остальном экскурсия замечательная и интересная! Экскурсовод Торнике очень внимателен, грамотный, с отличным чувством юмора. Времени на всё было достаточно. Благодарю!
A
Anastasiia
29 сен 2025
Очень приятный гид. Хорошая программа. Все понравилось
А
Анастасия
25 сен 2025
Экскурсия по маршрутам Вардзия, Рабат и Боржоми оставила неизгладимое впечатление. Эти места уникальны своей красотой и историей, поражают воображение великолепием древних монастырей, средневековых крепостей и целебных вод. Вардзия впечатлила своими
подземными лабиринтами и духом старины, Боржоми стал источником здоровья и наслаждения природой.

Отдельно хочется отметить профессионализм нашего гида и водителя. Гид мастерски владел материалом, увлекательно рассказывая о каждом месте, оживляя прошлое яркими деталями и интересными фактами. Также прошу заметить, что я очень боюсь высоты при спуске, гид не оставил меня без поддержки, очень благодарна ему за это. Водитель виртуозно вел на протяжении всего пути, было супер комфортно. Эта экскурсия станет одним из лучших воспоминаний моего путешествия! Было очень весело и классно:)

Рекомендуется всем, кто ценит культурное наследие и желает прикоснуться к настоящей красоте Грузии. Спасибо большое, мы в огромном восторге!

С
Светлана
31 авг 2025
Впечатляющая экскурсия.
Наибольшие эмоции получили от пещерного города Вардзия. В реальности он даже интереснее, чем кажется по фото. Остальные локации тоже понравились. Красивая крепость Рабат. Несмотря на длительность экскурсии, время пролетело
незаметно и неутомительно.
Ездили с гидом Омари. Очень приятный, интеллигентный, доброжелательный и внимательный к другим человек. Поразило, что сразу запомнил всю группу (18 человек) по именам и на протяжении всей экскурсии обращался к каждому по имени. Интересный рассказчик и приятный собеседник.
Огромное спасибо Омари за прекрасный день и увлекательную экскурсию.
Отдельное спасибо нашему аккуратному водителю Нукри.
Микроавтобус новый и комфортный (кондиционер, wi-fi)
Всем рекомендую.

С
Светлана
28 авг 2025
Путешествовали с Тимуром в Вардзию и Боржоми, получили море удовольствия! Я встречала на свое пути массу замечательных гидов, но такой отдачи не встречала никогда. Весь день на ногах, на двух
языках - третий для общения с водителем. Масса интересной информации и всюду с нами, на всех точках сопровождал туристов. Бесконечно благодарна за такой насыщенный и увлекательный день из моей жизни в Грузии! Отдельная благодарность водителю Дато, дорога с ним была максимально легкая.

R
Rimma
7 авг 2025
М
Мари
4 авг 2025
Экскурсия была просто чудесна! Да, очень утомительная дорога (: Но, несмотря на это впечатлений очень много!!!
Вардзия - невероятное место!! Очень тоже понравилась крепость Рабат. Парк Боржоми не очень впечатлил. т.
к. там, кроме двух источников нечего особо смотреть.
Отдельное спасибо нашему гиду Давиду. Очень информативно и доходчиво рассказывал и терпеливо отвечал на вопросы.
Обед тоже был в хорошем ресторане, кухня их очень понравилась.
Спасибо большое всем организаторам, очень рекомендую эту поездку!!

А
Алла
26 июл 2025
Экскурсия очень понравилась 🥰
Безумно красивые локации!!! Комфортный автобус, гид очень интересно рассказывал про каждое место и плюс про историю Грузии пока ехали.
Е
Евгения
24 июл 2025
Выбрала данную фирму, тк все четко описано - программа, доп платы. Был экскурсовод Давид, очень все подробно рассказал, был внимателен, меня укачивает, побеспокоился - предоставил таблетки, сервис его именно очень
понравился, очень душевный профессионал, есть с кем сравнить из др фирм. Я не разочарована, что выбрала именно данных ребят.
Очень понравился монастырь в скалах - Вардзия. Боржоми парк сейчас на реконструкции, я не поднималась выше, но все кто поднимался- не пожалел, говорят виды достойные. Ну и крепость была отличным завершением) гулялись, насмотрелись. Очень довольны. 💙🤍 спасибо. Те кто любит ходить и смотреть на древности - обязательно к посещению!

Д
Дарья
12 июл 2025
Понравилась экскурсия, также гид много чего рассказывал не только «по делу» 😁скажет так, но и отвечал на разные вопросы касаемо жизни в Грузии, что было очень интересно.
Днем жарко, запасайтесь водой 🤪😁
З
Захар
8 июл 2025
Отличный тур! Гид был очень знающим и увлеченным, рассказывал интересно и с душой. Водитель – профессионал, дорогу чувствовал идеально, ехали комфортно и безопасно. Спасибо за прекрасные впечатления! Рекомендую! 👍
С
Софья
4 июл 2025
Отправились сегодня в тур вместе с гидом Георгием, сыном Грузии, который на протяжении всей поездки рассказывал много интересных фактов и легенд, а также очень вкусно описал многие грузинские блюда и
вина (составили себе списочек на будущее).
Из посещенных мест нам больше всего понравилась крепость Рабат и Вардзия. Обе локации находятся достаточно далеко, в живописных, атмосферных местах с горами, долинами и рекой Курой. В крепости Рабат есть две части: бесплатная с возможностью прогуляться по стене и башням, и платная, которую обязательно стоит посетить. Весь комплекс очень ухоженный и красивый, отражает культуру трех народов: грузинскую, турецкую и русскую. Особо запомнилась цитадель - самая высокая часть крепости, с которой открывается вид на весь город. Ну и знаменитые турецкие коридорчики со столбиками.
В Вардзии осмотрели множество пещер, Георгий провел по всем самым интересным местам, рассказал легенду о создании монастыря, о жизни монахов, их быте, показал святой источник и обратил внимание на все самые скрытые и потаенные уголки. Экскурсия был грамотно организована: было время и послушать и сделать фото.
В Боржоми на фоне двух других локаций нам понравилось меньше всего. Парк находится на реставрации, из интересного - попили настоящую воду Боржоми!
Ресторан был хороший, недорогой, все вкусно.
Спасибо гиду Георгию за классно проведенное время и водителю Тэнго (профессиональный шумахер в хорошем смысле этого слова - быстро отвез и везет сейчас обратно)

