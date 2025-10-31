Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Окунитесь в путешествие по древнейшим крепостям и удивительным природным ландшафтам Грузии! Вас ждут секреты Тмогви, захватывающий дух вид Рабатской крепости, легендарные подземные пещеры Вардзии и освежающие зелёные просторы Боржоми, где природа оживает.



Описание экскурсии Отправьтесь в увлекательное путешествие из Тбилиси к величайшим сокровищам Грузии: Боржоми, Рабату, Вардзии и Тмогвисцихе. Этот маршрут подарит вам уникальную возможность погрузиться в богатое культурное и природное наследие страны. Начнем с древней крепости Тмогви (Тмогвисцихе), возвышающейся на высоком утесе в долине реки Кура. Построенная ещё до X века, крепость была важным стратегическим пунктом, охранявшим ключевые торговые пути Грузии. Несмотря на разрушительные землетрясения и войны, она многократно восстанавливалась и продолжала защищать южные рубежи страны. Далее мы отправимся в Боржоми, знаменитый курорт с его целебными минеральными водами и живописным парком. Здесь у вас будет возможность попробовать воду прямо из источника и прогуляться по Национальному парку Боржоми-Харагаули, окружённому густыми лесами и уникальной природой. Следующая остановка — величественная крепость Рабати, настоящий шедевр архитектуры, где переплетаются грузинские, армянские и турецкие традиции. Вы сможете посетить мечеть, церковь, музей и окунуться в атмосферу многовековой истории, которая ощущается в каждом уголке этого удивительного места. И, наконец, Вардзия — уникальный пещерный монастырь, высеченный в скалах горы Эрушети. Включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, этот комплекс поражает своими древними храмами, фресками XII века и тайными тоннелями. Вардзия подарит вам незабываемые впечатления и позволит ощутить дыхание истории на фоне потрясающих видов на окружающие горы. Это путешествие откроет вам скрытые тайны Грузии, её многовековую историю и природные чудеса, которые вы не забудете!

