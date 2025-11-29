Прогулка по винтажкам в Старом Тбилиси с пленочным фотосетом

Приглашаю на прогулку по лучшим винтажным магазинам с одеждой и посудой в Тбилиси. Заодно сделаем пленочный фотосет в атмосферных локациях Старого Города.
Описание фото-прогулки
Мы прогуляемся по лучшим винтажкам города: ретро-одежда, атмосфера старого города, посуда как в аббатстве Даунтон! Посетим 3-6 винтажек и повеселимся, дефилируя в одежде и делая атмосферные фото по пути и делясь историями и легендами древнего города В программе — тот самый восточноевропейский базар с традиционными сладостями — две локации с лучшими селективными винтажками и хорошими ценами в исторических зданиях и местах — винтажка с посудой и мебелью как из аббатства Даунтон за копейки!:
а закончим мы в атмосферном кафе, где также есть отобранная винтажная посуда по очень хорошим ценам А по пути устроим фотосет, создадим пленочные воспоминания, вайб старого немецкого района Тбилиси и ваши эмоции от найденных сокровищ! Также в конце экскурсии я поделюсь с вами картой с винтажными магазинами, кафе, достопримечательностями — более 90 мест Тбилиси с моими комментариями, чтобы у вас были лучшие впечатления от города. Важная информация: Наденьте удобную обувь, пожалуйста, а также одежду, которую будет легко снять, чтобы переодеваться.
В воскресенье закрыта одна винтажка с посудой<br>В понедельник закрыта одна винтажка с одеждой
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый немецкий район Чугурети
- Базар
- Театр Коте Марджанишвили
- Бывший завод, а ныне место тусовок и творчества - Фабрика
Что включено
- Услуги гида
- Пленочная фотосессия
- 3-6 винтажных магазина
- Проявка и сканирование пленки (25 кадров)
Что не входит в цену
- Еда, напитки
- Покупаемые вещи
- Печать фото (будут отправлены сканы хорошего качества на почту)
- Прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект царицы Тамары, дом 17
Завершение: Улица Коте Марджанишвили, дом 4
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Наденьте удобную обувь
- Пожалуйста
- А также одежду
- Которую будет легко снять
- Чтобы переодеваться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
