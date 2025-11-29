Прогулка по винтажкам в Старом Тбилиси с пленочным фотосетом

Мы прогуляемся по лучшим винтажкам города: ретро-одежда, атмосфера старого города, посуда как в аббатстве Даунтон! Посетим 3-6 винтажек и повеселимся, дефилируя в одежде и делая атмосферные фото по пути и делясь историями и легендами древнего города В программе — тот самый восточноевропейский базар с традиционными сладостями — две локации с лучшими селективными винтажками и хорошими ценами в исторических зданиях и местах — винтажка с посудой и мебелью как из аббатства Даунтон за копейки!:

а закончим мы в атмосферном кафе, где также есть отобранная винтажная посуда по очень хорошим ценам А по пути устроим фотосет, создадим пленочные воспоминания, вайб старого немецкого района Тбилиси и ваши эмоции от найденных сокровищ! Также в конце экскурсии я поделюсь с вами картой с винтажными магазинами, кафе, достопримечательностями — более 90 мест Тбилиси с моими комментариями, чтобы у вас были лучшие впечатления от города. Важная информация: Наденьте удобную обувь, пожалуйста, а также одежду, которую будет легко снять, чтобы переодеваться.