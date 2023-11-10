Заедем за вами на место по договорённости в Тбилиси и отправимся в древний край вина — Кахетию.

Прогуляемся по романтичному Сигнахи, отреставрированному средневековому городку. Заедем в Телави, увидим монастырь, где похоронена Святая Нино, и 900-летний платан, самое знаменитое и старейшее дерево Грузии. Побываем в гостях в доме-музее Чавчавадзе, у тестя Грибоедова, в деревне Цинандали и рассмотрим уникальную историческую коллекцию вин.

Продолжим знакомство с винным краем в «Шуми», которая является хорошим примером современной компании по изготовлению напитка-символа страны. Здесь же можно попробовать и чачу, виноградную водку. Остановимся в сердце Алазанской долины, чтобы увидеть монастырь и крепость Алаверди.

Вечером вернёмся в Тбилиси.