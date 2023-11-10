Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие

Посетить край виноделия страны, восхититься пейзажами горного региона и прикоснуться к истории

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Когда-то в Грузии были непростые времена полные набегов, нашествий и сражений.

Тогда неуместным казалось желать здоровья, поэтому грузинское приветствие «гамарджоба» означает «побеждай».

Народ выстоял и сохранил свою культуру, ценности и важнейшие памятники архитектуры, которые мы с вами и увидим.

Проедем по славным землям Восточной Грузии от винодельческого края до высокогорной области — из Кахетии в Казбеги. Будем жить в столице и среди вершин, посетим древнюю Мцхету, родной город Сталина и священные места. Побываем на исторической и современной винодельнях и отведаем национальные блюда.
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Винодельческий край Грузии

Заедем за вами на место по договорённости в Тбилиси и отправимся в древний край вина — Кахетию.

Прогуляемся по романтичному Сигнахи, отреставрированному средневековому городку. Заедем в Телави, увидим монастырь, где похоронена Святая Нино, и 900-летний платан, самое знаменитое и старейшее дерево Грузии. Побываем в гостях в доме-музее Чавчавадзе, у тестя Грибоедова, в деревне Цинандали и рассмотрим уникальную историческую коллекцию вин.

Продолжим знакомство с винным краем в «Шуми», которая является хорошим примером современной компании по изготовлению напитка-символа страны. Здесь же можно попробовать и чачу, виноградную водку. Остановимся в сердце Алазанской долины, чтобы увидеть монастырь и крепость Алаверди.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Винодельческий край ГрузииВинодельческий край ГрузииВинодельческий край ГрузииВинодельческий край ГрузииВинодельческий край ГрузииВинодельческий край Грузии
2 день

Высокогорный край Грузии

Сегодня нас ждёт множество видовых точек! Высокогорная область Грузии Казбеги расположена близко к российской границе, и именно здесь проходят Главный Кавказский хребет и Военно-Грузинская дорога.

Через долину Натахтари мы въедем в ущелье реки Арагви. Полюбуемся Жинвальским водохранилищем и древней крепостью Ананури. Остановимся в месте слияния двух рек — Белой Арагви и Чёрной Арагви. Заедем в село, которое считается малой родиной хинкали, и достигнем Крестового перевала. Приготовьтесь к восхитительным панорамам со всех сторон! Сделаем несколько остановок на смотровых площадках, после чего окажемся в городе Степанцминда, где живут мохеве, одни из лучших бойцов Грузии. Поднимемся на машине на гору к монастырю Самеба и останемся здесь на ночь в гостинице.

Высокогорный край ГрузииВысокогорный край ГрузииВысокогорный край ГрузииВысокогорный край ГрузииВысокогорный край ГрузииВысокогорный край Грузии
3 день

Родина Сталина и важнейшие исторические и религиозные памятники

После завтрака посетим родной город Сталина — Гори. Место было важным объектом на Великом Шёлковом пути. Зайдём в дом-музей, увидим, где жил Иосиф Виссарионович Джугашвили.

Во второй половине дня прогуляемся по древней Мцхете и рассмотрим кафедральный патриарший собор Светицховели — священное место Грузии. Побываем в монастыре Джвари, который упоминал в своём творчестве Лермонтов.

Тур завершится в Тбилиси.

Родина Сталина и важнейшие исторические и религиозные памятникиРодина Сталина и важнейшие исторические и религиозные памятникиРодина Сталина и важнейшие исторические и религиозные памятникиРодина Сталина и важнейшие исторические и религиозные памятникиРодина Сталина и важнейшие исторические и религиозные памятникиРодина Сталина и важнейшие исторические и религиозные памятники

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Тбилиси, место и время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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