Посетить край виноделия страны, восхититься пейзажами горного региона и прикоснуться к истории
Тогда неуместным казалось желать здоровья, поэтому грузинское приветствие «гамарджоба» означает «побеждай».
Народ выстоял и сохранил свою культуру, ценности и важнейшие памятники архитектуры, которые мы с вами и увидим.
Проедем по славным землям Восточной Грузии от винодельческого края до высокогорной области — из Кахетии в Казбеги. Будем жить в столице и среди вершин, посетим древнюю Мцхету, родной город Сталина и священные места. Побываем на исторической и современной винодельнях и отведаем национальные блюда.
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Описание
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Программа тура по дням
Винодельческий край Грузии
Заедем за вами на место по договорённости в Тбилиси и отправимся в древний край вина — Кахетию.
Прогуляемся по романтичному Сигнахи, отреставрированному средневековому городку. Заедем в Телави, увидим монастырь, где похоронена Святая Нино, и 900-летний платан, самое знаменитое и старейшее дерево Грузии. Побываем в гостях в доме-музее Чавчавадзе, у тестя Грибоедова, в деревне Цинандали и рассмотрим уникальную историческую коллекцию вин.
Продолжим знакомство с винным краем в «Шуми», которая является хорошим примером современной компании по изготовлению напитка-символа страны. Здесь же можно попробовать и чачу, виноградную водку. Остановимся в сердце Алазанской долины, чтобы увидеть монастырь и крепость Алаверди.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Высокогорный край Грузии
Сегодня нас ждёт множество видовых точек! Высокогорная область Грузии Казбеги расположена близко к российской границе, и именно здесь проходят Главный Кавказский хребет и Военно-Грузинская дорога.
Через долину Натахтари мы въедем в ущелье реки Арагви. Полюбуемся Жинвальским водохранилищем и древней крепостью Ананури. Остановимся в месте слияния двух рек — Белой Арагви и Чёрной Арагви. Заедем в село, которое считается малой родиной хинкали, и достигнем Крестового перевала. Приготовьтесь к восхитительным панорамам со всех сторон! Сделаем несколько остановок на смотровых площадках, после чего окажемся в городе Степанцминда, где живут мохеве, одни из лучших бойцов Грузии. Поднимемся на машине на гору к монастырю Самеба и останемся здесь на ночь в гостинице.
Родина Сталина и важнейшие исторические и религиозные памятники
После завтрака посетим родной город Сталина — Гори. Место было важным объектом на Великом Шёлковом пути. Зайдём в дом-музей, увидим, где жил Иосиф Виссарионович Джугашвили.
Во второй половине дня прогуляемся по древней Мцхете и рассмотрим кафедральный патриарший собор Светицховели — священное место Грузии. Побываем в монастыре Джвари, который упоминал в своём творчестве Лермонтов.
Тур завершится в Тбилиси.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Тбилиси, место и время по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.