1 чел.
По популярности
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
Полюбоваться озером Паравани, попробовать монастырский сыр и прогуляться по турецкой крепости
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«Вас ждут альпийские луга Паравани, эффектные пещеры Прометея и самобытные грузинские монастыри — в одном из них монахини делают сыр, который продают в модных тбилисских лавочках»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
550$523 за человека
скидка
25%
Авторский тур
8 дней
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Вечером прогуляемся по Батуми, увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
955$717 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
Авторский тур
7 дней
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
«Караван сарай, бывший кафедральный собор Сиони, Мост мира, патриархию, древнейший тбилисский храм-Анчисхати и театр Габриадзе»
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$1 100 за человека
Авторский тур
3 дня
Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
Узнать историю старинных храмов, полюбоваться Казбеком и пройтись по уютным улочкам Тбилиси
Начало: Тбилиси. Встретим вас в аэропорту или в любой точк...
«Посетим знаменитый храм Джвари («крест») на вершине горы над городом, место силы с захватывающими панорамами слияния рек Куры и Арагви»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
52 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
Начало: Ваш отель
«Вы осмотрите храм Светицховели, монастырь Самтавро, а потом гид отвезет к монастырю Джвари»
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$170 за человека
Индивидуальная
8 дней
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
«Собор Светицховели — второй по величине храм в стране и одно из самых почитаемых мест в Грузии»
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $650 за человека
Авторский тур
9 дней
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Увидеть Эльбрус, продегустировать нарзанные источники и вина Алазанской долины
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
«Увидим древний христианский храм Тхаба-Ерды 8 века, на месте которого когда-то находилось языческое святилище»
10 июня в 00:00
17 июня в 00:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
Побродить по «городу мёртвых», увидеть древнюю столицу Грузии и насладиться алазанским вином
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
«Увидим древний христианский храм Тхаба-Ерды 8 века, на месте которого когда-то находилось языческое святилище»
15 июня в 08:00
17 июня в 00:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Погулять по крепостной стене в Сигнахи, увидеть платан и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Также мы увидим гору Казбек и храм Святой Троицы Гергети»
11 янв в 08:00
€2 999 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Горы и море: классический тур по Грузии с трансфером к побережью
Увидеть османское наследие, найти водопад в сердце Тбилиси и пройтись по древним монастырям
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«По уютным улочкам дойдём до кафедрального собора Светицховели — главного патриаршего храма грузинской православной церкви»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
570$542 за человека
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
«Узнаем историю православных храмов Сиони и Анчисхати и поднимемся по канатной дороге к средневековой крепости Нарикала»
28 июня в 08:00
$159 за человека
Авторский тур
3 дня
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Посетить край виноделия страны, восхититься пейзажами горного региона и прикоснуться к истории
Начало: Тбилиси, место и время по договорённости
«Также, зимой дорога к монастырю в Гергети (Казбеги) часто бывает закрыта для автомобильного транспорта»
17 июня в 08:00
23 июня в 08:00
€625 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
«В 4 веке Святая Нино установила здесь первый крест, после чего христианство стало государственной религией страны»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
290$276 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья5 апреля 2024Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
- ИИрина28 февраля 2024Сегодня вернулась из путешествия по Грузии. Очень понравилось, но особенно хочу выразить свою искреннюю благодарность и восхищение гиду Ираклию. Разносторонне
- ММихаил15 февраля 2024Третий раз путешествую с этим организатором, и тур как всегда прошел отлично. Я очень доволен. Ведь впечатления от тура складываются
- ДДана14 февраля 2024Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
- ЕЕкатерина23 января 2024Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
- ННаталья6 ноября 2023Замечательный трехдневный тур по главным достопримечательностям Грузии! Нам очень понравилась атмосфера дружелюбия, интересные рассказы про историю Грузии, сопровождение высокого уровня!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Святые места»
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