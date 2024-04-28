1 чел.
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Авторский тур
4 дня
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
Послушать грузинские песни, погулять по романтичному Сигнахи и узнать секреты виноделия
Начало: Владикавказ, 05:30
9 июня в 05:30
13 июня в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
Проснуться среди снежных вершин, посетить сванскую общину и подняться на джипах к подножию Шхары
Начало: Тбилиси, до 8:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
Авторский тур
3 дня
Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
Узнать историю старинных храмов, полюбоваться Казбеком и пройтись по уютным улочкам Тбилиси
Начало: Тбилиси. Встретим вас в аэропорту или в любой точк...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
52 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
Начало: Ваш отель
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$170 за человека
Авторский тур
4 дня
Все красоты Сванетии за 4 дня
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$1 300 за всё до 7 чел.
Авторский тур
4 дня
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Погулять по Тбилиси и Мцхете, загадать желание у 900-летнего платана и узнать о местном виноделии
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 250₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Посетить родину героя «Мимино», увидеть старинные башни и остановиться в домике среди вершин
Начало: Г. Тбилиси, площадь Мейдан, 06:00
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
30 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи
Влюбиться в столицу, увидеть Алазанскую долину и побывать в грузинских святынях
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
290$276 за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Увидеть сванские башни, поучаствовать в несложных пеших походах и рафтинге по горной реке
Начало: Тбилиси/Кутаиси, точное место - по договорённости,...
10 июля в 08:00
26 июля в 08:00
439$396 за человека
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
28 июня в 08:00
$159 за человека
Авторский тур
3 дня
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Посетить край виноделия страны, восхититься пейзажами горного региона и прикоснуться к истории
Начало: Тбилиси, место и время по договорённости
17 июня в 08:00
23 июня в 08:00
€625 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
290$276 за человека
Последние отзывы на туры
- aana28 апреля 20241. Место, не увидеть Сванетию это не увидеть Грузию 2. Дорога места отель было просто супер 3. И самое главное Джими!! Нам просто повезло. Интересно удобно камфортно все с умом и вкусом. Спасибо большое Джими за эти 3 дня. Обязательно приедем еще. .
- ДДана14 февраля 2024Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
- ЕЕкатерина23 января 2024Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
- ННаталья6 ноября 2023Замечательный трехдневный тур по главным достопримечательностям Грузии! Нам очень понравилась атмосфера дружелюбия, интересные рассказы про историю Грузии, сопровождение высокого уровня!
- ММария24 октября 2023Тур, мне понравился и рекомендовать могу, но с оговорками. Вначале, что понравилось: 1. Гид Заза очень хороший. Супер просто! Талантливый
- ЮЮлиана6 октября 2023Хороший тур, организаторы внимательны к замечаниям и пожеланиям. Хорошая насыщенная программа. Отель в Тбилиси в отличном месте. Все было очень интересно. Отдельно хочется отметить водителя Магомеда - прекрасный профессионал и очень отзывчивый человек! Рекомендую
- ССветлана5 октября 2023Поездка отличная, маршрут встроен прекрасно, гид интересно рассказывает, все очень понравилось! Бонусом предоставили размещение в Армхи за день до начала тура) Благодарю Зару и её команду за прекрасную организацию отдыха😊
- ААлексей13 августа 2022Знакомство с Кобулети и окрестностямиДоволен отдыхом!!!!!! Спасибо!!!!!
- AAnatol5 июня 2022Знакомство с Кобулети и окрестностями"Самый позитивный и активный коллектив! 5 звезд "
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «3-дневные туры»
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