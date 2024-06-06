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скидка
20%
Авторский тур
7 дней
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
6390051 120₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Популярное предложение
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
650$553 за человека
Авторский тур
6 дней
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
11 июня в 14:30
24 июня в 14:30
86 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
632$569 за человека
скидка
25%
Авторский тур
8 дней
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
955$717 за человека
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11256073 164₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
490$441 за человека
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Авторский тур
8 дней
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
17 июня в 08:00
1 июля в 08:00
$1 025 за человека
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
Авторский тур
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
$375 за человека
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
1400$1 260 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
800$720 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
670$603 за человека
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$1 400 за человека
Авторский тур
7 дней
В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
Попробовать вино из сирени, пройтись по любимым магазинам и заглянуть в гости к грузинской семье
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости. Можем о...
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$900 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
Поучаствовать в сборе винограда, продегустировать вина и приготовить грузинские блюда
Начало: аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
3 сен в 10:00
8 сен в 10:00
10500094 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
28 июня в 08:00
$159 за человека
Авторский тур
3 дня
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Посетить край виноделия страны, восхититься пейзажами горного региона и прикоснуться к истории
Начало: Тбилиси, место и время по договорённости
17 июня в 08:00
23 июня в 08:00
€625 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
290$276 за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил6 июня 2024Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
- ЮЮлия27 мая 2024Никита, спасибо за тур! Размещение в отелях было супер комфортное, программа насыщенная и интересная, трансфер быстрый, таможня без проблем. Также отдельное спасибо
- ССветлана25 мая 2024Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
- ККонстантин19 мая 2024Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
- ААнна1 мая 2024Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг! Путешествие в Грузию было незабываемым опытом, который оставил в
- ТТатьяна29 апреля 2024Очень интересное, содержательное и захватывающее путешествие. Особая благодарность нашему гиду Андро, который сумел объединить и сдружить нашу группу интереснейшими рассказами,
- ААнна17 апреля 2024Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой
- ННаталья5 апреля 2024Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
- ДДана14 февраля 2024Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
- ЕЕкатерина23 января 2024Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мцхета»
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