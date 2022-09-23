Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

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Описание
Что вас ожидает:
Старинный праздник сбора урожая винограда.
Первая остановка будет дегустация и технология самого вкусного, натурального грузинского хлеба и сыра с домашним вином. Затем монастырь святой Нино, где покоится просветительница Грузии святая Нино, которая окрестила Грузию в начале IV века.
Потом мы увидим город любви Сигнахи и Сигнахская стена самая длинная крепостная стена в Европе, с красивыми видами на Алазанскую долину, а после мои виноградники и сбор урожая. Вечером поучаствуем в процессе виноделия — топтание винограда в стиле Челентано и завершаем день конечно же традиционным грузинским застольем, с самым вкусным шашлыком, пожаренном на виноградной лозе.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ртвели проходит с 20 сентября — 7 октября 2022.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
Завершение: Площадь Европы
Когда и сколько длится?
Когда: 20 сентября — 7 октября 2022
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ртвели проходит с 20 сентября — 7 октября 2022
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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