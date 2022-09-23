Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Ртвели - сбор урожая винограда

Если у вас есть желание поучаствовать в Празднике Ртвели

Если у вас есть желание поучаствовать в Празднике Ртвели — сбор урожая винограда и в процессе виноделия в Кахетии, с радостью приглашаю вас в сентябре или первой половине октября.
Ртвели - сбор урожая винограда
Ртвели - сбор урожая винограда
Ртвели - сбор урожая винограда
Ртвели - сбор урожая винограда
Ртвели - сбор урожая винограда
Ртвели - сбор урожая винограда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Старинный праздник сбора урожая винограда.
  • Первая остановка будет дегустация и технология самого вкусного, натурального грузинского хлеба и сыра с домашним вином. Затем монастырь святой Нино, где покоится просветительница Грузии святая Нино, которая окрестила Грузию в начале IV века.
  • Потом мы увидим город любви Сигнахи и Сигнахская стена самая длинная крепостная стена в Европе, с красивыми видами на Алазанскую долину, а после мои виноградники и сбор урожая. Вечером поучаствуем в процессе виноделия — топтание винограда в стиле Челентано и завершаем день конечно же традиционным грузинским застольем, с самым вкусным шашлыком, пожаренном на виноградной лозе.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Ртвели проходит с 20 сентября — 7 октября 2022.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
Завершение: Площадь Европы
Когда и сколько длится?
Когда: 20 сентября — 7 октября 2022
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Ртвели проходит с 20 сентября — 7 октября 2022
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

😎Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные🏡Выездные🍤ГастрономическиеСигнахи

Похожие туры в Тбилиси

Ртвели - праздник сбора винограда
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Tripster в Тбилиси
Tripster в Тбилиси
4.8
72 отзыва
Часто заказывают
Ртвели - праздник сбора винограда
Отправиться в Кахетию на красочное событие и приготовить настоящее грузинское вино
в районе метро Авлабар
23 сен
24 сен
26 сен
27 сен
4532 за 1 человека
Ртвели - праздник сбора винограда
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Лика
Лика
Нет отзывов
Ртвели - праздник сбора винограда
Приглашаем в путешествие в знаменитую Алазанскую долину
Тбилиси, Авлабари
Завтра
23 сен
24 сен
26 сен
$33 за 1 человека
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
45 отзывов
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
квартал серных бань
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
85 за всё до 15 чел.
День рождения в Грузии
4 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Майя
Майя
Нет отзывов
День рождения в Грузии
Праздник по грузински это - дань вековым традициям гостеприимства, знаменитое застолье и древние традиции
ул. Горгасали 3
$135 за 1 человека
Таинство виноделия в Кахетии
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Таинство виноделия в Кахетии
Грузинское вино: от создания квеври до готового напитка
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
210 за всё до 6 чел.
Чайный променад по Тбилиси
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Валерий
Валерий
5
2 отзыва
Чайный променад по Тбилиси
Открыть историю грузинского чая, поучаствовать в чайной церемонии и познакомиться со Старым городом
в районе площади Свободы
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
58 за 1 человека
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
6 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Eduard
Eduard
Нет отзывов
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Наши двери всегда открыты: мы рады вам
Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
$50 за 1 человека
Кахетия: между Европой и Азией
8 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Кахетия: между Европой и Азией
Там, где вьется Алазань, веет нега и прохлада
Экскурсия начинается у фонтана метро Руставели
Завтра
24 сен
27 сен
29 сен
$37 за 1 человека
Кахети южный (Сигнахи - монастырь Бодбе)
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
Нет отзывов
Кахети южный (Сигнахи - монастырь Бодбе)
Экскурсия в Сигнахи - музей под открытым небом
По договоренности
$100 за всё до 5 чел.
Достояние Кахетии
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
4.8
16 отзывов
Достояние Кахетии
Чудесный край монастырей и виноделия
у место вашего проживания в Тбилиси
23 сен
24 сен
25 сен
28 сен
от 188 за всё до 4 чел.
Нескучная экскурсия по вечернему Тбилиси
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
5 отзывов
Нескучная экскурсия по вечернему Тбилиси
Почувствовать живую атмосферу города и по-новому взглянуть на достопримечательности столицы
у метро «Авлабари»
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
15 за 1 человека
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Эдуард
Эдуард
5
8 отзывов
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
Побывать в живописных нетронутых уголках Грузии, а также посетить горный монастырь Шавнабада
на площади Вахтанга Горгасали в Тбилиси
Завтра
23 сен
25 сен
26 сен
от 180 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🧭
ТАМ