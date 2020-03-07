261 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Программа

За один день я покажу вам все знаменитые места Кахетии: древние памятники истории, уникальную грузинскую архитектуру и лучшие винные производства в обрамлении великой и прекрасной природы Кавказа. Я расскажу историю этих мест и всей Грузии, о менталитете и жизни грузинского народа, и об уникальном грузинском виноделии.

По пути будут резиденция кахетинский царей, усадьба-музей Александра Чавчавадзе, первая столица Кахетинского царства и древний монастырский комплекс. Экскурсии по винным предприятиям и дегустации вина и других напитков. Город любви с чудесным видом на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор, а также традиционные блюда кахетинской кухни и пара приятных сюрпризов.

Вы откроете для себя знаменитую Кахетию, познакомитесь с её главными символами, насладитесь красотой и гостеприимством солнечного виноградного края и, даже в прохладную погоду, увезете отсюда только самые теплые воспоминания.

Маршрут