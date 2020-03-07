261 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю

Михаил
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Михаил – ваш гид
В каждой стране есть что-то особенное, её отождествляющее, в Грузии это гостеприимные люди, ласковое солнце и, конечно же, вино! Когда грузин приходит в дом соседа, в первую очередь он интересуется здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи.

Самый большой анклав произрастания винограда — Кахетия и её большая часть — Алазанская долина, в которой выращивается более 500 сортов виноградной лозы.

Не посетить эти места и не попробовать вина этих сортов — значит просто не познать Грузию.

В моем туре вы за один день увидите всю Кахетию и насладитесь ее лучшими дарами.
175 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Встреча по договорённости
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У этой экскурсии261 отзыв
4.84
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур

Программа

За один день я покажу вам все знаменитые места Кахетии: древние памятники истории, уникальную грузинскую архитектуру и лучшие винные производства в обрамлении великой и прекрасной природы Кавказа. Я расскажу историю этих мест и всей Грузии, о менталитете и жизни грузинского народа, и об уникальном грузинском виноделии.

По пути будут резиденция кахетинский царей, усадьба-музей Александра Чавчавадзе, первая столица Кахетинского царства и древний монастырский комплекс. Экскурсии по винным предприятиям и дегустации вина и других напитков. Город любви с чудесным видом на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор, а также традиционные блюда кахетинской кухни и пара приятных сюрпризов.

Вы откроете для себя знаменитую Кахетию, познакомитесь с её главными символами, насладитесь красотой и гостеприимством солнечного виноградного края и, даже в прохладную погоду, увезете отсюда только самые теплые воспоминания.

Маршрут

  • Изумительный серпантин перевала Гомбори.
  • Телави. Резиденция кахетинский царей «Батонис цихе».
  • Цинандали. Усадьба-музей Александра Чавчавадзе.
  • Телави. Винодельческое предприятие «Вазиани компани».
  • Греми. Первая столица Кахетинского царства.
  • Некреси. Монастырский комплекс IV – XV вв.
  • Кварели. Дом вина корпорации «Киндзмараули».
  • Сигнахи. Город и крепость, круглосуточный Дворец бракосочетаний, поздний обед.
  • Обратно в Тбилиси поедем новым маршрутом, так что вы насладитесь еще множеством чудесных видов Кахетии.

Организационные детали

Посещение монастырского комплекса Некреси зависит от работы внутреннего транспорта монастыря и погодных условий

Важно знать до бронирования

  • Гид проводит индивидуальные экскурсии и не набирает группы на уже заказанные дни
  • Возможен индивидуальный расчет стоимости тура в зависимости от увеличения количества участников

Что входит в стоиомтсь, а что — нет

  • Транспорт, входные билеты в комплексы и музеи, питьевая вода включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: питание во время путешествия, дегустация на производстве «Киндзмараули» (цена зависит от дегустационного пакета выбранных вин)
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Организую и провожу всевозможные бюджетные туры по этой Богом дарованной и обласканной стране. Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети и многие другие. Кинорежиссер и звукорежиссер «Грузия - фильм». (ВГИК - ЛГИТМиК)  Коренной житель Тбилиси. Люблю свою Родину - Сакартвело. Помогаю своим гостям - увидеть, познать, насладиться и, конечно же, влюбиться, а иначе просто нельзя, в край солнца,  изумительной природы, богатой истории, религии, архитектуры. Мобрдзандит!))
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261 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 марта 2020
Хотим выразить слова признательности и благодарности Михаилу. Очень понравилась экскурсия! доступно и интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Видно, что человеку нравится его работа, а от этого зависит и настроение.
21 января 2020
Спасибо Михаилу за любовь к своей стране, которую он передает своим гостям! Экскурсия очень понравилась, закупились чурчхелой и вином, проехались по интересным местам, которые сами бы никогда не посетили! Отдельное спасибо водителю Вано за аккуратное вождение и интересные дополнения к рассказу гида! Однозначно рекомендуем эту экскурсию!
5 января 2020
Замечательная экскурсия!) Насыщенная, интересная, познавательная!) Очень рекомендую и советую!!! С уважением, Виталий!)
4 января 2020
Михаил Экстремально талантливый , артистичный , интересный
и дружелюбный человек..
Выше любых ожиданий..
Это - знания , энергетика etc. etc.
Сильные впечатления.

Highly recomended.
23 октября 2019
Экскурсия превзошла все мои самы радужные ожидания. Михаил-гид от Бога. Его можно слушать часами-настолько это интересно и содержательно. Сам Михаил-воплощение дружелюбия и отзывчивости. Он предвосхищал и удовлетвлрял все наши капризы и запросы. Вместо запланированных 8 часов, экскурсия длилась 12. Мы вернулись в полнейшем восторге и с чувством одухотворенности. Михаил, спасибо вам.
23 октября 2019
Экскурсия отличная, все понравилось, ненавязчиво, увлекательно, не утомляет. Водитель Вано добавлял нотку веселья. Заезжали за чурчхелой, домашним сыром, также взяли вина во время дегустации, на покупках никто не настаивал. В общем, влюбились в Грузию
22 октября 2019
Михаил – прекрасный рассказчик и гид, мастер своего дела! Тур, просто, вызвал восторг! Было очень тепло, душевно и позновательно. Спасибо за прекрасную экскурсию.
13 октября 2019
Отличный и полноценный маршрут. Прекрасные виды, вкусное вино и конечно же история. Спасибо .
1 октября 2019
Спасибо Михаилу за чудесную экскурсию
30 сентября 2019
Экскурсия была на высшем уровне! За один день мы посетили много интересных мест. Нам предложили 2 вида дегустаций: на завод и на частную винодельню. Мы выбрали частную и не пожалели. 9 видов вина и очень интересная история про каждый из них. Гид по винам Майя знает про вино все! Мы вышли после дегустации довольными и с полными коробками вина. Цены на вино нас удивили, а вкус поразил! Жаль, что приехали в Грузию не на машине, купили бы больше бутылок! Также мы заезжали за домашним сыром, чурчхелой и чачей. Всем рекомендую эту экскурсию!
Ещё 251 отзыв

Михаил проводит ещё 2 экскурсии

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