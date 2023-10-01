Ювелирная техника минанкари — это словно время, закованное в металл. За внешней простотой и элегантностью стоят пласты культуры и истории, которые мы раскроем для вас на мастер-классе. А когда вы освоите работу с эмалью и создадите собственное ювелирное изделие, сомнений не останется: каждый образец — настоящее произведение искусства!

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Описание

Что вас ожидает

В конце 20 века в Грузии началось бурное возрождение ювелирного дела в технике минанкари. Мы бережно храним традиции этого ремесла и знаем, как органично вплести его в ритм и моду нашего времени. Изделия в технике минанкари выполняются в основном на золоте или серебре. Только представьте: в маленький, огороженный благородным металлом отсек нужно вручную выложить до 20 слоев эмали, каждый из которых обжигается отдельно. Украшения получаются глубокими и объёмными.

На мастер-классе в здании 17 века вы познакомитесь с историей перегородчатой эмали и принципами её изготовления, а также раскроете её роль в культуре Грузии. Сама техника минанкари несложная, освоить ключевые приёмы вы сможете за пару часов. Особенность этого ремесла в том, что все работы выполняются только вручную — это означает, что двух одинаковых украшений не найти. Изысканное изделие, которое вы сотворите сами, украсит любой образ или станет необычным сувениром.

Организационные детали