Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари

Прикоснуться к многовековой истории уникальной ювелирной техники и освоить её азы

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Ювелирная техника минанкари — это словно время, закованное в металл.

За внешней простотой и элегантностью стоят пласты культуры и истории, которые мы раскроем для вас на мастер-классе.

А когда вы освоите работу с эмалью и создадите собственное ювелирное изделие, сомнений не останется: каждый образец — настоящее произведение искусства!
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В конце 20 века в Грузии началось бурное возрождение ювелирного дела в технике минанкари. Мы бережно храним традиции этого ремесла и знаем, как органично вплести его в ритм и моду нашего времени. Изделия в технике минанкари выполняются в основном на золоте или серебре. Только представьте: в маленький, огороженный благородным металлом отсек нужно вручную выложить до 20 слоев эмали, каждый из которых обжигается отдельно. Украшения получаются глубокими и объёмными.

На мастер-классе в здании 17 века вы познакомитесь с историей перегородчатой эмали и принципами её изготовления, а также раскроете её роль в культуре Грузии. Сама техника минанкари несложная, освоить ключевые приёмы вы сможете за пару часов. Особенность этого ремесла в том, что все работы выполняются только вручную — это означает, что двух одинаковых украшений не найти. Изысканное изделие, которое вы сотворите сами, украсит любой образ или станет необычным сувениром.

Организационные детали

  • Оптимальный возраст участников — от 10 лет и старше
  • Все необходимые материалы входят в стоимость мастер-класса
  • После мастер-класса вы забираете работу с собой. Отдельно можно купить профессиональные работы у самого мастера.

ежедневно в 12:00, 14:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Музее истории
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Elena
1 окт 2023
Очень понравился мастер-класс. Уютная обстановка, мастер Нино волшебная и очень позитивная. В процессе отвечает на все вопросы. Просидели дольше 2 часов и время пролетело незаметно. Отдельное спасибо за фрукты, кофе и перекус.
Очень понравился мастер-класс. Уютная обстановка, мастер Нино волшебная и очень позитивная. В процессе отвечает на все

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Можно с детьми
Необычные
Летние
Мастер-классы
В помещении
Уникальный опыт
Активности

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