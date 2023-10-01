Прикоснуться к многовековой истории уникальной ювелирной техники и освоить её азы
За внешней простотой и элегантностью стоят пласты культуры и истории, которые мы раскроем для вас на мастер-классе.
А когда вы освоите работу с эмалью и создадите собственное ювелирное изделие, сомнений не останется: каждый образец — настоящее произведение искусства!
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Описание
Что вас ожидает
В конце 20 века в Грузии началось бурное возрождение ювелирного дела в технике минанкари. Мы бережно храним традиции этого ремесла и знаем, как органично вплести его в ритм и моду нашего времени. Изделия в технике минанкари выполняются в основном на золоте или серебре. Только представьте: в маленький, огороженный благородным металлом отсек нужно вручную выложить до 20 слоев эмали, каждый из которых обжигается отдельно. Украшения получаются глубокими и объёмными.
На мастер-классе в здании 17 века вы познакомитесь с историей перегородчатой эмали и принципами её изготовления, а также раскроете её роль в культуре Грузии. Сама техника минанкари несложная, освоить ключевые приёмы вы сможете за пару часов. Особенность этого ремесла в том, что все работы выполняются только вручную — это означает, что двух одинаковых украшений не найти. Изысканное изделие, которое вы сотворите сами, украсит любой образ или станет необычным сувениром.
Организационные детали
- Оптимальный возраст участников — от 10 лет и старше
- Все необходимые материалы входят в стоимость мастер-класса
- После мастер-класса вы забираете работу с собой. Отдельно можно купить профессиональные работы у самого мастера.
ежедневно в 12:00, 14:00 и 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Музее истории
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00, 14:00 и 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.