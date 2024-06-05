читать дальше конца, когда понимаешь как тяжело делать тесто для хинкали). Все под вино и в конце совместный обед еще и с рюмкой чачи. Большое спасибо Александру и Виктории!

Все было замечательно. Я был один, все внимание было мне). По процессу все замечательно и душевно, все от начала до