1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
€36 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
16 июня в 12:00
17 июня в 12:30
от €26 за человека
Мини-группа
3 часа
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€48 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы
Начало: В районе метро «Руставели»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от €52 за всё до 30 чел.
Мини-группа
3 часа
Популярное предложение
Ювелирное искусство в Тбилиси: мастер-класс по созданию украшений
Погрузитесь в мир ювелирного мастерства, создайте собственное серебряное украшение в атмосфере творчества и уюта
Начало: В центре Тбилиси
15 июня в 18:00
16 июня в 18:00
€65 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Начало: В районе метро Грмагеле
12 июня в 17:30
13 июня в 17:30
от €108 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по грузинским танцам
Основы танцевального искусства грузинского народа
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от €120 за всё до 20 чел.
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Научиться готовить блюда вкуснейшей грузинской кухни и душевно провести время за столом
Начало: В поселке Загэс (окраина Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
21 июня в 15:00
22 июня в 15:00
€50 за человека
скидка
12%
Мини-группа
1 час
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Дружеская встреча в винном погребе 17-го века с увлекательными историями и дегустацией
Начало: На улице Коте Абхази
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
17€15 за человека
Мини-группа
2 часа
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари (всё включено)
Прикоснуться к многовековой истории уникальной ювелирной техники и освоить её азы
Начало: В Музее истории
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€80 за человека
Индивидуальная
3 часа
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Научиться готовить три традиционных блюда под руководством профессионального повара
Начало: У ст. метро «Авлабар»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
Познакомиться с особенностями приготовления и употребления виноградной водки и попробовать закуски
Начало: В районе метро «Руставели»
Завтра в 16:30
15 июня в 15:30
от €33 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Попробовать себя в роли гончара, соткать коврик или собрать мозаику из витражного стекла
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€48 за человека
Билеты
4 часа
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от €250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
€120 за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Творческий мастер-класс по тека в Тбилиси для взрослых и детей
Создание тека в Тбилиси: волшебство цветного войлока ждёт вас и ваших детей на нашем мастер-классе
Начало: В районе станции метро «Технический университет»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 15:45, во вторник, пятницу и субботу в 15:45 и 17:00
Завтра в 15:45
9 июня в 15:45
60€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
В гостях у радушной тбилисской семьи приготовить постные блюда по традиционным рецептам
Начало: В районе метро «Грмагеле»
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
от €96 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлия5 июня 2024Спасибо Александру и Виктории за прекрасно организованный мастер-класс. Под их чутким руководством мы приготовили хинкали с говядиной и травами и
- ААртем30 мая 2024Все было замечательно. Я был один, все внимание было мне). По процессу все замечательно и душевно, все от начала до
- RRoman29 мая 2024Олично провела время в приятной компании. На память остался чудесный платок. Спасибо. Наташа.
- AAnastasiia28 мая 2024То, что навсегда запомнится - очень душевная обстановка. За чашечкой прекрасного кофе было безумно приятно уютно посидеть и побеседовать, настроиться
- ААлла26 мая 2024Это было здорово! Чудесная, добрая Ирина встретила меня у входа в свою квартиру. Всё рассказала, показала, научила нас, трёх учениц
- AAnastasiia25 мая 2024Александр, от всей души благодарю за отличный мастер-класс и душевную беседу! Впечатлений просто целый океан, все только положительные. Прошли все
- ННаталья20 мая 2024Прекрасная душевная дегустация, очень много интересной информации о вина и виноделии Грузии. Необычная подборка вин и самое главное отличных вин)
- ВВероника18 мая 2024Мы окунулись в самое лучшее познание науки о вине, истории, почувствовали каждую нотку выпитого. Интегрировались в правильное и осмысленное понимание вкусов и ароматов винограда. Почувствовали иное познание вкуса и получили жизненное удовлетворение от услышеного. Настоятельно рекомендуем вам дегустацию у Александра.
- ННаталья17 мая 2024Абсолютно чудесное мероприятие! Творческий процесс захватывает, а неповторимая атмосфера студии и её хозяек помогает приятно провести время
- ЕЕлена16 мая 2024Были 13 мая вечером. Компания по добралась интересная, очень разношерстная. Мы с сестрой русские и остальные пятеро иностранцы кто откуда. Все было очень мирно и весело. Хозяйка Ирина невероятная женщина, объясняет очень доступно, шутит и ощущение, словно дома. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «В помещении»
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