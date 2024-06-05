Экскурсии в помещении Тбилиси

Найдено 17 экскурсий в категории «В помещении» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Популярное предложение
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
36 за человека
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
16 июня в 12:00
17 июня в 12:30
от 26 за человека
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Мини-группа
3 часа
56 отзывов
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
48 за человека
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Индивидуальная
1.5 часа
327 отзывов
Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы
Начало: В районе метро «Руставели»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 52 за всё до 30 чел.
Ювелирный мастер-класс в Тбилиси
Мини-группа
3 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Ювелирное искусство в Тбилиси: мастер-класс по созданию украшений
Погрузитесь в мир ювелирного мастерства, создайте собственное серебряное украшение в атмосфере творчества и уюта
Начало: В центре Тбилиси
15 июня в 18:00
16 июня в 18:00
65 за человека
Кулинарный мастер-класс
Индивидуальная
4.5 часа
121 отзыв
Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Начало: В районе метро Грмагеле
12 июня в 17:30
13 июня в 17:30
от 108 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по грузинским танцам
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Мастер-класс по грузинским танцам
Основы танцевального искусства грузинского народа
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от 120 за всё до 20 чел.
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Научиться готовить блюда вкуснейшей грузинской кухни и душевно провести время за столом
Начало: В поселке Загэс (окраина Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
21 июня в 15:00
22 июня в 15:00
50 за человека
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
скидка
12%
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Дружеская встреча в винном погребе 17-го века с увлекательными историями и дегустацией
Начало: На улице Коте Абхази
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
1715 за человека
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари (всё включено)
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари (всё включено)
Прикоснуться к многовековой истории уникальной ювелирной техники и освоить её азы
Начало: В Музее истории
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
80 за человека
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Научиться готовить три традиционных блюда под руководством профессионального повара
Начало: У ст. метро «Авлабар»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
45 за человека
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
Познакомиться с особенностями приготовления и употребления виноградной водки и попробовать закуски
Начало: В районе метро «Руставели»
Завтра в 16:30
15 июня в 15:30
от 33 за всё до 30 чел.
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Попробовать себя в роли гончара, соткать коврик или собрать мозаику из витражного стекла
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
48 за человека
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Билеты
4 часа
1 отзыв
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 250 за всё до 5 чел.
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
120 за человека
Мастер-класс по тека для взрослых и детей (8+)
скидка
25%
Групповая
2 часа
Творческий мастер-класс по тека в Тбилиси для взрослых и детей
Создание тека в Тбилиси: волшебство цветного войлока ждёт вас и ваших детей на нашем мастер-классе
Начало: В районе станции метро «Технический университет»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 15:45, во вторник, пятницу и субботу в 15:45 и 17:00
Завтра в 15:45
9 июня в 15:45
6045 за человека
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
В гостях у радушной тбилисской семьи приготовить постные блюда по традиционным рецептам
Начало: В районе метро «Грмагеле»
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
от 96 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алия
    5 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
    Спасибо Александру и Виктории за прекрасно организованный мастер-класс. Под их чутким руководством мы приготовили хинкали с говядиной и травами и
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    хачапури по-мегрельски. Александр подробно рассказал о тонкостях приготовления грузинских блюд и о том, какие различия есть в кухнях разных регионов страны. Виктория показывала, как правильно раскатать тесто. В итоге все получилось очень вкусно! Во время мастер-класса дегустировали вино и чачу. Спасибо Александру и Виктории за радушный прием! Рекомендую мастер-класс всем, кто хочет научиться готовить вкусные грузинские блюда!

  • А
    Артем
    30 мая 2024
    Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
    Все было замечательно. Я был один, все внимание было мне). По процессу все замечательно и душевно, все от начала до
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    конца, когда понимаешь как тяжело делать тесто для хинкали). Все под вино и в конце совместный обед еще и с рюмкой чачи. Большое спасибо Александру и Виктории!

  • R
    Roman
    29 мая 2024
    Арт-поход в тбилисскую мастерскую
    Олично провела время в приятной компании. На память остался чудесный платок. Спасибо. Наташа.
  • A
    Anastasiia
    28 мая 2024
    Арт-поход в тбилисскую мастерскую
    То, что навсегда запомнится - очень душевная обстановка. За чашечкой прекрасного кофе было безумно приятно уютно посидеть и побеседовать, настроиться
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    на творчество. Сам процесс рисования увлекает. Можно не волноваться, что не получится, особенно, если нет опыта - всегда подскажут и помогут. От всей души благодарю за потрясающие приятные эмоции!

  • А
    Алла
    26 мая 2024
    Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
    Это было здорово! Чудесная, добрая Ирина встретила меня у входа в свою квартиру. Всё рассказала, показала, научила нас, трёх учениц
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    из разных стран готовить обалденно вкусные хинкали и хачапури. Она, как добрая бабушка, окружила нас такой заботой и теплом, напоила горячим чаем и вином. Мне очень понравился этот чудесный, душевный МК! Очень рекомендую сходить к Ирине, посидеть на её кухне, в старинном доме в центре старого города.

  • A
    Anastasiia
    25 мая 2024
    Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
    Александр, от всей души благодарю за отличный мастер-класс и душевную беседу! Впечатлений просто целый океан, все только положительные. Прошли все
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    этапы приготовления хинкали от замеса теста до варки, узнала для себя много нового. Получились красивые и очень вкусные))) Теперь с удовольствием буду удивлять родных. Также приготовили хачапури, не думала, что это так легко.

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
    Прекрасная душевная дегустация, очень много интересной информации о вина и виноделии Грузии. Необычная подборка вин и самое главное отличных вин)
  • В
    Вероника
    18 мая 2024
    Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
    Мы окунулись в самое лучшее познание науки о вине, истории, почувствовали каждую нотку выпитого. Интегрировались в правильное и осмысленное понимание вкусов и ароматов винограда. Почувствовали иное познание вкуса и получили жизненное удовлетворение от услышеного. Настоятельно рекомендуем вам дегустацию у Александра.
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Арт-поход в тбилисскую мастерскую
    Абсолютно чудесное мероприятие! Творческий процесс захватывает, а неповторимая атмосфера студии и её хозяек помогает приятно провести время
    Абсолютно чудесное мероприятие!
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
    Были 13 мая вечером. Компания по добралась интересная, очень разношерстная. Мы с сестрой русские и остальные пятеро иностранцы кто откуда. Все было очень мирно и весело. Хозяйка Ирина невероятная женщина, объясняет очень доступно, шутит и ощущение, словно дома. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «В помещении»

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  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
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