Наша автобусная экскурсия позволит за один день увидеть неповторимые пейзажи вдоль древней...

Наша автобусная экскурсия позволит за один день увидеть неповторимые пейзажи вдоль древней Военно-Грузинской дороги, Казбеги, а также посетить ее основные достопримечательности, такие как: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури.

Гудаури, Храм Святой Троицы Гергети, и многое другое
Казбеги - Ананури
Казбеги - Ананури
Казбеги - Ананури
Казбеги - Ананури
Казбеги - Ананури
Казбеги - Ананури
Казбеги - Ананури

Что вы увидите 🤩

  • Военно-грузинская дорога
  • Жинвальское водохранилище
  • Ананури
  • Гудаури
  • Храм Святой Троицы Гергети

Наш маршрут:

  • Крепость Ананури
  • Во время нашего путешествия по Военно-грузинской дороге мы увидим живописное Жинвальское водохранилище, крепость Ананури. Ананурский ансамбль привлекает внимание издалека. Для укрепления было выбрано стратегически выгодное место — на небольшом мысу у слияния рек Арагви и Ведзатхеви. Нельзя не восхищаться этим средневековым ансамблем! К сожалению от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель.
  • Пасанаури
  • Покинув Ананурский ансамбль, продолжим свой путь по Военно-грузинской дороге к северу. Дорога выводит к местечку Пасанаури, где можно наблюдать уникальное явление — слияние Белой и Черной Арагви. Так же умы сможем попробовать налепить хинкали именно здесь на родине в Пасанаури.
  • Гудаури
  • Далее продолжим свой путь по горному серпантину через горнолыжный курорт Гудаури. На пути нас ждут красивые пейзажи и разнообразные памятники архитектуры. .
  • Гергетис Самеба
  • Следующий объект нашего посещения, который выделяется на фоне Кавказских гор и горы Казбег — ансамбль Гергетис Самеба (храм св. Троицы в Гергети 14 в. ). Он небольшой; состоит из купольного храма, колокольни и крепостной стены. Гергети — выдающийся памятник грузинского зодчества и замечательно произведение ландшафтной архитектуры, возвышается на горе высотой 2200 м. Здесь находится мужской монастырь. В храме хранится чудотворная икона Божьей Матери.

Цены на экскурсию

Для группы 1-19 человек
Взрослый (6+)
$20

Ответы на вопросы

Что входит
  • комфортабельный транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • подъем к храму Святой Троицы Гергети на машинах-внедорожниках
Место начала и завершения
Тбилиси, ул. Абано№17/19
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 09:30

Giorgi P.
Giorgi P.
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