Во время нашего путешествия по Военно-грузинской дороге мы увидим живописное Жинвальское водохранилище, крепость Ананури. Ананурский ансамбль привлекает внимание издалека. Для укрепления было выбрано стратегически выгодное место — на небольшом мысу у слияния рек Арагви и Ведзатхеви. Нельзя не восхищаться этим средневековым ансамблем! К сожалению от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель.
Пасанаури
Покинув Ананурский ансамбль, продолжим свой путь по Военно-грузинской дороге к северу. Дорога выводит к местечку Пасанаури, где можно наблюдать уникальное явление — слияние Белой и Черной Арагви. Так же умы сможем попробовать налепить хинкали именно здесь на родине в Пасанаури.
Гудаури
Далее продолжим свой путь по горному серпантину через горнолыжный курорт Гудаури. На пути нас ждут красивые пейзажи и разнообразные памятники архитектуры. .
Гергетис Самеба
Следующий объект нашего посещения, который выделяется на фоне Кавказских гор и горы Казбег — ансамбль Гергетис Самеба (храм св. Троицы в Гергети 14 в. ). Он небольшой; состоит из купольного храма, колокольни и крепостной стены. Гергети — выдающийся памятник грузинского зодчества и замечательно произведение ландшафтной архитектуры, возвышается на горе высотой 2200 м. Здесь находится мужской монастырь. В храме хранится чудотворная икона Божьей Матери.
Цены на экскурсию
Для группы 1-19 человек
Взрослый (6+)
$20
Ответы на вопросы
Что входит
комфортабельный транспорт
услуги гида
Что не входит
Питание
подъем к храму Святой Троицы Гергети на машинах-внедорожниках
Место начала и завершения
Тбилиси, ул. Абано№17/19
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.