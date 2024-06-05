1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
€36 за человека
Мини-группа
10 часов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€64 за человека
скидка
55%
Квест
3 часа
Старый Тбилиси по-новому: уникальная прогулка-квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Тбилиси, разгадывая тайны и загадки его улиц и зданий в захватывающем квесте
Начало: В районе станции метро «Руставели»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
Мини-группа
3 часа
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€48 за человека
Мини-группа
3 часа
Популярное предложение
Ювелирное искусство в Тбилиси: мастер-класс по созданию украшений
Погрузитесь в мир ювелирного мастерства, создайте собственное серебряное украшение в атмосфере творчества и уюта
Начало: В центре Тбилиси
15 июня в 18:00
16 июня в 18:00
€65 за человека
Индивидуальная
7 часов
Поход в Биртвисские каньоны: история и природа
Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по грузинским танцам
Основы танцевального искусства грузинского народа
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от €120 за всё до 20 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
11 часов
Казбек - «Страж Востока»
Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы
Начало: У вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
от 280€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€29 за человека
скидка
44%
Групповая
10 часов
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Начало: На улице Shota Rustaveli
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
34€19 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Готовим и едим: грузинская кухня в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской гастрономии, научитесь готовить хинкали и хачапури под руководством опытного шеф-повара
Начало: В ресторане
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €28 за всё до 15 чел.
скидка
35%
Групповая
7 часов
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Групповая поездка в красивейшее природное место с водопадами
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
78€51 за человека
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Научиться готовить блюда вкуснейшей грузинской кухни и душевно провести время за столом
Начало: В поселке Загэс (окраина Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
21 июня в 15:00
22 июня в 15:00
€50 за человека
Индивидуальная
9 часов
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Квест
3.5 часа
Приключенческий квест в Тбилиси
Преодолеть увлекательные препятствия и отыскать древние арабские сокровища
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€30 за человека
скидка
50%
Групповая
7 часов
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
Поездка из Тбилиси на автобусе к чуду инженерной и архитектурной мысли
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
100€50 за человека
Мини-группа
7 часов
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€70 за человека
Мини-группа
2 часа
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари (всё включено)
Прикоснуться к многовековой истории уникальной ювелирной техники и освоить её азы
Начало: В Музее истории
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€80 за человека
Индивидуальная
3 часа
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Научиться готовить три традиционных блюда под руководством профессионального повара
Начало: У ст. метро «Авлабар»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€45 за человека
скидка
69%
Групповая
10 часов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
45€14 за человека
Индивидуальная
9 часов
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой
Начало: Мы заберём вас с места вашего проживания
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€120 за всё до 15 чел.
Мини-группа
12 часов
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€74 за человека
Индивидуальная
2 часа
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов
Начало: В районе метро Руставели или другом месте в зависи...
9 июня в 14:30
10 июня в 10:00
от €54 за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
Открыть все главные и интересные достопримечательности города через аудиоперфоманс и головоломки
Начало: в районе площади Свободы
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
€10 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
Овладеть искусством экстремального вождения на новейшем треке среди гор
Начало: Возле площади Свободы
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от €380 за человека
Билеты
4 часа
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от €250 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Романтическое свидание в Тбилиси
Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином
Завтра в 09:30
9 июня в 13:30
€280 за человека
Групповая
7 часов
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Познакомиться с грузинским фольклором и традициями гостеприимства
Начало: В районе улицы Шардени
Расписание: ежедневно в 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
€180 за человека
скидка
69%
Групповая
11 часов
Казбек и минеральные источники: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от крепостных стен до вершин Казбека, от медовой дегустации до минеральных вод
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
42€13 за человека
Мини-группа
4 часа
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Отправиться на поиски необычной одежды и аксессуаров в компании стилистов
Начало: в зависити от маршрута: в районе памятника Вахтанг...
9 июня в 14:00
12 июня в 14:00
€27 за человека
Групповая
11 часов
Из Тбилиси - в зимний Боржоми и Бакуриани (в мини-группе)
Попить целебной воды, узнать историю императорской резиденции и заняться горнолыжным спортом
Начало: На улице Самгебро 1
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Тбилиси по Имеретии
Увидеть знаменитый столп Кацхи, пройти виа феррату и отдохнуть у водопада
Начало: на Площади свободы
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€130 за человека
Квест
3.5 часа
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
Стать ближе и понять друг друга на прогулке по историческому сердцу города
Начало: На проспекте Руставели
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€15 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Всесезонный пикник в Сабадури - красивейшем лесу Грузии
Отправиться в самое лоно природы, насладиться видами и едой и побывать у монумента «Хроники Грузии»
Начало: На Shota Rustaveli ave 25
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€150 за человека
Индивидуальная
8 часов
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
Приятно провести время вдали от городской суеты на благоустроенном берегу
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
€70 за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Творческий мастер-класс по тека в Тбилиси для взрослых и детей
Создание тека в Тбилиси: волшебство цветного войлока ждёт вас и ваших детей на нашем мастер-классе
Начало: В районе станции метро «Технический университет»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 15:45, во вторник, пятницу и субботу в 15:45 и 17:00
Завтра в 15:45
9 июня в 15:45
60€45 за человека
Индивидуальная
10 часов
В самом сердце Кахетии: горы, лошади и застолье
Прокатиться на лошадях по Кавказскому хребту и оказаться за щедрым грузинским столом
Начало: У театра марионеток Резо Габриадзе
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от €315 за всё до 7 чел.
Квест
3 часа
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Взглянуть на историю города через старые снимки и попробовать воссоздать их
Начало: В районе метро Руставели
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€32 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
В гостях у радушной тбилисской семьи приготовить постные блюда по традиционным рецептам
Начало: В районе метро «Грмагеле»
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
от €96 за всё до 8 чел.
Мини-группа
7 часов
Конная прогулка по Триалетскому хребту
Покататься на лошадях, отведать грузинскую кухню и отдохнуть от каждодневной суеты
Начало: в районе СТ.М. «Руставели»
9 июня в 09:30
16 июня в 09:30
€100 за человека
скидка
45%
Фотопрогулка
2 часа
Прогулочная фотосессия в Тбилиси
Сохранить атмосферу старого города в памяти и на профессиональных снимках
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
150€83 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
Отыскать клад в компании профессионалов
Начало: В районе Абанотубани
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 180€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Грузинское застолье и рыбалка на горном озере (всё включено)
Провести день на живописном озере Тамариси, наслаждаясь идиллической природой и потрясающей едой
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Поход в заповедник Лагодехи
Открыть для себя богатую природу Грузии и насладиться её величием
Начало: В центре Тбилиси
19 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€167 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Нескучным маршрутом из столицы Грузии - к морю
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€300 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММила5 июня 2024Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы
- ВВладимир5 июня 2024Отличная экскурсия в Сигнахи. С нами был экскурсовод Рони, просто огонь. Он знает ответы на любые вопросы. Это человек, который
- ССветлана3 июня 2024Great experience with super friendly Georgian family. We learned how to make khinkali and Adjarian khachapuri which is national Georgian dishes. During
- ННикита3 июня 2024Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто потрясающие) Мы увидели и
- ССергей2 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гид Лиза интересно рассказывала. Маршрут хорошо продуман. Посетили, где пекут кахетинский хлеб, дегустировали вино и мед. Увидели монастырь Бодбе, прошлись вдоль крепостной стены в Сигнахи. Вино очень вкусное! Все очень красиво и интересно! Рекомендую!
- RRoman29 мая 2024Олично провела время в приятной компании. На память остался чудесный платок. Спасибо. Наташа.
- ААнна28 мая 2024Нам всё очень понравилось
- AAnastasiia28 мая 2024То, что навсегда запомнится - очень душевная обстановка. За чашечкой прекрасного кофе было безумно приятно уютно посидеть и побеседовать, настроиться
- MMaliya27 мая 2024Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩 Экскурсии одна лучше другой, но это путешествие на бриллиантовый мост
- ММарианна27 мая 2024Отличная и легкая для восприятия экскурсия) лучший экскурсовод!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Активности" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 10 до 380 со скидкой до 69%. Туристы уже оставили гидам 1029 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 45 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Активности», 1029 ⭐ отзывов, цены от €10. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август