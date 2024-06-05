Активности – экскурсии в Тбилиси

Найдено 45 экскурсий в категории «Активности» в Тбилиси, цены от €10, скидки до 69%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Популярное предложение
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
36 за человека
Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
66 отзывов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
64 за человека
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
🚶 Пешая
скидка
55%
Квест
3 часа
34 отзыва
Старый Тбилиси по-новому: уникальная прогулка-квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Тбилиси, разгадывая тайны и загадки его улиц и зданий в захватывающем квесте
Начало: В районе станции метро «Руставели»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Мини-группа
3 часа
56 отзывов
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
48 за человека
Ювелирный мастер-класс в Тбилиси
Мини-группа
3 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Ювелирное искусство в Тбилиси: мастер-класс по созданию украшений
Погрузитесь в мир ювелирного мастерства, создайте собственное серебряное украшение в атмосфере творчества и уюта
Начало: В центре Тбилиси
15 июня в 18:00
16 июня в 18:00
65 за человека
Поход в Биртвисские каньоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Поход в Биртвисские каньоны: история и природа
Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
129 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по грузинским танцам
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Мастер-класс по грузинским танцам
Основы танцевального искусства грузинского народа
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от 120 за всё до 20 чел.
Казбек - «Страж Востока»
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
25%
Индивидуальная
11 часов
47 отзывов
Казбек - «Страж Востока»
Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы
Начало: У вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
от 280210 за всё до 6 чел.
Пьём вино и готовим грузинские блюда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
29 за человека
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Групповая
10 часов
43 отзыва
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Начало: На улице Shota Rustaveli
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3419 за человека
Грузинская кухня: готовим и едим
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
408 отзывов
Готовим и едим: грузинская кухня в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской гастрономии, научитесь готовить хинкали и хачапури под руководством опытного шеф-повара
Начало: В ресторане
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 28 за всё до 15 чел.
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
7 часов
5 отзывов
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Групповая поездка в красивейшее природное место с водопадами
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7851 за человека
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Научиться готовить блюда вкуснейшей грузинской кухни и душевно провести время за столом
Начало: В поселке Загэс (окраина Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
21 июня в 15:00
22 июня в 15:00
50 за человека
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
186 за всё до 4 чел.
Приключенческий квест в Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
2 отзыва
Приключенческий квест в Тбилиси
Преодолеть увлекательные препятствия и отыскать древние арабские сокровища
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30 за человека
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
7 часов
6 отзывов
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
Поездка из Тбилиси на автобусе к чуду инженерной и архитектурной мысли
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10050 за человека
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70 за человека
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари (всё включено)
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари (всё включено)
Прикоснуться к многовековой истории уникальной ювелирной техники и освоить её азы
Начало: В Музее истории
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
80 за человека
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Научиться готовить три традиционных блюда под руководством профессионального повара
Начало: У ст. метро «Авлабар»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
45 за человека
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
69%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
4514 за человека
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
40 отзывов
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой
Начало: Мы заберём вас с места вашего проживания
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
120 за всё до 15 чел.
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
74 за человека
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов
Начало: В районе метро Руставели или другом месте в зависи...
9 июня в 14:30
10 июня в 10:00
от 54 за всё до 5 чел.
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
Открыть все главные и интересные достопримечательности города через аудиоперфоманс и головоломки
Начало: в районе площади Свободы
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
10 за экскурсию
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
Овладеть искусством экстремального вождения на новейшем треке среди гор
Начало: Возле площади Свободы
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 380 за человека
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Билеты
4 часа
1 отзыв
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 250 за всё до 5 чел.
Романтическое свидание в Тбилиси
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Романтическое свидание в Тбилиси
Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином
Завтра в 09:30
9 июня в 13:30
280 за человека
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
1 отзыв
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Познакомиться с грузинским фольклором и традициями гостеприимства
Начало: В районе улицы Шардени
Расписание: ежедневно в 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
180 за человека
Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
🚗 На машине
скидка
69%
Групповая
11 часов
13 отзывов
Казбек и минеральные источники: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от крепостных стен до вершин Казбека, от медовой дегустации до минеральных вод
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
4213 за человека
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
4 отзыва
Шопинг-прогулка по винтажкам Тбилиси
Отправиться на поиски необычной одежды и аксессуаров в компании стилистов
Начало: в зависити от маршрута: в районе памятника Вахтанг...
9 июня в 14:00
12 июня в 14:00
27 за человека
Из Тбилиси - в зимний Боржоми и Бакуриани (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
9 отзывов
Из Тбилиси - в зимний Боржоми и Бакуриани (в мини-группе)
Попить целебной воды, узнать историю императорской резиденции и заняться горнолыжным спортом
Начало: На улице Самгебро 1
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за человека
Путешествие из Тбилиси по Имеретии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие из Тбилиси по Имеретии
Увидеть знаменитый столп Кацхи, пройти виа феррату и отдохнуть у водопада
Начало: на Площади свободы
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
130 за человека
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
Стать ближе и понять друг друга на прогулке по историческому сердцу города
Начало: На проспекте Руставели
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
15 за человека
Всесезонный пикник в Сабадури - красивейшем лесу Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Всесезонный пикник в Сабадури - красивейшем лесу Грузии
Отправиться в самое лоно природы, насладиться видами и едой и побывать у монумента «Хроники Грузии»
Начало: На Shota Rustaveli ave 25
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
150 за человека
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
Приятно провести время вдали от городской суеты на благоустроенном берегу
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
70 за человека
Мастер-класс по тека для взрослых и детей (8+)
скидка
25%
Групповая
2 часа
Творческий мастер-класс по тека в Тбилиси для взрослых и детей
Создание тека в Тбилиси: волшебство цветного войлока ждёт вас и ваших детей на нашем мастер-классе
Начало: В районе станции метро «Технический университет»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 15:45, во вторник, пятницу и субботу в 15:45 и 17:00
Завтра в 15:45
9 июня в 15:45
6045 за человека
В самом сердце Кахетии: горы, лошади и застолье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
В самом сердце Кахетии: горы, лошади и застолье
Прокатиться на лошадях по Кавказскому хребту и оказаться за щедрым грузинским столом
Начало: У театра марионеток Резо Габриадзе
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 315 за всё до 7 чел.
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Взглянуть на историю города через старые снимки и попробовать воссоздать их
Начало: В районе метро Руставели
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
32 за человека
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
В гостях у радушной тбилисской семьи приготовить постные блюда по традиционным рецептам
Начало: В районе метро «Грмагеле»
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
от 96 за всё до 8 чел.
Конная прогулка по Триалетскому хребту
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
7 часов
Конная прогулка по Триалетскому хребту
Покататься на лошадях, отведать грузинскую кухню и отдохнуть от каждодневной суеты
Начало: в районе СТ.М. «Руставели»
9 июня в 09:30
16 июня в 09:30
100 за человека
Прогулочная фотосессия в Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
45%
Фотопрогулка
2 часа
Прогулочная фотосессия в Тбилиси
Сохранить атмосферу старого города в памяти и на профессиональных снимках
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
15083 за всё до 10 чел.
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
Отыскать клад в компании профессионалов
Начало: В районе Абанотубани
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 180135 за всё до 4 чел.
Грузинское застолье и рыбалка на горном озере (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Грузинское застолье и рыбалка на горном озере (всё включено)
Провести день на живописном озере Тамариси, наслаждаясь идиллической природой и потрясающей едой
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 300 за всё до 10 чел.
Поход в заповедник Лагодехи
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
Поход в заповедник Лагодехи
Открыть для себя богатую природу Грузии и насладиться её величием
Начало: В центре Тбилиси
19 июня в 08:30
20 июня в 08:30
167 за всё до 3 чел.
Путешествие из Тбилиси в Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Нескучным маршрутом из столицы Грузии - к морю
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мила
    5 июня 2024
    Пьём вино и готовим грузинские блюда
    Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы
    читать дальше

    с супругом,почувствовали такую теплоту. Показалось,что знакомы лет сто и просто заскочили пообедать. Вино,чача,хачапури,хингали и колорит грузинского народа,все это было. Советую пойти на этот курс. Получите море впечатлений. Мадлоба Света и Гия. Мы еще встретимся🙏

  • В
    Владимир
    5 июня 2024
    Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
    Отличная экскурсия в Сигнахи. С нами был экскурсовод Рони, просто огонь. Он знает ответы на любые вопросы. Это человек, который
    читать дальше

    действительно знает историю своего народа и доносит ее до туристов!! Рекомендуем данную экскурсию все очень понравилось. И погуляли, и поели, и продeгустировали👍

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Пьём вино и готовим грузинские блюда
    Great experience with super friendly Georgian family. We learned how to make khinkali and Adjarian khachapuri which is national Georgian dishes. During
    читать дальше

    cooking, we tasted several wines. Very tasty. At the end, we eat what we cook and it's was delicious. Gia and his wife Svetlana was great hosts. We received recipes what we cooked. Highly recommended this tour if you are looking something unique and authentic

    Great experience with super friendly Georgian family
  • Н
    Никита
    3 июня 2024
    Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
    Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто потрясающие) Мы увидели и
    читать дальше

    потрогали черепах, посмотрели множество птиц, ящериц, полазели по горам) Посмотрели озера, границу с Арменией, Монаха живущего в одиночестве в скалах,побывали на винзаводе, продугустировали вино и коньяк, закупились им) вообщем я поездкой очень доволен, советую)

    Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
    Экскурсия очень понравилась! Гид Лиза интересно рассказывала. Маршрут хорошо продуман. Посетили, где пекут кахетинский хлеб, дегустировали вино и мед. Увидели монастырь Бодбе, прошлись вдоль крепостной стены в Сигнахи. Вино очень вкусное! Все очень красиво и интересно! Рекомендую!
  • R
    Roman
    29 мая 2024
    Арт-поход в тбилисскую мастерскую
    Олично провела время в приятной компании. На память остался чудесный платок. Спасибо. Наташа.
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Грузинская кухня: готовим и едим
    Нам всё очень понравилось
  • A
    Anastasiia
    28 мая 2024
    Арт-поход в тбилисскую мастерскую
    То, что навсегда запомнится - очень душевная обстановка. За чашечкой прекрасного кофе было безумно приятно уютно посидеть и побеседовать, настроиться
    читать дальше

    на творчество. Сам процесс рисования увлекает. Можно не волноваться, что не получится, особенно, если нет опыта - всегда подскажут и помогут. От всей души благодарю за потрясающие приятные эмоции!

  • M
    Maliya
    27 мая 2024
    Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
    Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩 Экскурсии одна лучше другой, но это путешествие на бриллиантовый мост
    читать дальше

    и каньен Дашбаши, головокружительная поездка на велосипеде над пропастью несомненно запомнится мне на долгие годы! Всё было идеально. Организация на высшем уровне. 👌 Водитель приветливый и опытный, останавливался даже в не запланированных местах для наших фотосессий! 💃🤸‍♀️ Гид у нас был самый лучший из всех, с кем мне доводилось встречаться. Джимми очень весёлый, талантливый и остроумный рассказчик. Заскучать шансов не было от слова совсем. Всю дорогу мы дружно общались, знакомились, учили слова на грузинском языке. Много новой и полезной информации, интересных фактов, увлекательных историй поведал он нам. А еще он отличный фотограф! Спасибо всем причастным, организатора Вику за этот увлекательный тур. Я в восторге!!! 🫶🩷🫶

    Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩
  • М
    Марианна
    27 мая 2024
    Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
    Отличная и легкая для восприятия экскурсия) лучший экскурсовод!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
  2. Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
  3. Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
  4. Арт-поход в тбилисскую мастерскую
  5. Ювелирный мастер-класс в Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Активности" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 10 до 380 со скидкой до 69%. Туристы уже оставили гидам 1029 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 45 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Активности», 1029 ⭐ отзывов, цены от €10. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам